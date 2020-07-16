УКР
300 млн гривень підуть на будівництво аеропорту в Дніпрі, - Криклій

На проєктування і модернізацію аеропорту в Дніпрі передбачено 100 млн грн.

Ще 200 млн грн направлено на реалізацію проєкту з коштів 2019 року. Будівництво аеропорту розпочнеться цього року. Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

Таким чином міністр відреагував на звинувачення мера Дніпра Бориса Філатова про "закриття" проєкту будівництва місцевого аеропорту. Філатов зазначив, що в аеропорту забирають останні 100 млн на будівництво. Криклій підкреслив, що це фейк і спекуляція від місцевих політиків перед виборами.

За словами міністра, злітна смуга в аеропорту будується за бюджетні кошти, а новий термінал профінансує інвестиційна група DCH.

Також Борис Філатов написав, що влада хоче закрити будівництво метро в Дніпрі. Міністр відповів на такий докір питанням: "І до речі, пане мер, а що там із метро?"

Нагадаємо, в Дніпрі тривають суперечки довкола будівництва метро. Компанія-підрядник постійно стикається з перешкодами з боку органів центральної та обласної влади: затягуються терміни видачі документів або взагалі ігноруються звернення. Наприклад, досі підрядник не отримав дозволу на вибухові роботи. Мер міста зазначав, що не несе відповідальності за будівництво, тому що кредит у 330 млн євро Україна взяла у Європейського банку. І підрядника затверджував ЄБРР. Попри це, роботи з будівництва метрополітену тривають. У Держбюджеті-2020 на проєкт передбачено 812 млн грн.

Дивіться також: 34% жителів Дніпра задоволені роботою президента Зеленського, 51% - роботою мера Філатова, - опитування

300 млн гривен пойдут на строительство аэропорта в Днепре, Пойдут то они пойдут. Но, вряд ли дойдут.
16.07.2020 16:20 Відповісти
На боротьбу з Covid-19(??) на дороги вже взяли..
Зараз на аєропорт....
Напевно ,може, вже ніхто ні літати ні їздити не буде..
Тільки на мальдивах та ОбМанах жиддя буде..
😂
16.07.2020 16:20 Відповісти
личного, для коломойского...)
16.07.2020 16:13 Відповісти
Так, самолёты ж не летают!
16.07.2020 16:15 Відповісти
В Запорожье за свои построили, а в Днепре почему то за бюджетные. Неужели там аэропорт в госсобственности?
16.07.2020 16:17 Відповісти
Взлетная полоса - да.
16.07.2020 16:19 Відповісти
Хотя государство у нас сейчас Беня.
16.07.2020 16:18 Відповісти
Бездарная трата бюджетных средств - это в лучшем случае, в худшем "распил" и их разоровывание! Не нужно плодить "госсобственность" - она неэффективна и разворовывается СИСТЕМНО! Если проект был бы прибыльным, то лучше бы дали долгосрочный льготный кредит частной компании, чем так выбрасывать на ветер деньги!
16.07.2020 16:21 Відповісти
каких бюджетных средств - бюджет весь давно распилен ЗЕбилами...
16.07.2020 16:25 Відповісти
это и есть один эпизодов распила, а бюджет он годовой, поэтому распил ежегодный, и это проблема не сегодня возникла, что при Зе, что при Порохе, овоще и даже ранее Кравчука (традиция воровства)!
16.07.2020 16:34 Відповісти
государство может стимулировать нужные ему проекты либо частичными инвестициями не 25% акций, либо долгосрочными льготными кредитами с обязательным открытым конкурсом для претендентов!
16.07.2020 16:26 Відповісти
это не государственная собственность. Это собственность Привата ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадий Боголюбов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Игорь Коломойский и Алексей Мартынов).
16.07.2020 18:37 Відповісти
с какого хрена государство строит впп!?
16.07.2020 21:59 Відповісти
На які шиші свято?
З наслідками повені, на заході України, вже розібрались?
А наслідками лісових пожеж?
16.07.2020 16:33 Відповісти
Че там, Крикуша? Новую любовницу нашел куда пристроить?
16.07.2020 16:51 Відповісти
малавата буить....
а пилить шо?
16.07.2020 17:16 Відповісти
таки урвали...
16.07.2020 18:38 Відповісти
 
 