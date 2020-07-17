МЗС України закликає Росію визнати свою відповідальність за збитий MH17
Україна налаштована продовжувати тісну співпрацю з Нідерландами та іншими партнерами по Спільній слідчій групі з метою притягнення винних до відповідальності в межах кримінального процесу і вітає початок судового процесу цього року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Ми пам’ятаємо кожного загиблого і зробимо все можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17 та покарання винних у цьому жахливому злочині… Ми також вживаємо заходів в межах процесу в Міжнародному суді ООН для притягнення РФ до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що важливим кроком у цьому зв’язку є також звернення Нідерландів до Європейського суду з прав людини з позовом проти РФ з метою притягнення цієї держави до відповідальності.
"Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність, виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема Резолюцію РБ ООН 2166, та співпрацювати зі слідством", - підсумували в МЗС України.
тиснути, тиснути морально на державу-терориста росію.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
Ну, десь так....
Да и не стоит утруждаться…
У ней «особенная стать» -
Везде насрать и не признаться…
При этом сделать вид такой,
Что не виновна и в помине!
«Идите в жопу!...» А, порой -
И обвинить… И так - поныне…».