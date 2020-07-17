УКР
Новини
2 539 6

21 липня може відбутися позачергова сесія Ради, - "слуга народу" Кравчук

21 липня може відбутися позачергова сесія Ради, -

Народні депутати можуть зібратися на позачергову сесію у вівторок 21 липня, повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Кравчук дала ствердну відповідь на запитання, чи відповідає дійсності інформація, що 21 липня може відбутися позачергова сесія Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так", - сказала Кравчук у четвер увечері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт "слуги народу" Бужанського про мову розглянуть у п'ятницю

ВР (15194) позачергове засідання (223) Кравчук Євгенія (375)
Сегодня слуги народа-опзж будут "хохлятскую мову" отменять?
17.07.2020 08:26 Відповісти
Только циничные бандеровцы это оговорка, а "та сторона" это нынешняя политика земразей... и у всех зебилов языки в жопе, все ок.
17.07.2020 10:28 Відповісти
Х їм в гризло.
17.07.2020 09:17 Відповісти
І яку гидоти зроблять слуги народу 21 липня 2020 року?
17.07.2020 08:30 Відповісти
що на цей раз продавати будете слуги уродів ?
17.07.2020 09:24 Відповісти
 
 