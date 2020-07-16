УКР
У справі "Роттердам плюс" немає складу злочину, - Сакварелідзе

Розслідування НАБУ у справі "Роттердам плюс" може зайти в глухий кут через відсутність завданих збитків, а отже - і складу злочину.

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив ексзаступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідство може зайти в глухий кут, оскільки може виявитися, що там взагалі немає збитків. Якщо немає шкоди - тоді нема складу кримінальної справи, нема злочину", - зазначив колишній заступник генпрокурора.

За його словами, після скасування формули "Роттердам плюс" ціна закупівлі державою вугілля, навпаки, підвищилася

"Держава почала закуповувати вугілля за іншою ціною і в результаті отримали таку комічну ситуацію, що, в принципі, якщо це все перерахувати, то грошей платників податків, які платять за нову формулу, не "Роттердам плюс", на 6 млрд грн більше, ніж було при "Роттердам плюс", - пояснив ексзаступник генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна купує бітум за ціною Роттердамм+6 вартостей фрахту з Голландії

Сакварелідзе зазначив, що, за цією ж логікою, НАБУ має відкрити кримінальну справу зокрема щодо "Центренерго", оскільки ця компанія сьогодні також працює за формулою "Роттердам плюс".

"За такою ж логікою треба віддавати під кримінальну відповідальність і нещодавній уряд України, який вирішив підписати угоду "Амстердам плюс". За "Амстердам плюс" закуповується газ - за такою ж формулою, як і "Роттердам плюс", - додав Давид Сакварелідзе.

Нагадуємо, НАБУ 24 березня 2017 року відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам+". З 1 липня 2019 року була запущена нова модель ринку електроенергії, у зв'язку з чим колишні принципи формування цін, зокрема формула "Роттердам+", припинила дію.

Читайте також: САП ще не має експертиз та висновків експертів для передачі справи "Роттердам+" до суду, - Холодницький

+58
Свинарчуков не за что посадить, "Роттердам плюс" тоже не катит - что же тогда Явашвырок предъявить сможет?
16.07.2020 20:37
+53
В деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, – Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 6487
16.07.2020 20:39
+52
Весь кайф зебілам обломав.
16.07.2020 20:37
Тепер лише за томос...
16.07.2020 21:46
Тобто народ на!бали на мільярд баксів в рік і нєт состава?
16.07.2020 21:49
вые..ли только тебе мозги после прочтения фейков от мамкиных "расследователей"
16.07.2020 22:21
... і за ці гроші тролів кацапських на цензор найняли.
17.07.2020 08:50
В нашей стране по прежнему наблюдается высокая концентрация лохов.
С одной стороны, они жертвы советского режима, когда думать особо не требовалось, с другой стороны, никто им не запрещал читать и развиваться.
В итоге имеем картину, когда баранов стригут в три смены.
Я до сих пор удивляюсь, как мошенникам коломойши удалось развести такую маску народа!
16.07.2020 21:55
Он после евреев хочет найти состав преступления ..наивный .они следы так путают как заяц от лисы ))
16.07.2020 22:17
Это сейчас 73% были злостно морально изнасилованы их любимым Сакварелидзе?
16.07.2020 22:18
Вот это мразь,.... состава преступления нет, ....
А обворовывание миллионов жителей страны во время войны ...... состава преступления нет ??????!!!!!!
16.07.2020 22:33
даже зели ниче не нашли что украл, молчи уже...
17.07.2020 00:50
Так проблема ж була не в самій формулі, а в тому, що дешеве вугілля з ОРДЛО видавалось за імпортне, яке втричі дорожче і продавалося державі. Гешефт Ахметова і Порошенко.
16.07.2020 22:45
Пора тебе признать, что ты проголосовал за мафию Коломойского (Зеленского), который сговорился теперь с Ахметовым и Медведчуком. Они вместе мочили Пороха. А вы им поверили, и проголосовали за них. Расплата будет уже скоро. Эти магнаты вас жалеть не будут, тем более что Коломойский прямо сказал, что его Дом - это Израиль, а Украина ему нужна для ограбления.
16.07.2020 22:57 Відповісти
тююю. та ви там подуріли..

