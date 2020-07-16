Мінфін вітає призначення Шевченка главою НБУ: Очікуємо продовження виваженої монетарної політики

Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Ми вітаємо призначення нового голови Національного банку України. Зважена монетарна та фіскальна політики стали основою для макроекономічної стабільності України, що дозволили нам увійти у глобальну фінансово-економічну кризу, спричинену поширенням коронавірусу, зі значно сильнішими макроекономічними показниками, ніж під час попередніх економічних криз. Ми очікуємо на продовження зваженої монетарної політики та продовження конструктивної співпраці між Національним банком України та Міністерством фінансів України задля продовження політики макроекономічної стабільності", - зазначив глава відомства Сергій Марченко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада призначила голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка очільником Національного банку України.

