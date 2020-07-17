РУС
Украина постепенно выходит на возобновление экономического роста, - глава Минфина Марченко

Экономическая ситуация в Украине контролируемая и постепенно выходит возобновление роста.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в комментарии журналистам у стен Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Никаких оснований считать, что у нас есть неконтролируемый рост заболеваемости, нет и в принципе экономическая ситуация - контролируемая. Во второй декаде июня уже были индикаторы восстановления экономики, начали открываться малый и средний бизнес, который был закрыт в условиях кризиса, рост потребления электроэнергии, количество регистрации новых ФЛП вышло на докризисный уровень", - сказал Марченко.

Он добавил, что все эти факторы свидетельствуют о том, что Украина постепенно выходит на возобновление экономического роста.

Министр также надеется, что в этом году в конце третьего квартала, во время четвертого квартала будет идти речь об очень серьезных показателях восстановления экономики.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Резких колебаний курса доллара до конца года не предвидится, - министр финансов Марченко. ВИДЕО

В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

С 15 июня в Украине возобновилось международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва, связанного с карантином. Внутреннее авиасообщение возобновилось 5 июня.

Сейчас в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин.

карантин (16729) Минфин (1556) Марченко Сергей (302) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+17
А мы этого и не заметили
17.07.2020 12:55 Ответить
+14
где и кто именно выходит на экономический рост?
половина фотографов и баристов в "слугах уродов" за год стали миллионерами! про них речь?
17.07.2020 12:57 Ответить
+14
тобі треба більше слухати та менше писати, зелене нещастя
я б тобі пояснив різницю між тодішньою ситуацією і нинішньою, як би в тебе були мізки
17.07.2020 13:00 Ответить
А мы этого и не заметили
17.07.2020 12:55 Ответить
Ніхто не помітив також потужного "росту" економіки за 2014-2019 роки, навпаки - майже всі відчули погіршення матеріального стану. Але по 5 каналу сказали що було небувале досі зростання.
17.07.2020 12:58 Ответить
Не небувале, але зростання було
17.07.2020 13:00 Ответить
Тобто було 1,5 мільярди баксів,а стало аж 123?Ужос!
17.07.2020 13:05 Ответить
кацап, выбрось протухший фейк для идиотов на помойку. Для тупиц - читай журнал Форбс, не смотри ру.ТВ
17.07.2020 13:06 Ответить
кацап - нє чітатєль, він слушатєль... ну ілі тєтлєзрітєль
17.07.2020 13:09 Ответить
Ще вчора було у 81 раз. Я вшоці від цього Кондитера.
17.07.2020 13:08 Ответить
Украина постепенно выходит на возобновление экономического роста, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 2324
17.07.2020 13:17 Ответить
тобі треба більше слухати та менше писати, зелене нещастя
я б тобі пояснив різницю між тодішньою ситуацією і нинішньою, як би в тебе були мізки
17.07.2020 13:00 Ответить
такі зебіли - чи не digital-спецботи міністра федорова?
17.07.2020 13:12 Ответить
Та да)лука никак нажраться не могли -забейся уже
17.07.2020 13:01 Ответить
В Рашке постоянно видят плато пандемии а у нас экономический рост увидели! Выборы предстоящии помогают лучше видеть миражи))))
17.07.2020 13:08 Ответить
где и кто именно выходит на экономический рост?
половина фотографов и баристов в "слугах уродов" за год стали миллионерами! про них речь?
17.07.2020 12:57 Ответить
Чувак на самокаті обіцяв, ось і виходимо.
17.07.2020 13:01 Ответить
Ти ховраха бачишь ?? А він там є !!!)))
17.07.2020 13:03 Ответить
Єдиний реальний критерій оцінювання дій влади ,це рівень життя народа , всього ,а не окремих осіб чи груп осіб !!!)))
17.07.2020 13:02 Ответить
відновлення негативного зростання?
17.07.2020 12:57 Ответить
"95 квартал" в своем репертуаре
Украина постепенно выходит на возобновление экономического роста, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 5027
17.07.2020 13:04 Ответить
Зростання у порівнянні до квітня ? Це як про халву ....
17.07.2020 13:04 Ответить
Це той чувак, котрого Гонтарєва назвала профаном, а він образився і плакався журналістам?
17.07.2020 13:08 Ответить
В другому кварталі 2020р. падіння ВВП ~6% порівняно з аналогічним минулого року.
В першому кварталі було падіння ВВП 1,5%. Про яке зростання йде мова?
17.07.2020 13:08 Ответить
Про мінусове.
17.07.2020 13:11 Ответить
Мене ці мінуси вже дістали, скажіть де ростуть мінусові яблука, які можна порахувати?
17.07.2020 13:12 Ответить
В саду у Шмигаля.
17.07.2020 13:15 Ответить
Іншими словами, доступними для простого розуміння - "падіння від"ємного зростання".))
17.07.2020 13:11 Ответить
денег нет но вы держитесь.Держитесь на наших обещаниях: будет, Зеленский/ может быть, Зеленский/ Скоро вы увидите результат, - Зеленский/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль/ Шмыгаль поручил создать/ Шмыгаль рассчитывает /будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет / реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
17.07.2020 13:09 Ответить
Це в тій паралельній реальності, в якій ви живете? А в реальному світі?
17.07.2020 13:09 Ответить
Бажано підкріпити цей словесний пирдіж цифрами,а то виступи зелених міністрів нагадують промови колгоспних парторгів:"виполнім-пєрєвиполнім".
17.07.2020 13:09 Ответить
Зе клоуны нанюхались или накурились .
17.07.2020 13:12 Ответить
Никаких или...и нанюхались...и накурились...
17.07.2020 13:24 Ответить
Глава мінфіна Дурен, що богатіє думкою.
17.07.2020 13:13 Ответить
ідіот.. криза тільки почалася. а магазини то ви їх закрили. чи нагадати ваші постанови кабміну? взагалі за дурнів нас тримаєте? якщо ви 2+2 не можите скласти, то то лише ваші проблеми
17.07.2020 13:27 Ответить
вони складають Г+Г
17.07.2020 14:04 Ответить
Падение это отрицательный,но рост
17.07.2020 13:36 Ответить
16.07.20 Ожидания бизнеса упали до наихудшего уровня за последние 5 лет
17.07.2020 13:49 Ответить
Не пройдёт и 100 лет.
17.07.2020 13:49 Ответить
40% ввп возвращаюцца!
17.07.2020 13:51 Ответить
Художественный свист продолжается.

Надо где-то в центре Киева поставить онлайн-табло с динамикой изменения ВВП.

И вот под пикирование экономики в прямом эфире зебанаты должны рассказывать свои сказки.
17.07.2020 14:09 Ответить
Во так выгляди ЗЕленый экономический рост ага:
Україна поступово виходить на відновлення економічного зростання, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 7987
17.07.2020 14:23 Ответить
Как писали советские газеты во времена Чернобыля - "ситуация стабилизировалась с тенденцией к улучшению".
17.07.2020 14:46 Ответить
"Выход на возобновление" роста на хлеб не намажешь, и в банк не положишь.
Нужен сам рост, а не словоблудие.
17.07.2020 15:19 Ответить
Странно: Экономика растет, а гривна падает.
17.07.2020 15:43 Ответить
 
 