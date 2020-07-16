Рада назначила Шевченко главой Нацбанка. ВИДЕО
Верховная Рада назначила председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 332 народных депутата.
Читайте також: Зеленский предлагает назначить Шевченко из "Укргазбанка" главой НБУ
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.
Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.
Все, что останется в Украине, будет стопудово просрано.
В свою очередь https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/07/14/pr20259-ukraine-statement-by-the-imf-managing-director МВФ призвал Зеленского сохранить независимость Нацбанка. "
Надеюсь, кандидатура с МВФ согласована!
- комедийная внешность. Это очень важно для Зеленского, чтобы чувствовать себя в привычном и удобном окружении. Рядом с монументальными людьми Зеленский чувствует себя неуютно.
- реминисценции любимых Зеленским слов "Россия", "Донбасс". Соискатель родился в России (Тула, есть родственники), учился на Донбассе, работал учетчиком на шахте.
- любовь к выдаче кредитов под государственные гарантии. Один из основателей этого коррупционного направления в банковской сфере.
- абсолютная управляемость.
- наличие компромата для коррекции при потере управляемости.
Компромат касается хищение средств совершено в течение 2011-2014 гг путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений. Как отнесется к этому МВФ ? А никак.
МВФ не интересуют личности, МВФ интересуют дела. И по делам оно и воздаст. Или не воздаст https://timeze2019.blogspot.com/
З нього такий же Шевченко, як з кремлівського Максика Шевченко...Макси́м Леона́рдович Шевче́нко
(нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 22лютого 1966 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F російський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82 журналіст , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9 телеведучий , пропагандист, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 громадський діяч .
Портрет:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Maksim_Shevchenko_2017.jpg/250px-Maksim_Shevchenko_2017.jpg
Уряд України, за мовчазної підтримки Національного банку, незалежно від імені нового глави регулятора, активно маніпулюватиме курсом національної валюти. Чітким пріоритетом влади буде поступова, але стійка девальвація гривні.
на уряд дуже впливають великі експортери, які завжди лобіюють знецінення національної валюти для поліпшення своєї позиції на міжнародних ринках.
https://mind.ua/news/20213350-uryad-bude-dotrimuvatisya-politiki-stijkoyi-devalvaciyi-grivni-prognoz-mind
https://www.youtube.com/watch?v=CQYfGG1DjyU
Це можливо поки при владі Трамп, якщо Трампа пхнуть виборці пинком під зад, тоді так чи інакше обвал ринку і нехороші часи для економіки і все рівно буде девальвація..
Як на мене краще трохи девальвувати валюту до того часу як лопне пузир в штатах чи під час паніки..
Якось так, хоча боти зараз накинуться..
сестру подружки жены главой АМКУ мля, кругом люби друзи..... нам пороблено?
5 ч. ·
Кандидат Зеленского на НБУ Кирилл Шевченко заявил что не допустит неконтролируемой эмиссии. А контролированная походу нормас.
Привет всем кто говорил, что он нормальный и адекватный.
Кроме того он продолжит чистки неугодных Коломойскому людей в Нацбанке. Больше травли и сожженых домов. Просил отнестись к этому с пониманием.
Пристегнитесь покрепче, этот вираж обещает быть особенно резким.
Як взагалі емісія грошей може бути "неконтрольованою"???
Це що - забули вимкнути станок на нічь і він самочинно надрукував кілька зайвих мільярдів?
А потім ці мільярди (щоб добро не пропадало) роздали "випадковим перехожим на вулиці", і за дивним збігом обставин їхні прізвища виявилися ведмудчук, каломойський, фірташ, ахмєтов та пінчук?
Кому вони цю локшину на вуха вішають?
в каких коррупционных схемах замазан этот банкир Шевченко, а также о его связях с бывшими «регионалами». Не зря же за него проголосовало кремлевская партия ОПЗЖ.
