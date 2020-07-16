РУС
3 396 47

Комитет Рады рекомендовал назначить Шевченко главой НБУ

Комитет Рады рекомендовал назначить Шевченко главой НБУ

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять проект постановления №3857 "О назначении Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины".

Соответствующее решение члены комитета на своем внеочередном заседании 16 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Комитет принял решение рекомендовать одобрить проект постановления №3857" О назначении Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины", - говорится в решении комитета, которое озвучил председатель комитета Данил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

Читайте также: Зеленский предлагает назначить Шевченко из "Укргазбанка" главой НБУ

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.

ВР (29395) комитет (562) НБУ (4843) Шевченко Кирилл (69)
Топ комментарии
+6
Зебіли, скоріше вже голосуйте та призначайте. У Буби бюджет не сходиться!
16.07.2020 10:15 Ответить
+6
16.07.2020 10:20 Ответить
+6
16.07.2020 10:33 Ответить
Цікаво, який буде курс долара, 50 чи 60 гривень за долар?
16.07.2020 10:14 Ответить
А сколько бы тебе хотелось?
16.07.2020 10:17 Ответить
какаяразница
16.07.2020 10:26 Ответить
Чем больше, тем лучше?
16.07.2020 10:31 Ответить
Саме головне, щоб вам було добре.
16.07.2020 10:35 Ответить
16.07.2020 10:26 Ответить
Не вы ли орали здесь "зрада", когда грн стала укрепляться?
Вам всё не так.
Вам всё не так.
16.07.2020 10:29 Ответить
16.07.2020 10:33 Ответить
16.07.2020 10:38 Ответить
"вывсеврети" уже не катит. Смени пластинку. Заело.
16.07.2020 10:40 Ответить
Можливо пані Наталія розраховувала на обіцяні лавину інвестицій та економічний ривок.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:41 Ответить
Зебіли, скоріше вже голосуйте та призначайте. У Буби бюджет не сходиться!
16.07.2020 10:15 Ответить
А что у него сходится?
показать весь комментарий
16.07.2020 10:26 Ответить
знову "новіє ліцца"..
16.07.2020 10:15 Ответить
Ранние годы. Жизненный путь Кирилла Шевченко начинается в Туле (РСФСР) - будущий глава правления "Укргазбанка" родился в семье шахтера и журналистки 25 октября 1972 года. Вскоре семья сменила березовые рощи Тулы на степи Украины, переехав в город Стаханов Луганской области. Здесь Кирилл Шевченко окончил среднюю школу №28 и после учебы начал трудовой путь на шахте имени Ильича.
Образование. Проработав два года на одном из старейших угледобывающих предприятий Украины, молодой рабочий решил продолжить образование. Выбор пал на Харьковский инженерно-экономический институт (современный ХНЭУ).

2006 год. Кирилл Евгеньевич возглавил Государственное ипотечное учреждение Кабмина Украины.
2009 года Кирилл Шевченко работал штатным советником Юлии Тимошенко
В 2010 году вместе с партнерами он купил "Терра Банк" (Киев)
16.07.2020 10:16 Ответить
"Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но https://censor.net/news/3205495/chleny_pravleniya_nbu_posle_uhoda_smoliya_prodoljat_rabotu_dlya_sohraneniya_makrofinansovoyi_stabilnosti"
Лучше бы не продолжали.

Ждём заявление Валерии Алексеевны!
показать весь комментарий
16.07.2020 10:16 Ответить
16.07.2020 10:20 Ответить
Судя по всему компромиссная фигура, не вызывающая явных нареканий. Бон, посмотрим.
16.07.2020 10:17 Ответить
К гнилому телу пришили свежую голову.
Что к чему приживётся?
16.07.2020 10:19 Ответить
Рыба гниёт с головы, но чистят обычно с хвоста.
16.07.2020 10:22 Ответить
Согласен!
16.07.2020 10:26 Ответить
Брехня. Починає гнити брюхо.
16.07.2020 10:27 Ответить
Может и так, но в поговорке сказано именно о голове.
16.07.2020 10:28 Ответить
це так, але спочатку відрізають голову.
16.07.2020 10:34 Ответить
Ну, голову (Смолия) можно считать, что отрезали. Ждём дальнейшего.
показать весь комментарий
16.07.2020 10:36 Ответить
Жизненный путь Кирилла Шевченко начинается в Туле (РСФСР) - будущий глава правления "Укргазбанка" родился в семье шахтера и журналистки 25 октября 1972 года. Вскоре семья сменила березовые рощи Тулы на степи Украины, переехав в город Стаханов Луганской области.
Здесь Кирилл Шевченко окончил среднюю школу №28 и после учебы начал трудовой путь на шахте имени Ильича.
16.07.2020 10:19 Ответить
І що? Твій свиночолий гетьман у Молдавії народився...
16.07.2020 11:43 Ответить
А что толку что твой зеленій засранец родился в Украине?
16.07.2020 11:50 Ответить
А ЯКИЙ зміст несе місце народження Шевченка чи Петруся?
16.07.2020 11:53 Ответить
Доллар на межбанке уже 27,20!
16.07.2020 10:20 Ответить
В 2009 году он был советником на тот момент премьер-министра Юлии Тимошенко
16.07.2020 10:25 Ответить
Зеленский определился с кандидатурой на пост главы НБУ.

