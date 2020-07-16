Комітет Ради рекомендував призначити Шевченка головою НБУ

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти проєкт постанови №3857 "Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України".

Відповідне рішення члени комітету на своєму позачерговому засіданні 16 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати схвалити проєкт постанови №3857 "Про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України", - йдеться в рішенні комітету, яке озвучив голова комітету Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу").

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.