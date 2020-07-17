МИД Украины призывает Россию признать свою ответственность за сбитый MH 17

Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по Совместной следственной группе с целью привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного процесса и приветствует начало судебного процесса этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле сбитого самолета МН17 и наказания виновных в этом ужасном преступлении. ... Мы также принимаем меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к уничтожению МН17", - говорится в сообщении.

Отмечается, что важным шагом в этой связи также является обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека с иском против РФ с целью привлечения этого государства к ответственности.

"Призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства, в частности резолюции СБ ООН 2166, и сотрудничать со следствием", - подытожили в МИД Украины.

