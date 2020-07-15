У питанні мови має бути поставлена ​​крапка, - "слуга народу" Потураєв

Винесення на розгляд Верховної Ради за ініціативою "Слуги народу" законопроєкту №2362 авторства народного депутата цієї фракції Максима Бужанського - це спроба поставити крапку в політичному питанні про мову.

Про це заявив голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформполітики, народний депутат Микита Потураєв (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цей законопроєкт був, він пройшов комітет, і коли ми ухвалювали рішення про винесення його до зали Верховної Ради, то я це рішення пропонував абсолютно свідомо. Я вважаю, що в цьому питанні має бути поставлена крапка, тому що це політичне питання: воно не про освіту, не про науку - це виключно політичне питання. Нехай зала Ради раз і назавжди скаже своє вагоме слово", - сказав Потураєв.

За його словами, проблеми з тим, що громадяни в східних регіонах України здобувають освіту українською мовою, немає.

"Я як "східняк" можу вам сказати, що не відчуваю жодної проблеми з українською мовою в освіті на Великому Сході України, не існує такої проблеми, а через 10 років її взагалі не буде, і ніхто більше не зможе спекулювати на питанні мови, тому що всі діти вільно володітимуть українською мовою, а за бажанням володітимуть і тими мовами, які вони використовують у сім'ях, або зможуть обрати на власний розсуд, яку ще мову вивчити", - додав нардеп.

Потураєв вважає, що законопроєкт Бужанського позбавляє дітей можливості повноцінно опанувати державну мову.

"Я вважаю, що збереження двомовної або мультимовної моделі - це фактично дискримінація наших дітей у сенсі обмеження їхнього доступу до вивчення державної мови. Коли говорять про дискримінацію інших мов - це маніпуляція. Звісно, треба вивчати інші мови, і наше етнічне розмаїття - це наше багатство, але це не означає, що ми маємо позбавляти наших дітей, майбутні покоління можливості вільно володіти державною мовою. Йдеться про це", - вважає Потураєв.

Як повідомлялося, Бужанський у своєму законопроєкті пропонує скасувати обов'язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою, а натомість хоче, щоб "перелік навчальних предметів, що вивчаються державною мовою, визначався освітньою програмою освітнього закладу з урахуванням особливостей мовного середовища".

Документ був не рекомендований профільним комітетом Верховної Ради.