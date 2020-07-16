У справі "Роттердам плюс" немає складу злочину, - Сакварелідзе

Розслідування НАБУ у справі "Роттердам плюс" може зайти в глухий кут через відсутність завданих збитків, а отже - і складу злочину.

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив ексзаступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідство може зайти в глухий кут, оскільки може виявитися, що там взагалі немає збитків. Якщо немає шкоди - тоді нема складу кримінальної справи, нема злочину", - зазначив колишній заступник генпрокурора.

За його словами, після скасування формули "Роттердам плюс" ціна закупівлі державою вугілля, навпаки, підвищилася

"Держава почала закуповувати вугілля за іншою ціною і в результаті отримали таку комічну ситуацію, що, в принципі, якщо це все перерахувати, то грошей платників податків, які платять за нову формулу, не "Роттердам плюс", на 6 млрд грн більше, ніж було при "Роттердам плюс", - пояснив ексзаступник генпрокурора.

Сакварелідзе зазначив, що, за цією ж логікою, НАБУ має відкрити кримінальну справу зокрема щодо "Центренерго", оскільки ця компанія сьогодні також працює за формулою "Роттердам плюс".

"За такою ж логікою треба віддавати під кримінальну відповідальність і нещодавній уряд України, який вирішив підписати угоду "Амстердам плюс". За "Амстердам плюс" закуповується газ - за такою ж формулою, як і "Роттердам плюс", - додав Давид Сакварелідзе.

Нагадуємо, НАБУ 24 березня 2017 року відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам+". З 1 липня 2019 року була запущена нова модель ринку електроенергії, у зв'язку з чим колишні принципи формування цін, зокрема формула "Роттердам+", припинила дію.

