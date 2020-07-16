Законопроект "слуги народа" Бужанского о языке рассмотрят в пятницу
Скандальный проект закона депутата СН Максима Бужанского, предусматривающий отказ от перехода на украинский язык обучения для школьников 5-11 классов, Рада рассмотрит завтра.
Законопроект №2362 включен в повестку дня парламента на 17 июля. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Всего депутаты планируют рассмотреть за пятницу около 70 вопросов.
Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Убийцы языка. Кто и для чего хочет уничтожить украинский. ВИДЕО
Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число. Не взирая на это, у здания Верховной Рады состоялась акция противников законопроекта Бужанского.
Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".
Зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук предполагала, что парламент вряд ли станет до осени рассматривать законопроект Бужанского.
Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Гетманцев о языковом законопроекте Бужанского: "Он обоснованный, и я его полностью поддерживаю"
Проживаючи в певному кантоні ви отримаєте права на хорошу роботу без знання мови того кантону.
тобто німецькомовний не отримає таких саме прав в франкомовному кантоні.
і навпаки
А Латинська Америка на так і називається ЛАТИНСЬКОЮ тому що імперії знищили там рідну мову.
Латинская АмерикаПлотность31 чел./км²Названия жителейлатиноамериканцыВключает33 государствЯзыкииспанский, португальский, кечуанскиеязыки, майяские языки, гуарани, французский, аймара, ацтекские языки, итальянский
В 60-е годы XX века под влиянием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 национально-освободительного движения и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC социалистических идей, стремясь заручиться поддержкой народных масс, всё большее число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F политических партий андских стран включают в свои программы пункты о повышении статуса кечуа. Кечуа становится государственным языком в Перу (май 1975 года) и Боливии (август 1977 года), на нём начинается выпуск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0 газет и вещание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F радиостанций , в том числе московского, пекинского и гаванского радио, а также мощной католической радиостанции «Голос Анд» в Эквадоре.
С 70-х годов XX века кечуа является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA государственным языком в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83 Перу (наравне с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA испанским ) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Боливии (наравне с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA испанским и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) аймара ), а с 2008 года он также провозглашён официальным языком в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80 Эквадоре (наравне с испанским и языком шуар). По конституции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F Колумбии , все индейские языки в стране имеют официальный статус в той местности, где они распространены.
Навіщо вигадувати собі зайві проблеми.
Що ж ви такі бовдури з комплексами меншовартості ....
Тьху на вас.
пость говарит как мацкаль
Бужанский Максим Аркадьевич / Бужанський Максим Аркадійович / Buzhanskij Maksim Arkadevich
https://psb4ukr.natocdn.net/criminals/1a/11/22/byzhanskii-1.jpg
Дата рождения: 24.11.1974
Страна: Украина
Адрес: г. Киев, ул. Ереванская ...
Украинофоб.Провокатор.
Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.
Манипулирование общественно значимой информацией.Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.Разжигание межнациональной розни.
Блоггер, бизнесмен. Депутат Верховной Рады IX-го созыва от партии «Слуга народа». Соавтор и ведущий политических программ на https://ru.wikipedia.org/wiki/ZIK_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) телеканале ZIK
Код ДРФО: 2735614992
Дата рождения: 24.11.1974
Макс Бужанский в Телеграмм канале дал разьяснения по нашумевшему законопроекту :
« Теперь, когда заунывный вой Вятровича перестал, наконец, перебивать кашляющий лай Парубия, можно, наконец, сказать пару слов о моем законопроекте 2362. …
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
Про Сук Народу ,сподіваюсь,всі вони пам*ятають.Завтра будуть ставити собі тавро- кожен сам собі.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!