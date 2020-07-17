РУС
Полиция усилила меры безопасности в центре Киева. ФОТО

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как отметили в полиции, сегодня в центральной части Киева проходят массовые акции, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме. Полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить нарушений публичной безопасности и порядка.

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева 01

"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - сказано в сообщении.

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева 02
Фото: сайт полиции

Топ комментарии
+7
А тех, кто в окопах под обстрелом не жалко?
Они знали куда шли служить - пусть мукают!
17.07.2020 12:17 Ответить
+5
боятся зеленые мрази людей правильно делают
17.07.2020 12:20 Ответить
+5
Чтобы не было беспорядков может добровольно отдадите Бужанского?
17.07.2020 12:26 Ответить
Откровенно жаль ребят на такой жаре в намордниках.....
17.07.2020 12:08 Ответить
Тогда хай стоят и дышат в тряпочку....
17.07.2020 12:20 Ответить
"Менти не люди" Аваков !!)))
17.07.2020 12:56 Ответить
Кого шкода??? Це авакіське лайно у вигляді поліції?..
17.07.2020 12:37 Ответить
Не хотят работать, пусть стоят в намордниках, кто на что учился...
17.07.2020 12:52 Ответить
Найди в этой толпе одного клоуна в намордникеПоліція посилила заходи безпеки в центрі Києва - Цензор.НЕТ 312
17.07.2020 13:28 Ответить
Как говорится, "!особенно тот, шо скраю".
17.07.2020 14:13 Ответить
Країна протестує проти зелені.
17.07.2020 12:13 Ответить
Трохи зашугали зелене лайно !! Нечіпай мову і буде спокій !!))
17.07.2020 12:47 Ответить
Полиция усилила меры безопасности в центре Киева - Цензор.НЕТ 961
17.07.2020 12:14 Ответить
Ні при одному президенту України не проводилось стільки протестних акцій всіх прошарків населення як в даний час. Це говорить про те.що правлять в Україні дурні, балаболи і вороги України.
17.07.2020 12:18 Ответить
Сабаков нагнав своє деградоване військо..шакалів в формі поліції. ОЗУ.
17.07.2020 12:36 Ответить
Криминальный послужной список «слуги народа» Бужанского https://ukrmir.info/kriminalnyj-posluzhnoj-spisok-slugi-naroda-buzhanskogo/
17.07.2020 12:49 Ответить
Це так кріпакам перекривать доступ до мови, яку гвалтують в особливо збоченій формі в ВР зелені виродки.
17.07.2020 12:59 Ответить
Який сором на весь світ. У своїй Країні українці змушені їхати до своєї столиці щоб врятувати власну УКРАЇНСЬКУ МОВУ від своєї же влади !!! (с)..... ПЗДЦ
17.07.2020 13:07 Ответить
че так, кого боимся? собственного народа?
17.07.2020 13:44 Ответить
Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8013
17.07.2020 13:54 Ответить
 
 