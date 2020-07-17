После ограничения работы ночных клубов наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса, - Шмыгаль
Причиной ограничения работы ресторанов и ночных клубов до 23 часов является вероятное массовое скопление людей после этого времени, что может способствовать распространению коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.
"Все понимают и знают, что мы находимся в условиях мировой пандемии, и те меры, которые вводили, от жестких ограничений по всей стране к адаптивному карантиу, сегодня требуют от нас определенных действий и решений ... Были приняты решения о временном ограничении работы заведений питания, ночных клубов после 23:00. Потому что до этого совершенно достаточно времени, чтобы поужинать, а после этого времени, мы делали исследования, происходят массовые скопления людей, когда есть огромная вероятность передачи коронавируса", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что после этого запрета наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса.
Шмыгаль призвал бизнес с пониманием относиться к ограничительным мерам, чтобы не приходилось возвращаться к более жестким ограничениям.
Напомним, в Украине действует запрет на работу заведений питания и ночных клубов после 23:00 и до 7:00.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всем 36и6!
Кто бы мог подумать !
(только не наш Минздрав во главе со Степановым и Ляшко )
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.
«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисепт
Ситуация с Ковидом вообще идентична один к одному. Плюс Ганс Христиан Андерсен. Ложь вокруг этого узел-момента была ложью с самого начала. Многослойная, противоречащая здравому смыслу и позиции доковидной Науки, Ложь с большой буквы. "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой". А ложь, повторенная триллион раз ,становится аксиомой и научной истинной.
Остается лишь повторить вслед за папашей Мюллером - "Верить нельзя никому, даже самому себе. Мне - можна".
А мы думали, это в маршрутках и на рынках без масок или на пляже, как селедки в бочке...