Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва. ФОТО

Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Як зазначили в поліції, сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі. Поліцейські проводять з учасниками заходів превентивну роз’яснювальну роботу аби не допустити порушень публічної безпеки та порядку.

"Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків", - сказано в повідомленні.

Фото: сайт поліції