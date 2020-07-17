Полиция усилила меры безопасности в центре Киева. ФОТО

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как отметили в полиции, сегодня в центральной части Киева проходят массовые акции, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме. Полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить нарушений публичной безопасности и порядка.

"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - сказано в сообщении.

Фото: сайт полиции