Нужно перестать быть политиками, пора стать государственными деятелями, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте призвал нардепов перестать ссориться и устраивать политические игрища.
Об этом Зеленский заявил на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Хватит ссор и раздора. Хватит манипуляций и политических игрищ. Хватит делить украинцев и делиться самим на власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих. Нужно перестать быть политиками, пора стать государственными деятелями - людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту о единой, сильной и непобедимую Украину", - отметил глава государства.
Зеленский добавил, что это его мечта и цель.
По словам президента, вклад нардепов первого созыва в государствообразование невозможно переоценить.
"Сегодня мы безгранично благодарны каждому из вас", - подчеркнул Зеленский.
