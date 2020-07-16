РУС
Рада назначила Шевченко главой Нацбанка. ВИДЕО

Верховная Рада назначила председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 332 народных депутата.

Читайте также: Зеленский предлагает назначить Шевченко из "Укргазбанка" главой НБУ

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.

+37
друкувальні станки радісно пукнули та підскочили у захваті
16.07.2020 11:17 Ответить
+32
Рада призначила Шевченка головою Нацбанку - Цензор.НЕТ 1664
16.07.2020 11:22 Ответить
+19
https://www.google.com/search?q=%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,+%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB+%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwuNrQwLC4x0hLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWJ0udlzYemHTxXYguffCrgv7dBSA5I6LDRd2XNh9YbcCSPLCZpDkxR4we8fFdgWg7L4LW0AqLjZe7AcAP0dNl24AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjm-e_9qtHqAhUji8MKHYbyCAkQ6BMoADAcegQIBhAC Родился : 25 октября 1972 г. (возраст 47 лет), https://www.google.com/search?q=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwuNrQwLC4xUuLUz9U3MDRPKq_QEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYOS4suth8YfeFDTtYGQGLlgE-QgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjm-e_9qtHqAhUji8MKHYbyCAkQmxMoATAcegQIBhAD Тула, Россия
16.07.2020 11:19 Ответить
ЗА проголосували 332 депутати... Один Святий Петрило залишився у ВР за неньку битися...
16.07.2020 12:04 Ответить
не 1,ще ЄС і Голос!
16.07.2020 12:11 Ответить
твоє "святе" утрималося.
16.07.2020 12:13 Ответить
спамимо брехунів https://censor.net/user/401700, https://censor.net/user/159151 не забуваймо
16.07.2020 12:28 Ответить
Хм... А в ЧОМУ брехня? На зборах секти вам заборонили текст статей читати? Не 332 проголосувало? Чи брехня в тому, що Петруня єдиний боронить Україну? Відповідь буде, чи ти визнаєш, що це якраз ТИ брехун?
16.07.2020 13:29 Ответить
Тебя надо заспамить! Посмотри результаты голосования по фракциям. Как проголосовала ЕвроСоль?
17.07.2020 08:48 Ответить
Самое интересное то, что сракция попаредника "ЕвроСоль" не нашла у себя "яиц" проголосовать против - у них массовое воздержание.
17.07.2020 08:40 Ответить
Кто еще не понял, если есть возможность, открывайте счета за кордоном и выводите сбережения в валюте туда.
Все, что останется в Украине, будет стопудово просрано.
16.07.2020 12:05 Ответить
"Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой, что до конца недели внесет на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Нацбанка.
В свою очередь https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/07/14/pr20259-ukraine-statement-by-the-imf-managing-director МВФ призвал Зеленского сохранить независимость Нацбанка. "
Надеюсь, кандидатура с МВФ согласована!
16.07.2020 12:09 Ответить
з Жулею тимошенко і з Медведчуком,а не з МВФ
16.07.2020 12:12 Ответить
МВФ сказал, что будет внимательно следить за работой НБУ. Как-будто раньше они следили невнимательно.
17.07.2020 08:51 Ответить
Рада призначила Шевченка головою Нацбанку - Цензор.НЕТ 232
16.07.2020 12:11 Ответить
Зеленский определился с кандидатурой на пост главы НБУ. Им стал нынешний глава крошечного государственного "Укргазбанка" Шевченко Кирилл Евгеньевич. Причина решения проста - данный товарищ обладает с точки зрения Зеленского всеми необходимыми для него качествами:
- комедийная внешность. Это очень важно для Зеленского, чтобы чувствовать себя в привычном и удобном окружении. Рядом с монументальными людьми Зеленский чувствует себя неуютно.
- реминисценции любимых Зеленским слов "Россия", "Донбасс". Соискатель родился в России (Тула, есть родственники), учился на Донбассе, работал учетчиком на шахте.
- любовь к выдаче кредитов под государственные гарантии. Один из основателей этого коррупционного направления в банковской сфере.
- абсолютная управляемость.
- наличие компромата для коррекции при потере управляемости.
Компромат касается хищение средств совершено в течение 2011-2014 гг путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями указанных банковских учреждений. Как отнесется к этому МВФ ? А никак.
МВФ не интересуют личности, МВФ интересуют дела. И по делам оно и воздаст. Или не воздаст https://timeze2019.blogspot.com/
16.07.2020 12:12 Ответить
"Большая приватизация а ля Зеленский" - аукцион в 1.111 млрд. гривен выиграла фирма с годовым доходом 187 тысяч гривен. Во всем мире это называется "отмыванием незаконных доходов"
16.07.2020 12:34 Ответить
ДБР вже виїхало! Ага...
16.07.2020 15:11 Ответить
Уже почти на 100% говорят, что в этом отеле очень скоро откроют крупнейшее в стране казино, как раз на следующий день после принятия закона и продали недвижимость
16.07.2020 19:47 Ответить
Когда этот Шевченко фамилию сменил?
16.07.2020 12:21 Ответить
Схоже, що українець в десятому коліні.
16.07.2020 13:13 Ответить
Алла Новосад (перепост)

