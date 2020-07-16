УКР
Новини
2 400 41

Мінфін вітає призначення Шевченка главою НБУ: Очікуємо продовження виваженої монетарної політики

Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Ми вітаємо призначення нового голови Національного банку України. Зважена монетарна та фіскальна політики стали основою для макроекономічної стабільності України, що дозволили нам увійти у глобальну фінансово-економічну кризу, спричинену поширенням коронавірусу, зі значно сильнішими макроекономічними показниками, ніж під час попередніх економічних криз. Ми очікуємо на продовження зваженої монетарної політики та продовження конструктивної співпраці між Національним банком України та Міністерством фінансів України задля продовження політики макроекономічної стабільності", - зазначив глава відомства Сергій Марченко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада призначила голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка очільником Національного банку України.

Автор: 

Мінфін (3695) НБУ (10623) Шевченко Кирило (226) Марченко Сергій (591)
+6
показати весь коментар
16.07.2020 15:41 Відповісти
+5
Планує зняти обмеження на підвищення собі зарплати та захопити місцеву владу і продовжувати перекладати свою відповідальність на Порошенка.
показати весь коментар
16.07.2020 15:32 Відповісти
+5
показати весь коментар
16.07.2020 15:41 Відповісти
Тобто поставили людину, яка не знає специфіку роботи НБУ.
показати весь коментар
16.07.2020 15:28 Відповісти
зеглавзебіл собі пожиттєві строки намотує.
показати весь коментар
16.07.2020 15:30 Відповісти
30% працездатного населення без роботи - що планує робити уряд? Привітаннями один одного цю проблему не вирішити!
показати весь коментар
16.07.2020 15:28 Відповісти
Тільки НЕП!!
))
показати весь коментар
16.07.2020 15:32 Відповісти
Хто буде впроваджувати той НЕП, як у них на весь уряд і весь НБУ три класи церковно-приходської школи економіки?
показати весь коментар
16.07.2020 15:46 Відповісти
Церковно-Трускавецьких курсів.
показати весь коментар
16.07.2020 15:49 Відповісти
16.07.2020 15:32 Відповісти
Кому он нужен, ваш Порошенко? Это вы с именем его встаёте и ложитесь.
показати весь коментар
16.07.2020 15:45 Відповісти
Вам і потрібен, щоб при всіх ваших злочинах перекладати на нього вашу відповідальність. Саме це ви зараз робите.
показати весь коментар
16.07.2020 15:47 Відповісти
Та не, просто казел опущенный.
показати весь коментар
16.07.2020 16:09 Відповісти
Може свыня?
показати весь коментар
16.07.2020 16:09 Відповісти
Знімати обмеження за зарплати чиновників абсолютно недоцільно, бо немає жодного ефекту від діяльності чиновників!
А ось що про "обмежені" зарплати чиновників говорить український нарід.
https://youtu.be/EuGsrQyBdHw?t=232 Український нарід про обмеження зарплат чиновників до 47 тисяч.
показати весь коментар
16.07.2020 15:53 Відповісти
Грощі будуть на вагу??
Кантер треба з собою носити??
😁
показати весь коментар
16.07.2020 15:31 Відповісти
Поміняй прізвище на Кантер і воно завжди буде з тобою🐸
показати весь коментар
16.07.2020 15:34 Відповісти
В Вашому віці з лисиною -не прикидуйтеся незайманою блондинкою..
Не трусіть лупу на клаву..
😁
показати весь коментар
16.07.2020 15:44 Відповісти
Так у мене нема лисини!
показати весь коментар
16.07.2020 15:48 Відповісти
На бесплодной почве ничо не растет..😁
показати весь коментар
16.07.2020 16:10 Відповісти
В данном случае почва отсутствует. )
показати весь коментар
16.07.2020 16:11 Відповісти
Та ще й "проскостопіє" моска..
😁
показати весь коментар
16.07.2020 16:09 Відповісти
Бумагу в станок уже зарядили..или ждете отмашки от осла???
показати весь коментар
16.07.2020 15:33 Відповісти
https://twitter.com/FursaSergey
https://twitter.com/FursaSergey

