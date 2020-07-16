РУС
Законопроект "слуги народа" Бужанского о языке рассмотрят в пятницу

Законопроект

Скандальный проект закона депутата СН Максима Бужанского, предусматривающий отказ от перехода на украинский язык обучения для школьников 5-11 классов, Рада рассмотрит завтра.

Законопроект №2362 включен в повестку дня парламента на 17 июля. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Всего депутаты планируют рассмотреть за пятницу около 70 вопросов.

Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Убийцы языка. Кто и для чего хочет уничтожить украинский. ВИДЕО

Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число. Не взирая на это, у здания Верховной Рады состоялась акция противников законопроекта Бужанского.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

Зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук предполагала, что парламент вряд ли станет до осени рассматривать законопроект Бужанского.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Гетманцев о языковом законопроекте Бужанского: "Он обоснованный, и я его полностью поддерживаю"

ВР (29396) законопроект (3273) украинский язык (1203) язык (3787) русский язык (591) Бужанский Максим (105)
+68
от шлюхи проросійські!
16.07.2020 21:29 Ответить
+39
Гандон татуированный.
16.07.2020 21:31 Ответить
+34
Ой, добре що в Києві ще не всі гіляки обрізали
16.07.2020 21:31 Ответить
провокатор касапський https://censor.net/user/34570, інформую тебе: члени партії ЄС будуть стояти в стоячому протесті перед Радою; але як себе поведе натовп - неможливо зпрогнозувати. Можливо, навіть тебе буде на каштан вішати...
16.07.2020 22:21 Ответить
як сказав академік Юхновський - "це ворог України"... І це так!!
16.07.2020 22:10 Ответить
********** и прокацапские шавки из слуг Кремля и зажоповцев надеются что завтра под ВР никто не соберется. Пусть не надеются. И скоро их не мусорные баки будут ждать,но осины как Иуд - предателей
16.07.2020 22:12 Ответить
? ракетних бригад - це завдання нового віце-премьера..
16.07.2020 22:14 Ответить
а також УБС і РЕР РЕБ, і ЗРК для стабілізаціїї
16.07.2020 22:17 Ответить
Законопроєкт "слуги народу" Бужанського про мову розглянуть у п'ятницю
16.07.2020 22:15 Ответить
Уявіть собі таке в Польщі,а це сусідня країна.Більше того,деякі патріоти хочуть українську версію язіка.Хіба вони не розуміють,що це все на руку московитам? Їм люба версія язіка підійде,бо це все одно,буде рускій.
16.07.2020 22:22 Ответить
маланец бужанский-как тебе спиться ?????
16.07.2020 22:32 Ответить
https://censor.net/user/470841 У нього все добре і спиться йому,також добре.
16.07.2020 22:46 Ответить
Виносять, щоб його провалити. Що не зрозуміло?
16.07.2020 22:24 Ответить
Застарий я, промажу...
16.07.2020 22:25 Ответить
Цікаво, як це існують держави в яких немає власної мови? Вся північна америка крім Бразилії розмовляє ІСПАНСЬКОЮ. Не Колумбійською, не Парагвайською, не Уругвайською, не Аргентинською, не Чілійською, не Перуанською, не Еквадорською, не Болівійською, не Венесуельською! І нічого, якось існують. Є держави в яких декілька державних мов, от як Швейцарія і також немає там мовних проблем! Ось тільки в нас політики вміють роздувати мовну проблему напередодні виборів!
16.07.2020 22:26 Ответить
Тобто треба відмовитись від української мови?
16.07.2020 22:34 Ответить
Швейцарія поділена на кантони, як конфедерація. І да, там дві мови - французька та німецька.
Проживаючи в певному кантоні ви отримаєте права на хорошу роботу без знання мови того кантону.
16.07.2020 22:43 Ответить
не отримаєте*
тобто німецькомовний не отримає таких саме прав в франкомовному кантоні.
і навпаки
16.07.2020 22:43 Ответить
Там 4 державні мови в Швейцарії - німецька, французька, італійська та ретороманська! Вчи матчасть дурепа! )))
11.08.2020 21:08 Ответить
Наявність 101 дивізії передбачає присутність стримування
16.07.2020 22:27 Ответить
В Автрії немає національної мови, вони розмовляють НІМЕЦЬКОЮ! Так, що значить немає мови австрійської, то немає нації такої?
16.07.2020 22:28 Ответить
Тому що в Австрії мешкають німці.
А Латинська Америка на так і називається ЛАТИНСЬКОЮ тому що імперії знищили там рідну мову.
16.07.2020 22:38 Ответить
Официальные языки стран Латинской Америки

