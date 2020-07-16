Рада призначила Шевченка головою Нацбанку. ВIДЕО

Верховна Рада призначила голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 332 народні депутати.

Також читайте: Комітет Ради рекомендував призначити Шевченка головою НБУ

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.