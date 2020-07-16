УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9984 відвідувача онлайн
Новини
3 396 47

Комітет Ради рекомендував призначити Шевченка головою НБУ

Комітет Ради рекомендував призначити Шевченка головою НБУ

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти проєкт постанови №3857 "Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України".

Відповідне рішення члени комітету на своєму позачерговому засіданні 16 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати схвалити проєкт постанови №3857 "Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України", - йдеться в рішенні комітету, яке озвучив голова комітету Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу").

Також читайте: Зеленський пропонує призначити Шевченка з "Укргазбанку" очільником НБУ

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.

Автор: 

ВР (15194) комітет (371) НБУ (10623) Шевченко Кирило (226)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Зебіли, скоріше вже голосуйте та призначайте. У Буби бюджет не сходиться!
Комитет Рады рекомендовал назначить Шевченко главой НБУ - Цензор.НЕТ 7938
показати весь коментар
16.07.2020 10:15 Відповісти
+6
Комитет Рады рекомендовал назначить Шевченко главой НБУ - Цензор.НЕТ 4130
показати весь коментар
16.07.2020 10:20 Відповісти
+6
Комітет Ради рекомендував призначити Шевченка головою НБУ - Цензор.НЕТ 1268
показати весь коментар
16.07.2020 10:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, який буде курс долара, 50 чи 60 гривень за долар?
показати весь коментар
16.07.2020 10:14 Відповісти
А сколько бы тебе хотелось?
показати весь коментар
16.07.2020 10:17 Відповісти
какаяразница
показати весь коментар
16.07.2020 10:26 Відповісти
Чем больше, тем лучше?
показати весь коментар
16.07.2020 10:31 Відповісти
Саме головне, щоб вам було добре.
показати весь коментар
16.07.2020 10:35 Відповісти
Комитет Рады рекомендовал назначить Шевченко главой НБУ - Цензор.НЕТ 8990
показати весь коментар
16.07.2020 10:26 Відповісти
Не вы ли орали здесь "зрада", когда грн стала укрепляться?
Вам всё не так.
показати весь коментар
16.07.2020 10:29 Відповісти
Комітет Ради рекомендував призначити Шевченка головою НБУ - Цензор.НЕТ 1268
показати весь коментар
16.07.2020 10:33 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2020 10:38 Відповісти
"вывсеврети" уже не катит. Смени пластинку. Заело.
показати весь коментар
16.07.2020 10:40 Відповісти
Можливо пані Наталія розраховувала на обіцяні лавину інвестицій та економічний ривок.
показати весь коментар
16.07.2020 10:41 Відповісти
Зебіли, скоріше вже голосуйте та призначайте. У Буби бюджет не сходиться!
Комитет Рады рекомендовал назначить Шевченко главой НБУ - Цензор.НЕТ 7938
показати весь коментар
16.07.2020 10:15 Відповісти
А что у него сходится?
показати весь коментар
16.07.2020 10:26 Відповісти
знову "новіє ліцца"..
Комитет Рады рекомендовал назначить Шевченко главой НБУ - Цензор.НЕТ 2236
показати весь коментар
16.07.2020 10:15 Відповісти
Ранние годы. Жизненный путь Кирилла Шевченко начинается в Туле (РСФСР) - будущий глава правления "Укргазбанка" родился в семье шахтера и журналистки 25 октября 1972 года. Вскоре семья сменила березовые рощи Тулы на степи Украины, переехав в город Стаханов Луганской области. Здесь Кирилл Шевченко окончил среднюю школу №28 и после учебы начал трудовой путь на шахте имени Ильича.
Образование. Проработав два года на одном из старейших угледобывающих предприятий Украины, молодой рабочий решил продолжить образование. Выбор пал на Харьковский инженерно-экономический институт (современный ХНЭУ).

2006 год. Кирилл Евгеньевич возглавил Государственное ипотечное учреждение Кабмина Украины.
2009 года Кирилл Шевченко работал штатным советником Юлии Тимошенко
В 2010 году вместе с партнерами он купил "Терра Банк" (Киев)
показати весь коментар
16.07.2020 10:16 Відповісти
"Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но https://censor.net/news/3205495/chleny_pravleniya_nbu_posle_uhoda_smoliya_prodoljat_rabotu_dlya_sohraneniya_makrofinansovoyi_stabilnosti"
Лучше бы не продолжали.

