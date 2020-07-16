УКР
8 034 20

Мер Черкас Бондаренко повідомив про зникнення свого заступника Ботнара

Мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив про зникнення свого заступника Юрія Ботнара.

Про це Бондаренко розповів на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Юрія Ботнара. За інформацією його дружини та батька, учора, близько 19.30, в районі міської ради, посадовець відійшов від свого авто на якусь зустріч. Після цього його телефон вимкнутий, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв’язок і не відомо, де перебуває", - йдеться в повідомленні.

За словами Бондаренка, відповідна заява вже зроблено в правоохоронні органи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мера Черкас Бондаренка позбавили доступу до держтаємниці: не забезпечив режим секретності. ВIДЕО

"Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження мого заступника, повідомити мені або поліції", - підсумував мер Черкас.

пропажа (48) Черкаси (584) Бондаренко Анатолій (58)
+4
Не удивительно.
Зедебилы малоросские хотят нарыть что-то на мэра. Надеются получить инфу от зама.
Дай Бог, чтоб не убили!
показати весь коментар
16.07.2020 13:42 Відповісти
+3
По соснам подался. Простолюдина мусора не ищут пока труп не найдут а здесь и 3-х суток не прошло а вы уже визжите
показати весь коментар
16.07.2020 13:29 Відповісти
+3
Хорошо бы но как говорится, не с нашим счастьем. Выплывет гамно как всегда
показати весь коментар
16.07.2020 13:30 Відповісти
"Он слішком много знал"(с)
показати весь коментар
16.07.2020 13:20 Відповісти
Ахкакоймініст його знає.
показати весь коментар
16.07.2020 13:21 Відповісти
Его ищут, а Юрий Андреевич стоит где-нибудь на дне Днепра с батареей на ногах и в ус не дует.
показати весь коментар
16.07.2020 13:28 Відповісти
Хорошо бы но как говорится, не с нашим счастьем. Выплывет гамно как всегда
показати весь коментар
16.07.2020 13:30 Відповісти
По соснам подался. Простолюдина мусора не ищут пока труп не найдут а здесь и 3-х суток не прошло а вы уже визжите
показати весь коментар
16.07.2020 13:29 Відповісти
мабуть пішов сам без супроводу сусаніних лікарні інспектувати, або дитячі будинки чи будинки для осіб похилого віку....заблудився....воно так завжди коли рідко буваєш, то дороги не памятаєш
показати весь коментар
16.07.2020 13:30 Відповісти
Не удивительно.
Зедебилы малоросские хотят нарыть что-то на мэра. Надеются получить инфу от зама.
Дай Бог, чтоб не убили!
показати весь коментар
16.07.2020 13:42 Відповісти
та не расстраивайтесь вы так. ваш мер и есть самый типичный малоросс-приспособленец. если вы конечно не его родственница или не сидите у него на зарплате в несколько десятков тысяч гривен (выше чем у премьер-министра). Не велика потеря. Опять же для бюджета какое облегченье. За одну его месячную зарплату можно цельную улицу в порядок привести
показати весь коментар
16.07.2020 16:07 Відповісти
Я далека от того мэра и от Черкасс.
Но это не аннулирует того, что зедебилы мрази, подонки и враги Украины!
показати весь коментар
16.07.2020 16:38 Відповісти
а если присмотреться повнимательней, то окажется, что вокруг одни сплошные мрази, подонки и враги. Одни стоят других
показати весь коментар
16.07.2020 18:42 Відповісти
Або забухав або з грошима втік...така нелегка доля слуг народу
показати весь коментар
16.07.2020 13:49 Відповісти
а какое отношение он к Слугам народа имеет?
показати весь коментар
16.07.2020 14:02 Відповісти
Слугами народа ще при совку називали партноменклатуру і всяке провласне лайно просто буба вкрав це поганяло а я мав на увазі все начальство
показати весь коментар
16.07.2020 14:10 Відповісти
У пересічних на третій день заяву приймають..
показати весь коментар
16.07.2020 13:51 Відповісти
Лихач. https://www.youtube.com/watch?v=jbh35g992Yk Заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар потрапив у дві ДТП лише за місяць
показати весь коментар
16.07.2020 14:03 Відповісти
та в сосновке он корабельные сосны ошкуривает, папику на новостройку )
показати весь коментар
16.07.2020 14:55 Відповісти
похоже зеленский начал устранять неугодных
показати весь коментар
16.07.2020 15:57 Відповісти
и правильно делает. не велика потеря.
показати весь коментар
16.07.2020 16:09 Відповісти
Проспится ,вернется домой,скажет -российская ДРГ похитила. Пытали,вербовали...Перегрыз веревки и бежал
показати весь коментар
16.07.2020 17:35 Відповісти
ну наконец-то!!!
если этого утырыша наконец завалили-черкащане будут веселится минимум неделю!!!
показати весь коментар
16.07.2020 21:28 Відповісти
 
 