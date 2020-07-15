РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10685 посетителей онлайн
Новости
8 349 137

Депутаты передумали рассматривать в четверг проект законопроекта Бужанского о языке

Депутаты передумали рассматривать в четверг проект законопроекта Бужанского о языке

Верховная Рада опубликовала повестку дня на 16 июля. В ней отсутствует скандальный законопроект "слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.

В повестке дня указано, что народные депутаты планируют рассмотреть 40 вопросов. Среди них нет законопроекта Бужанского о языке.

В понедельник, 13 июля первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко просил Раду рассмотреть законопроект № 2362 на этой неделе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ряд "слуг народа" не поддержат "языковой" законопроект Бужанского: "Вносит раскол, создает напряжение"

Противники законопроекта планировали в четверг, 16 июля устроить акцию протеста у стен парламента.

Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

Также на Цензор.НЕТ: В вопросе языка должна быть поставлена точка, - "слуга народа" Потураев

Автор: 

ВР (29395) законопроект (3273) украинский язык (1202) язык (3787) русский язык (590) Бужанский Максим (105)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
Зелена шваль злякалась Українців.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:28 Ответить
+29
зассали мрази зеленые
показать весь комментарий
15.07.2020 19:29 Ответить
+19
Засцали?а вот хрен мы с вас слезим...
показать весь комментарий
15.07.2020 19:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Поняли,что бить будут больно и ,возможно,ногами.
показать весь комментарий
15.07.2020 19:55 Ответить
Я же говорила,что народ ЭТО СИЛА!
Испугались,что будет ещё больше народа,чем под Печерским Судом !!!
показать весь комментарий
15.07.2020 19:59 Ответить
Порохососы - не народ
показать весь комментарий
15.07.2020 20:00 Ответить
надо было выйти под Печерский суд и сказать им об этом
А то что то ни одного зелебобы не пришло, что бы порохососов проучить
показать весь комментарий
15.07.2020 20:03 Ответить
Ну, да...Ну, да... Зебильно-ватное диванное стадо - нарот...
Нарот - это не ошибка! Народом ЭТО стадо назвать не могу!! Простите!
показать весь комментарий
15.07.2020 20:10 Ответить
Прийди і скажи їм.
показать весь комментарий
15.07.2020 20:12 Ответить
...сказал русский https://censor.net/user/205004 Депутати передумали розглядати в четвер проєкт законопроєкту Бужанського про мову - Цензор.НЕТ 4022
показать весь комментарий
15.07.2020 21:09 Ответить
Сам собі поставив вподобайку.
Це фіаско, бро. Інтернет-еквівалент автофеляції.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:01 Ответить
Зачим зараз його розглядати, якщо місцеві вибори аж у жовтні?
Московські консерви завжди піднімали мовне питання саме перед черговими виборами.
От і зараз...
показать весь комментарий
15.07.2020 20:06 Ответить
Депутати передумали розглядати в четвер проєкт законопроєкту Бужанського про мову - Цензор.НЕТ 1167
показать весь комментарий
15.07.2020 20:13 Ответить
Та ні, у Бубочки має бути наглухо тоноване броньоване скло
(бо раптом снайпер-порохобіт влучить зі стовбура) Депутати передумали розглядати в четвер проєкт законопроєкту Бужанського про мову - Цензор.НЕТ 2770
показать весь комментарий
15.07.2020 21:07 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZVBop_6GAYfJcr_fjTdLBT_JOFuIRVDMNDJNi8QgkFRSF60uQ6U7ekhoQZy6C0Qir5mMvpuOSAWmn-TFatxphQz5gMnqzbXh95ys4hPyGcLu41kGWLqf-9LwxJcIw_F5uA&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/605436153709426?__cft__[0]=AZVBop_6GAYfJcr_fjTdLBT_JOFuIRVDMNDJNi8QgkFRSF60uQ6U7ekhoQZy6C0Qir5mMvpuOSAWmn-TFatxphQz5gMnqzbXh95ys4hPyGcLu41kGWLqf-9LwxJcIw_F5uA&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

ГЛЯДЯ на Зеленского и его Слуг начинаю понимать глубокую суть слов Третьяковой о "некачественных" детях...
показать весь комментарий
15.07.2020 20:46 Ответить
как только в стране наступает жопа, так мрази политики начинают подымать языковый вопрос. короче, встретил слугу сброда, загаси урода))))
показать весь комментарий
15.07.2020 20:51 Ответить
"Злякався, й***ний сцикун?!!" (с)
показать весь комментарий
15.07.2020 21:26 Ответить
Та Ви що?! Серйозно?
показать весь комментарий
16.07.2020 07:55 Ответить
https://youtu.be/IP5hJ_Or-Kg https://youtu.be/IP5hJ_Or-Kg
показать весь комментарий
15.07.2020 21:27 Ответить
Не тебе гнида москальская судить. Сосна пуйла ты за бабки всегда раком стоишь...глотай пока платят.
показать весь комментарий
15.07.2020 21:51 Ответить
https://politeka.net/uk/news/politics/1087139-poroshenko-brosilsja-zashhishhat-russkij-jazyk-pojavilos-razoblachajushhee-video-nadejalsja-chto-putin
показать весь комментарий
15.07.2020 21:29 Ответить
Депутати передумали розглядати в четвер проєкт законопроєкту Бужанського про мову - Цензор.НЕТ 7484
показать весь комментарий
15.07.2020 21:47 Ответить
чогось єти русскочєлюстньіе у Європі вчать мову країни проживання і воняють. і діти вчаться на мові країи проживання. і чєлюсть не мішає.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:48 Ответить
і не воняють
показать весь комментарий
15.07.2020 22:53 Ответить
Так а яка "чєлюсть" у цього сивозадого хетьмана?
https://youtu.be/IP5hJ_Or-Kg
показать весь комментарий
15.07.2020 23:05 Ответить
Річ у тім, що з прийняттям чинного закону про мову сиволапий гетьман тягнув до останнього, і дав відмашку прийняти його лише перед виборами.
показать весь комментарий
16.07.2020 07:52 Ответить
ну а те саме маємо зі Зезбродом.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:35 Ответить
Зачем нам выращивать русскоязычных в школах?Чтобы они потом выросли и орали "Путен введи"?На хрен запоребрик в Саху или Заполярье,там 100% обучение по русске
показать весь комментарий
15.07.2020 22:43 Ответить
Можуть тупо наіпать, щоб люди не зібрались, а завтра з голосу внести це питання у порядок денний. Від 3.14здюліни це їх не спасе, але прийдеться НАПРУЖИТИСЬ.
показать весь комментарий
15.07.2020 22:44 Ответить
знач тре зібратись профілактично
показать весь комментарий
15.07.2020 22:49 Ответить
Попіарились, розкололи націю і в нору? Це бажання відібрати лехторат у ворогів України у партії "за смерть", а зараз ніби гарні хлопці, щоб їм знову повірили барани-українці.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 