Комитет Рады рекомендовал назначить Шевченко главой НБУ

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять проект постановления №3857 "О назначении Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины".

Соответствующее решение члены комитета на своем внеочередном заседании 16 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Комитет принял решение рекомендовать одобрить проект постановления №3857" О назначении Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины", - говорится в решении комитета, которое озвучил председатель комитета Данил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.