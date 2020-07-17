21 липня може відбутися позачергова сесія Ради, - "слуга народу" Кравчук
Народні депутати можуть зібратися на позачергову сесію у вівторок 21 липня, повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Кравчук дала ствердну відповідь на запитання, чи відповідає дійсності інформація, що 21 липня може відбутися позачергова сесія Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Так", - сказала Кравчук у четвер увечері.