З нього такий же Шевченко, як з кремлівського Максика Шевченко...Макси́м Леона́рдович Шевче́нко
(нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 22лютого 1966 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F російський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82 журналіст , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9 телеведучий , пропагандист, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 громадський діяч .
Портрет:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Maksim_Shevchenko_2017.jpg/250px-Maksim_Shevchenko_2017.jpg
16.07.2020 15:10 Ответить
Походу в Украину можно уже приехать миллионером)))
16.07.2020 12:37 Ответить
Теперь ждем курс 30-35 к концу года, и "бордящий" рост цен!
16.07.2020 12:47 Ответить
Ціни і так вже як в Лондоні, куди ще вище
16.07.2020 13:14 Ответить
Уряд буде дотримуватися політики стійкої девальвації гривні .

Уряд України, за мовчазної підтримки Національного банку, незалежно від імені нового глави регулятора, активно маніпулюватиме курсом національної валюти. Чітким пріоритетом влади буде поступова, але стійка девальвація гривні.

на уряд дуже впливають великі експортери, які завжди лобіюють знецінення національної валюти для поліпшення своєї позиції на міжнародних ринках.

https://mind.ua/news/20213350-uryad-bude-dotrimuvatisya-politiki-stijkoyi-devalvaciyi-grivni-prognoz-mind
16.07.2020 18:08 Ответить
The Washington Post: «Реформи в Україні померли, слово Зеленського нічого не значить»

https://www.youtube.com/watch?v=CQYfGG1DjyU
16.07.2020 13:17 Ответить
..... как же я хочу ошибаться. Мне порой кажется, что я сплю и мне снится кошмар. Этого не может быть. Это какой то сюр. Я хочу проснуться, понимаю, что не сплю и начинаю мечтать о сне. Пока что там зелёных упырей недолугих нету....
16.07.2020 13:40 Ответить
Ринки завалені доларами 9 трлн долларів а за 2 тижні будуть завалені єврами і юанями.. В цій ситуації можливо друкувати свою валюту але тільки на проекти в які будуть втягнуті українські виробники..
Це можливо поки при владі Трамп, якщо Трампа пхнуть виборці пинком під зад, тоді так чи інакше обвал ринку і нехороші часи для економіки і все рівно буде девальвація..
Як на мене краще трохи девальвувати валюту до того часу як лопне пузир в штатах чи під час паніки..
Якось так, хоча боти зараз накинуться..
16.07.2020 13:56 Ответить
Лицо убившее свой банк- главой НБУ
сестру подружки жены главой АМКУ мля, кругом люби друзи..... нам пороблено?
16.07.2020 14:26 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWKIA9d9-VTeiNqn6lvAfVexItcnTcWQQc8ZdQUWWvOmqdOzgukjWfWeibjK0k1ux9uNSvkKEj1rciwHxB9UONyKC3uzw99lIAeyQee5y6Lfvwk4GNeCRR51Tzb9jqn1as&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1113452482360389?__cft__[0]=AZWKIA9d9-VTeiNqn6lvAfVexItcnTcWQQc8ZdQUWWvOmqdOzgukjWfWeibjK0k1ux9uNSvkKEj1rciwHxB9UONyKC3uzw99lIAeyQee5y6Lfvwk4GNeCRR51Tzb9jqn1as&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

Кандидат Зеленского на НБУ Кирилл Шевченко заявил что не допустит неконтролируемой эмиссии. А контролированная походу нормас.

