У Києві відбувається з'їзд партії "Пропозиція". ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 3 липня, в Києві відбувається позачерговий з'їзд партії місцевого самоврядування "Пропозиція".

Як передає Цензор.НЕТ, глава партії Олег Пільченко повідомив, що на з'їзді присутні 60 делегатів.

Партія заявила, що візьме участь у місцевих виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов відповів на 20 запитань щодо "Пропозиції": Ми не хочемо, щоб територіальні громади принижували та грабували

Мер Філатов почав свій виступ українською мовою, потім перейшов на російську, зазначивши, що більшу частину життя формулював свої думки як син вчителя російської мови і філософа. Бажаючи донести свою думку якомога чіткіше, він продовжив виступ російською.

Філатов заявив, що партія створена для захисту прав місцевого самоврядування. При цьому, за його словами, в партії немає єдиного лідера.

Він наголосив, що громади турбує процес згортання децентралізації.

"Народ уже розчарувався і в новій владі... Неможливо відосіками вирішити інституційні проблеми. Так само як і генпрокурор не може вирішити проблем інфраструктури", - сказав він.

Лідер Асоціації сільських та селищних громад Іван Фурсенко також приєднався до партії. Він заявив про важливість розвитку та забезпечення прав сільських громад.

Читайте також: Весь минулий рік ми намагалися пояснити: країні не потрібна війна між центральною владою і місцевим самоврядуванням. Але нас не чують, - ініціатори створення партії "Пропозиція"

Також виступали мер Чернівців Олексій Каспрук (по відеозв'язку), мер Каховки Андрій Дяченко, мер Миколаєва Олександр Сенкевич, мер Черкас Анатолій Бондаренко.









У програмі партії, зокрема, ухвалення Муніципального кодексу, надання місцевим громадам права обирати місцевих суддів і голів поліції, реалізовувати екологічний контроль на місцях, адмініструвати місцеві податки та збори.

Партія затвердила склад головної ради. До її складу увійшли Андрій Пильченко як голова партії та голова головної ради за посадою, міський голова Житомира Сергій Сухомлин, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, міський голова Кропивницького Андрій Райкович, міський голова Дніпра Борис Філатов, міський голова Чернівців Олексій Каспрук, міський голова Каховки Херсонської області Андрій Дяченко, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, інші представники місцевого самоврядування, перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації громад Іван Фурсенко.







Фото: Наталія Шаромова.