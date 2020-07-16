В деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, – Сакварелидзе
Расследование НАБУ по делу "Роттердам плюс" может зайти в тупик из-за отсутствия нанесенного ущерба, а следовательно – и состава преступления.
Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, информирует Цензор.НЕТ.
"Следствие может зайти в тупик, поскольку может оказаться, что там вообще нет ущерба. Если нет ущерба – тогда нет состава уголовного дела, нет преступления", – отметил бывший замгенпрокурора.
По его словам, после отмены формулы "Роттердам плюс" цена закупки государством угля, наоборот, повысилась
"Государство начало закупать уголь по другой цене и в результате получили такую комическую ситуацию, что, в принципе, если это все пересчитать, то денег налогоплательщиков, которые платят за новую формулу, не "Роттердам плюс", на 6 млрд грн больше, чем было при "Роттердам плюс", – пояснил экс-замгенпрокурора.
Сакварелидзе отметил, что, следуя этой же логике, НАБУ должно открыть уголовное дело в том числе по "Центрэнерго", поскольку эта компания сегодня также работает по формуле "Роттердам плюс".
"По такой же логике надо отдавать под уголовную ответственность и недавнее правительство Украины, которое решило подписать соглашение "Амстердам плюс". По "Амстердам плюс" закупается газ – по такой же формуле, как и "Роттердам плюс", – добавил Давид Сакварелидзе.
Напоминаем, НАБУ 24 марта 2017 года открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие.
С одной стороны, они жертвы советского режима, когда думать особо не требовалось, с другой стороны, никто им не запрещал читать и развиваться.
В итоге имеем картину, когда баранов стригут в три смены.
Я до сих пор удивляюсь, как мошенникам коломойши удалось развести такую маску народа!
А обворовывание миллионов жителей страны во время войны ...... состава преступления нет ??????!!!!!!
як це немає шкоди..
монополіст примушує споживача оплачувати фіктивну послугу..
И ведь ни один не попросит прощения за то, что оболгал Гройсмана и Порошенко.
Ни один, никогда . . .
Зачем тогда такая свобода слова ? Это беспредел слова, а не свобода. Свобода одного заканчивается там, где начинаются права другого.
За що живе ? Як заробляє на життя ?
Чи істерик-апатрид теж пристроїв до корита зе-реХВорм ?
Який тут злочин ??
