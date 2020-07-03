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Новости Фото Местные выборы-2020
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В Киеве проходит съезд партии "Пропозиция". ФОТОрепортаж

В пятницу, 3 июля, в Киеве проходит внеочередной съезд партии местного самоуправления "Пропозиция".

Как передает Цензор.НЕТ, глава партии Олег Пильченко сообщил, что на съезде присутствует 60 делегатов.

В Киеве проходит съезд партии Пропозиция 01

Партия заявила, что примет участие в местных выборах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Филатов ответил на 20 вопросов о "Пропозиции": Мы не хотим, чтобы территориальные громады унижали и грабили

В Киеве проходит съезд партии Пропозиция 02

Мэр Днепра Филатов начал свое выступление на украинском языке, затем перешел на русский, отметив, что большую часть жизни формулировал свои мысли как сын учителя русского языка и философа. Желая донести свою мысль как можно более четко, он продолжил выступление на русском.

Филатов заявил, что партия создана для защиты прав местного самоуправления. При этом, по его словам, в партии нет единого лидера.

Он подчеркнул, что громады беспокоит процесс сворачивания децентрализации.

"Народ уже разочаровался и в новой власти... Невозможно видосиками решить институциональные проблемы. Также как и Генпрокурор не может решить проблем инфраструктуры", - сказал он.

В Киеве проходит съезд партии Пропозиция 03

Лидер Ассоциации сельских и поселковых громад Иван Фурсенко также присоединился к партии. Он заявил о важности развития и обеспечения прав сельских громад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Весь прошедший год мы пытались объяснить: стране не нужна война между центральной властью и местным самоуправлением. Но нас не слышат, - инициаторы создания партии "Пропозиція"

Также выступали мэр Черновцов Алексей Каспрук (по видеосвязи), мэр Каховки Андрей Дяченко, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Черкассы Анатолий Бондаренко.

В Киеве проходит съезд партии Пропозиция 04

В Киеве проходит съезд партии Пропозиция 05
В Киеве проходит съезд партии Пропозиция 06
В Киеве проходит съезд партии Пропозиция 07

В программе партии, в частности, принятие Муниципального кодекса, предоставление местным громадам права выбирать местных судей и глав полиции, реализовывать экологический контроль на местах, администрировать местные налоги и сборы.

Партия утвердила состав главного совета политической силы. В него вошли Андрей Пильченко как председатель партии и председатель главного совета по должности, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Черновцов Алексей Каспрук, мэр Каховки Андрей Дяченко, городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко, другие представители местного самоуправления, первый заместитель руководителя Всеукраинской ассоциации общин Иван Фурсенко.

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В Киеве проходит съезд партии Пропозиция 09
В Киеве проходит съезд партии Пропозиция 10

Фото: Наталья Шаромова.

Автор: 

местные выборы (2752) партия (563) Филатов Борис (561) Сенкевич Александр (188) Бондаренко Анатолий (58) Каспрук Алексей (14) Пропозиция (12)


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Топ комментарии
+4
хватит экспериментов над несчастной Украиной !!!!

есть Гетьман и Пастор - пророк его !
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03.07.2020 13:01
+3
новые претенденты на корыто
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03.07.2020 12:59
+2
привет от коломойского..
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03.07.2020 12:56
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привет от коломойского..
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03.07.2020 12:56 Ответить
Филатов с Коломойским давно разосрался вообще-то.
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03.07.2020 12:57 Ответить
а осадок остался..
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03.07.2020 12:58 Ответить
твердый осадочек, в виде шуршащих купюр.....
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03.07.2020 13:00 Ответить
Дніпровські бандити вирішили спробувати політичної долі, але ліца в них грустниє і тому грошей їм ніхто не дасть, а награбоване в Дніпрі швидко закнічиться і ще почнуться переслідування Корбана за напади на активістів в Києві, активістів які виступають проти забудови Корбана.
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03.07.2020 13:25 Ответить
- Президент вместе с Федей сидел в лагере.
- Сегодня многие, которые сидели, вышли в президенты.
- А те, кто сейчас президенты, ещё сядут.(с)
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03.07.2020 12:57 Ответить
партия меров-аферистов и воров.
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03.07.2020 12:58 Ответить
новые претенденты на корыто
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03.07.2020 12:59 Ответить
ворюги элитные
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03.07.2020 13:00 Ответить
партия для защиты местного самоуправления..т.е. ни о чем..
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03.07.2020 13:00 Ответить
Понапридумывали партий лишь бы разбить людей на отдельные групки.. Майдан
Нужно сплотится не вокруг "лидеров" и партий, вместе мы сила, только мы вместе сможем ликвидировать олигархическую систему
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03.07.2020 13:00 Ответить
В 13-м году уже ликвидировали.
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03.07.2020 13:17 Ответить
Пропо... шо?
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03.07.2020 13:00 Ответить
хватит экспериментов над несчастной Украиной !!!!