Им стал нынешний глава крошечного государственного "Укргазбанка" Шевченко Кирилл Евгеньевич.

Причина решения проста - данный товарищ обладает с точки зрения Зеленского всеми необходимыми для него качествами.

- комедийная внешность. Это очень важно для Зеленского, чтобы чувствовать себя в привычном и удобном окружении. Рядом с монументальными людьми Зеленский чувствует себя неуютно.

- реминисценции любимых Зеленским слов "Россия", "Донбасс". Соискатель родился в России (Тула, есть родственники), учился на Донбассе, работал учетчиком на шахте.

- любовь к выдаче кредитов под государственные гарантии. Один из основателей этого коррупционного направления в банковской сфере.

- абсолютная управляемость.

- наличие компромата для коррекции при потере управляемости.

Компромат касается хищение средств совершено в течение 2011-2014 гг путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений.
Классика. микро-Приват.
16.07.2020 10:30 Ответить
16 липня 2019 - бакс коштує 25,74 і падає.
16 липня 2020 - бакс коштує 27,1 і росте...

У нас в останні роки бакс ЗАВЖДИ падав на літо!
16.07.2020 10:31 Ответить
МИНУС ОДИН: НАРДЕП СООБЩИЛ, ЧТО ГЛАВА "УКРГАЗБАНКА" ПЕРЕДУМАЛ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НБУ
По информации, он официально сообщил сотрудникам "Укргазбанка", что уже никуда не идет.
Глава "Укргазбанка" Кирилл Шевченко не планирует заменять Якова Смолия после отставки. По информации, Шевченко не будет претендовать на должность председателя Нацбанка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.
"Кирилл Шевченко - все, выбыл из "гонки" за пост председателя НБУ. Официально сообщил сотрудникам "Укргазбанка", что уже никуда не идет", - говорится в сообщении депутата.
https://tsn.ua/ru/politika/minus-odin-nardep-soobschil-chto-glava-ukrgazbanka-peredumal-pretendovat-na-dolzhnost-predsedatelya-nbu-1581808.html 8 июля
16.07.2020 10:31 Ответить
Ну Дубіна - знаний Нострадамус!
16.07.2020 10:35 Ответить
якщо доляр буде 30 гр - рейтинг у Зеленського буде НУЛЬ!
16.07.2020 10:35 Ответить
Интернет-издание "Кадры" в 2016 году (когда проходил конкурс на должность главы государственного "Укргазбанка") писало, что в прессе Шевченко называют "специалистом по банкротствам", ссылаясь, правда, не на прессу, а на бывшего коллегу Шевченко по "Терра Банку" Сергея Клименко, который обвинял его в умышленном доведении финучреждения до банкротства.
Кроме того, по данным "Кадров", Шевченко считают лояльным к бывшему главе НБУ Александру Арбузову и другим "регионалам". Но официального подтверждения эта информация не имеет.
Не столько компроматом, сколько изюминкой является то, что, по данным издания "https://business.ua/blog/10643-komu-bankuvati-najrealnishij-kandidat-na-posadu-golovi-nbu?fbclid=IwAR1opvarEJw4wZx9vHMfPFfVVlfk9juWvi8HJIuL2h8LYf4lpqjXm9gJVRU Бизнес ", у Шевченко есть связи со студией…. "Квартал 95". СМИ отмечает, что с Офисом президента Шевченко сблизился через Евгения Мецгера, своего бывшего заместителя, недавно назначенного главой государственного "Укрэксимбанка". Президент приезжал в офис "Укргаза", общался с первыми заемщиками по правительственной кредитной программе "5-7-9". "А недавно господин Зеленский в прямом эфире позвонил Мецгеру по поводу кредитования бизнеса, обратившись к нему: "Жень, послушай меня…". Перед этим предприниматели пожаловались ему на то, что "Укрэксимбанк" не реструктуризирует существующие кредиты и не выдает новые", - отмечают журналисты. https://www.dsnews.ua/economics/rodilsya-v-rossii-vyros-na-donbasse-kto-takoy-kirill-shevchenko-glava-nacbanka-po-versii-zelenskogo-16072020-392246
