В деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, – Сакварелидзе

Расследование НАБУ по делу "Роттердам плюс" может зайти в тупик из-за отсутствия нанесенного ущерба, а следовательно – и состава преступления.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, информирует Цензор.НЕТ.

"Следствие может зайти в тупик, поскольку может оказаться, что там вообще нет ущерба. Если нет ущерба – тогда нет состава уголовного дела, нет преступления", – отметил бывший замгенпрокурора.



По его словам, после отмены формулы "Роттердам плюс" цена закупки государством угля, наоборот, повысилась

"Государство начало закупать уголь по другой цене и в результате получили такую комическую ситуацию, что, в принципе, если это все пересчитать, то денег налогоплательщиков, которые платят за новую формулу, не "Роттердам плюс", на 6 млрд грн больше, чем было при "Роттердам плюс", – пояснил экс-замгенпрокурора.



Сакварелидзе отметил, что, следуя этой же логике, НАБУ должно открыть уголовное дело в том числе по "Центрэнерго", поскольку эта компания сегодня также работает по формуле "Роттердам плюс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при "Роттердам+", а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

"По такой же логике надо отдавать под уголовную ответственность и недавнее правительство Украины, которое решило подписать соглашение "Амстердам плюс". По "Амстердам плюс" закупается газ – по такой же формуле, как и "Роттердам плюс", – добавил Давид Сакварелидзе.

Напоминаем, НАБУ 24 марта 2017 года открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие.

Читайте также: У САП еще нет экспертиз и заключений экспертов для передачи дела "Роттердам+" в суд, - Холодницкий