1 657 42

После ограничения работы ночных клубов наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса, - Шмыгаль

После ограничения работы ночных клубов наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса, - Шмыгаль

Причиной ограничения работы ресторанов и ночных клубов до 23 часов является вероятное массовое скопление людей после этого времени, что может способствовать распространению коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

"Все понимают и знают, что мы находимся в условиях мировой пандемии, и те меры, которые вводили, от жестких ограничений по всей стране к адаптивному карантиу, сегодня требуют от нас определенных действий и решений ... Были приняты решения о временном ограничении работы заведений питания, ночных клубов после 23:00. Потому что до этого совершенно достаточно времени, чтобы поужинать, а после этого времени, мы делали исследования, происходят массовые скопления людей, когда есть огромная вероятность передачи коронавируса", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что после этого запрета наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса.

Шмыгаль призвал бизнес с пониманием относиться к ограничительным мерам, чтобы не приходилось возвращаться к более жестким ограничениям.

Напомним, в  Украине действует запрет на работу заведений питания и ночных клубов после 23:00 и до 7:00.

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2824) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Нужно просто перестать срать!
Ох и бред. Ужас, в правительстве одни дауны
У віруса все як у людей - вдень він працює, а в ночі розмножується.
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
показать весь комментарий
17.07.2020 12:37 Ответить
Нужно просто перестать срать!
показать весь комментарий
17.07.2020 12:40 Ответить
Заодно и дышать.... Мечта Шмыгаля! Все не дышат а кислород продать по квотам можно....
показать весь комментарий
17.07.2020 12:42 Ответить
на форумах
показать весь комментарий
17.07.2020 12:43 Ответить
Кстати, именно поэтому после ограничения работы ночных клубов и падает коронаВирус. Ведь для чего используют туалеты в клубах? Правильно, для интимных утех. А при таких позах Коронавирус легче легкого проникает из канализации в легкие через ....... Вот вам и эффектные действия правительства! Шмыгаль молодец!
показать весь комментарий
17.07.2020 12:41 Ответить
Найбільше мені сподобався ваш наратив "довга дорога до легенів". ЗІ Постукайте мене по спині я похлинувся кавою.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:43 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2020 12:45 Ответить
Я протестую - я знаю країну, де найбільша кількість очкових сортирів на третій від Сонця планеті і ситуація там з короною нічим не гірша, ніж в країнах з тотальною каналізацією.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:41 Ответить
Вбиральні класу "очко" так само розповсюджують Вірус. Тому треба .....ти в герметичні пакети, потім тримати їх щонайменше 5 діб і лише потім спалювати на вогні....
показать весь комментарий
17.07.2020 12:44 Ответить
А наскількі безпечно срати у самольоті чи у потязі?
показать весь комментарий
17.07.2020 12:50 Ответить
Це взагалі нонсенс! Треба тримати в собі заради боротьби з Вірусом!
показать весь комментарий
17.07.2020 12:52 Ответить
Я так розумію, що газікі також потрібно тримати у собі? Чи Короновірус у них гине, якщо він гине то можливо потрібно таким чином дезінфікувати приміщення?
показать весь комментарий
17.07.2020 13:00 Ответить
Це питання.......Треба буде провести досліди на живих ще людях.....
показать весь комментарий
17.07.2020 13:04 Ответить
Може краще не на людях а на катцапах?
показать весь комментарий
17.07.2020 13:12 Ответить
Я пропоную купки посипати дустом!
показать весь комментарий
17.07.2020 13:01 Ответить
*****************!!!!!!
показать весь комментарий
17.07.2020 13:00 Ответить
Після Дубілєта, я не вірю ні в одну зелену статистику.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:38 Ответить
***, это безмозглое существо наш премьер-министр?????
показать весь комментарий
17.07.2020 12:39 Ответить
