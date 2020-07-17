После ограничения работы ночных клубов наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса, - Шмыгаль

Причиной ограничения работы ресторанов и ночных клубов до 23 часов является вероятное массовое скопление людей после этого времени, что может способствовать распространению коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

"Все понимают и знают, что мы находимся в условиях мировой пандемии, и те меры, которые вводили, от жестких ограничений по всей стране к адаптивному карантиу, сегодня требуют от нас определенных действий и решений ... Были приняты решения о временном ограничении работы заведений питания, ночных клубов после 23:00. Потому что до этого совершенно достаточно времени, чтобы поужинать, а после этого времени, мы делали исследования, происходят массовые скопления людей, когда есть огромная вероятность передачи коронавируса", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что после этого запрета наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса.

Шмыгаль призвал бизнес с пониманием относиться к ограничительным мерам, чтобы не приходилось возвращаться к более жестким ограничениям.

Напомним, в Украине действует запрет на работу заведений питания и ночных клубов после 23:00 и до 7:00.

