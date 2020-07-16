Мінфін вітає призначення Шевченка главою НБУ: Очікуємо продовження виваженої монетарної політики
Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.
"Ми вітаємо призначення нового голови Національного банку України. Зважена монетарна та фіскальна політики стали основою для макроекономічної стабільності України, що дозволили нам увійти у глобальну фінансово-економічну кризу, спричинену поширенням коронавірусу, зі значно сильнішими макроекономічними показниками, ніж під час попередніх економічних криз. Ми очікуємо на продовження зваженої монетарної політики та продовження конструктивної співпраці між Національним банком України та Міністерством фінансів України задля продовження політики макроекономічної стабільності", - зазначив глава відомства Сергій Марченко.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада призначила голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка очільником Національного банку України.
А ось що про "обмежені" зарплати чиновників говорить український нарід.
https://youtu.be/EuGsrQyBdHw?t=232 Український нарід про обмеження зарплат чиновників до 47 тисяч.
Денег не будет. Кто такой Кирилл Шевченко и что ждет Нацбанк
https://nv.ua/opinion/kirill-shevchenko-kto-vozglavit-nacbank-i-chto-skazhet-mvf-novosti-ukrainy-50100264.html
Что теперь будет с нашим сотрудничеством с МВФ? Будет пауза. Вряд ли МВФ скажет «да пошли вы», хоть риторика последнего звонка была и очень жесткой. Но доверие потеряно окончательно. И пока МВФ не убедится, что политика НБУ осталась прежней, никаких траншей не будет. А значит, не будет ни денег Мирового Банка, ни денег ЕС. А если ожидания зависимого кандидата окажутся верными, то политика изменится, МВФ будет стоять в стороне, и мы плавно покатимся по пути Януковича 2012−13 гг.
а в бенясуэле еще взвешивают?
Так зачем было Смолия выживать из НБУ?
Если "ожидаем продолжения", то нахера Смолия уволили?
Це ж треба, як неочікувано.
Цікаво, що про це призначення думає МВФ і Світовий Банк?
Helgi Sharp
Знакомьтесь: Кирилл Шевченко, новый глава НБУ.
Младший партнер и топ-менеджер Вадима Копылова в Террабанке. Копылов - главбух Азирова, вместе с Вадимом Столаром и Игорем Кушниром владеют Кристаллбанком (это бриджбанк рухнувшего Террабанка). Получается, назначен по квоте Николая Азирова.
Чуть не забыл... Субъект фигурирует в уголовном деле по афёрам Столара с деньгами Киевметростроя в Укргазбанке.
Но есть один момент, который в этом банкире мне нравится. На его странице в ФБ стоит мудрый текст христианского богослова Августина Аврелия: "Когда поднимается вода, рыбы едят муравьев, когда вода уходит - муравьи едят рыб. Пусть никто не полагается на своё сегодняшнее превосходство".
Зелёные, перечитайте эту сентенцию 10 раз, если не дойдёт - перечитайте 100. Да и нет у вас никакого превосходства - так, временный прилив человеческого невежества.