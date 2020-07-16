УКР
Потрібно перестати бути політиками, час стати державними діячами, - Зеленський

Потрібно перестати бути політиками, час стати державними діячами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у парламенті закликав нардепів припинити сваритися і влаштовувати політичні ігрища.

Про це Зеленський заявив на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України, інформує Цензор.НЕТ.

"Достатньо сварок і розбрату. Достатньо маніпуляцій і політичних ігрищ. Достатньо ділити українців і ділитися самим на владу чи опозицію, лівих або правих, червоних або синіх. Потрібно перестати бути політиками, час стати державними діячами - людьми, які мають не великий апетит, а велику мрію про єдину, сильну і непереможну Україну", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що це його мрія і мета.

За словами президента, внесок нардепів першого скликання в державотворення неможливо переоцінити.

"Сьогодні ми безмежно вдячні кожному з вас", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, продовжуємо на місяць, але не більше, - Зеленський

ВР (15194) Зеленський Володимир (25234) суверенітет (68)
Топ коментарі
+34
пора, Вова, уже ставать "осужденними преступниками"
16.07.2020 17:06 Відповісти
16.07.2020 17:06 Відповісти
+28
это называется ПОПУЛИЗМ
16.07.2020 17:06 Відповісти
16.07.2020 17:06 Відповісти
+27
Він хоч зрозумів,що сказав?
16.07.2020 17:08 Відповісти
16.07.2020 17:08 Відповісти
Вот, к примеру, если пообещать отдать госсобственность детям, а потом сделать там ремонт за счет налогоплательщиков и поселиться там, это уже государственный деятель или еще нет?
16.07.2020 17:34 Відповісти
16.07.2020 17:34 Відповісти
Це найвеличніший лідер **********!
16.07.2020 17:46 Відповісти
16.07.2020 17:46 Відповісти
вы обратили внимание, что все, за что берется зеленский превращается в говно?! прямо дар у чувака из конфет делать калл.
16.07.2020 17:37 Відповісти
16.07.2020 17:37 Відповісти
Похоже Зеленский абсолютно не понимает принципы парламентаризма.
16.07.2020 17:38 Відповісти
16.07.2020 17:38 Відповісти
Похоже Зеленский уже давно абсолютно ничего не понимает
16.07.2020 17:53 Відповісти
16.07.2020 17:53 Відповісти
Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель - на следующее поколение. В моей стране, представители власти гордятся тем, что они слуги государства; быть его хозяином считалось бы позором. У.Черчилль.
16.07.2020 17:41 Відповісти
16.07.2020 17:41 Відповісти
Обращение кота Леопольда к мышам.
16.07.2020 17:43 Відповісти
16.07.2020 17:43 Відповісти
Ну какой из тебя политик, хоть не смеши народ, ты просто хороший артист, клоун хороший, но политиком тебе быть не суждено.
16.07.2020 17:49 Відповісти
16.07.2020 17:49 Відповісти
Паша,вы что совсем не видели хороших артистов и клоунов? Мне вас жаль...
16.07.2020 18:18 Відповісти
16.07.2020 18:18 Відповісти
хороший артист, клоун хороший



серьёзно? вот это криворожское чмо из говно-квартала?
серьёзно хороший артист и хороший клоун? ну Вы даете...
16.07.2020 19:51 Відповісти
16.07.2020 19:51 Відповісти
Воно може назвати Україну порноактрисою, але не може назвати ********* ворогом.
Воно - президент України чи резидент....... "той стороны"?
16.07.2020 17:56 Відповісти
16.07.2020 17:56 Відповісти
пора перестать занимать должность президента
16.07.2020 17:57 Відповісти
16.07.2020 17:57 Відповісти
Державний діяч і є політик або навпаки! Хто йому пише такі дурниці?
16.07.2020 18:00 Відповісти
16.07.2020 18:00 Відповісти
Зеленский и государственный деятель понятия не совместимы.
16.07.2020 18:23 Відповісти
16.07.2020 18:23 Відповісти
А переход от политика к государственному деятелю "хватит ссор и раздора. Хватит манипуляций и политических игрищ" происходит после открытия пятидесяти или ста судебных дел против Порошенко?
16.07.2020 18:24 Відповісти
16.07.2020 18:24 Відповісти
смішний жарт
16.07.2020 18:24 Відповісти
16.07.2020 18:24 Відповісти
Бачу тут в хейтерів Зеленського аж підгорає від того, які мудрі речі говорить президент! Вже "набудувати" тварі за 30 років незалежності! Може дійсно хватить бавитися в політику, а будувати нарешті добробут для громадян і не ділитися на правих, лівих, україномовних, російськомовних, голубих і т.д!
16.07.2020 18:42 Відповісти
16.07.2020 18:42 Відповісти
Чувак, з якого нафталіну ти виліз?
Такі тексти постили в 2010-2013 , тільки замість Зеленського, там був Янукович, і число не 30, а 20.
16.07.2020 18:48 Відповісти
16.07.2020 18:48 Відповісти
какая разница? галавное шобы асфальт...