Привет всем кто говорил, что он нормальный и адекватный.

Кроме того он продолжит чистки неугодных Коломойскому людей в Нацбанке. Больше травли и сожженых домов. Просил отнестись к этому с пониманием.

Пристегнитесь покрепче, этот вираж обещает быть особенно резким.
16.07.2020 14:47 Ответить
Це ж абсолютна нісенітниця!
Як взагалі емісія грошей може бути "неконтрольованою"???
Це що - забули вимкнути станок на нічь і він самочинно надрукував кілька зайвих мільярдів?
А потім ці мільярди (щоб добро не пропадало) роздали "випадковим перехожим на вулиці", і за дивним збігом обставин їхні прізвища виявилися ведмудчук, каломойський, фірташ, ахмєтов та пінчук?
Кому вони цю локшину на вуха вішають?
17.07.2020 11:07 Ответить
Удивительное дело, впервые ни одна фракция не была против кандидатуры.
16.07.2020 14:58 Ответить
уже всем все равно.
16.07.2020 20:17 Ответить
У Зеленского было девять кандидатов на главу НБУ и он из девяти выбрал наилучшего, еврея из России.
16.07.2020 16:56 Ответить
Откуда инфа о том, что он еврей?
17.07.2020 09:03 Ответить
КАК КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО "ПИЛИЛ" УКРГАЗБАНК.

в каких коррупционных схемах замазан этот банкир Шевченко, а также о его связях с бывшими «регионалами». Не зря же за него проголосовало кремлевская партия ОПЗЖ.

Кирилл Шевченко является одним из акционеров ОАО «Кристалбанк», который после принял участие в схемах вывода активов ПАО «Киевский ювелирный завод», которые находились в залоге еще одного государственного «Укрэксимбанка» и схемах отмывания средств с использованием фиктивных предприятий и физических лиц. Этот банк также использовался для отмывания денег бывших «регионалов»..

О «космических» махинациях, которые расцвели в «Укргазбанке» за пять лет деятельности Шевченко в этом учреждении. В одном из уголовных производств следователи установили, что в течение 2015-2018 годов ОАО АБ «Укргазбанк» перечислило в пользу физических лиц средства на общую сумму 196 969 793 грн. за услуги, которые в действительности не предоставлялись.
Уже сейчас международные эксперты прогнозируют серьезные проблемы, которые ждут украинскую банковскую отрасль в ближайшее время. Стоит ли говорить, что схемщики вроде Кирилла Шевченко явно будут заниматься совершено другими - «шкурными» - вопросами, а не решением проблем национальной финансовой системы…http://www.bagnet.org/news/society/1286288/kosmicheskiy-pretendent-na-kreslo-glavy-nbu-kak-kirill-shevchenko-pilil-ukrgazbank
16.07.2020 17:36 Ответить
Я трохи слідкую за цим та ось що пише Економічна правда - На призначення Шевченка ринок "нервово" відреагував. Котирування на міжбанку підскочили з ранкових 27,19 - 27,22 до 27,30 - 27, 32 гривні за долар, та на закритті межбанку курс usd посилився та становить https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/16/663033/ . Подивимось що буде завтра та на мою думку нычого гарного не буде, недаремно ЗЕ казав що курс нацыональною валюти трохи завищенний, чекаэмо массового подорожчання на все.
16.07.2020 18:51 Ответить
в повідомленні помилка, правильно національної валюти
16.07.2020 18:53 Ответить
На нары этого Шевченка....коррупционер и схемщик... у Зе и слуг только такие персонажи.
НАБУ должно им заняться.
16.07.2020 20:00 Ответить
есть предложение, что наш Пр-дент на кандидатурі только дает согласие, а назначает кто-то другой
16.07.2020 20:19 Ответить
https://www.facebook.com/sokyra.space/?__cft__[0]=AZWsPG8NlurmFEnYQeu-TrOIG14FwgytZYJifIaCXf1dHi5wjD2faSVjDWkguHjvFtz6V9tjF8Mu5HLvJzO3cKGGKNo2qZyT58gquA3x8QK2mzd1XIV-JOp130wT5z0GsiBOWAlQzqDVW4Pzx-okkKuqQdfxEHxOK-gxSQyzGIQ_a6ymezmAwqilcnm2WnkXVdg&__tn__=-UC%2CP-y-R Демократична Сокира

1 ч
·

Є два важливих факти, які потрібно розуміти про нового главу НБУ

Перший. Новий глава НБУ Кирило Шевченко - політичний призначенець Зеленського в Національному банку України.