Ждём заявление Валерии Алексеевны!
показати весь коментар
16.07.2020 10:16 Відповісти
Комитет Рады рекомендовал назначить Шевченко главой НБУ - Цензор.НЕТ 4130
показати весь коментар
16.07.2020 10:20 Відповісти
Судя по всему компромиссная фигура, не вызывающая явных нареканий. Бон, посмотрим.
показати весь коментар
16.07.2020 10:17 Відповісти
К гнилому телу пришили свежую голову.
Что к чему приживётся?
показати весь коментар
16.07.2020 10:19 Відповісти
Рыба гниёт с головы, но чистят обычно с хвоста.
показати весь коментар
16.07.2020 10:22 Відповісти
Согласен!
показати весь коментар
16.07.2020 10:26 Відповісти
Брехня. Починає гнити брюхо.
показати весь коментар
16.07.2020 10:27 Відповісти
Может и так, но в поговорке сказано именно о голове.
показати весь коментар
16.07.2020 10:28 Відповісти
це так, але спочатку відрізають голову.
показати весь коментар
16.07.2020 10:34 Відповісти
Ну, голову (Смолия) можно считать, что отрезали. Ждём дальнейшего.
показати весь коментар
16.07.2020 10:36 Відповісти
Жизненный путь Кирилла Шевченко начинается в Туле (РСФСР) - будущий глава правления "Укргазбанка" родился в семье шахтера и журналистки 25 октября 1972 года. Вскоре семья сменила березовые рощи Тулы на степи Украины, переехав в город Стаханов Луганской области.
Здесь Кирилл Шевченко окончил среднюю школу №28 и после учебы начал трудовой путь на шахте имени Ильича.
показати весь коментар
16.07.2020 10:19 Відповісти
І що? Твій свиночолий гетьман у Молдавії народився...
показати весь коментар
16.07.2020 11:43 Відповісти
А что толку что твой зеленій засранец родился в Украине?
показати весь коментар
16.07.2020 11:50 Відповісти
А ЯКИЙ зміст несе місце народження Шевченка чи Петруся?
показати весь коментар
16.07.2020 11:53 Відповісти
Доллар на межбанке уже 27,20!
Комитет Рады рекомендовал назначить Шевченко главой НБУ - Цензор.НЕТ 4749
показати весь коментар
16.07.2020 10:20 Відповісти
В 2009 году он был советником на тот момент премьер-министра Юлии Тимошенко
показати весь коментар
16.07.2020 10:25 Відповісти
Зеленский определился с кандидатурой на пост главы НБУ.

Им стал нынешний глава крошечного государственного "Укргазбанка" Шевченко Кирилл Евгеньевич.

Причина решения проста - данный товарищ обладает с точки зрения Зеленского всеми необходимыми для него качествами.

- комедийная внешность. Это очень важно для Зеленского, чтобы чувствовать себя в привычном и удобном окружении. Рядом с монументальными людьми Зеленский чувствует себя неуютно.

- реминисценции любимых Зеленским слов "Россия", "Донбасс". Соискатель родился в России (Тула, есть родственники), учился на Донбассе, работал учетчиком на шахте.

- любовь к выдаче кредитов под государственные гарантии. Один из основателей этого коррупционного направления в банковской сфере.

- абсолютная управляемость.

- наличие компромата для коррекции при потере управляемости.

Компромат касается хищение средств совершено в течение 2011-2014 гг путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений.
Классика. микро-Приват.
показати весь коментар
16.07.2020 10:30 Відповісти
16 липня 2019 - бакс коштує 25,74 і падає.
16 липня 2020 - бакс коштує 27,1 і росте...

