2 018 44

Україна поступово виходить на відновлення економічного зростання, - глава Мінфіну Марченко

Україна поступово виходить на відновлення економічного зростання, - глава Мінфіну Марченко

Економічна ситуація в Україні контрольована і поступово виходить на відновлення зростання.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в коментарі журналістам біля стін Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Жодних підстав вважати, що у нас є неконтрольований ріст захворюваності, немає і в принципі економічна ситуація - контрольована. В другій декаді червня вже були індикатори відновлення економіки, почали відкриватися малий і середній бізнес, який був закритий в умовах кризи, зростання споживання електроенергії, кількість реєстрації нових ФОПів вийшла на докризовий рівень", - сказав Марченко.

Він додав, що всі ці фактори свідчать про те, що Україна поступово виходить на відновлення економічного зростання.

Міністр також сподівається, що цього року в кінці третього кварталу, під час четвертого кварталу буде йти мова про дуже серйозні показники відновлення економіки.

Також читайте: Мінфін вітає призначення Шевченка главою НБУ: Очікуємо продовження виваженої монетарної політики

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

З 15 червня в Україні відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином. Внутрішнє авіасполучення відновилось 5 червня.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.

карантин (18172) Мінфін (3696) Марченко Сергій (591) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
+17
А мы этого и не заметили
17.07.2020 12:55 Відповісти
+14
где и кто именно выходит на экономический рост?
половина фотографов и баристов в "слугах уродов" за год стали миллионерами! про них речь?
17.07.2020 12:57 Відповісти
+14
тобі треба більше слухати та менше писати, зелене нещастя
я б тобі пояснив різницю між тодішньою ситуацією і нинішньою, як би в тебе були мізки
17.07.2020 13:00 Відповісти
А мы этого и не заметили
17.07.2020 12:55 Відповісти
Ніхто не помітив також потужного "росту" економіки за 2014-2019 роки, навпаки - майже всі відчули погіршення матеріального стану. Але по 5 каналу сказали що було небувале досі зростання.
17.07.2020 12:58 Відповісти
Не небувале, але зростання було
17.07.2020 13:00 Відповісти
Тобто було 1,5 мільярди баксів,а стало аж 123?Ужос!
17.07.2020 13:05 Відповісти
кацап, выбрось протухший фейк для идиотов на помойку. Для тупиц - читай журнал Форбс, не смотри ру.ТВ
17.07.2020 13:06 Відповісти
кацап - нє чітатєль, він слушатєль... ну ілі тєтлєзрітєль
17.07.2020 13:09 Відповісти
Ще вчора було у 81 раз. Я вшоці від цього Кондитера.
17.07.2020 13:08 Відповісти
Украина постепенно выходит на возобновление экономического роста, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 2324
17.07.2020 13:17 Відповісти
тобі треба більше слухати та менше писати, зелене нещастя
я б тобі пояснив різницю між тодішньою ситуацією і нинішньою, як би в тебе були мізки
17.07.2020 13:00 Відповісти
такі зебіли - чи не digital-спецботи міністра федорова?
17.07.2020 13:12 Відповісти
Та да)лука никак нажраться не могли -забейся уже
17.07.2020 13:01 Відповісти
В Рашке постоянно видят плато пандемии а у нас экономический рост увидели! Выборы предстоящии помогают лучше видеть миражи))))
17.07.2020 13:08 Відповісти
где и кто именно выходит на экономический рост?
половина фотографов и баристов в "слугах уродов" за год стали миллионерами! про них речь?
17.07.2020 12:57 Відповісти
Чувак на самокаті обіцяв, ось і виходимо.
17.07.2020 13:01 Відповісти
Ти ховраха бачишь ?? А він там є !!!)))
17.07.2020 13:03 Відповісти
Єдиний реальний критерій оцінювання дій влади ,це рівень життя народа , всього ,а не окремих осіб чи груп осіб !!!)))
17.07.2020 13:02 Відповісти
відновлення негативного зростання?
17.07.2020 12:57 Відповісти
"95 квартал" в своем репертуаре
Украина постепенно выходит на возобновление экономического роста, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 5027
17.07.2020 13:04 Відповісти
Зростання у порівнянні до квітня ? Це як про халву ....
17.07.2020 13:04 Відповісти
Це той чувак, котрого Гонтарєва назвала профаном, а він образився і плакався журналістам?
17.07.2020 13:08 Відповісти
В другому кварталі 2020р. падіння ВВП ~6% порівняно з аналогічним минулого року.
В першому кварталі було падіння ВВП 1,5%. Про яке зростання йде мова?
17.07.2020 13:08 Відповісти
Про мінусове.
17.07.2020 13:11 Відповісти
Мене ці мінуси вже дістали, скажіть де ростуть мінусові яблука, які можна порахувати?
17.07.2020 13:12 Відповісти
В саду у Шмигаля.
17.07.2020 13:15 Відповісти
Іншими словами, доступними для простого розуміння - "падіння від"ємного зростання".))
17.07.2020 13:11 Відповісти
денег нет но вы держитесь.Держитесь на наших обещаниях: будет, Зеленский/ может быть, Зеленский/ Скоро вы увидите результат, - Зеленский/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль/ Шмыгаль поручил создать/ Шмыгаль рассчитывает /будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет / реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
17.07.2020 13:09 Відповісти
Це в тій паралельній реальності, в якій ви живете? А в реальному світі?
17.07.2020 13:09 Відповісти
Бажано підкріпити цей словесний пирдіж цифрами,а то виступи зелених міністрів нагадують промови колгоспних парторгів:"виполнім-пєрєвиполнім".
17.07.2020 13:09 Відповісти
Зе клоуны нанюхались или накурились .
17.07.2020 13:12 Відповісти
Никаких или...и нанюхались...и накурились...
17.07.2020 13:24 Відповісти
Глава мінфіна Дурен, що богатіє думкою.
17.07.2020 13:13 Відповісти
ідіот.. криза тільки почалася. а магазини то ви їх закрили. чи нагадати ваші постанови кабміну? взагалі за дурнів нас тримаєте? якщо ви 2+2 не можите скласти, то то лише ваші проблеми
17.07.2020 13:27 Відповісти
вони складають Г+Г
17.07.2020 14:04 Відповісти
Падение это отрицательный,но рост
17.07.2020 13:36 Відповісти
16.07.20 Ожидания бизнеса упали до наихудшего уровня за последние 5 лет
17.07.2020 13:49 Відповісти
Не пройдёт и 100 лет.
17.07.2020 13:49 Відповісти
40% ввп возвращаюцца!
17.07.2020 13:51 Відповісти
Художественный свист продолжается.

Надо где-то в центре Киева поставить онлайн-табло с динамикой изменения ВВП.

И вот под пикирование экономики в прямом эфире зебанаты должны рассказывать свои сказки.
17.07.2020 14:09 Відповісти
Во так выгляди ЗЕленый экономический рост ага:
Україна поступово виходить на відновлення економічного зростання, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 7987
17.07.2020 14:23 Відповісти
Как писали советские газеты во времена Чернобыля - "ситуация стабилизировалась с тенденцией к улучшению".
17.07.2020 14:46 Відповісти
"Выход на возобновление" роста на хлеб не намажешь, и в банк не положишь.
Нужен сам рост, а не словоблудие.
17.07.2020 15:19 Відповісти
Странно: Экономика растет, а гривна падает.
17.07.2020 15:43 Відповісти
 
 