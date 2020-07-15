Депутаты передумали рассматривать в четверг проект законопроекта Бужанского о языке
Верховная Рада опубликовала повестку дня на 16 июля. В ней отсутствует скандальный законопроект "слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.
В повестке дня указано, что народные депутаты планируют рассмотреть 40 вопросов. Среди них нет законопроекта Бужанского о языке.
В понедельник, 13 июля первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко просил Раду рассмотреть законопроект № 2362 на этой неделе.
Противники законопроекта планировали в четверг, 16 июля устроить акцию протеста у стен парламента.
Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.
Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".
Испугались,что будет ещё больше народа,чем под Печерским Судом !!!
А то что то ни одного зелебобы не пришло, что бы порохососов проучить
Нарот - это не ошибка! Народом ЭТО стадо назвать не могу!! Простите!
Це фіаско, бро. Інтернет-еквівалент автофеляції.
Московські консерви завжди піднімали мовне питання саме перед черговими виборами.
От і зараз...
(бо раптом снайпер-порохобіт влучить зі стовбура)
ГЛЯДЯ на Зеленского и его Слуг начинаю понимать глубокую суть слов Третьяковой о "некачественных" детях...
