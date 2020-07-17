Украина постепенно выходит на возобновление экономического роста, - глава Минфина Марченко
Экономическая ситуация в Украине контролируемая и постепенно выходит возобновление роста.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в комментарии журналистам у стен Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Никаких оснований считать, что у нас есть неконтролируемый рост заболеваемости, нет и в принципе экономическая ситуация - контролируемая. Во второй декаде июня уже были индикаторы восстановления экономики, начали открываться малый и средний бизнес, который был закрыт в условиях кризиса, рост потребления электроэнергии, количество регистрации новых ФЛП вышло на докризисный уровень", - сказал Марченко.
Он добавил, что все эти факторы свидетельствуют о том, что Украина постепенно выходит на возобновление экономического роста.
Министр также надеется, что в этом году в конце третьего квартала, во время четвертого квартала будет идти речь об очень серьезных показателях восстановления экономики.
Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.
С 15 июня в Украине возобновилось международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва, связанного с карантином. Внутреннее авиасообщение возобновилось 5 июня.
Сейчас в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин.
я б тобі пояснив різницю між тодішньою ситуацією і нинішньою, як би в тебе були мізки
половина фотографов и баристов в "слугах уродов" за год стали миллионерами! про них речь?
В першому кварталі було падіння ВВП 1,5%. Про яке зростання йде мова?
Надо где-то в центре Киева поставить онлайн-табло с динамикой изменения ВВП.
И вот под пикирование экономики в прямом эфире зебанаты должны рассказывать свои сказки.
Нужен сам рост, а не словоблудие.