Мер Черкас Бондаренко повідомив про зникнення свого заступника Ботнара
Мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив про зникнення свого заступника Юрія Ботнара.
Про це Бондаренко розповів на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Юрія Ботнара. За інформацією його дружини та батька, учора, близько 19.30, в районі міської ради, посадовець відійшов від свого авто на якусь зустріч. Після цього його телефон вимкнутий, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв’язок і не відомо, де перебуває", - йдеться в повідомленні.
За словами Бондаренка, відповідна заява вже зроблено в правоохоронні органи.
"Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження мого заступника, повідомити мені або поліції", - підсумував мер Черкас.
Зедебилы малоросские хотят нарыть что-то на мэра. Надеются получить инфу от зама.
Дай Бог, чтоб не убили!
Но это не аннулирует того, что зедебилы мрази, подонки и враги Украины!
если этого утырыша наконец завалили-черкащане будут веселится минимум неделю!!!