Другий. Призначення Кирила Шевченка в НБУ - результат олігархічного консенсусу.

Причому, ми зараз нічого не говоримо про майбутні дії Шевченка або про його персональні риси, не говоримо про його професійні якості, не говоримо про відповідність посаді або щось подібне. Аналогічна оцінка була б дана, навіть якби замість Кирила Шевченка заново призначили Якова Смолія в такому режимі. Тобто ми доводимо ці тези безвідносно до персони кандидата, а лише на підставі оточуючих персону обставин і факторів.

Як далі буде діяти на чолі Нацбанку Шевченко залежить тільки від нього самого, а ось як будуть діяти всі оточуючі вже зрозуміло, виходячи з цих двох тез вище.

Теза про олігархічний консенсус доводиться найпростіше - просто поглядом на результат голосування. Голоси «За майбах» Коломойського, голоси БЮТ Тимошенко (в яку тепер грає через Ляшка Ахметов), голоси Медведчука / Льовочкіна з ОПЗЖ і дисципліноване голосування всіх в СН (крім Дубінського і Буймістер) говорять про консенсус прямо. Тут неможливо щось заперечувати.

Теза про те, що Шевченко політичний призначенець Зеленського теж доводиться просто.

Звичайно, те, що Шевченко на виступі плутав номери постанов, не говорить про те, що він некомпетентний, це лише говорить про те, в якому поспіху приймалося і проводилося рішення.

Але в своєму виступі на комітеті Шевченко не дав НІЯКИХ чисельних характеристик, які бажає досягти. НІ-Я-КИХ. Він говорив про те, що БУЛО до нього (тут були цифри, так), а далі Шевченко просто почав шпарити політичні проспекти Зеленського, ЯКІ, ЯК МИ ЗНАЄМО, ВЗАЄМОВИКЛЮЧНІ. І в своїй програмі ніяких цифр у Шевченка вже не було.

Замість слів були натяки на більш високу інфляцію, але при цьому ще більш доступне кредитування. Було про розвиток економіки силами Нацбанку (а не дерегуляція силами МЕРТу, зниження фіскального або силового тиску і т.д.), але при цьому збереження співробітництва з міжнародними інституціями, які якраз наполягають на монетарій стабільності. Крім того всього, Шевченко сказав, що монетарна політика НБУ буде збережена. Але її треба буде поміняти. Сказав, що не допустить неконтрольованої інфляції і неконтрольованої емісії, але не сказав про чисельні «контрольованих» значень.

Як конкретно буде вирішене це протиріччя, Кириле? На яких цифрах? Як банки будуть давати кредити під 6% в гривні з інфляцією в 10%? До яких значень інфляція вважається контрольованою? З кого буде формуватися команда, яку ти будеш збирати? Всього цього в презентації немає. Жодної цифри. Тільки політичний проспект.

Ми не бачили ТЕХНОКРАТИЧНОЇ презентації Шевченка, ми бачили презентацію політичну, декларативну. Нереалістичну. Білочки стануть їжачками, тому що так говорив наш президент, від якого ми обіцяємо бути незалежними.

І ОСЬ ЦЕ ПРОБЛЕМА, безвідносно до особистості Шевченка. Тому що, якщо кандидат представляє замість технократичної програми програму політичну, ідентичну словами Президента і потім за нього голосує коаліція Президента, то ми маємо справу з політичним призначенцем Президента.

Міжнародним інституціям плювати на особистості, але за межами особистості ніхто не побачив технократа. Всі побачили ретранслятора вельми далеких від реальності думок Володимира Олександровича Зеленського. А думки Зеленського є лише консолідованим запитом олігархату, що вимагає розміняти макроекономічну стабільність країни на преференції для самих олігархів. І підтвердженням цьому є олігархічний консенсус при голосуванні за призначення Шевченка. Все, пазл склався.

Тобто при сухій оцінці таких фактів, [кандидат_name] це політичний призначенець Зеленського, який повинен діяти в інтересах олігархату, щоб олігархат сприяв Зеленському і не мочив Зе на своїх телеканалах. Зауважте, тут немає місця особистості самого Шевченка чи суперечок про те, яка у нього репутація за кордоном або який він профі.

