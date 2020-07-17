21 июля может состояться внеочередная сессия Рады, - "слуга народа" Кравчук

Народные депутаты могут собраться на внеочередную сессию во вторник 21 июля, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Кравчук дала утвердительный ответ на вопрос, отвечает ли действительности информация, что 21 июля может состояться внеочередная сессия Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да", - сказала Кравчук в четверг вечером.

