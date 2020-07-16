Законопроєкт "слуги народу" Бужанського про мову розглянуть у п'ятницю

Скандальний проєкт закону депутата СН Максима Бужанського, який передбачає відмову від переходу на українську мову навчання для школярів 5-11 класів, Рада розгляне завтра.

Законопроєкт №2362 включено до порядку денного парламенту на 17 липня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Верховної Ради.

Всього депутати планують розглянути за п'ятницю близько 70 питань.

Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 г. Він переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. Законопроєкт не підтримав Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, проти його прийняття висловився мовний омбудсмен Кремінь.

Спочатку передбачалося, що законопроєкт Бужанського винесуть у зал ВР 16 липня. Напередодні, 15 липня, стало відомо, що цього законопроєкту немає в порядку денному на 16 число. Попри це, біля будівлі Верховної Ради відбулася акція противників законопроєкту Бужанського.

Також проти прийняття законопроєкту висловилися деякі депутати "Слуги народу".

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук припускала, що парламент навряд чи стане до осені розглядати законопроєкт Бужанського.