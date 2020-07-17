УКР
Новини
Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва. ФОТО

Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Як зазначили в поліції, сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі. Поліцейські проводять з учасниками заходів превентивну роз’яснювальну роботу аби не допустити порушень публічної безпеки та порядку.

Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва 01

"Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків", - сказано в повідомленні.

Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва 02
Фото: сайт поліції

акція (1483) Київ (20050) Нацполіція (15438) протест (2442)
Топ коментарі
+7
А тех, кто в окопах под обстрелом не жалко?
Они знали куда шли служить - пусть мукают!
показати весь коментар
17.07.2020 12:17 Відповісти
+5
боятся зеленые мрази людей правильно делают
показати весь коментар
17.07.2020 12:20 Відповісти
+5
Чтобы не было беспорядков может добровольно отдадите Бужанского?
показати весь коментар
17.07.2020 12:26 Відповісти
Откровенно жаль ребят на такой жаре в намордниках.....
показати весь коментар
17.07.2020 12:08 Відповісти
А тех, кто в окопах под обстрелом не жалко?
Они знали куда шли служить - пусть мукают!
показати весь коментар
17.07.2020 12:17 Відповісти
Тогда хай стоят и дышат в тряпочку....
показати весь коментар
17.07.2020 12:20 Відповісти
"Менти не люди" Аваков !!)))
показати весь коментар
17.07.2020 12:56 Відповісти
Кого шкода??? Це авакіське лайно у вигляді поліції?..
показати весь коментар
17.07.2020 12:37 Відповісти
Не хотят работать, пусть стоят в намордниках, кто на что учился...
показати весь коментар
17.07.2020 12:52 Відповісти
Найди в этой толпе одного клоуна в намордникеПоліція посилила заходи безпеки в центрі Києва - Цензор.НЕТ 312
показати весь коментар
17.07.2020 13:28 Відповісти
Как говорится, "!особенно тот, шо скраю".
показати весь коментар
17.07.2020 14:13 Відповісти
Країна протестує проти зелені.
показати весь коментар
17.07.2020 12:13 Відповісти
Трохи зашугали зелене лайно !! Нечіпай мову і буде спокій !!))
показати весь коментар
17.07.2020 12:47 Відповісти
Полиция усилила меры безопасности в центре Киева - Цензор.НЕТ 961
показати весь коментар
17.07.2020 12:14 Відповісти
Ні при одному президенту України не проводилось стільки протестних акцій всіх прошарків населення як в даний час. Це говорить про те.що правлять в Україні дурні, балаболи і вороги України.
показати весь коментар
17.07.2020 12:18 Відповісти
боятся зеленые мрази людей правильно делают
показати весь коментар
17.07.2020 12:20 Відповісти
Чтобы не было беспорядков может добровольно отдадите Бужанского?
показати весь коментар
17.07.2020 12:26 Відповісти
Сабаков нагнав своє деградоване військо..шакалів в формі поліції. ОЗУ.
показати весь коментар
17.07.2020 12:36 Відповісти
Криминальный послужной список «слуги народа» Бужанского https://ukrmir.info/kriminalnyj-posluzhnoj-spisok-slugi-naroda-buzhanskogo/
показати весь коментар
17.07.2020 12:49 Відповісти
Це так кріпакам перекривать доступ до мови, яку гвалтують в особливо збоченій формі в ВР зелені виродки.
показати весь коментар
17.07.2020 12:59 Відповісти
Який сором на весь світ. У своїй Країні українці змушені їхати до своєї столиці щоб врятувати власну УКРАЇНСЬКУ МОВУ від своєї же влади !!! (с)..... ПЗДЦ
показати весь коментар
17.07.2020 13:07 Відповісти
че так, кого боимся? собственного народа?
показати весь коментар
17.07.2020 13:44 Відповісти
Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8013
показати весь коментар
17.07.2020 13:54 Відповісти
 
 