Fursa Sergey

@FursaSergey

·https://twitter.com/FursaSergey/status/1283668996282363904 4 ч

Денег не будет. Кто такой Кирилл Шевченко и что ждет Нацбанк
https://nv.ua/opinion/kirill-shevchenko-kto-vozglavit-nacbank-i-chto-skazhet-mvf-novosti-ukrainy-50100264.html

Что теперь будет с нашим сотрудничеством с МВФ? Будет пауза. Вряд ли МВФ скажет «да пошли вы», хоть риторика последнего звонка была и очень жесткой. Но доверие потеряно окончательно. И пока МВФ не убедится, что политика НБУ осталась прежней, никаких траншей не будет. А значит, не будет ни денег Мирового Банка, ни денег ЕС. А если ожидания зависимого кандидата окажутся верными, то политика изменится, МВФ будет стоять в стороне, и мы плавно покатимся по пути Януковича 2012−13 гг.
показати весь коментар
16.07.2020 15:36 Відповісти
а фуле там взвешивать?в венесуэле вон уже тачку надо,для подвоза денех шоб купить пачку сигарет...
а в бенясуэле еще взвешивают?
показати весь коментар
16.07.2020 15:37 Відповісти
Када доллар по 100?))))
показати весь коментар
16.07.2020 15:41 Відповісти
када у тебя за рупь в морду давать станут
показати весь коментар
16.07.2020 15:46 Відповісти
Ожидаем продолжения взвешенной монетарной политики.

Так зачем было Смолия выживать из НБУ?
показати весь коментар
16.07.2020 15:41 Відповісти
Опана, а вот и методички пошли)))
показати весь коментар
16.07.2020 15:43 Відповісти
Ты зебил без методичек ни как?? Мозгов своих нет???
показати весь коментар
16.07.2020 15:53 Відповісти
"а вот и методички пошли".... з Луцькій області, а може і з Галицького Королівства.
показати весь коментар
16.07.2020 15:54 Відповісти
Ты - идиот. И говорить о логике вопроса тибе беспалезно.
показати весь коментар
16.07.2020 16:03 Відповісти
Мінфін вітає призначення Шевченка главою НБУ: Очікуємо продовження виваженої монетарної політики - Цензор.НЕТ 6906
показати весь коментар
16.07.2020 16:04 Відповісти
Судя по назначениям , началось крайняя фаза дна , зе-отрицательного(роста) дна...
показати весь коментар
16.07.2020 16:24 Відповісти
Пліснява вітає призначення пліснявою плісняви.
Це ж треба, як неочікувано.

Цікаво, що про це призначення думає МВФ і Світовий Банк?
показати весь коментар
16.07.2020 16:28 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZUglqIYQwC8THZWAsOr-lZIJE4lkBYUmshqdiQSgYkYQY2LXPGNsRJwP58Qe7f037633IVZKFLgYJ08ZDaojNzYW0PfxP1HunnyabSzWyr-8X4fXjSsKQF3cuyaM6ogTHw&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp


Знакомьтесь: Кирилл Шевченко, новый глава НБУ.

Младший партнер и топ-менеджер Вадима Копылова в Террабанке. Копылов - главбух Азирова, вместе с Вадимом Столаром и Игорем Кушниром владеют Кристаллбанком (это бриджбанк рухнувшего Террабанка). Получается, назначен по квоте Николая Азирова.

Чуть не забыл... Субъект фигурирует в уголовном деле по афёрам Столара с деньгами Киевметростроя в Укргазбанке.

Но есть один момент, который в этом банкире мне нравится. На его странице в ФБ стоит мудрый текст христианского богослова Августина Аврелия: "Когда поднимается вода, рыбы едят муравьев, когда вода уходит - муравьи едят рыб. Пусть никто не полагается на своё сегодняшнее превосходство".

Зелёные, перечитайте эту сентенцию 10 раз, если не дойдёт - перечитайте 100. Да и нет у вас никакого превосходства - так, временный прилив человеческого невежества.
показати весь коментар
16.07.2020 16:32 Відповісти
Монетарная политика - хорошо, когда экономика не гниёт. А когда в бюджете дыра, от раздачи пустых денег, безработица зашкаливает, инвестиций кот наплакал, то требуются радикальные , шоковые реформы. Но у талантливых шоу менов мозги не те.
показати весь коментар
16.07.2020 17:07 Відповісти
 
 