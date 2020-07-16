Потрібно перестати бути політиками, час стати державними діячами, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у парламенті закликав нардепів припинити сваритися і влаштовувати політичні ігрища.
Про це Зеленський заявив на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України, інформує Цензор.НЕТ.
"Достатньо сварок і розбрату. Достатньо маніпуляцій і політичних ігрищ. Достатньо ділити українців і ділитися самим на владу чи опозицію, лівих або правих, червоних або синіх. Потрібно перестати бути політиками, час стати державними діячами - людьми, які мають не великий апетит, а велику мрію про єдину, сильну і непереможну Україну", - зазначив глава держави.
Зеленський додав, що це його мрія і мета.
За словами президента, внесок нардепів першого скликання в державотворення неможливо переоцінити.
"Сьогодні ми безмежно вдячні кожному з вас", - наголосив Зеленський.
серьёзно? вот это криворожское чмо из говно-квартала?
серьёзно хороший артист и хороший клоун? ну Вы даете...
Воно - президент України чи резидент....... "той стороны"?
Такі тексти постили в 2010-2013 , тільки замість Зеленського, там був Янукович, і число не 30, а 20.
Припни своїх антиукраїнських псів, державний діяч хренів!
Янелох мовчить... у гівнокомандуючої рашистської консерви з гівно-кварталу все під контролем...
Зе-чмо.
"політика", якщо відштовхуватись від визначення, яке вкладали греки - «мистецтво управління» державою і суспільством.
те, що оце недолуге пропонує особам, які уповноважені на забезпечення функціонування держави, припинити бути знавцями в мистецтві управління державою зайвий раз свідчить про те, що істота геть не розуміється на тому про що патякає.
їбучий тупень.