16.07.2020 10:47 Ответить
В передчутті пліснявого призначення курс гривні вже 27.20
показать весь комментарий
16.07.2020 10:48 Ответить
Жена Евгения Мецгера - Юлия Мецгер - является не только членом наблюдательного совета национализированного "ПриватБанка", но и давней подругой Елены Кравец, актрисы из "Квартала 95".
16.07.2020 10:48 Ответить
Еще один землячек "кровосиси Азирова" нарисовался.
16.07.2020 10:49 Ответить
а далі ж цікавіше-------https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkompromat1.io%2Farticles%2F141322-natsbank_vozglavit_kirill_shevchenko_znachit_pora_pokupatj_dollary%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%3Ffbclid%3DIwAR0a6EG3HYuDnvTNdP3hoRVhv2a05D4lvVVcSe8QlTgYtZGInRUzx-_9iyM&h=AT26LqFPbe_HYUsuDBkWp8X9XrPodfUozMri2juo5WIb4S6UJL_2kWDt22HzhB9IVyyvoFt3yOvcgiLpJ0CRpML6cO6PnSESxH1Lo9z0GQ82-AKwvnZPVPfl-dAvc1eEh-26&__tn__=R]-R&c[0]=AT0XpmjL2ucrriVlPBQrEUPYFo_Z7nEYzcc4Sa5rptIZPpDki6fttsVOwb4IyqYw-9I4tHb4FMwvkFcj7UKX6cpKrq-1-rtP2dQ4DdzBNdu3U_wwhIqfy6EYqpyAoWJAtSCuoVM3VdiWyazdXeFmK_GP22xQdTCnvjqfPKjrVub5 Кирило Шевченко почав свій шлях корупціонера ще у 2006 році очоливши Державну іпотечну установу. у 2010 році придбав ПАТ «Терра Банк», який довів до неплатоспроможності, розікравши кошти та основні активи банку.----к.п. № 52016000000000119 щодо виводу у 2011-2014 роках значних фінансових ресурсів шляхом розміщення наявних в банках коштів на кореспондентських рахунках в «Meіnl Bank AG». зокрема. ПАТ «Терра Банк» у розмірі 40,393 млн. доларів США.====Больше читайте на портале Компромат: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkompromat1.io%2Farticles%2F141322-natsbank_vozglavit_kirill_shevchenko_znachit_pora_pokupatj_dollary%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%3Ffbclid%3DIwAR0a6EG3HYuDnvTNdP3hoRVhv2a05D4lvVVcSe8QlTgYtZGInRUzx-_9iyM&h=AT26LqFPbe_HYUsuDBkWp8X9XrPodfUozMri2juo5WIb4S6UJL_2kWDt22HzhB9IVyyvoFt3yOvcgiLpJ0CRpML6cO6PnSESxH1Lo9z0GQ82-AKwvnZPVPfl-dAvc1eEh-26&__tn__=R]-R&c[0]=AT0XpmjL2ucrriVlPBQrEUPYFo_Z7nEYzcc4Sa5rptIZPpDki6fttsVOwb4IyqYw-9I4tHb4FMwvkFcj7UKX6cpKrq-1-rtP2dQ4DdzBNdu3U_wwhIqfy6EYqpyAoWJAtSCuoVM3VdiWyazdXeFmK_GP22xQdTCnvjqfPKjrVub5 https://kompromat1.io/articles/141322-natsbank_vozglavit_kirill_shevchenko_znachit_pora_pokupatj_dollary===
16.07.2020 10:56 Ответить
А где подписать петицию в МВФ чтобы не давали этим уродам очередной транш?
показать весь комментарий
16.07.2020 11:10 Ответить
Ну ты понятно со своими 73% таких же имбецилов отдыхаешь в закрытом отделении
16.07.2020 11:53 Ответить
Молодець. Доріс до відповіді рівня "сам дурак" На яких смітниках вас Стецько на роботу понабирав, "иліта"?
16.07.2020 11:56 Ответить
Очередной транш даный зеленой плесени - это деньги на ветер
16.07.2020 11:52 Ответить
 
 