Депутаты передумали рассматривать в четверг проект законопроекта Бужанского о языке

Верховная Рада опубликовала повестку дня на 16 июля. В ней отсутствует скандальный законопроект "слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.

В повестке дня указано, что народные депутаты планируют рассмотреть 40 вопросов. Среди них нет законопроекта Бужанского о языке.

В понедельник, 13 июля первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко просил Раду рассмотреть законопроект № 2362 на этой неделе.

Противники законопроекта планировали в четверг, 16 июля устроить акцию протеста у стен парламента.

Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

