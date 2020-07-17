РУС
Новости Российские террористы сбили Боинг
МИД Украины призывает Россию признать свою ответственность за сбитый MH 17

Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по Совместной следственной группе с целью привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного процесса и приветствует начало судебного процесса этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле сбитого самолета МН17 и наказания виновных в этом ужасном преступлении. ... Мы также принимаем меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к уничтожению МН17", - говорится в сообщении.

Отмечается, что важным шагом в этой связи также является обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека с иском против РФ с целью привлечения этого государства к ответственности.

"Призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства, в частности резолюции СБ ООН 2166, и сотрудничать со следствием", - подытожили в МИД Украины.

+5
Хіба московитам відомо, що то є -мораль !!!))
17.07.2020 10:32 Ответить
+5
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
17.07.2020 10:33 Ответить
+3
правильно!
тиснути, тиснути морально на державу-терориста росію.
17.07.2020 10:26 Ответить
Хіба московитам відомо, що то є -мораль !!!))
17.07.2020 10:32 Ответить
Хіба параноїдальний шизофренік зрозуміє!!! Кремлівський недопалок спить і бачить Україну в складі Російської імперіі !!)))
17.07.2020 10:31 Ответить
Єто обращение не к Путину , и даже , не к Кремлевскому режиму. Оно адресовано народам РФ-ии. Все правильно сделал МИД , прессинг должен системньім и непрерьівньім.
17.07.2020 10:52 Ответить
Ментальність московітів зформована на параноїдальній маячні великодержавного шовінізма ,т.зв. "Русский мир", тому росєяне нічим не відрізняються від кремлівського недопалка !!! Царь для московітів, це істина в останній інстанціі !!)))
17.07.2020 11:14 Ответить
Та не , дорогой ! Ментальность там чисто совковая , и не сильно отличается в массе от ментальности тех же украинцев. Єто я к тому , что есть поле для работьі со стороньі Украиньі. Гораздо более перспективное , чем прямая военная конфронтация. Развалить режим изнутри - осуществимая задача , с СССР ведь получилось.
17.07.2020 12:17 Ответить
Між українцями та московитами дуже велика ментальна відмінність!! Маячня параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма, це риса московитів !!! Росєяне тупо віруют в доброго царя , а українцям на відмінність від московитів притоманне скептичне ставлення до володарів !!!)))
17.07.2020 12:23 Ответить
Свободовец ? Чувствуется , те уже лет 30 играют на єтой шарманке ...
17.07.2020 12:41 Ответить
Ніколи не був свободівцем, був в УНА-УНСО !!))
17.07.2020 13:13 Ответить
Століттями московити жили під дією параноїдальної маячні великодержавного шовінізма, панівної ідеологіі Московіі !!!)))
17.07.2020 10:37 Ответить
МЗС України закликає Росію визнати свою відповідальність за збитий MH17 - Цензор.НЕТ 9986
17.07.2020 10:35 Ответить
МЗС України закликає Росію визнати свою відповідальність за збитий MH17 - Цензор.НЕТ 1508
17.07.2020 10:36 Ответить
"Хто в мене поцупив гаманець --- так прийди в суд, та напиши на себе заяву!"
Ну, десь так....
17.07.2020 10:37 Ответить
Ні, вже не так, а "Підсудний, чи признаєте ви себе винним, для пом'якшення покарання, чи ні ?"
17.07.2020 10:42 Ответить
Це не той випадок , коли буде щиросердне зізнання та відверте каяття !!!)))
17.07.2020 10:41 Ответить
колись буде може не щиросердечне,але каяття буде коли повстане питання постачання гомілок буша
17.07.2020 10:48 Ответить
Холодильник завжди перемогає,навіть телеящик !!)))
17.07.2020 11:08 Ответить
«Умом Россию не понять…
Да и не стоит утруждаться…
У ней «особенная стать» -
Везде насрать и не признаться…
При этом сделать вид такой,
Что не виновна и в помине!
«Идите в жопу!...» А, порой -
И обвинить… И так - поныне…».
17.07.2020 10:50 Ответить
В письме наркому иностранных дел Чичерину Ленин, определил программу действий советской дипломатиина долгие годы: «Очевидно, что действительно впечатление можно произвести только сверхнаглостью».
17.07.2020 11:01 Ответить
Да когда это мордва признавала свою вину? Их рожей можно макать в горячую кучу у ног, а они в отказ пойдут. Скажут, этА хАхлы!
17.07.2020 11:02 Ответить
В жизни не видел ни одного кацапа - который извинился!
17.07.2020 11:15 Ответить
Ну а президент в своем заявлении вновь не указывает на причастность Российской Федерации как государства агрессора к сбиванию малазийского Боинга.(о соцсетях гидранта)
17.07.2020 11:42 Ответить
Який агресор, це "та сторона" !!))
17.07.2020 12:26 Ответить
Некоторые кацапы как тот ребенок, который на полном серьезе утверждает, что конфеты съела кошка, хотя у самого руки и лицо в шоколаде. Такая себе инфантильная хитрость. Но ребенку то простительно, он когда-то вырастет и станет понимать по взрослому. А таких кацапов получается только родить заново нужно.
17.07.2020 11:48 Ответить
То так , ментальність дорослої людини змінити неможливо !!)))
17.07.2020 12:25 Ответить
МЗС України закликає Росію визнати свою відповідальність за збитий MH17 - Цензор.НЕТ 9959
17.07.2020 12:09 Ответить
....Порошенко вимагає, просить, піклується...за нас,невдячне полудибільне кодло,яке частинами готове вибачити злодюгу північного,Упиря нелюдського( ф. "Убити Драконв). А ми,рятівників своїх , віддаємо на тортури до Блазня з його слугами антинародними в час коли встало питання чи бути нам в країні спокою,чи взагалі не бути існуючими!
17.07.2020 17:16 Ответить
 
 