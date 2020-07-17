Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва. ФОТО
Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
Як зазначили в поліції, сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі. Поліцейські проводять з учасниками заходів превентивну роз’яснювальну роботу аби не допустити порушень публічної безпеки та порядку.