до 23,00 не хворіють а після 23,00 вірус розмножується зебіл ***
показать весь комментарий
17.07.2020 12:40 Ответить
У віруса все як у людей - вдень він працює, а в ночі розмножується.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:44 Ответить
після 23,00 приходить КАРІЄС це знають маленькі діти
показать весь комментарий
17.07.2020 12:53 Ответить
Днем в нічні клуби не ходять...
показать весь комментарий
19.07.2020 20:39 Ответить
Ох и бред. Ужас, в правительстве одни дауны
показать весь комментарий
17.07.2020 12:44 Ответить
Вот это да !!!
Кто бы мог подумать !
(только не наш Минздрав во главе со Степановым и Ляшко )
показать весь комментарий
17.07.2020 12:44 Ответить
Пенсионеры любят потусить в клубах
показать весь комментарий
17.07.2020 12:46 Ответить
Да и среди молодежи клубы уже не так модно как лет 8-10 назад. Нас просто за идиотов держат.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:48 Ответить
Вечер отдыха кому за 70
показать весь комментарий
17.07.2020 12:50 Ответить
хм.. стабильная ситуация -- это стабильный рост !!! ******** зеленые !!!
показать весь комментарий
17.07.2020 12:49 Ответить
Ковідіанські хроніки.......
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.
«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисепт
показать весь комментарий
17.07.2020 12:50 Ответить
маршрутчики по всей стране не напряглись? или они под нужными людьми ходят?...
показать весь комментарий
17.07.2020 12:52 Ответить
А если серьезно, то сама атмосфера ночного клуба в корне противоречит психологической установке "борьбы с Вирусом". Поэтому грязные маршрутки будут ездить а ночные клубы будут закрыты.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:55 Ответить
Теория заговора, говорите? Какой заговор, такого быть не может. Хотя вот Гитлер в теорию заговора не верил так ему заговорщики портфель со взрывчаткой прямо под ноги поставили. Некоторые руские импираторы в заговор тоже не верили, так их то табакеркой , то шарфиком шелковым.... А так никаких заговоров и обмана , во всемирном масштабе , нет и не было и быть не может. Глупость это, какой заговор? При чем тут Билл? А ВОЗ тут при чем? Ну ошиблись, бывает.... Правда чисто теоретически заговор таки возможен, вот в Murder on the Orient Express обыграна такая ситуация. Напомню - лгали все, лгали по заранее разработанному плану
Ситуация с Ковидом вообще идентична один к одному. Плюс Ганс Христиан Андерсен. Ложь вокруг этого узел-момента была ложью с самого начала. Многослойная, противоречащая здравому смыслу и позиции доковидной Науки, Ложь с большой буквы. "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой". А ложь, повторенная триллион раз ,становится аксиомой и научной истинной.
Остается лишь повторить вслед за папашей Мюллером - "Верить нельзя никому, даже самому себе. Мне - можна".
показать весь комментарий
17.07.2020 12:58 Ответить
Остапа понесло, конечно, но делать других дураками ты умееешь! Нашему Шмыгуну это совсем не нужно!
показать весь комментарий
17.07.2020 15:27 Ответить
Ага, заставляют под угрозой двойного проникновения..... Сам то Шмыга белый и за все хорошее для людей.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:11 Ответить
Вік захворілих збігається з віком відвідувачів нічних клубів? Бо може виявитись, шо в них тусили самі пенси, діти і медики, зрідка - молодь та середньолітні.
показать весь комментарий
17.07.2020 12:59 Ответить
Ще божевільні з дурдомів зграйками по клубах тусять....Ось вам і спалахи по псіхлікарнях.....
показать весь комментарий
17.07.2020 13:02 Ответить
Глупость полная!
показать весь комментарий
17.07.2020 13:15 Ответить
)) на кого расчитан этот бред? Значит днем все такие ходят социально дистанцируясь, а после 23 начинается пьная вакханалия и оргии?
показать весь комментарий
17.07.2020 13:33 Ответить
Денис Ренатович головного мозга....
показать весь комментарий
17.07.2020 13:43 Ответить
Просто сказочные долбо...!!!
показать весь комментарий
17.07.2020 14:10 Ответить
Вон кто распространители!
А мы думали, это в маршрутках и на рынках без масок или на пляже, как селедки в бочке...
показать весь комментарий
17.07.2020 15:45 Ответить
 
 