Потрібно перестати бути політиками, час стати державними діячами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5386
16.07.2020 19:53 Відповісти
16.07.2020 19:53 Відповісти
Начни с себя, трепло позорное.
16.07.2020 19:03 Відповісти
16.07.2020 19:03 Відповісти
Так якого ж ти хрена, Зелебенське, дозволяєш щоб Бужанський своїми кацапськими грязними руками довбалось в Законі про мову! Це ж твій кадр парашний!
Припни своїх антиукраїнських псів, державний діяч хренів!
16.07.2020 19:18 Відповісти
16.07.2020 19:18 Відповісти
не дай бог , чтобы таким государственным деятелем как ты и твои слуги......завтра же будет в Киеве раскатна красная дорожка для ***** и его мафиози.....и в Украине будет запрещена украинская мова....нашелся, тоже мне, государственный деятель..с таким государственным деятелем как ты, Украине и врагов не надо.........допекли тебя, видно патриоты Украины....
16.07.2020 19:22 Відповісти
16.07.2020 19:22 Відповісти
Не тошни, гнида.
16.07.2020 19:23 Відповісти
16.07.2020 19:23 Відповісти
веселый барин!
16.07.2020 19:36 Відповісти
16.07.2020 19:36 Відповісти
Нікчема! Таких як ти на поріг порядного дому не пускають, шут горрховий!
16.07.2020 19:45 Відповісти
16.07.2020 19:45 Відповісти
Прийшовши на розколі, на протиставленні майдан-антимайдан ця людина зараз закликає до єдності. Запитаю, с чиї критерії і цінності ви, пане преЗедент обираєте. Майданні, чи такі антимайданні?
16.07.2020 19:57 Відповісти
16.07.2020 19:57 Відповісти
Третю добу лежить наш поранений хлопець у полі... без допомоги... помирає...

Янелох мовчить... у гівнокомандуючої рашистської консерви з гівно-кварталу все під контролем...
Зе-чмо.

Потрібно перестати бути політиками, час стати державними діячами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7135
16.07.2020 20:12 Відповісти
16.07.2020 20:12 Відповісти
що воно, падло тупе, верзе?
"політика", якщо відштовхуватись від визначення, яке вкладали греки - «мистецтво управління» державою і суспільством.
те, що оце недолуге пропонує особам, які уповноважені на забезпечення функціонування держави, припинити бути знавцями в мистецтві управління державою зайвий раз свідчить про те, що істота геть не розуміється на тому про що патякає.
їбучий тупень.
16.07.2020 22:01 Відповісти
16.07.2020 22:01 Відповісти
хтось знає, чи хлопця нашого пораненого знайшли?
16.07.2020 22:02 Відповісти
16.07.2020 22:02 Відповісти
Что он несет?!
16.07.2020 22:08 Відповісти
16.07.2020 22:08 Відповісти
Пианист-Президент-Политик-ГосударственныйДеятель?
16.07.2020 23:58 Відповісти
16.07.2020 23:58 Відповісти
Висрався на державнийьке,а тепер згадав про нього! Пізно пити боржом,коли кишки згнили.
17.07.2020 07:14 Відповісти
17.07.2020 07:14 Відповісти
шмаркля снова выдал бессвязный набор слов
17.07.2020 08:40 Відповісти
17.07.2020 08:40 Відповісти
А міг просто сказати "я за мир во всем мире"
17.07.2020 17:15 Відповісти
17.07.2020 17:15 Відповісти
