В Киеве проходит съезд партии "Пропозиция". ФОТОрепортаж

В пятницу, 3 июля, в Киеве проходит внеочередной съезд партии местного самоуправления "Пропозиция".

Как передает Цензор.НЕТ, глава партии Олег Пильченко сообщил, что на съезде присутствует 60 делегатов.

Партия заявила, что примет участие в местных выборах.

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Мэр Днепра Филатов начал свое выступление на украинском языке, затем перешел на русский, отметив, что большую часть жизни формулировал свои мысли как сын учителя русского языка и философа. Желая донести свою мысль как можно более четко, он продолжил выступление на русском.

Филатов заявил, что партия создана для защиты прав местного самоуправления. При этом, по его словам, в партии нет единого лидера.

Он подчеркнул, что громады беспокоит процесс сворачивания децентрализации.

"Народ уже разочаровался и в новой власти... Невозможно видосиками решить институциональные проблемы. Также как и Генпрокурор не может решить проблем инфраструктуры", - сказал он.

Лидер Ассоциации сельских и поселковых громад Иван Фурсенко также присоединился к партии. Он заявил о важности развития и обеспечения прав сельских громад.

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Также выступали мэр Черновцов Алексей Каспрук (по видеосвязи), мэр Каховки Андрей Дяченко, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Черкассы Анатолий Бондаренко.









В программе партии, в частности, принятие Муниципального кодекса, предоставление местным громадам права выбирать местных судей и глав полиции, реализовывать экологический контроль на местах, администрировать местные налоги и сборы.

Партия утвердила состав главного совета политической силы. В него вошли Андрей Пильченко как председатель партии и председатель главного совета по должности, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Черновцов Алексей Каспрук, мэр Каховки Андрей Дяченко, городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко, другие представители местного самоуправления, первый заместитель руководителя Всеукраинской ассоциации общин Иван Фурсенко.







Фото: Наталья Шаромова.