300 млн гривен пойдут на строительство аэропорта в Днепре, - Криклий

На проектирование и модернизацию аэропорта в Днепре предусмотрено 100 млн грн.

Еще 200 млн грн направлено на реализацию проекта из средств 2019 года. Строительство аэропорта начнется в этом году. Написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.
Таким образом министр отреагировал на обвинения мэра Днепра Бориса Филатова о "закрытии" проекта строительства местного аэропорта. Филатов отметил, что у аэропорта забирают последние 100 млн на строительство. Криклий подчеркнул, что это фейк и спекуляция от местных политиков перед выборами.


По словам министра, взлетная полоса в аэропорту строится за бюджетные средства, а новый терминал профинансирует инвестиционная группа DCH.


Также Борис Филатов написал, что власть хочет закрыть строительство метро в Днепре. Министр ответил на такой упрек вопросом: "И кстати, господин мэр, а что там с метро?"

Напомним, в Днепре продолжаются споры вокруг строительства метро. Компания-подрядчик постоянно сталкивается с препятствиями со стороны органов центральной и областной власти: затягиваются сроки выдачи документов или вообще игнорируются обращения. Например, до сих пор подрядчик не получил разрешения на взрывные работы. Мэр города отмечал, что не несет ответственности за строительство, потому что кредит в 330 млн евро Украина взяла у Европейского банка. И подрядчика утверждал ЕБРР. Несмотря на это, работы по строительству метрополитена продолжаются. В Госбюджете-2020 на проект предусмотрено 812 млн грн.

+3
300 млн гривен пойдут на строительство аэропорта в Днепре, Пойдут то они пойдут. Но, вряд ли дойдут.
16.07.2020 16:20 Ответить
+2
На боротьбу з Covid-19(??) на дороги вже взяли..
Зараз на аєропорт....
Напевно ,може, вже ніхто ні літати ні їздити не буде..
Тільки на мальдивах та ОбМанах жиддя буде..
😂
16.07.2020 16:20 Ответить
+1
личного, для коломойского...)
16.07.2020 16:13 Ответить
личного, для коломойского...)
16.07.2020 16:13 Ответить
Так, самолёты ж не летают!
16.07.2020 16:15 Ответить
В Запорожье за свои построили, а в Днепре почему то за бюджетные. Неужели там аэропорт в госсобственности?
16.07.2020 16:17 Ответить
Взлетная полоса - да.
16.07.2020 16:19 Ответить
Хотя государство у нас сейчас Беня.
16.07.2020 16:18 Ответить
300 млн гривен пойдут на строительство аэропорта в Днепре, Пойдут то они пойдут. Но, вряд ли дойдут.
16.07.2020 16:20 Ответить
На боротьбу з Covid-19(??) на дороги вже взяли..
Зараз на аєропорт....
Напевно ,може, вже ніхто ні літати ні їздити не буде..
Тільки на мальдивах та ОбМанах жиддя буде..
😂
16.07.2020 16:20 Ответить
Бездарная трата бюджетных средств - это в лучшем случае, в худшем "распил" и их разоровывание! Не нужно плодить "госсобственность" - она неэффективна и разворовывается СИСТЕМНО! Если проект был бы прибыльным, то лучше бы дали долгосрочный льготный кредит частной компании, чем так выбрасывать на ветер деньги!
16.07.2020 16:21 Ответить
каких бюджетных средств - бюджет весь давно распилен ЗЕбилами...
16.07.2020 16:25 Ответить
это и есть один эпизодов распила, а бюджет он годовой, поэтому распил ежегодный, и это проблема не сегодня возникла, что при Зе, что при Порохе, овоще и даже ранее Кравчука (традиция воровства)!
16.07.2020 16:34 Ответить
государство может стимулировать нужные ему проекты либо частичными инвестициями не 25% акций, либо долгосрочными льготными кредитами с обязательным открытым конкурсом для претендентов!
16.07.2020 16:26 Ответить
это не государственная собственность. Это собственность Привата ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадий Боголюбов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Игорь Коломойский и Алексей Мартынов).
16.07.2020 18:37 Ответить
с какого хрена государство строит впп!?
показать весь комментарий
На які шиші свято?
З наслідками повені, на заході України, вже розібрались?
А наслідками лісових пожеж?
16.07.2020 16:33 Ответить
Че там, Крикуша? Новую любовницу нашел куда пристроить?
16.07.2020 16:51 Ответить
малавата буить....
а пилить шо?
16.07.2020 17:16 Ответить
таки урвали...
16.07.2020 18:38 Ответить
 
 