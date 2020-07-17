Україна поступово виходить на відновлення економічного зростання, - глава Мінфіну Марченко
Економічна ситуація в Україні контрольована і поступово виходить на відновлення зростання.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в коментарі журналістам біля стін Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Жодних підстав вважати, що у нас є неконтрольований ріст захворюваності, немає і в принципі економічна ситуація - контрольована. В другій декаді червня вже були індикатори відновлення економіки, почали відкриватися малий і середній бізнес, який був закритий в умовах кризи, зростання споживання електроенергії, кількість реєстрації нових ФОПів вийшла на докризовий рівень", - сказав Марченко.
Він додав, що всі ці фактори свідчать про те, що Україна поступово виходить на відновлення економічного зростання.
Міністр також сподівається, що цього року в кінці третього кварталу, під час четвертого кварталу буде йти мова про дуже серйозні показники відновлення економіки.
Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.
З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.
З 15 червня в Україні відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином. Внутрішнє авіасполучення відновилось 5 червня.
Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.
я б тобі пояснив різницю між тодішньою ситуацією і нинішньою, як би в тебе були мізки
половина фотографов и баристов в "слугах уродов" за год стали миллионерами! про них речь?
В першому кварталі було падіння ВВП 1,5%. Про яке зростання йде мова?
Надо где-то в центре Киева поставить онлайн-табло с динамикой изменения ВВП.
И вот под пикирование экономики в прямом эфире зебанаты должны рассказывать свои сказки.
Нужен сам рост, а не словоблудие.