як це немає шкоди..
монополіст примушує споживача оплачувати фіктивну послугу..
16.07.2020 22:53
А сколько вони журналистской было . . .
И ведь ни один не попросит прощения за то, что оболгал Гройсмана и Порошенко.
Ни один, никогда . . .
Зачем тогда такая свобода слова ? Это беспредел слова, а не свобода. Свобода одного заканчивается там, где начинаются права другого.
17.07.2020 00:15
Хто воно таке в Україні, зайда оця, приблуда і втікач ?
За що живе ? Як заробляє на життя ?
Чи істерик-апатрид теж пристроїв до корита зе-реХВорм ?
17.07.2020 03:35
Деятель с двойным гражданством на откатах будет обсуждать состав переступления. У справі "Роттердам плюс" немає складу злочину, - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 8646
17.07.2020 06:17
Гроші з кишень народу вийняли і віддали сепарам, ахметову і ж-шоблі.
Який тут злочин ??
17.07.2020 08:54
Приходится констатировать одно - наплодили спецслужб, го толку никакого, лишь огромные расходы на содержагин.
17.07.2020 09:17
Вот так некачественное гавно идёт на дно:

Расследование НАБУ по делу "Роттердам плюс" может зайти в тупик из-за отсутствия нанесенного ущерба, а следовательно - и состава преступления.
Такое мнение в эфире телеканала "https://www.youtube.com/watch?v=ZzO8-HJrKp8&feature=youtu.be Украина 24 " выразил экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, информирует https://censor.net/.
"Следствие может зайти в тупик, поскольку может оказаться, что там вообще нет ущерба. Если нет ущерба - тогда нет состава уголовного дела, нет преступления", - отметил бывший замгенпрокурора.

По его словам, после отмены формулы "Роттердам плюс" цена закупки государством угля, наоборот, повысиласьИсточник: https://censor.net/n3208600
17.07.2020 09:34
В деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, - Сакварелидзе --- а мы и не спорим, этот самый в рот дам с плюсом один из методов честного отъёма денег, а Бендер, Паниковский и Балаганов причислены к лику святых.
17.07.2020 09:35
Прийшли до влади малороси виключно на брехні по відношенню до проукраїнського президента! Це було зрозуміло, а що скажуть барани? Кого знову виберуть?
17.07.2020 09:48
Те, кто заказал следствие боятся выйти сами на себя! Украина - ОЛИГАРХИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО, где все решается "договорничками", все олигархи так или иначе повязаны между собой (даже те, что "разосрались" друг с другом), "топить" никого не будут, иначе тонуть им всем вместе, будет как обычно шумиха и показуха ("борьбы" с коррупция) для ЛОХТОРАТА, найдут парочку козлов отпущения (мелких сошек) на этом все и закончится!
17.07.2020 10:39
Я перед виборами спеціально їздив у тролейбусах, а там одні пенціонери і бабки поливали Порошенко. Всі знали за "Ротердам+", як Порошенко краде у бідних шахтарів вугілля, який він барига та ще вбив свого брата і його обікрав. Всі прямо верещали. А зараз їдуть тихенько, як обісрані, очі злі... А думаєте чого злі? Бо не посадили того, на кого вони злі. Те що там нічого немає для них фігня. Їм би їхню тупу мрію, та до кінця. І головне, що не бачать, як Беня і його команда кожного дня у них щось відщіпують. А чого не бачать? Бо їм цього Беня не каже по телевізору, не зняв ще одного Дурнямбородько. Перед виборами знову дасть їм кіно і вони заживуть, будуть знову грамотні і топити свох дітей, гнати їх навічно у рабство.
17.07.2020 20:55
Сакварелидзе можно поверить.
17.07.2020 21:26
на какой минуте он это говорит?
18.07.2020 01:49
Сторінка 2 з 2
 
 