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У Києві відбувається з'їзд партії "Пропозиція". ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 3 липня, в Києві відбувається позачерговий з'їзд партії місцевого самоврядування "Пропозиція".

Як передає Цензор.НЕТ, глава партії Олег Пільченко повідомив, що на з'їзді присутні 60 делегатів.

У Києві відбувається зїзд партії Пропозиція 01

Партія заявила, що візьме участь у місцевих виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов відповів на 20 запитань щодо "Пропозиції": Ми не хочемо, щоб територіальні громади принижували та грабували

У Києві відбувається зїзд партії Пропозиція 02

Мер Філатов почав свій виступ українською мовою, потім перейшов на російську, зазначивши, що більшу частину життя формулював свої думки як син вчителя російської мови і філософа. Бажаючи донести свою думку якомога чіткіше, він продовжив виступ російською.

Філатов заявив, що партія створена для захисту прав місцевого самоврядування. При цьому, за його словами, в партії немає єдиного лідера.

Він наголосив, що громади турбує процес згортання децентралізації.

"Народ уже розчарувався і в новій владі... Неможливо відосіками вирішити інституційні проблеми. Так само як і генпрокурор не може вирішити проблем інфраструктури", - сказав він.

У Києві відбувається зїзд партії Пропозиція 03

Лідер Асоціації сільських та селищних громад Іван Фурсенко також приєднався до партії. Він заявив про важливість розвитку та забезпечення прав сільських громад.

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Також виступали мер Чернівців Олексій Каспрук (по відеозв'язку), мер Каховки Андрій Дяченко, мер Миколаєва Олександр Сенкевич, мер Черкас Анатолій Бондаренко.

У Києві відбувається зїзд партії Пропозиція 04

У Києві відбувається зїзд партії Пропозиція 05
У Києві відбувається зїзд партії Пропозиція 06
У Києві відбувається зїзд партії Пропозиція 07

У програмі партії, зокрема, ухвалення Муніципального кодексу, надання місцевим громадам права обирати місцевих суддів і голів поліції, реалізовувати екологічний контроль на місцях, адмініструвати місцеві податки та збори.

Партія затвердила склад головної ради. До її складу увійшли Андрій Пильченко як голова партії та голова головної ради за посадою, міський голова Житомира Сергій Сухомлин, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, міський голова Кропивницького Андрій Райкович, міський голова Дніпра Борис Філатов, міський голова Чернівців Олексій Каспрук, міський голова Каховки Херсонської області Андрій Дяченко, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, інші представники місцевого самоврядування, перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації громад Іван Фурсенко.

У Києві відбувається зїзд партії Пропозиція 08
У Києві відбувається зїзд партії Пропозиція 09
У Києві відбувається зїзд партії Пропозиція 10

Фото: Наталія Шаромова.

Автор: 

місцеві вибори (1366) партія (369) Філатов Борис (463) Сєнкевич Олександр (229) Бондаренко Анатолій (58) Каспрук Олексій (13) Пропозиція (12)


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Топ коментарі
+4
хватит экспериментов над несчастной Украиной !!!!

есть Гетьман и Пастор - пророк его !
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03.07.2020 13:01
+3
новые претенденты на корыто
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03.07.2020 12:59
+2
привет от коломойского..
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03.07.2020 12:56
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привет от коломойского..
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03.07.2020 12:56 Відповісти
Филатов с Коломойским давно разосрался вообще-то.
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03.07.2020 12:57 Відповісти
а осадок остался..
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03.07.2020 12:58 Відповісти
твердый осадочек, в виде шуршащих купюр.....
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03.07.2020 13:00 Відповісти
Дніпровські бандити вирішили спробувати політичної долі, але ліца в них грустниє і тому грошей їм ніхто не дасть, а награбоване в Дніпрі швидко закнічиться і ще почнуться переслідування Корбана за напади на активістів в Києві, активістів які виступають проти забудови Корбана.
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03.07.2020 13:25 Відповісти
- Президент вместе с Федей сидел в лагере.
- Сегодня многие, которые сидели, вышли в президенты.
- А те, кто сейчас президенты, ещё сядут.(с)
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03.07.2020 12:57 Відповісти
партия меров-аферистов и воров.
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03.07.2020 12:58 Відповісти
новые претенденты на корыто
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03.07.2020 12:59 Відповісти
ворюги элитные
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03.07.2020 13:00 Відповісти
партия для защиты местного самоуправления..т.е. ни о чем..
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03.07.2020 13:00 Відповісти
Понапридумывали партий лишь бы разбить людей на отдельные групки.. Майдан
Нужно сплотится не вокруг "лидеров" и партий, вместе мы сила, только мы вместе сможем ликвидировать олигархическую систему
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03.07.2020 13:00 Відповісти
В 13-м году уже ликвидировали.
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03.07.2020 13:17 Відповісти
Пропо... шо?
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03.07.2020 13:00 Відповісти
хватит экспериментов над несчастной Украиной !!!!

