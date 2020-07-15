Депутати передумали розглядати в четвер проєкт законопроєкту Бужанського про мову
Верховна Рада опублікувала порядок денний на 16 липня. У ньому відсутній скандальний законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів із навчання державною мовою в навчальних закладах".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт парламенту.
На порядку денному зазначено, що народні депутати планують розглянути 40 питань. Серед них немає законопроєкту Бужанського про мову.
У понеділок, 13 липня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко просив Раду розглянути законопроєкт №2362 на цьому тижні.
Противники законопроєкту планували у четвер, 16 липня влаштувати акцію протесту біля стін парламенту.
Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 г. Він переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. Законопроєкт не підтримав Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, проти його прийняття висловився мовний омбудсмен Кремінь.
Також проти прийняття законопроєкту висловилися деякі депутати "Слуги народу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Испугались,что будет ещё больше народа,чем под Печерским Судом !!!
А то что то ни одного зелебобы не пришло, что бы порохососов проучить
Нарот - это не ошибка! Народом ЭТО стадо назвать не могу!! Простите!
Це фіаско, бро. Інтернет-еквівалент автофеляції.
Московські консерви завжди піднімали мовне питання саме перед черговими виборами.
От і зараз...
(бо раптом снайпер-порохобіт влучить зі стовбура)
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/605436153709426?__cft__[0]=AZVBop_6GAYfJcr_fjTdLBT_JOFuIRVDMNDJNi8QgkFRSF60uQ6U7ekhoQZy6C0Qir5mMvpuOSAWmn-TFatxphQz5gMnqzbXh95ys4hPyGcLu41kGWLqf-9LwxJcIw_F5uA&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
ГЛЯДЯ на Зеленского и его Слуг начинаю понимать глубокую суть слов Третьяковой о "некачественных" детях...
https://youtu.be/IP5hJ_Or-Kg