Латинская АмерикаПлотность31 чел./км²Названия жителейлатиноамериканцыВключает33 государствЯзыкииспанский, португальский, кечуанскиеязыки, майяские языки, гуарани, французский, аймара, ацтекские языки, итальянский
В 60-е годы XX века под влиянием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 национально-освободительного движения и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC социалистических идей, стремясь заручиться поддержкой народных масс, всё большее число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F политических партий андских стран включают в свои программы пункты о повышении статуса кечуа. Кечуа становится государственным языком в Перу (май 1975 года) и Боливии (август 1977 года), на нём начинается выпуск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0 газет и вещание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F радиостанций , в том числе московского, пекинского и гаванского радио, а также мощной католической радиостанции «Голос Анд» в Эквадоре.

С 70-х годов XX века кечуа является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA государственным языком в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83 Перу (наравне с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA испанским ) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Боливии (наравне с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA испанским и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) аймара ), а с 2008 года он также провозглашён официальным языком в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80 Эквадоре (наравне с испанским и языком шуар). По конституции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F Колумбии , все индейские языки в стране имеют официальный статус в той местности, где они распространены.
17.07.2020 09:00 Ответить
В тебе є українська мова.
Навіщо вигадувати собі зайві проблеми.
Що ж ви такі бовдури з комплексами меншовартості ....
Тьху на вас.
16.07.2020 22:40 Ответить
Казачек засланный с хорошим Гугл переводчиком , с таким лучше не общаться , а сразу бить в морду , ну а здесь отправлять в спам
17.07.2020 00:36 Ответить
ПрофильCенсейE-mail: Меня читают: 5Я читаю: 0
16.07.2020 22:40 Ответить
Вас там, в "Кацапии", всех поголовно, на бетонный пол, в роддомах роняют? Ты хоть знаешь ПЕРВИЧНОЕ название территории теперешней Австрии? "Остеррейх"!... "Восточный рейх", то есть, по-немецки, "восточное государство". И образовалось оно в рамках "Священной Римской империи германского народа"... Эту территорию заселили немцы ещё в Средние века, вытеснив или ассимилировав моравское население... (Точно так же, как сделали с Восточной Пруссией и лужичанами, жившими в районе Берлина). А ведь пруссы - балты, а не германцы, а лужичане - славяне, родственные сербам... А насчёт "австрийского языка" - ты ещё ляпни, что австралийцев, канадцев и американцев, как нации, тоже нет... Они же на английском и французском говорят...
17.07.2020 08:53 Ответить
Везде понтуется какой он накачанный, но когла его пригласили поговорить этот нарисовщик тикал аж пятки сверкали! Не нравится язык едь на этническую родину и учи иврит. Там не повые...шься что тебе язык не нравится.
16.07.2020 22:29 Ответить
отрезать подонку язык и в дупу засунуть
показать весь комментарий
16.07.2020 22:29 Ответить
У «слуг» путлераста все такие , первый - 🤡🤢клоуняра-нарик
16.07.2020 22:38 Ответить
До речі, про мовне питання. Пройшло найновіше оновлення Windows10. Дуже багато оновлень, серед іншого - зміна локалізації, тепер замість росії локалізація змінена на Україну з автоматичною зміною мови на українську, вилучено стрічку російських новин, а також ще багато чого, наприклад з міркувань безпеки здійснено анонсовану заборону встановлення Adobe Flash Player, але до YouTube ще не добрались.
16.07.2020 22:47 Ответить
Мне это напоминает Кивалова при Овоще. Все так же начиналось да, зебилы?
16.07.2020 22:51 Ответить
пИсать на цензоре можно хоть на турецком..хоть на мордвинском..
16.07.2020 23:04 Ответить
візьміть пиріг на поличку..
16.07.2020 23:16 Ответить
Коллаборантов надо расстреливать!!!
16.07.2020 23:07 Ответить
Разом з їхніми виборцями.
17.07.2020 01:28 Ответить
а есть такой закон?
16.07.2020 23:12 Ответить
Законопроєкт "слуги народу" Бужанського про мову розглянуть у п'ятницю
16.07.2020 23:18 Ответить
Законопроєкт "слуги народу" Бужанського про мову розглянуть у п'ятницю
16.07.2020 23:28 Ответить
Да нет... К сожалению некоторые русские эмигранты ж...пу рвут за ***** (слово есть в Википедии) ! И что меня поражет ,так это фанатичная любовь к Парашке русских немцев!!! Мало их вывозили в Казахстан и в Омскую облость... Наверное,Стокгольмский синдром,,,, Не иначе!!
17.07.2020 05:56 Ответить
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-buzhanskogo-vnesli-v-bazu-sajtu-mirotvorets-1509633.html ...навіть горндорн знає...Бужанського внесли в базу сайта "Миротворець"..Нардепа від "Слуги народу", автора поправок до законів "Про освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Максима Бужанського на сайті "Миротворець" назвали українофобом і провокатором. ..
16.07.2020 23:18 Ответить
https://myrotvorets.center/ «МИРОТВОРЕЦЬ» ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗНАК ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

