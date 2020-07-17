МИД Украины призывает Россию признать свою ответственность за сбитый MH 17
Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по Совместной следственной группе с целью привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного процесса и приветствует начало судебного процесса этого года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле сбитого самолета МН17 и наказания виновных в этом ужасном преступлении. ... Мы также принимаем меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к уничтожению МН17", - говорится в сообщении.
Отмечается, что важным шагом в этой связи также является обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека с иском против РФ с целью привлечения этого государства к ответственности.
"Призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства, в частности резолюции СБ ООН 2166, и сотрудничать со следствием", - подытожили в МИД Украины.
тиснути, тиснути морально на державу-терориста росію.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
Ну, десь так....
Да и не стоит утруждаться…
У ней «особенная стать» -
Везде насрать и не признаться…
При этом сделать вид такой,
Что не виновна и в помине!
«Идите в жопу!...» А, порой -
И обвинить… И так - поныне…».