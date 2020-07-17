Україна поступово виходить на відновлення економічного зростання, - глава Мінфіну Марченко

Економічна ситуація в Україні контрольована і поступово виходить на відновлення зростання.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в коментарі журналістам біля стін Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Жодних підстав вважати, що у нас є неконтрольований ріст захворюваності, немає і в принципі економічна ситуація - контрольована. В другій декаді червня вже були індикатори відновлення економіки, почали відкриватися малий і середній бізнес, який був закритий в умовах кризи, зростання споживання електроенергії, кількість реєстрації нових ФОПів вийшла на докризовий рівень", - сказав Марченко.

Він додав, що всі ці фактори свідчать про те, що Україна поступово виходить на відновлення економічного зростання.

Міністр також сподівається, що цього року в кінці третього кварталу, під час четвертого кварталу буде йти мова про дуже серйозні показники відновлення економіки.

Також читайте: Мінфін вітає призначення Шевченка главою НБУ: Очікуємо продовження виваженої монетарної політики

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

З 15 червня в Україні відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином. Внутрішнє авіасполучення відновилось 5 червня.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.