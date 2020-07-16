УКР
Законопроєкт "слуги народу" Бужанського про мову розглянуть у п'ятницю

Законопроєкт

Скандальний проєкт закону депутата СН Максима Бужанського, який передбачає відмову від переходу на українську мову навчання для школярів 5-11 класів, Рада розгляне завтра.

Законопроєкт №2362 включено до порядку денного парламенту на 17 липня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Верховної Ради.

Всього депутати планують розглянути за п'ятницю близько 70 питань.

Читайте також: Депутати передумали розглядати в четвер проєкт законопроєкту Бужанського про мову

Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 г. Він переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. Законопроєкт не підтримав Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, проти його прийняття висловився мовний омбудсмен Кремінь.

Спочатку передбачалося, що законопроєкт Бужанського винесуть у зал ВР 16 липня. Напередодні, 15 липня, стало відомо, що цього законопроєкту немає в порядку денному на 16 число. Попри це, біля будівлі Верховної Ради відбулася акція противників законопроєкту Бужанського.

Також проти прийняття законопроєкту висловилися деякі депутати "Слуги народу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У питанні мови має бути поставлена ​​крапка, - "слуга народу" Потураєв

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук припускала, що парламент навряд чи стане до осені розглядати законопроєкт Бужанського.

Автор: 

ВР (15194) законопроєкт (3693) українська мова (847) мова (750) російська мова (327) Бужанський Максим (105)
Топ коментарі
+68
от шлюхи проросійські!
16.07.2020 21:29 Відповісти
+39
Гандон татуированный.
16.07.2020 21:31 Відповісти
+34
Ой, добре що в Києві ще не всі гіляки обрізали
16.07.2020 21:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
провокатор касапський https://censor.net/user/34570, інформую тебе: члени партії ЄС будуть стояти в стоячому протесті перед Радою; але як себе поведе натовп - неможливо зпрогнозувати. Можливо, навіть тебе буде на каштан вішати...
16.07.2020 22:21 Відповісти
як сказав академік Юхновський - "це ворог України"... І це так!!
16.07.2020 22:10 Відповісти
********** и прокацапские шавки из слуг Кремля и зажоповцев надеются что завтра под ВР никто не соберется. Пусть не надеются. И скоро их не мусорные баки будут ждать,но осины как Иуд - предателей
16.07.2020 22:12 Відповісти
? ракетних бригад - це завдання нового віце-премьера..
16.07.2020 22:14 Відповісти
а також УБС і РЕР РЕБ, і ЗРК для стабілізаціїї
16.07.2020 22:17 Відповісти
Законопроєкт "слуги народу" Бужанського про мову розглянуть у п'ятницю - Цензор.НЕТ 4024
16.07.2020 22:15 Відповісти
Уявіть собі таке в Польщі,а це сусідня країна.Більше того,деякі патріоти хочуть українську версію язіка.Хіба вони не розуміють,що це все на руку московитам? Їм люба версія язіка підійде,бо це все одно,буде рускій.
16.07.2020 22:22 Відповісти
маланец бужанский-как тебе спиться ?????
16.07.2020 22:32 Відповісти
https://censor.net/user/470841 У нього все добре і спиться йому,також добре.
16.07.2020 22:46 Відповісти
Виносять, щоб його провалити. Що не зрозуміло?
16.07.2020 22:24 Відповісти
Застарий я, промажу...
16.07.2020 22:25 Відповісти
Цікаво, як це існують держави в яких немає власної мови? Вся північна америка крім Бразилії розмовляє ІСПАНСЬКОЮ. Не Колумбійською, не Парагвайською, не Уругвайською, не Аргентинською, не Чілійською, не Перуанською, не Еквадорською, не Болівійською, не Венесуельською! І нічого, якось існують. Є держави в яких декілька державних мов, от як Швейцарія і також немає там мовних проблем! Ось тільки в нас політики вміють роздувати мовну проблему напередодні виборів!
16.07.2020 22:26 Відповісти
Тобто треба відмовитись від української мови?
показати весь коментар
16.07.2020 22:34 Відповісти
Швейцарія поділена на кантони, як конфедерація. І да, там дві мови - французька та німецька.
Проживаючи в певному кантоні ви отримаєте права на хорошу роботу без знання мови того кантону.
16.07.2020 22:43 Відповісти
не отримаєте*
тобто німецькомовний не отримає таких саме прав в франкомовному кантоні.
і навпаки
16.07.2020 22:43 Відповісти
Там 4 державні мови в Швейцарії - німецька, французька, італійська та ретороманська! Вчи матчасть дурепа! )))
11.08.2020 21:08 Відповісти
Наявність 101 дивізії передбачає присутність стримування
16.07.2020 22:27 Відповісти
В Автрії немає національної мови, вони розмовляють НІМЕЦЬКОЮ! Так, що значить немає мови австрійської, то немає нації такої?
16.07.2020 22:28 Відповісти
Тому що в Австрії мешкають німці.
А Латинська Америка на так і називається ЛАТИНСЬКОЮ тому що імперії знищили там рідну мову.
16.07.2020 22:38 Відповісти
Официальные языки стран Латинской Америки

Латинская АмерикаПлотность31 чел./км²Названия жителейлатиноамериканцыВключает33 государствЯзыкииспанский, португальский, кечуанскиеязыки, майяские языки, гуарани, французский, аймара, ацтекские языки, итальянский
В 60-е годы XX века под влиянием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 национально-освободительного движения и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC социалистических идей, стремясь заручиться поддержкой народных масс, всё большее число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F политических партий андских стран включают в свои программы пункты о повышении статуса кечуа. Кечуа становится государственным языком в Перу (май 1975 года) и Боливии (август 1977 года), на нём начинается выпуск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0 газет и вещание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F радиостанций , в том числе московского, пекинского и гаванского радио, а также мощной католической радиостанции «Голос Анд» в Эквадоре.

С 70-х годов XX века кечуа является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA государственным языком в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83 Перу (наравне с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA испанским ) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Боливии (наравне с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA испанским и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) аймара ), а с 2008 года он также провозглашён официальным языком в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80 Эквадоре (наравне с испанским и языком шуар). По конституции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F Колумбии , все индейские языки в стране имеют официальный статус в той местности, где они распространены.
17.07.2020 09:00 Відповісти
В тебе є українська мова.
Навіщо вигадувати собі зайві проблеми.
Що ж ви такі бовдури з комплексами меншовартості ....
Тьху на вас.
16.07.2020 22:40 Відповісти
Казачек засланный с хорошим Гугл переводчиком , с таким лучше не общаться , а сразу бить в морду , ну а здесь отправлять в спам
17.07.2020 00:36 Відповісти
ПрофильCенсейE-mail: Меня читают: 5Я читаю: 0
16.07.2020 22:40 Відповісти
Вас там, в "Кацапии", всех поголовно, на бетонный пол, в роддомах роняют? Ты хоть знаешь ПЕРВИЧНОЕ название территории теперешней Австрии? "Остеррейх"!... "Восточный рейх", то есть, по-немецки, "восточное государство". И образовалось оно в рамках "Священной Римской империи германского народа"... Эту территорию заселили немцы ещё в Средние века, вытеснив или ассимилировав моравское население... (Точно так же, как сделали с Восточной Пруссией и лужичанами, жившими в районе Берлина). А ведь пруссы - балты, а не германцы, а лужичане - славяне, родственные сербам... А насчёт "австрийского языка" - ты ещё ляпни, что австралийцев, канадцев и американцев, как нации, тоже нет... Они же на английском и французском говорят...
17.07.2020 08:53 Відповісти
Везде понтуется какой он накачанный, но когла его пригласили поговорить этот нарисовщик тикал аж пятки сверкали! Не нравится язык едь на этническую родину и учи иврит. Там не повые...шься что тебе язык не нравится.
16.07.2020 22:29 Відповісти
отрезать подонку язык и в дупу засунуть
пость говарит как мацкаль
16.07.2020 22:29 Відповісти
У «слуг» путлераста все такие , первый - 🤡🤢клоуняра-нарик
16.07.2020 22:38 Відповісти
До речі, про мовне питання. Пройшло найновіше оновлення Windows10. Дуже багато оновлень, серед іншого - зміна локалізації, тепер замість росії локалізація змінена на Україну з автоматичною зміною мови на українську, вилучено стрічку російських новин, а також ще багато чого, наприклад з міркувань безпеки здійснено анонсовану заборону встановлення Adobe Flash Player, але до YouTube ще не добрались.
16.07.2020 22:47 Відповісти
Мне это напоминает Кивалова при Овоще. Все так же начиналось да, зебилы?
16.07.2020 22:51 Відповісти
пИсать на цензоре можно хоть на турецком..хоть на мордвинском..
16.07.2020 23:04 Відповісти
візьміть пиріг на поличку..
16.07.2020 23:16 Відповісти
Коллаборантов надо расстреливать!!!
16.07.2020 23:07 Відповісти
Разом з їхніми виборцями.
17.07.2020 01:28 Відповісти
а есть такой закон?
16.07.2020 23:12 Відповісти
Законопроєкт "слуги народу" Бужанського про мову розглянуть у п'ятницю - Цензор.НЕТ 5354
16.07.2020 23:18 Відповісти
Законопроєкт "слуги народу" Бужанського про мову розглянуть у п'ятницю - Цензор.НЕТ 3059
16.07.2020 23:28 Відповісти
Да нет... К сожалению некоторые русские эмигранты ж...пу рвут за ***** (слово есть в Википедии) ! И что меня поражет ,так это фанатичная любовь к Парашке русских немцев!!! Мало их вывозили в Казахстан и в Омскую облость... Наверное,Стокгольмский синдром,,,, Не иначе!!
17.07.2020 05:56 Відповісти
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-buzhanskogo-vnesli-v-bazu-sajtu-mirotvorets-1509633.html ...навіть горндорн знає...Бужанського внесли в базу сайта "Миротворець"..Нардепа від "Слуги народу", автора поправок до законів "Про освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Максима Бужанського на сайті "Миротворець" назвали українофобом і провокатором. ..
16.07.2020 23:18 Відповісти
https://myrotvorets.center/ «МИРОТВОРЕЦЬ» ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗНАК ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

Бужанский Максим Аркадьевич / Бужанський Максим Аркадійович / Buzhanskij Maksim Arkadevich
https://psb4ukr.natocdn.net/criminals/1a/11/22/byzhanskii-1.jpg Законопроєкт "слуги народу" Бужанського про мову розглянуть у п'ятницю - Цензор.НЕТ 8616

Дата рождения: 24.11.1974
Страна: Украина
Адрес: г. Киев, ул. Ереванская ...
Украинофоб.Провокатор.
Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.
Манипулирование общественно значимой информацией.Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.Разжигание межнациональной розни.
Блоггер, бизнесмен. Депутат Верховной Рады IX-го созыва от партии «Слуга народа». Соавтор и ведущий политических программ на https://ru.wikipedia.org/wiki/ZIK_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) телеканале ZIK
Код ДРФО: 2735614992
Дата рождения: 24.11.1974

Макс Бужанский в Телеграмм канале дал разьяснения по нашумевшему законопроекту :
« Теперь, когда заунывный вой Вятровича перестал, наконец, перебивать кашляющий лай Парубия, можно, наконец, сказать пару слов о моем законопроекте 2362. …
16.07.2020 23:36 Відповісти
Так он не только украинофоб. и провокатор ,но и еще и ХАМ ....
17.07.2020 06:04 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632


Про Сук Народу ,сподіваюсь,всі вони пам*ятають.Завтра будуть ставити собі тавро- кожен сам собі.
16.07.2020 23:39 Відповісти
В якщо Бужанського повісять раніше, то законопроект будуть розглядати чи ні?
17.07.2020 00:31 Відповісти
Сподіваюсь побачити Бужанського підвішеним за ноги на височенному стовпі щоб здихало падло довго і болісно, або щоб розжарили лома і холодною стороною встромили йому в дупу до горлянки. Чому холодною? А щоб ніхто витягти не зміг... Це чмо вже не ходить по українській землі - воно розтікається гидкою багнюкою...
17.07.2020 00:46 Відповісти
Всіх хто проти мови,судити як ворогів України на площі народним судом.Досить терпіти це лайно в Україні.
17.07.2020 02:11 Відповісти
Пропоную ШАНОВНОМУ КОНСТИТУЦІЙНОМУ ГРОМАДЯНСТВУ УКРАЇНИ ,ЗУСТРІВШИ ЦЮ АНТИДЕРЖАВНУ АНТИУКРАЇНСЬКУ МЕРЗОТУ ГАНЬБИТИ,ЯК ОСТАННЮ НАВОЛОЧ НА НАШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ! ЯКЩО Є ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ,публікуйте?
17.07.2020 06:42 Відповісти
Для чого якась мова хабаду. У них, в ОПЗЖ, в ФСБ, в Медведчука мова інша, мова окупанта, он і Чорновіл вже почав віщати на ординському нарєчію. Рабам і мова, і зброя заборонені. Нехай спілкуються на мові окупантів і хабаду.
17.07.2020 06:56 Відповісти
В пятницу в зале будет около 100 депутатов, остальные как всегда после регистрации разбегутся, так что, это идеальный день для голосования таких проектов, и гарантированный способ провалить любой закон.
17.07.2020 07:21 Відповісти
А чому в Росії, де найбільша в світі українська діаспора, немає українських шкіл, церков, бібліотек, телеканаів, радіо - і телепередач на відміну від багатьох країн світу?! Якщо Росія справді така велика, могутня країна, то чому вона так істерично, параноїдально боїться всього українського???!!!
17.07.2020 08:35 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
17.07.2020 10:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 