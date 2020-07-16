РУС
В деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, – Сакварелидзе

В деле

Расследование НАБУ по делу "Роттердам плюс" может зайти в тупик из-за отсутствия нанесенного ущерба, а следовательно – и состава преступления.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, информирует Цензор.НЕТ.

"Следствие может зайти в тупик, поскольку может оказаться, что там вообще нет ущерба. Если нет ущерба – тогда нет состава уголовного дела, нет преступления", – отметил бывший замгенпрокурора.

По его словам, после отмены формулы "Роттердам плюс" цена закупки государством угля, наоборот, повысилась

"Государство начало закупать уголь по другой цене и в результате получили такую комическую ситуацию, что, в принципе, если это все пересчитать, то денег налогоплательщиков, которые платят за новую формулу, не "Роттердам плюс", на 6 млрд грн больше, чем было при "Роттердам плюс", – пояснил экс-замгенпрокурора.

Сакварелидзе отметил, что, следуя этой же логике, НАБУ должно открыть уголовное дело в том числе по "Центрэнерго", поскольку эта компания сегодня также работает по формуле "Роттердам плюс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при "Роттердам+", а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

"По такой же логике надо отдавать под уголовную ответственность и недавнее правительство Украины, которое решило подписать соглашение "Амстердам плюс". По "Амстердам плюс" закупается газ – по такой же формуле, как и "Роттердам плюс", – добавил Давид Сакварелидзе.

Напоминаем, НАБУ 24 марта 2017 года открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие.

Читайте также: У САП еще нет экспертиз и заключений экспертов для передачи дела "Роттердам+" в суд, - Холодницкий

НАБУ (4547) уголь (1002) Сакварелидзе Давид (318) Роттердам+ (165)
+58
Свинарчуков не за что посадить, "Роттердам плюс" тоже не катит - что же тогда Явашвырок предъявить сможет?
16.07.2020 20:37 Ответить
+53
В деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, – Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 6487
16.07.2020 20:39 Ответить
+52
Весь кайф зебілам обломав.
16.07.2020 20:37 Ответить
Тепер лише за томос...
16.07.2020 21:46 Ответить
Тобто народ на!бали на мільярд баксів в рік і нєт состава?
16.07.2020 21:49 Ответить
вые..ли только тебе мозги после прочтения фейков от мамкиных "расследователей"
16.07.2020 22:21 Ответить
... і за ці гроші тролів кацапських на цензор найняли.
17.07.2020 08:50 Ответить
В нашей стране по прежнему наблюдается высокая концентрация лохов.
С одной стороны, они жертвы советского режима, когда думать особо не требовалось, с другой стороны, никто им не запрещал читать и развиваться.
В итоге имеем картину, когда баранов стригут в три смены.
Я до сих пор удивляюсь, как мошенникам коломойши удалось развести такую маску народа!
16.07.2020 21:55 Ответить
Он после евреев хочет найти состав преступления ..наивный .они следы так путают как заяц от лисы ))
16.07.2020 22:17 Ответить
Это сейчас 73% были злостно морально изнасилованы их любимым Сакварелидзе?
16.07.2020 22:18 Ответить
Вот это мразь,.... состава преступления нет, ....
А обворовывание миллионов жителей страны во время войны ...... состава преступления нет ??????!!!!!!
16.07.2020 22:33 Ответить
даже зели ниче не нашли что украл, молчи уже...
17.07.2020 00:50 Ответить
Так проблема ж була не в самій формулі, а в тому, що дешеве вугілля з ОРДЛО видавалось за імпортне, яке втричі дорожче і продавалося державі. Гешефт Ахметова і Порошенко.
16.07.2020 22:45 Ответить
Пора тебе признать, что ты проголосовал за мафию Коломойского (Зеленского), который сговорился теперь с Ахметовым и Медведчуком. Они вместе мочили Пороха. А вы им поверили, и проголосовали за них. Расплата будет уже скоро. Эти магнаты вас жалеть не будут, тем более что Коломойский прямо сказал, что его Дом - это Израиль, а Украина ему нужна для ограбления.
16.07.2020 22:57 Ответить
тююю. та ви там подуріли..

як це немає шкоди..
монополіст примушує споживача оплачувати фіктивну послугу..
16.07.2020 22:53 Ответить
А сколько вони журналистской было . . .
И ведь ни один не попросит прощения за то, что оболгал Гройсмана и Порошенко.
Ни один, никогда . . .
Зачем тогда такая свобода слова ? Это беспредел слова, а не свобода. Свобода одного заканчивается там, где начинаются права другого.
17.07.2020 00:15 Ответить
Хто воно таке в Україні, зайда оця, приблуда і втікач ?
За що живе ? Як заробляє на життя ?
Чи істерик-апатрид теж пристроїв до корита зе-реХВорм ?
17.07.2020 03:35 Ответить
Деятель с двойным гражданством на откатах будет обсуждать состав переступления. У справі "Роттердам плюс" немає складу злочину, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 8646
17.07.2020 06:17 Ответить
Гроші з кишень народу вийняли і віддали сепарам, ахметову і ж-шоблі.
Який тут злочин ??
17.07.2020 08:54 Ответить
Приходится констатировать одно - наплодили спецслужб, го толку никакого, лишь огромные расходы на содержагин.
17.07.2020 09:17 Ответить
Вот так некачественное гавно идёт на дно:

17.07.2020 09:34 Ответить
В деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, - Сакварелидзе --- а мы и не спорим, этот самый в рот дам с плюсом один из методов честного отъёма денег, а Бендер, Паниковский и Балаганов причислены к лику святых.
17.07.2020 09:35 Ответить
Прийшли до влади малороси виключно на брехні по відношенню до проукраїнського президента! Це було зрозуміло, а що скажуть барани? Кого знову виберуть?
17.07.2020 09:48 Ответить
Те, кто заказал следствие боятся выйти сами на себя! Украина - ОЛИГАРХИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО, где все решается "договорничками", все олигархи так или иначе повязаны между собой (даже те, что "разосрались" друг с другом), "топить" никого не будут, иначе тонуть им всем вместе, будет как обычно шумиха и показуха ("борьбы" с коррупция) для ЛОХТОРАТА, найдут парочку козлов отпущения (мелких сошек) на этом все и закончится!
17.07.2020 10:39 Ответить
Я перед виборами спеціально їздив у тролейбусах, а там одні пенціонери і бабки поливали Порошенко. Всі знали за "Ротердам+", як Порошенко краде у бідних шахтарів вугілля, який він барига та ще вбив свого брата і його обікрав. Всі прямо верещали. А зараз їдуть тихенько, як обісрані, очі злі... А думаєте чого злі? Бо не посадили того, на кого вони злі. Те що там нічого немає для них фігня. Їм би їхню тупу мрію, та до кінця. І головне, що не бачать, як Беня і його команда кожного дня у них щось відщіпують. А чого не бачать? Бо їм цього Беня не каже по телевізору, не зняв ще одного Дурнямбородько. Перед виборами знову дасть їм кіно і вони заживуть, будуть знову грамотні і топити свох дітей, гнати їх навічно у рабство.
17.07.2020 20:55 Ответить
Сакварелидзе можно поверить.
17.07.2020 21:26 Ответить
на какой минуте он это говорит?
18.07.2020 01:49 Ответить
