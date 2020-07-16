Законопроект "слуги народа" Бужанского о языке рассмотрят в пятницу

Скандальный проект закона депутата СН Максима Бужанского, предусматривающий отказ от перехода на украинский язык обучения для школьников 5-11 классов, Рада рассмотрит завтра.

Законопроект №2362 включен в повестку дня парламента на 17 июля. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Всего депутаты планируют рассмотреть за пятницу около 70 вопросов.

Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число. Не взирая на это, у здания Верховной Рады состоялась акция противников законопроекта Бужанского.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

Зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук предполагала, что парламент вряд ли станет до осени рассматривать законопроект Бужанского.