Бужанский Максим Аркадьевич / Бужанський Максим Аркадійович / Buzhanskij Maksim Arkadevich
https://psb4ukr.natocdn.net/criminals/1a/11/22/byzhanskii-1.jpg Законопроєкт "слуги народу" Бужанського про мову розглянуть у п'ятницю - Цензор.НЕТ 8616

Дата рождения: 24.11.1974
Страна: Украина
Адрес: г. Киев, ул. Ереванская ...
Украинофоб.Провокатор.
Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.
Манипулирование общественно значимой информацией.Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.Разжигание межнациональной розни.
Блоггер, бизнесмен. Депутат Верховной Рады IX-го созыва от партии «Слуга народа». Соавтор и ведущий политических программ на https://ru.wikipedia.org/wiki/ZIK_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) телеканале ZIK
Код ДРФО: 2735614992
Дата рождения: 24.11.1974

Макс Бужанский в Телеграмм канале дал разьяснения по нашумевшему законопроекту :
« Теперь, когда заунывный вой Вятровича перестал, наконец, перебивать кашляющий лай Парубия, можно, наконец, сказать пару слов о моем законопроекте 2362. …
16.07.2020 23:36 Ответить
Так он не только украинофоб. и провокатор ,но и еще и ХАМ ....
17.07.2020 06:04 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632


Про Сук Народу ,сподіваюсь,всі вони пам*ятають.Завтра будуть ставити собі тавро- кожен сам собі.
16.07.2020 23:39 Ответить
В якщо Бужанського повісять раніше, то законопроект будуть розглядати чи ні?
17.07.2020 00:31 Ответить
Сподіваюсь побачити Бужанського підвішеним за ноги на височенному стовпі щоб здихало падло довго і болісно, або щоб розжарили лома і холодною стороною встромили йому в дупу до горлянки. Чому холодною? А щоб ніхто витягти не зміг... Це чмо вже не ходить по українській землі - воно розтікається гидкою багнюкою...
17.07.2020 00:46 Ответить
Всіх хто проти мови,судити як ворогів України на площі народним судом.Досить терпіти це лайно в Україні.
17.07.2020 02:11 Ответить
Пропоную ШАНОВНОМУ КОНСТИТУЦІЙНОМУ ГРОМАДЯНСТВУ УКРАЇНИ ,ЗУСТРІВШИ ЦЮ АНТИДЕРЖАВНУ АНТИУКРАЇНСЬКУ МЕРЗОТУ ГАНЬБИТИ,ЯК ОСТАННЮ НАВОЛОЧ НА НАШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ! ЯКЩО Є ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ,публікуйте?
17.07.2020 06:42 Ответить
Для чого якась мова хабаду. У них, в ОПЗЖ, в ФСБ, в Медведчука мова інша, мова окупанта, он і Чорновіл вже почав віщати на ординському нарєчію. Рабам і мова, і зброя заборонені. Нехай спілкуються на мові окупантів і хабаду.
17.07.2020 06:56 Ответить
В пятницу в зале будет около 100 депутатов, остальные как всегда после регистрации разбегутся, так что, это идеальный день для голосования таких проектов, и гарантированный способ провалить любой закон.
17.07.2020 07:21 Ответить
А чому в Росії, де найбільша в світі українська діаспора, немає українських шкіл, церков, бібліотек, телеканаів, радіо - і телепередач на відміну від багатьох країн світу?! Якщо Росія справді така велика, могутня країна, то чому вона так істерично, параноїдально боїться всього українського???!!!
17.07.2020 08:35 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
17.07.2020 10:29 Ответить