есть Гетьман и Пастор - пророк его !
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03.07.2020 13:01 Відповісти
Сильно сказано. Но верно
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03.07.2020 13:04 Відповісти
Это те что слили Крым и Донбасс куйлу?
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03.07.2020 13:21 Відповісти
А Крым и Донбасс -єто жидкость?
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03.07.2020 13:52 Відповісти
О,Боже)Ты точно брат кацапам))
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03.07.2020 13:45 Відповісти
Через год по рейтингам обгонят Зе. Скриньте.
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03.07.2020 13:05 Відповісти
У зеленых будит 0% а у них 01%,это ж нужно до думаться партия мэров,со своим главным прокурором.судьей и ментом.Во зажили бы ,кради и не думай.
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03.07.2020 13:36 Відповісти
Пропозиція - знаю. А це яке диво?
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03.07.2020 13:07 Відповісти
Слабовато . Ни тебе тысячи кандидатов , ни тебе сцены шириной с улицу . Шарики, ленточки, девочки где ?
Ну а если серьёзно, думаю проект не жизнеспособный .
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03.07.2020 13:16 Відповісти
он может перерасти или могут влится - главное начало сопротивления региональной
но реальной власти центральной потерявшей берега.....
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03.07.2020 13:21 Відповісти
Вот как раз это , и не получится . Во первых большинство мэров имеют партийную принадлежность , не говоря о местных депутатах . Во вторых , как бы там ни было , а на выборах много войдёт слуг народа. Так что думаю , как хочется не получится
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03.07.2020 13:32 Відповісти
я не говорю что получится именно из этой затеи - главное что пошёл процесс и под
бубочками земля начинает сотрясаться..... а мэры бывают разные и не все рабы той
партии в которой имеют членство и не все обязаны какой-то политсиле и точно что
почти никто из них не хочет зависить от какойто политсилы
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03.07.2020 13:37 Відповісти
у кого-то есть рецептура или способ как избавится от зелёной плесени ??? ни у кого нет вот в
чём проблема........ а посаны борзеют вплоть до пробивания брешей в обороне и ПВО во вре-
мя войны между прочим...... а не плохо бы на базе регионального самоуправления создать
коллегиальный орган (а хоть бы и конгресс назовите или както ещё) который будет уполномо-
чен объявлять президенту импичмент или отправлять его в отставку.
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03.07.2020 13:27 Відповісти
Рецепт избавления от нечисти давно известен - отстрел.
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03.07.2020 14:41 Відповісти
Перегрызутся. И очень скоро.
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03.07.2020 13:31 Відповісти
им пилить нечего кроме своих бюджетов- в данном случае совпадение интересов
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03.07.2020 13:39 Відповісти
Амбиции. Каждый считает себя главным на своей, даже самой маленькой территории. А здесь столкнутся несоизмеримые.
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03.07.2020 14:57 Відповісти
Поки що погоджуюсь з Філатовим, владу потрібно передати на місця. Дехто з людей проти, вважаєте їх злодіями, так ви за їх як за президента з радою голосуєте, не голосуйте за злодіїв і брехунів.
Плюс в тому що не вся Україна вибирає яка в області буде влада, а тільки ті які там живуть. Президент і прем'єр будуть контролювати. Не буде незадоволених, наприклад - люди не розуміють чому у Львові їми керують донецькі чи навпаки.
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03.07.2020 14:50 Відповісти
Перефарбування .
..Були ПЕСики .стали *песики з пропозиціями *
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03.07.2020 15:24 Відповісти
https://www.zhitomir.info/news_193206.html Житомир.info | Житомирська делегація на з'їзді нової партії мерів: екснардеп, депутати міської ради, директор департаменту ..

.Ой яке це солодке слово *влада * !
.Будьте уважні ..виборці !
....Ось і.всі ...*профурсетки * .

.
.У Києві відбувається з'їзд партії "Пропозиція" - Цензор.НЕТ 2286....
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03.07.2020 15:55 Відповісти
Філатову корисно ознайомитися. Якщо йому важко вивчити солов'їну, то як він зможе займатися серйозними проблемами в державі https://www.youtube.com/watch?v=SrfdTm8LNjM
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03.07.2020 18:36 Відповісти
 
 