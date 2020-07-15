УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6301 відвідувач онлайн
Новини
16 132 101

У питанні мови має бути поставлена ​​крапка, - "слуга народу" Потураєв

У питанні мови має бути поставлена ​​крапка, -

Винесення на розгляд Верховної Ради за ініціативою "Слуги народу" законопроєкту №2362 авторства народного депутата цієї фракції Максима Бужанського - це спроба поставити крапку в політичному питанні про мову.

Про це заявив голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформполітики, народний депутат Микита Потураєв (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цей законопроєкт був, він пройшов комітет, і коли ми ухвалювали рішення про винесення його до зали Верховної Ради, то я це рішення пропонував абсолютно свідомо. Я вважаю, що в цьому питанні має бути поставлена крапка, тому що це політичне питання: воно не про освіту, не про науку - це виключно політичне питання. Нехай зала Ради раз і назавжди скаже своє вагоме слово", - сказав Потураєв.

За його словами, проблеми з тим, що громадяни в східних регіонах України здобувають освіту українською мовою, немає.

Також читайте: Мовний омбудсмен Кремінь закликав нардепів не підтримувати і зняти з розгляду скандальний законопроєкт Бужанського

"Я як "східняк" можу вам сказати, що не відчуваю жодної проблеми з українською мовою в освіті на Великому Сході України, не існує такої проблеми, а через 10 років її взагалі не буде, і ніхто більше не зможе спекулювати на питанні мови, тому що всі діти вільно володітимуть українською мовою, а за бажанням володітимуть і тими мовами, які вони використовують у сім'ях, або зможуть обрати на власний розсуд, яку ще мову вивчити", - додав нардеп.

Потураєв вважає, що законопроєкт Бужанського позбавляє дітей можливості повноцінно опанувати державну мову.

Читайте: Кілька "слуг народу" не підтримають "мовний" законопроєкт Бужанського: "Вносить розкол, створює напругу"

"Я вважаю, що збереження двомовної або мультимовної моделі - це фактично дискримінація наших дітей у сенсі обмеження їхнього доступу до вивчення державної мови. Коли говорять про дискримінацію інших мов - це маніпуляція. Звісно, треба вивчати інші мови, і наше етнічне розмаїття - це наше багатство, але це не означає, що ми маємо позбавляти наших дітей, майбутні покоління можливості вільно володіти державною мовою. Йдеться про це", - вважає Потураєв.

Як повідомлялося, Бужанський у своєму законопроєкті пропонує скасувати обов'язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою, а натомість хоче, щоб "перелік навчальних предметів, що вивчаються державною мовою, визначався освітньою програмою освітнього закладу з урахуванням особливостей мовного середовища".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх"

Документ був не рекомендований профільним комітетом Верховної Ради.

Автор: 

ВР (15193) українська мова (846) мова (750) російська мова (326) Потураєв Микита (146) Бужанський Максим (105)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+86
В вопросе языка должна быть поставлена точка, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1781
показати весь коментар
15.07.2020 15:39 Відповісти
+30
Очередной раз повторю: они не борются за права русского языка, они борются за право НЕ ЗНАТЬ украинский язык!
показати весь коментар
15.07.2020 15:54 Відповісти
+29
бужанского завел в раду - зеленский, поэтому весь этот украинофобский шабаш на 30-м году независимости -дело рук квартального клоуна, с него и спрос.
показати весь коментар
15.07.2020 15:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Мова державна мае Бути одна Державна.
показати весь коментар
15.07.2020 22:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 