Кирилл Шевченко является одним из акционеров ОАО «Кристалбанк», который после принял участие в схемах вывода активов ПАО «Киевский ювелирный завод», которые находились в залоге еще одного государственного «Укрэксимбанка» и схемах отмывания средств с использованием фиктивных предприятий и физических лиц. Этот банк также использовался для отмывания денег бывших «регионалов»..
О «космических» махинациях, которые расцвели в «Укргазбанке» за пять лет деятельности Шевченко в этом учреждении. В одном из уголовных производств следователи установили, что в течение 2015-2018 годов ОАО АБ «Укргазбанк» перечислило в пользу физических лиц средства на общую сумму 196 969 793 грн. за услуги, которые в действительности не предоставлялись.
Уже сейчас международные эксперты прогнозируют серьезные проблемы, которые ждут украинскую банковскую отрасль в ближайшее время. Стоит ли говорить, что схемщики вроде Кирилла Шевченко явно будут заниматься совершено другими - «шкурными» - вопросами, а не решением проблем национальной финансовой системы…http://www.bagnet.org/news/society/1286288/kosmicheskiy-pretendent-na-kreslo-glavy-nbu-kak-kirill-shevchenko-pilil-ukrgazbank
НАБУ должно им заняться.
Є два важливих факти, які потрібно розуміти про нового главу НБУ
Перший. Новий глава НБУ Кирило Шевченко - політичний призначенець Зеленського в Національному банку України.
Другий. Призначення Кирила Шевченка в НБУ - результат олігархічного консенсусу.
Причому, ми зараз нічого не говоримо про майбутні дії Шевченка або про його персональні риси, не говоримо про його професійні якості, не говоримо про відповідність посаді або щось подібне. Аналогічна оцінка була б дана, навіть якби замість Кирила Шевченка заново призначили Якова Смолія в такому режимі. Тобто ми доводимо ці тези безвідносно до персони кандидата, а лише на підставі оточуючих персону обставин і факторів.
Як далі буде діяти на чолі Нацбанку Шевченко залежить тільки від нього самого, а ось як будуть діяти всі оточуючі вже зрозуміло, виходячи з цих двох тез вище.
Теза про олігархічний консенсус доводиться найпростіше - просто поглядом на результат голосування. Голоси «За майбах» Коломойського, голоси БЮТ Тимошенко (в яку тепер грає через Ляшка Ахметов), голоси Медведчука / Льовочкіна з ОПЗЖ і дисципліноване голосування всіх в СН (крім Дубінського і Буймістер) говорять про консенсус прямо. Тут неможливо щось заперечувати.
Теза про те, що Шевченко політичний призначенець Зеленського теж доводиться просто.
Звичайно, те, що Шевченко на виступі плутав номери постанов, не говорить про те, що він некомпетентний, це лише говорить про те, в якому поспіху приймалося і проводилося рішення.
Але в своєму виступі на комітеті Шевченко не дав НІЯКИХ чисельних характеристик, які бажає досягти. НІ-Я-КИХ. Він говорив про те, що БУЛО до нього (тут були цифри, так), а далі Шевченко просто почав шпарити політичні проспекти Зеленського, ЯКІ, ЯК МИ ЗНАЄМО, ВЗАЄМОВИКЛЮЧНІ. І в своїй програмі ніяких цифр у Шевченка вже не було.
Замість слів були натяки на більш високу інфляцію, але при цьому ще більш доступне кредитування. Було про розвиток економіки силами Нацбанку (а не дерегуляція силами МЕРТу, зниження фіскального або силового тиску і т.д.), але при цьому збереження співробітництва з міжнародними інституціями, які якраз наполягають на монетарій стабільності. Крім того всього, Шевченко сказав, що монетарна політика НБУ буде збережена. Але її треба буде поміняти. Сказав, що не допустить неконтрольованої інфляції і неконтрольованої емісії, але не сказав про чисельні «контрольованих» значень.
Як конкретно буде вирішене це протиріччя, Кириле? На яких цифрах? Як банки будуть давати кредити під 6% в гривні з інфляцією в 10%? До яких значень інфляція вважається контрольованою? З кого буде формуватися команда, яку ти будеш збирати? Всього цього в презентації немає. Жодної цифри. Тільки політичний проспект.
