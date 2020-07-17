21 июля может состояться внеочередная сессия Рады, - "слуга народа" Кравчук
Народные депутаты могут собраться на внеочередную сессию во вторник 21 июля, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Кравчук дала утвердительный ответ на вопрос, отвечает ли действительности информация, что 21 июля может состояться внеочередная сессия Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Да", - сказала Кравчук в четверг вечером.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
vitalmod
показать весь комментарий17.07.2020 08:26 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
✘
vitalmod
показать весь комментарий17.07.2020 10:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
5 копійок
показать весь комментарий17.07.2020 09:17 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ali Hasan
показать весь комментарий17.07.2020 08:30 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Yurii Sliusarchuk
показать весь комментарий17.07.2020 09:24 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль