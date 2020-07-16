Законопроєкт "слуги народу" Бужанського про мову розглянуть у п'ятницю
Скандальний проєкт закону депутата СН Максима Бужанського, який передбачає відмову від переходу на українську мову навчання для школярів 5-11 класів, Рада розгляне завтра.
Законопроєкт №2362 включено до порядку денного парламенту на 17 липня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Верховної Ради.
Всього депутати планують розглянути за п'ятницю близько 70 питань.
Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 г. Він переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. Законопроєкт не підтримав Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, проти його прийняття висловився мовний омбудсмен Кремінь.
Спочатку передбачалося, що законопроєкт Бужанського винесуть у зал ВР 16 липня. Напередодні, 15 липня, стало відомо, що цього законопроєкту немає в порядку денному на 16 число. Попри це, біля будівлі Верховної Ради відбулася акція противників законопроєкту Бужанського.
Також проти прийняття законопроєкту висловилися деякі депутати "Слуги народу".
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук припускала, що парламент навряд чи стане до осені розглядати законопроєкт Бужанського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Проживаючи в певному кантоні ви отримаєте права на хорошу роботу без знання мови того кантону.
тобто німецькомовний не отримає таких саме прав в франкомовному кантоні.
і навпаки
А Латинська Америка на так і називається ЛАТИНСЬКОЮ тому що імперії знищили там рідну мову.
Латинская АмерикаПлотность31 чел./км²Названия жителейлатиноамериканцыВключает33 государствЯзыкииспанский, португальский, кечуанскиеязыки, майяские языки, гуарани, французский, аймара, ацтекские языки, итальянский
В 60-е годы XX века под влиянием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 национально-освободительного движения и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC социалистических идей, стремясь заручиться поддержкой народных масс, всё большее число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F политических партий андских стран включают в свои программы пункты о повышении статуса кечуа. Кечуа становится государственным языком в Перу (май 1975 года) и Боливии (август 1977 года), на нём начинается выпуск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0 газет и вещание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F радиостанций , в том числе московского, пекинского и гаванского радио, а также мощной католической радиостанции «Голос Анд» в Эквадоре.
С 70-х годов XX века кечуа является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA государственным языком в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83 Перу (наравне с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA испанским ) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Боливии (наравне с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA испанским и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) аймара ), а с 2008 года он также провозглашён официальным языком в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80 Эквадоре (наравне с испанским и языком шуар). По конституции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F Колумбии , все индейские языки в стране имеют официальный статус в той местности, где они распространены.
Навіщо вигадувати собі зайві проблеми.
Що ж ви такі бовдури з комплексами меншовартості ....
Тьху на вас.
пость говарит как мацкаль
Бужанский Максим Аркадьевич / Бужанський Максим Аркадійович / Buzhanskij Maksim Arkadevich
https://psb4ukr.natocdn.net/criminals/1a/11/22/byzhanskii-1.jpg
Дата рождения: 24.11.1974
Страна: Украина
Адрес: г. Киев, ул. Ереванская ...
Украинофоб.Провокатор.
Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.
Манипулирование общественно значимой информацией.Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.Разжигание межнациональной розни.
Блоггер, бизнесмен. Депутат Верховной Рады IX-го созыва от партии «Слуга народа». Соавтор и ведущий политических программ на https://ru.wikipedia.org/wiki/ZIK_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) телеканале ZIK
Код ДРФО: 2735614992
Дата рождения: 24.11.1974
Макс Бужанский в Телеграмм канале дал разьяснения по нашумевшему законопроекту :
« Теперь, когда заунывный вой Вятровича перестал, наконец, перебивать кашляющий лай Парубия, можно, наконец, сказать пару слов о моем законопроекте 2362. …
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
Про Сук Народу ,сподіваюсь,всі вони пам*ятають.Завтра будуть ставити собі тавро- кожен сам собі.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!