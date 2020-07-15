Депутати передумали розглядати в четвер проєкт законопроєкту Бужанського про мову

Верховна Рада опублікувала порядок денний на 16 липня. У ньому відсутній скандальний законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів із навчання державною мовою в навчальних закладах".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт парламенту.

На порядку денному зазначено, що народні депутати планують розглянути 40 питань. Серед них немає законопроєкту Бужанського про мову.

У понеділок, 13 липня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко просив Раду розглянути законопроєкт №2362 на цьому тижні.

Противники законопроєкту планували у четвер, 16 липня влаштувати акцію протесту біля стін парламенту.

Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 г. Він переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. Законопроєкт не підтримав Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, проти його прийняття висловився мовний омбудсмен Кремінь.

Також проти прийняття законопроєкту висловилися деякі депутати "Слуги народу".

