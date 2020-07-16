300 млн гривень підуть на будівництво аеропорту в Дніпрі, - Криклій
На проєктування і модернізацію аеропорту в Дніпрі передбачено 100 млн грн.
Ще 200 млн грн направлено на реалізацію проєкту з коштів 2019 року. Будівництво аеропорту розпочнеться цього року. Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.
Таким чином міністр відреагував на звинувачення мера Дніпра Бориса Філатова про "закриття" проєкту будівництва місцевого аеропорту. Філатов зазначив, що в аеропорту забирають останні 100 млн на будівництво. Криклій підкреслив, що це фейк і спекуляція від місцевих політиків перед виборами.
За словами міністра, злітна смуга в аеропорту будується за бюджетні кошти, а новий термінал профінансує інвестиційна група DCH.
Також Борис Філатов написав, що влада хоче закрити будівництво метро в Дніпрі. Міністр відповів на такий докір питанням: "І до речі, пане мер, а що там із метро?"
Нагадаємо, в Дніпрі тривають суперечки довкола будівництва метро. Компанія-підрядник постійно стикається з перешкодами з боку органів центральної та обласної влади: затягуються терміни видачі документів або взагалі ігноруються звернення. Наприклад, досі підрядник не отримав дозволу на вибухові роботи. Мер міста зазначав, що не несе відповідальності за будівництво, тому що кредит у 330 млн євро Україна взяла у Європейського банку. І підрядника затверджував ЄБРР. Попри це, роботи з будівництва метрополітену тривають. У Держбюджеті-2020 на проєкт передбачено 812 млн грн.
Зараз на аєропорт....
Напевно ,може, вже ніхто ні літати ні їздити не буде..
Тільки на мальдивах та ОбМанах жиддя буде..
😂
З наслідками повені, на заході України, вже розібрались?
А наслідками лісових пожеж?
а пилить шо?