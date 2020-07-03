У Києві відбувається з'їзд партії "Пропозиція". ФОТОрепортаж
У п'ятницю, 3 липня, в Києві відбувається позачерговий з'їзд партії місцевого самоврядування "Пропозиція".
Як передає Цензор.НЕТ, глава партії Олег Пільченко повідомив, що на з'їзді присутні 60 делегатів.
Партія заявила, що візьме участь у місцевих виборах.
Мер Філатов почав свій виступ українською мовою, потім перейшов на російську, зазначивши, що більшу частину життя формулював свої думки як син вчителя російської мови і філософа. Бажаючи донести свою думку якомога чіткіше, він продовжив виступ російською.
Філатов заявив, що партія створена для захисту прав місцевого самоврядування. При цьому, за його словами, в партії немає єдиного лідера.
Він наголосив, що громади турбує процес згортання децентралізації.
"Народ уже розчарувався і в новій владі... Неможливо відосіками вирішити інституційні проблеми. Так само як і генпрокурор не може вирішити проблем інфраструктури", - сказав він.
Лідер Асоціації сільських та селищних громад Іван Фурсенко також приєднався до партії. Він заявив про важливість розвитку та забезпечення прав сільських громад.
Також виступали мер Чернівців Олексій Каспрук (по відеозв'язку), мер Каховки Андрій Дяченко, мер Миколаєва Олександр Сенкевич, мер Черкас Анатолій Бондаренко.
У програмі партії, зокрема, ухвалення Муніципального кодексу, надання місцевим громадам права обирати місцевих суддів і голів поліції, реалізовувати екологічний контроль на місцях, адмініструвати місцеві податки та збори.
Партія затвердила склад головної ради. До її складу увійшли Андрій Пильченко як голова партії та голова головної ради за посадою, міський голова Житомира Сергій Сухомлин, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, міський голова Кропивницького Андрій Райкович, міський голова Дніпра Борис Філатов, міський голова Чернівців Олексій Каспрук, міський голова Каховки Херсонської області Андрій Дяченко, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, інші представники місцевого самоврядування, перший заступник керівника Всеукраїнської асоціації громад Іван Фурсенко.
Фото: Наталія Шаромова.
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- Сегодня многие, которые сидели, вышли в президенты.
- А те, кто сейчас президенты, ещё сядут.(с)
Нужно сплотится не вокруг "лидеров" и партий, вместе мы сила, только мы вместе сможем ликвидировать олигархическую систему
есть Гетьман и Пастор - пророк его !
Ну а если серьёзно, думаю проект не жизнеспособный .
но реальной власти центральной потерявшей берега.....
бубочками земля начинает сотрясаться..... а мэры бывают разные и не все рабы той
партии в которой имеют членство и не все обязаны какой-то политсиле и точно что
почти никто из них не хочет зависить от какойто политсилы
чём проблема........ а посаны борзеют вплоть до пробивания брешей в обороне и ПВО во вре-
мя войны между прочим...... а не плохо бы на базе регионального самоуправления создать
коллегиальный орган (а хоть бы и конгресс назовите или както ещё) который будет уполномо-
чен объявлять президенту импичмент или отправлять его в отставку.
Плюс в тому що не вся Україна вибирає яка в області буде влада, а тільки ті які там живуть. Президент і прем'єр будуть контролювати. Не буде незадоволених, наприклад - люди не розуміють чому у Львові їми керують донецькі чи навпаки.
..Були ПЕСики .стали *песики з пропозиціями *
.Ой яке це солодке слово *влада * !
.Будьте уважні ..виборці !
....Ось і.всі ...*профурсетки * .
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