У нас в останні роки бакс ЗАВЖДИ падав на літо!
показати весь коментар
16.07.2020 10:31 Відповісти
МИНУС ОДИН: НАРДЕП СООБЩИЛ, ЧТО ГЛАВА "УКРГАЗБАНКА" ПЕРЕДУМАЛ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НБУ
По информации, он официально сообщил сотрудникам "Укргазбанка", что уже никуда не идет.
Глава "Укргазбанка" Кирилл Шевченко не планирует заменять Якова Смолия после отставки. По информации, Шевченко не будет претендовать на должность председателя Нацбанка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.
"Кирилл Шевченко - все, выбыл из "гонки" за пост председателя НБУ. Официально сообщил сотрудникам "Укргазбанка", что уже никуда не идет", - говорится в сообщении депутата.
https://tsn.ua/ru/politika/minus-odin-nardep-soobschil-chto-glava-ukrgazbanka-peredumal-pretendovat-na-dolzhnost-predsedatelya-nbu-1581808.html 8 июля
показати весь коментар
16.07.2020 10:31 Відповісти
Ну Дубіна - знаний Нострадамус!
показати весь коментар
16.07.2020 10:35 Відповісти
якщо доляр буде 30 гр - рейтинг у Зеленського буде НУЛЬ!
показати весь коментар
16.07.2020 10:35 Відповісти
Интернет-издание "Кадры" в 2016 году (когда проходил конкурс на должность главы государственного "Укргазбанка") писало, что в прессе Шевченко называют "специалистом по банкротствам", ссылаясь, правда, не на прессу, а на бывшего коллегу Шевченко по "Терра Банку" Сергея Клименко, который обвинял его в умышленном доведении финучреждения до банкротства.
Кроме того, по данным "Кадров", Шевченко считают лояльным к бывшему главе НБУ Александру Арбузову и другим "регионалам". Но официального подтверждения эта информация не имеет.
Не столько компроматом, сколько изюминкой является то, что, по данным издания "https://business.ua/blog/10643-komu-bankuvati-najrealnishij-kandidat-na-posadu-golovi-nbu?fbclid=IwAR1opvarEJw4wZx9vHMfPFfVVlfk9juWvi8HJIuL2h8LYf4lpqjXm9gJVRU Бизнес ", у Шевченко есть связи со студией…. "Квартал 95". СМИ отмечает, что с Офисом президента Шевченко сблизился через Евгения Мецгера, своего бывшего заместителя, недавно назначенного главой государственного "Укрэксимбанка". Президент приезжал в офис "Укргаза", общался с первыми заемщиками по правительственной кредитной программе "5-7-9". "А недавно господин Зеленский в прямом эфире позвонил Мецгеру по поводу кредитования бизнеса, обратившись к нему: "Жень, послушай меня…". Перед этим предприниматели пожаловались ему на то, что "Укрэксимбанк" не реструктуризирует существующие кредиты и не выдает новые", - отмечают журналисты. https://www.dsnews.ua/economics/rodilsya-v-rossii-vyros-na-donbasse-kto-takoy-kirill-shevchenko-glava-nacbanka-po-versii-zelenskogo-16072020-392246
показати весь коментар
16.07.2020 10:47 Відповісти
В передчутті пліснявого призначення курс гривні вже 27.20
показати весь коментар
16.07.2020 10:48 Відповісти
Жена Евгения Мецгера - Юлия Мецгер - является не только членом наблюдательного совета национализированного "ПриватБанка", но и давней подругой Елены Кравец, актрисы из "Квартала 95".
показати весь коментар
16.07.2020 10:48 Відповісти
Еще один землячек "кровосиси Азирова" нарисовался.
показати весь коментар
16.07.2020 10:49 Відповісти
а далі ж цікавіше-------https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkompromat1.io%2Farticles%2F141322-natsbank_vozglavit_kirill_shevchenko_znachit_pora_pokupatj_dollary%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%3Ffbclid%3DIwAR0a6EG3HYuDnvTNdP3hoRVhv2a05D4lvVVcSe8QlTgYtZGInRUzx-_9iyM&h=AT26LqFPbe_HYUsuDBkWp8X9XrPodfUozMri2juo5WIb4S6UJL_2kWDt22HzhB9IVyyvoFt3yOvcgiLpJ0CRpML6cO6PnSESxH1Lo9z0GQ82-AKwvnZPVPfl-dAvc1eEh-26&__tn__=R]-R&c[0]=AT0XpmjL2ucrriVlPBQrEUPYFo_Z7nEYzcc4Sa5rptIZPpDki6fttsVOwb4IyqYw-9I4tHb4FMwvkFcj7UKX6cpKrq-1-rtP2dQ4DdzBNdu3U_wwhIqfy6EYqpyAoWJAtSCuoVM3VdiWyazdXeFmK_GP22xQdTCnvjqfPKjrVub5 Кирило Шевченко почав свій шлях корупціонера ще у 2006 році очоливши Державну іпотечну установу. у 2010 році придбав ПАТ «Терра Банк», який довів до неплатоспроможності, розікравши кошти та основні активи банку.----к.п. № 52016000000000119 щодо виводу у 2011-2014 роках значних фінансових ресурсів шляхом розміщення наявних в банках коштів на кореспондентських рахунках в «Meіnl Bank AG». зокрема. ПАТ «Терра Банк» у розмірі 40,393 млн. доларів США.====Больше читайте на портале Компромат: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkompromat1.io%2Farticles%2F141322-natsbank_vozglavit_kirill_shevchenko_znachit_pora_pokupatj_dollary%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%3Ffbclid%3DIwAR0a6EG3HYuDnvTNdP3hoRVhv2a05D4lvVVcSe8QlTgYtZGInRUzx-_9iyM&h=AT26LqFPbe_HYUsuDBkWp8X9XrPodfUozMri2juo5WIb4S6UJL_2kWDt22HzhB9IVyyvoFt3yOvcgiLpJ0CRpML6cO6PnSESxH1Lo9z0GQ82-AKwvnZPVPfl-dAvc1eEh-26&__tn__=R]-R&c[0]=AT0XpmjL2ucrriVlPBQrEUPYFo_Z7nEYzcc4Sa5rptIZPpDki6fttsVOwb4IyqYw-9I4tHb4FMwvkFcj7UKX6cpKrq-1-rtP2dQ4DdzBNdu3U_wwhIqfy6EYqpyAoWJAtSCuoVM3VdiWyazdXeFmK_GP22xQdTCnvjqfPKjrVub5 https://kompromat1.io/articles/141322-natsbank_vozglavit_kirill_shevchenko_znachit_pora_pokupatj_dollary===
показати весь коментар
16.07.2020 10:56 Відповісти
А где подписать петицию в МВФ чтобы не давали этим уродам очередной транш?
показати весь коментар
16.07.2020 11:10 Відповісти
Ну ты понятно со своими 73% таких же имбецилов отдыхаешь в закрытом отделении
показати весь коментар
16.07.2020 11:53 Відповісти
Молодець. Доріс до відповіді рівня "сам дурак" На яких смітниках вас Стецько на роботу понабирав, "иліта"?
показати весь коментар
16.07.2020 11:56 Відповісти
Очередной транш даный зеленой плесени - это деньги на ветер
показати весь коментар
16.07.2020 11:52 Відповісти
 
 