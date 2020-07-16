У справі "Роттердам плюс" немає складу злочину, - Сакварелідзе
Розслідування НАБУ у справі "Роттердам плюс" може зайти в глухий кут через відсутність завданих збитків, а отже - і складу злочину.
Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив ексзаступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе, інформує Цензор.НЕТ.
"Слідство може зайти в глухий кут, оскільки може виявитися, що там взагалі немає збитків. Якщо немає шкоди - тоді нема складу кримінальної справи, нема злочину", - зазначив колишній заступник генпрокурора.
За його словами, після скасування формули "Роттердам плюс" ціна закупівлі державою вугілля, навпаки, підвищилася
"Держава почала закуповувати вугілля за іншою ціною і в результаті отримали таку комічну ситуацію, що, в принципі, якщо це все перерахувати, то грошей платників податків, які платять за нову формулу, не "Роттердам плюс", на 6 млрд грн більше, ніж було при "Роттердам плюс", - пояснив ексзаступник генпрокурора.
Сакварелідзе зазначив, що, за цією ж логікою, НАБУ має відкрити кримінальну справу зокрема щодо "Центренерго", оскільки ця компанія сьогодні також працює за формулою "Роттердам плюс".
"За такою ж логікою треба віддавати під кримінальну відповідальність і нещодавній уряд України, який вирішив підписати угоду "Амстердам плюс". За "Амстердам плюс" закуповується газ - за такою ж формулою, як і "Роттердам плюс", - додав Давид Сакварелідзе.
Нагадуємо, НАБУ 24 березня 2017 року відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам+". З 1 липня 2019 року була запущена нова модель ринку електроенергії, у зв'язку з чим колишні принципи формування цін, зокрема формула "Роттердам+", припинила дію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С одной стороны, они жертвы советского режима, когда думать особо не требовалось, с другой стороны, никто им не запрещал читать и развиваться.
В итоге имеем картину, когда баранов стригут в три смены.
Я до сих пор удивляюсь, как мошенникам коломойши удалось развести такую маску народа!
А обворовывание миллионов жителей страны во время войны ...... состава преступления нет ??????!!!!!!
як це немає шкоди..
монополіст примушує споживача оплачувати фіктивну послугу..
И ведь ни один не попросит прощения за то, что оболгал Гройсмана и Порошенко.
Ни один, никогда . . .
Зачем тогда такая свобода слова ? Это беспредел слова, а не свобода. Свобода одного заканчивается там, где начинаются права другого.
За що живе ? Як заробляє на життя ?
Чи істерик-апатрид теж пристроїв до корита зе-реХВорм ?
Який тут злочин ??
Расследование НАБУ по делу "Роттердам плюс" может зайти в тупик из-за отсутствия нанесенного ущерба, а следовательно - и состава преступления.
Такое мнение в эфире телеканала "https://www.youtube.com/watch?v=ZzO8-HJrKp8&feature=youtu.be Украина 24 " выразил экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, информирует https://censor.net/.
"Следствие может зайти в тупик, поскольку может оказаться, что там вообще нет ущерба. Если нет ущерба - тогда нет состава уголовного дела, нет преступления", - отметил бывший замгенпрокурора.
По его словам, после отмены формулы "Роттердам плюс" цена закупки государством угля, наоборот, повысиласьИсточник: https://censor.net/n3208600