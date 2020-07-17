РУС
Витренко ушел из "Нафтогаза"

Витренко ушел из

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко покинул свой пост.

Об этом накануне он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе Украины". Я пришел сюда в 2014 году, после Революции достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость", - написал Витренко.

Читайте также: "Нафтогаз" отозвал Витренко из наблюдательного совета "Укрнафты" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Гавриленко

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004-2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го был исполнительным директором. Участвовал в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" по закупке и транзиту российского газа.

13 мая 2020 года он сообщил, что через два месяца будет уволен в связи с сокращением должности.

+26
Очень жаль. Достойный воин был.
17.07.2020 10:20 Ответить
+15
Зебил все заводы уже позакрывал, так что врядли.
17.07.2020 10:25 Ответить
+15
Удачи. И до скорого возвращения. Вы еще будете нужны.
17.07.2020 10:25 Ответить
радуйся зебаран. теперь нафтогаз снова станет убыточным и вместо того чтобы за счет его прибыли затыкать дыры в бюджете из-за криворукости зеленых обезьян, они (обезьяны) будут доить тебя
17.07.2020 10:52 Ответить
А шо, отставная мусорня и в деятельности Нафтогаза разбирается?Нравятся мне соевые ыкспердов, всегда всё знают.
17.07.2020 10:58 Ответить
конечно разбираюсь. потому что в отличии от тебя и таких как ты мозговых ампутантов я не только получаю информацию из разных источников. я еще и думать умею. а ты жрешь непереваривая. ты - одноклеточное существо с минимальным набором функций и потребностей.
17.07.2020 11:02 Ответить
Ух, какие эмоции, мне столько обычно на месяц хватает. Иди срочно работать в Нафтогаз, там твои таланты оценят (на самом деле нит, но то таке).
17.07.2020 11:08 Ответить
в отношение вас, зеленых баранов, у меня давно нет никаких эмоций. только холодное наблюдение за вашим падением. я уэе одному тут писал - те кто за пороха в основной своей массе люди умные и зарабатывающие. а за вазелина 90% люмпена получающего зарплату у "дяди". когда экономика окончательно схлопнется мы выживем, а вот что с вами будет нищеброды? по ломбардам разумкова пойдете первое время. а потом? в казино имени бубочки? а дальше? почку продавать по программе развития трансплантологии от министра охраны здоровья? а потом куда?
17.07.2020 11:12 Ответить
Подставки вы под партийные флаги у песиков, вот это ваш максимум. Что ты там заработал, умный и зарабатывающий?Сбивал баблишко с подвыпивших работяг и студиозусов?Курам на смех, если пэцю поддерживает ТАКАЯ элита, то никакой победы ему не светит в принципе.
17.07.2020 11:25 Ответить
ух ты. а ты выйди к раде и расскажи "подставкам" все что ты про них думаешь?
а что касается моей службы, которая закончилась почти 20 лет назад, то твои собратья по разуму "подвыпившие работяги" не пострадали от моей работы. ни один.
кстати, если ты не в теме, сшибанием бабла всегда отличались участковые. пойди кинь эту предъяву в морду джамалу. у него стаж "околоточным" ого го какой.. да и сейчас погоны нацепил и лижет зад зеленым макакам. а я свою "ментовскую" деятельность прекратил еще в 2001 году
17.07.2020 11:30 Ответить
А смысл мне туда выходить вообще, если они не за твоего любимого пэцю агитируют, а против закона от Бужанского?Это как минимум не по адресу будет.
17.07.2020 11:32 Ответить
ну как же не по адресу? какая тебе разница за что они вышли? важно кто именно вышел. правда ведь? ну так пойди расскажи им про подставки.
17.07.2020 11:36 Ответить
Кстати, что вы все упоминаете того Джамала?Он что, коллективно педиотам в утреннюю кашу плюнул, что вы его постоянно вспоминаете?
17.07.2020 11:33 Ответить
кто "все"?
я тебе про джамалку написал только для того чтобы ты перестал дрочить на мою службу с которой я уволился 19 лет назад а переключил свою классовую ненависть к ментам на идеологически близкого тебе зебарана Джамала. это так сложно логически понять?
17.07.2020 11:38 Ответить
Да все петики, думаешь ты единственный на форуме, кто его вспоминает?А служба твоя...мусорне я уже очень давно не верю, любой, хоть работающей, хоть в отставке.
17.07.2020 11:39 Ответить
ну значит не только мне противен этот резко позеленевший полицай. бывает
а с вопросами веры обратись в церковь. там это срабатывает.
17.07.2020 11:43 Ответить
Ну это тебе не фейки пять лет вбрасывать тут мозги нужны, вы поэтому то Бубочку и выбрали вам нужен был кто то кто равен вам по развитию.
17.07.2020 11:08 Ответить
Фейки вбрасывают все, начиная от политиков и заканчивая журнашлюхами, смирись с этим.
17.07.2020 11:12 Ответить
А вон оно что?))) Так просто оказывается, вы пять лет тут фейки плодили потому что так все делают?))) Кацапы там лепихи из гавна бросают, попробуй может и тебе зайдет
17.07.2020 11:16 Ответить
Мы это кто?Неведомые рептилоиды?))
17.07.2020 11:22 Ответить
зате кремлєботи явні експерти з націоналізмів та мовних проблем
17.07.2020 12:28 Ответить
Я пришел сюда в 2014 году после Революции Достоинства...
Вітренко звільнився з "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 3406
17.07.2020 11:21 Ответить
нащо нам тут твоя мама ?
17.07.2020 11:33 Ответить
це автопортрет
17.07.2020 12:31 Ответить
Я пришел сюда в 2014 году после Революции Достоинства...Вітренко звільнився з "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 1329
17.07.2020 11:34 Ответить
у зебилов, кацапов, шариесосов, от одного упоминания фамилиии Витренко, взрывается дрысталище. ведь, именно Витренко, наказал в судах кацапов на 3 млрд.
17.07.2020 11:35 Ответить
На пять с половиной))) А на два с половиной мы у них набрали газа, но не заплатили)) Кацы цену за него гилили))) Суд уменьшил цену и мы заплатили кацевскими бабками))) И кацы нам еще и должны остались)))
17.07.2020 21:03 Ответить
Ну что тут сказать? Наверное, что ни будь трагическое. Вот родилось, случайно:

Погиб поэт! - невольник чести -
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... - он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.
17.07.2020 11:44 Ответить
Велика людина. Поставив на коліна в суді бізнес імперію Путіна
Головне, щоб анбалдінг не скасували в КС
17.07.2020 12:22 Ответить
Витренко УШЛИ из Нафтогаза ЗЕбилы по просьбе Кремля.
17.07.2020 12:33 Ответить
А Зедебилам толковые специалисты не нежны!! Им нужны хорошие жополизы и лизоблюды!!
17.07.2020 13:00 Ответить
Могут Бойка Ю. поставить.
17.07.2020 15:32 Ответить
Скорее лысого из квартала--он еще не пристроенный...
17.07.2020 19:41 Ответить
