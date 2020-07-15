В вопросе языка должна быть поставлена точка, - "слуга народа" Потураев

Вынесение на рассмотрение Верховной Рады по инициативе "Слуги народа" законопроекта №2362 авторства народного депутата этой фракции Максима Бужанского - это попытка поставить точку в политическом вопросе о языке.

Об этом заявил председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информполитики, народный депутат Никита Потураев (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этот законопроект был, он прошел комитет, и когда мы принимали решение о вынесении его в зал Верховной Рады, то я это решение предлагал абсолютно сознательно. Я считаю, что в этом вопросе должна быть поставлена точка, потому что это политический вопрос: оно не об образовании, не о науке - это исключено политический вопрос. Пусть зал Рады раз и навсегда скажет свое веское слово", - сказал Потураев.

По его словам, проблемы с тем, что граждане в восточных регионах Украины получают образование на украинском языке, нет.

"Я, как "схидняк", могу вам сказать, что не чувствую никакой проблемы с украинским языком в образовании на Большом Востоке Украины, не существует такой проблемы, а через 10 лет ее вообще не будет, и никто больше не сможет спекулировать на вопросе языка, потому что все дети будут свободно владеть украинским языком, а по желанию будут владеть и теми языками, которые они используют в семьях или выбрать на свое усмотрение, какой еще язык выучить", - добавил нардеп.

Потураев считает, что законопроект Бужанского лишает детей возможности полноценно овладеть государственным языком.

"Я считаю, что сохранение двуязычной или мультиязычной модели - это фактически дискриминация наших детей в смысле ограничения их доступа к изучению государственного языка. Когда говорят о дискриминации других языков - это манипуляция. Конечно, нужно изучать другие языки и наше этническое разнообразие - это наше богатство, но это не означает, что мы должны лишать наших детей, будущие поколения возможности свободно владеть государственным языком. Речь идет об этом", - считает Потураев.

Как сообщалось, Бужанский в своем законопроекте предлагает отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке, а взамен хочет, чтобы "перечень учебных предметов, изучаемых на государственном языке, определялся образовательной программой образовательного учреждения с учетом особенностей языковой среды".

Документ был не рекомендован профильным комитетом Верховной Рады.