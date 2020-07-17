Вітренко звільнився з "Нафтогазу"
Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко залишив свій пост.
Про це напередодні він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні мій останній день роботи в "Нафтогазі України". Я прийшов сюди в 2014 році, після Революції Гідності. І всі ці роки робив усе, аби захищати нашу з вами гідність та відстоювати нашу енергетичну незалежність", - написав Вітренко.
