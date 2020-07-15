УКР
Депутати передумали розглядати в четвер проєкт законопроєкту Бужанського про мову

Верховна Рада опублікувала порядок денний на 16 липня. У ньому відсутній скандальний законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів із навчання державною мовою в навчальних закладах".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт парламенту.

На порядку денному зазначено, що народні депутати планують розглянути 40 питань. Серед них немає законопроєкту Бужанського про мову.

У понеділок, 13 липня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко просив Раду розглянути законопроєкт №2362 на цьому тижні.

Противники законопроєкту планували у четвер, 16 липня влаштувати акцію протесту біля стін парламенту.

Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 г. Він переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота. Законопроєкт не підтримав Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, проти його прийняття висловився мовний омбудсмен Кремінь.

Також проти прийняття законопроєкту висловилися деякі депутати "Слуги народу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У питанні мови має бути поставлена ​​крапка, - "слуга народу" Потураєв

Автор: 

ВР (15193) законопроєкт (3693) українська мова (846) мова (750) російська мова (326) Бужанський Максим (105)
Топ коментарі
+42
Зелена шваль злякалась Українців.
показати весь коментар
15.07.2020 19:28 Відповісти
+29
зассали мрази зеленые
показати весь коментар
15.07.2020 19:29 Відповісти
+19
Засцали?а вот хрен мы с вас слезим...
показати весь коментар
15.07.2020 19:29 Відповісти
Поняли,что бить будут больно и ,возможно,ногами.
показати весь коментар
15.07.2020 19:55 Відповісти
Я же говорила,что народ ЭТО СИЛА!
Испугались,что будет ещё больше народа,чем под Печерским Судом !!!
показати весь коментар
15.07.2020 19:59 Відповісти
Порохососы - не народ
показати весь коментар
15.07.2020 20:00 Відповісти
надо было выйти под Печерский суд и сказать им об этом
А то что то ни одного зелебобы не пришло, что бы порохососов проучить
показати весь коментар
15.07.2020 20:03 Відповісти
Ну, да...Ну, да... Зебильно-ватное диванное стадо - нарот...
Нарот - это не ошибка! Народом ЭТО стадо назвать не могу!! Простите!
показати весь коментар
15.07.2020 20:10 Відповісти
Прийди і скажи їм.
показати весь коментар
15.07.2020 20:12 Відповісти
...сказал русский https://censor.net/user/205004 Депутати передумали розглядати в четвер проєкт законопроєкту Бужанського про мову - Цензор.НЕТ 4022
показати весь коментар
15.07.2020 21:09 Відповісти
Сам собі поставив вподобайку.
Це фіаско, бро. Інтернет-еквівалент автофеляції.
показати весь коментар
15.07.2020 21:01 Відповісти
Зачим зараз його розглядати, якщо місцеві вибори аж у жовтні?
Московські консерви завжди піднімали мовне питання саме перед черговими виборами.
От і зараз...
показати весь коментар
15.07.2020 20:06 Відповісти
Депутати передумали розглядати в четвер проєкт законопроєкту Бужанського про мову - Цензор.НЕТ 1167
показати весь коментар
15.07.2020 20:13 Відповісти
Та ні, у Бубочки має бути наглухо тоноване броньоване скло
(бо раптом снайпер-порохобіт влучить зі стовбура) Депутати передумали розглядати в четвер проєкт законопроєкту Бужанського про мову - Цензор.НЕТ 2770
показати весь коментар
15.07.2020 21:07 Відповісти
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZVBop_6GAYfJcr_fjTdLBT_JOFuIRVDMNDJNi8QgkFRSF60uQ6U7ekhoQZy6C0Qir5mMvpuOSAWmn-TFatxphQz5gMnqzbXh95ys4hPyGcLu41kGWLqf-9LwxJcIw_F5uA&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/605436153709426?__cft__[0]=AZVBop_6GAYfJcr_fjTdLBT_JOFuIRVDMNDJNi8QgkFRSF60uQ6U7ekhoQZy6C0Qir5mMvpuOSAWmn-TFatxphQz5gMnqzbXh95ys4hPyGcLu41kGWLqf-9LwxJcIw_F5uA&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

ГЛЯДЯ на Зеленского и его Слуг начинаю понимать глубокую суть слов Третьяковой о "некачественных" детях...
показати весь коментар
15.07.2020 20:46 Відповісти
как только в стране наступает жопа, так мрази политики начинают подымать языковый вопрос. короче, встретил слугу сброда, загаси урода))))
показати весь коментар
15.07.2020 20:51 Відповісти
"Злякався, й***ний сцикун?!!" (с)
показати весь коментар
15.07.2020 21:26 Відповісти
Та Ви що?! Серйозно?
показати весь коментар
16.07.2020 07:55 Відповісти
https://youtu.be/IP5hJ_Or-Kg https://youtu.be/IP5hJ_Or-Kg
показати весь коментар
15.07.2020 21:27 Відповісти
Не тебе гнида москальская судить. Сосна пуйла ты за бабки всегда раком стоишь...глотай пока платят.
показати весь коментар
15.07.2020 21:51 Відповісти
https://politeka.net/uk/news/politics/1087139-poroshenko-brosilsja-zashhishhat-russkij-jazyk-pojavilos-razoblachajushhee-video-nadejalsja-chto-putin
показати весь коментар
15.07.2020 21:29 Відповісти
Депутати передумали розглядати в четвер проєкт законопроєкту Бужанського про мову - Цензор.НЕТ 7484
показати весь коментар
15.07.2020 21:47 Відповісти
чогось єти русскочєлюстньіе у Європі вчать мову країни проживання і воняють. і діти вчаться на мові країи проживання. і чєлюсть не мішає.
показати весь коментар
15.07.2020 22:48 Відповісти
і не воняють
показати весь коментар
15.07.2020 22:53 Відповісти
Так а яка "чєлюсть" у цього сивозадого хетьмана?
https://youtu.be/IP5hJ_Or-Kg
показати весь коментар
15.07.2020 23:05 Відповісти
Річ у тім, що з прийняттям чинного закону про мову сиволапий гетьман тягнув до останнього, і дав відмашку прийняти його лише перед виборами.
показати весь коментар
16.07.2020 07:52 Відповісти
ну а те саме маємо зі Зезбродом.
показати весь коментар
16.07.2020 10:35 Відповісти
Зачем нам выращивать русскоязычных в школах?Чтобы они потом выросли и орали "Путен введи"?На хрен запоребрик в Саху или Заполярье,там 100% обучение по русске
показати весь коментар
15.07.2020 22:43 Відповісти
Можуть тупо наіпать, щоб люди не зібрались, а завтра з голосу внести це питання у порядок денний. Від 3.14здюліни це їх не спасе, але прийдеться НАПРУЖИТИСЬ.
показати весь коментар
15.07.2020 22:44 Відповісти
знач тре зібратись профілактично
показати весь коментар
15.07.2020 22:49 Відповісти
Попіарились, розкололи націю і в нору? Це бажання відібрати лехторат у ворогів України у партії "за смерть", а зараз ніби гарні хлопці, щоб їм знову повірили барани-українці.
показати весь коментар
16.07.2020 08:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 