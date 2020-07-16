300 млн гривен пойдут на строительство аэропорта в Днепре, - Криклий

На проектирование и модернизацию аэропорта в Днепре предусмотрено 100 млн грн.

Еще 200 млн грн направлено на реализацию проекта из средств 2019 года. Строительство аэропорта начнется в этом году. Написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

Таким образом министр отреагировал на обвинения мэра Днепра Бориса Филатова о "закрытии" проекта строительства местного аэропорта. Филатов отметил, что у аэропорта забирают последние 100 млн на строительство. Криклий подчеркнул, что это фейк и спекуляция от местных политиков перед выборами.



По словам министра, взлетная полоса в аэропорту строится за бюджетные средства, а новый терминал профинансирует инвестиционная группа DCH.



Также Борис Филатов написал, что власть хочет закрыть строительство метро в Днепре. Министр ответил на такой упрек вопросом: "И кстати, господин мэр, а что там с метро?"

Напомним, в Днепре продолжаются споры вокруг строительства метро. Компания-подрядчик постоянно сталкивается с препятствиями со стороны органов центральной и областной власти: затягиваются сроки выдачи документов или вообще игнорируются обращения. Например, до сих пор подрядчик не получил разрешения на взрывные работы. Мэр города отмечал, что не несет ответственности за строительство, потому что кредит в 330 млн евро Украина взяла у Европейского банка. И подрядчика утверждал ЕБРР. Несмотря на это, работы по строительству метрополитена продолжаются. В Госбюджете-2020 на проект предусмотрено 812 млн грн.