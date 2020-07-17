Витренко ушел из "Нафтогаза"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко покинул свой пост.

Об этом накануне он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе Украины". Я пришел сюда в 2014 году, после Революции достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость", - написал Витренко.

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004-2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го был исполнительным директором. Участвовал в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" по закупке и транзиту российского газа.

13 мая 2020 года он сообщил, что через два месяца будет уволен в связи с сокращением должности.