Потрібно перестати бути політиками, час стати державними діячами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у парламенті закликав нардепів припинити сваритися і влаштовувати політичні ігрища.

Про це Зеленський заявив на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України, інформує Цензор.НЕТ.

"Достатньо сварок і розбрату. Достатньо маніпуляцій і політичних ігрищ. Достатньо ділити українців і ділитися самим на владу чи опозицію, лівих або правих, червоних або синіх. Потрібно перестати бути політиками, час стати державними діячами - людьми, які мають не великий апетит, а велику мрію про єдину, сильну і непереможну Україну", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що це його мрія і мета.

За словами президента, внесок нардепів першого скликання в державотворення неможливо переоцінити.

"Сьогодні ми безмежно вдячні кожному з вас", - наголосив Зеленський.