Ми не бачили ТЕХНОКРАТИЧНОЇ презентації Шевченка, ми бачили презентацію політичну, декларативну. Нереалістичну. Білочки стануть їжачками, тому що так говорив наш президент, від якого ми обіцяємо бути незалежними.
І ОСЬ ЦЕ ПРОБЛЕМА, безвідносно до особистості Шевченка. Тому що, якщо кандидат представляє замість технократичної програми програму політичну, ідентичну словами Президента і потім за нього голосує коаліція Президента, то ми маємо справу з політичним призначенцем Президента.
Міжнародним інституціям плювати на особистості, але за межами особистості ніхто не побачив технократа. Всі побачили ретранслятора вельми далеких від реальності думок Володимира Олександровича Зеленського. А думки Зеленського є лише консолідованим запитом олігархату, що вимагає розміняти макроекономічну стабільність країни на преференції для самих олігархів. І підтвердженням цьому є олігархічний консенсус при голосуванні за призначення Шевченка. Все, пазл склався.
Тобто при сухій оцінці таких фактів, [кандидат_name] це політичний призначенець Зеленського, який повинен діяти в інтересах олігархату, щоб олігархат сприяв Зеленському і не мочив Зе на своїх телеканалах. Зауважте, тут немає місця особистості самого Шевченка чи суперечок про те, яка у нього репутація за кордоном або який він профі.
Може, Шевченко почне реалізовувати в хаотичному режимі побажання президента і олігархів, не знайшовши у себе хребта. Може, пошле нахєр їх всіх і почне свою гру. Може, зуміє пояснити Президенту, що олігархи використовують Зеленського і зіллють при першій же нагоді після падіння рейтингу, і зуміє перетягнути президента на свою сторону.
Це будуть дії Шевченка як особистості.
А вплив політичного призначення Президента, підтриманого олігархами, на репутацію України і чинної влади вже зрозумілий.
Недовіра.
Політичні призначенці Зеленського вже довели свою безтолковість, прислужництво та нездатність зробити з економікою щось інше, крім зґвалтування.
Отже, навіть якщо Шевченко завтра стане смолянистішим від Смолія, довіра до України в міжнародних інституцій та інвесторів не відновиться ще довго.
І ось це проблема, з урахуванням світової кризи, в яку ми сповзаємо.
Anton Shvets
Anton Shvets, співзасновник Демократичної Сокири.
, співзасновник Демократичної Сокири.
#ДС_економіка
Про це повідомляє видання https://thepage.ua/news/semya-glavy-nbu-shevchenko-dolzhna-za-kommunalku-12-mln?fbclid=IwAR0vbr93Q1bvEVzysls-1OO9bi7G9AVsjSsHZxQwua8bfCVICezzD61E3K4 The Page.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 16 липня, Верховна Рада https://bykvu.com/ru/bukvy/novym-glavoj-nacionalnogo-banka-stal-kirill-shevchenko/ призначила новим головою Національного банку України колишнього керівника державного "Укргазбанку" https://bykvu.com/ru/bukvy/novym-glavoj-nacionalnogo-banka-stal-kirill-shevchenko/ Кирила Шевченка.
В "Рішенні зборів представників об'єднання" від 20 серпня 2019 року, квартира Шевченків в переліку власників квартир, у яких є заборгованість за тепло. Також Кирило та Юлія Шевченко є відповідачами в судових розглядах (справи №761 / 21913/18 і 761/39110/16-ц) позивачем в яких виступає той самий ОСББ "Фундуклєєвський".
Згідно з даними з Єдиного реєстру судових рішень, ці судові розгляди стосуються стягнення заборгованості в розмірі понад 1,235 млн гривень, яка утворилася в 2016 році, а також ще близько 250 тисяч гривень пені.
Шевченківський суд зобов'язав сім'ю Шевченко сплатити борг, Київський апеляційний скасував це рішення. Наразі позов розглядає Верховний суд.