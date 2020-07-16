Комітет Ради рекомендував призначити Шевченка головою НБУ
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти проєкт постанови №3857 "Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України".
Відповідне рішення члени комітету на своєму позачерговому засіданні 16 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Комітет ухвалив рішення рекомендувати схвалити проєкт постанови №3857 "Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України", - йдеться в рішенні комітету, яке озвучив голова комітету Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу").
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.
Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.
Образование. Проработав два года на одном из старейших угледобывающих предприятий Украины, молодой рабочий решил продолжить образование. Выбор пал на Харьковский инженерно-экономический институт (современный ХНЭУ).
2006 год. Кирилл Евгеньевич возглавил Государственное ипотечное учреждение Кабмина Украины.
2009 года Кирилл Шевченко работал штатным советником Юлии Тимошенко
В 2010 году вместе с партнерами он купил "Терра Банк" (Киев)
Лучше бы не продолжали.
Ждём заявление Валерии Алексеевны!
Что к чему приживётся?
Здесь Кирилл Шевченко окончил среднюю школу №28 и после учебы начал трудовой путь на шахте имени Ильича.
Им стал нынешний глава крошечного государственного "Укргазбанка" Шевченко Кирилл Евгеньевич.
Причина решения проста - данный товарищ обладает с точки зрения Зеленского всеми необходимыми для него качествами.
- комедийная внешность. Это очень важно для Зеленского, чтобы чувствовать себя в привычном и удобном окружении. Рядом с монументальными людьми Зеленский чувствует себя неуютно.
- реминисценции любимых Зеленским слов "Россия", "Донбасс". Соискатель родился в России (Тула, есть родственники), учился на Донбассе, работал учетчиком на шахте.
- любовь к выдаче кредитов под государственные гарантии. Один из основателей этого коррупционного направления в банковской сфере.
- абсолютная управляемость.
- наличие компромата для коррекции при потере управляемости.
Компромат касается хищение средств совершено в течение 2011-2014 гг путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений.
Классика. микро-Приват.
16 липня 2020 - бакс коштує 27,1 і росте...
У нас в останні роки бакс ЗАВЖДИ падав на літо!
По информации, он официально сообщил сотрудникам "Укргазбанка", что уже никуда не идет.
Глава "Укргазбанка" Кирилл Шевченко не планирует заменять Якова Смолия после отставки. По информации, Шевченко не будет претендовать на должность председателя Нацбанка.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.
"Кирилл Шевченко - все, выбыл из "гонки" за пост председателя НБУ. Официально сообщил сотрудникам "Укргазбанка", что уже никуда не идет", - говорится в сообщении депутата.
https://tsn.ua/ru/politika/minus-odin-nardep-soobschil-chto-glava-ukrgazbanka-peredumal-pretendovat-na-dolzhnost-predsedatelya-nbu-1581808.html 8 июля
Кроме того, по данным "Кадров", Шевченко считают лояльным к бывшему главе НБУ Александру Арбузову и другим "регионалам". Но официального подтверждения эта информация не имеет.
Не столько компроматом, сколько изюминкой является то, что, по данным издания "https://business.ua/blog/10643-komu-bankuvati-najrealnishij-kandidat-na-posadu-golovi-nbu?fbclid=IwAR1opvarEJw4wZx9vHMfPFfVVlfk9juWvi8HJIuL2h8LYf4lpqjXm9gJVRU Бизнес ", у Шевченко есть связи со студией…. "Квартал 95". СМИ отмечает, что с Офисом президента Шевченко сблизился через Евгения Мецгера, своего бывшего заместителя, недавно назначенного главой государственного "Укрэксимбанка". Президент приезжал в офис "Укргаза", общался с первыми заемщиками по правительственной кредитной программе "5-7-9". "А недавно господин Зеленский в прямом эфире позвонил Мецгеру по поводу кредитования бизнеса, обратившись к нему: "Жень, послушай меня…". Перед этим предприниматели пожаловались ему на то, что "Укрэксимбанк" не реструктуризирует существующие кредиты и не выдает новые", - отмечают журналисты. https://www.dsnews.ua/economics/rodilsya-v-rossii-vyros-na-donbasse-kto-takoy-kirill-shevchenko-glava-nacbanka-po-versii-zelenskogo-16072020-392246