есть Гетьман и Пастор - пророк его !
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03.07.2020 13:01 Ответить
Сильно сказано. Но верно
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03.07.2020 13:04 Ответить
Это те что слили Крым и Донбасс куйлу?
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03.07.2020 13:21 Ответить
А Крым и Донбасс -єто жидкость?
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03.07.2020 13:52 Ответить
О,Боже)Ты точно брат кацапам))
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03.07.2020 13:45 Ответить
Через год по рейтингам обгонят Зе. Скриньте.
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03.07.2020 13:05 Ответить
У зеленых будит 0% а у них 01%,это ж нужно до думаться партия мэров,со своим главным прокурором.судьей и ментом.Во зажили бы ,кради и не думай.
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03.07.2020 13:36 Ответить
Пропозиція - знаю. А це яке диво?
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03.07.2020 13:07 Ответить
Слабовато . Ни тебе тысячи кандидатов , ни тебе сцены шириной с улицу . Шарики, ленточки, девочки где ?
Ну а если серьёзно, думаю проект не жизнеспособный .
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03.07.2020 13:16 Ответить
он может перерасти или могут влится - главное начало сопротивления региональной
но реальной власти центральной потерявшей берега.....
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03.07.2020 13:21 Ответить
Вот как раз это , и не получится . Во первых большинство мэров имеют партийную принадлежность , не говоря о местных депутатах . Во вторых , как бы там ни было , а на выборах много войдёт слуг народа. Так что думаю , как хочется не получится
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03.07.2020 13:32 Ответить
я не говорю что получится именно из этой затеи - главное что пошёл процесс и под
бубочками земля начинает сотрясаться..... а мэры бывают разные и не все рабы той
партии в которой имеют членство и не все обязаны какой-то политсиле и точно что
почти никто из них не хочет зависить от какойто политсилы
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03.07.2020 13:37 Ответить
у кого-то есть рецептура или способ как избавится от зелёной плесени ??? ни у кого нет вот в
чём проблема........ а посаны борзеют вплоть до пробивания брешей в обороне и ПВО во вре-
мя войны между прочим...... а не плохо бы на базе регионального самоуправления создать
коллегиальный орган (а хоть бы и конгресс назовите или както ещё) который будет уполномо-
чен объявлять президенту импичмент или отправлять его в отставку.
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03.07.2020 13:27 Ответить
Рецепт избавления от нечисти давно известен - отстрел.
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03.07.2020 14:41 Ответить
Перегрызутся. И очень скоро.
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03.07.2020 13:31 Ответить
им пилить нечего кроме своих бюджетов- в данном случае совпадение интересов
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03.07.2020 13:39 Ответить
Амбиции. Каждый считает себя главным на своей, даже самой маленькой территории. А здесь столкнутся несоизмеримые.
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03.07.2020 14:57 Ответить
Поки що погоджуюсь з Філатовим, владу потрібно передати на місця. Дехто з людей проти, вважаєте їх злодіями, так ви за їх як за президента з радою голосуєте, не голосуйте за злодіїв і брехунів.
Плюс в тому що не вся Україна вибирає яка в області буде влада, а тільки ті які там живуть. Президент і прем'єр будуть контролювати. Не буде незадоволених, наприклад - люди не розуміють чому у Львові їми керують донецькі чи навпаки.
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03.07.2020 14:50 Ответить
Перефарбування .
..Були ПЕСики .стали *песики з пропозиціями *
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03.07.2020 15:24 Ответить
https://www.zhitomir.info/news_193206.html Житомир.info | Житомирська делегація на з'їзді нової партії мерів: екснардеп, депутати міської ради, директор департаменту ..

.Ой яке це солодке слово *влада * !
.Будьте уважні ..виборці !
....Ось і.всі ...*профурсетки * .

.
.У Києві відбувається з'їзд партії "Пропозиція" - Цензор.НЕТ 2286....
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03.07.2020 15:55 Ответить
Філатову корисно ознайомитися. Якщо йому важко вивчити солов'їну, то як він зможе займатися серйозними проблемами в державі https://www.youtube.com/watch?v=SrfdTm8LNjM
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03.07.2020 18:36 Ответить
 
 