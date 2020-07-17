РУС
21 июля может состояться внеочередная сессия Рады, - "слуга народа" Кравчук

21 июля может состояться внеочередная сессия Рады, -

Народные депутаты могут собраться на внеочередную сессию во вторник 21 июля, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Кравчук дала утвердительный ответ на вопрос, отвечает ли действительности информация, что 21 июля может состояться внеочередная сессия Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да", - сказала Кравчук в четверг вечером.

ВР (29396) внеочередное заседание (262) Кравчук Евгения (368)
Сегодня слуги народа-опзж будут "хохлятскую мову" отменять?
показать весь комментарий
17.07.2020 08:26 Ответить
Только циничные бандеровцы это оговорка, а "та сторона" это нынешняя политика земразей... и у всех зебилов языки в жопе, все ок.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:28 Ответить
Х їм в гризло.
показать весь комментарий
17.07.2020 09:17 Ответить
І яку гидоти зроблять слуги народу 21 липня 2020 року?
показать весь комментарий
17.07.2020 08:30 Ответить
що на цей раз продавати будете слуги уродів ?
показать весь комментарий
17.07.2020 09:24 Ответить
 
 