Може, Шевченко почне реалізовувати в хаотичному режимі побажання президента і олігархів, не знайшовши у себе хребта. Може, пошле нахєр їх всіх і почне свою гру. Може, зуміє пояснити Президенту, що олігархи використовують Зеленського і зіллють при першій же нагоді після падіння рейтингу, і зуміє перетягнути президента на свою сторону.

Це будуть дії Шевченка як особистості.

А вплив політичного призначення Президента, підтриманого олігархами, на репутацію України і чинної влади вже зрозумілий.

Недовіра.

Політичні призначенці Зеленського вже довели свою безтолковість, прислужництво та нездатність зробити з економікою щось інше, крім зґвалтування.

Отже, навіть якщо Шевченко завтра стане смолянистішим від Смолія, довіра до України в міжнародних інституцій та інвесторів не відновиться ще довго.

І ось це проблема, з урахуванням світової кризи, в яку ми сповзаємо.

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWsPG8NlurmFEnYQeu-TrOIG14FwgytZYJifIaCXf1dHi5wjD2faSVjDWkguHjvFtz6V9tjF8Mu5HLvJzO3cKGGKNo2qZyT58gquA3x8QK2mzd1XIV-JOp130wT5z0GsiBOWAlQzqDVW4Pzx-okkKuqQdfxEHxOK-gxSQyzGIQ_a6ymezmAwqilcnm2WnkXVdg&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWsPG8NlurmFEnYQeu-TrOIG14FwgytZYJifIaCXf1dHi5wjD2faSVjDWkguHjvFtz6V9tjF8Mu5HLvJzO3cKGGKNo2qZyT58gquA3x8QK2mzd1XIV-JOp130wT5z0GsiBOWAlQzqDVW4Pzx-okkKuqQdfxEHxOK-gxSQyzGIQ_a6ymezmAwqilcnm2WnkXVdg&__tn__=-]K-y-R Anton Shvets
, співзасновник Демократичної Сокири.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D1%81_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZWsPG8NlurmFEnYQeu-TrOIG14FwgytZYJifIaCXf1dHi5wjD2faSVjDWkguHjvFtz6V9tjF8Mu5HLvJzO3cKGGKNo2qZyT58gquA3x8QK2mzd1XIV-JOp130wT5z0GsiBOWAlQzqDVW4Pzx-okkKuqQdfxEHxOK-gxSQyzGIQ_a6ymezmAwqilcnm2WnkXVdg&__tn__=*NK-y-R #ДС_економіка
16.07.2020 20:58 Ответить
Похоже пархатый вытягивает пархатого .А это уже засилье пархатых .И где же профессора по экономике .Выбрали опять барыгу -а это значит они себе всё ,народу напечатают резанной бумаги .Готовьте граждане кравчучки -зарплату получать .Вон уже 1000 купюры идут с почти одним номером ,с шагом единица .Это у зеленозадых будет называться урегулированное печатание денег(т.е.-инфляция-скрытый обман населения -мошенничество).
16.07.2020 22:09 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/semja-novogo-glava-nbu-shevchenko-dolzhna-za-kommunalku-bolee-1-2-mln-griven/ Родина нового голови НБУ Шевченка винна ОСББ понад 1,2 млн гривень Керуюча компанія одного з елітних ЖК в Києві судиться з новим главою Нацбанку Кирилом Шевченком і його дружиною через борг в розмірі понад 1,2 млн гривень.

Про це повідомляє видання https://thepage.ua/news/semya-glavy-nbu-shevchenko-dolzhna-za-kommunalku-12-mln?fbclid=IwAR0vbr93Q1bvEVzysls-1OO9bi7G9AVsjSsHZxQwua8bfCVICezzD61E3K4 The Page.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 16 липня, Верховна Рада https://bykvu.com/ru/bukvy/novym-glavoj-nacionalnogo-banka-stal-kirill-shevchenko/ призначила новим головою Національного банку України колишнього керівника державного "Укргазбанку" https://bykvu.com/ru/bukvy/novym-glavoj-nacionalnogo-banka-stal-kirill-shevchenko/ Кирила Шевченка.
В "Рішенні зборів представників об'єднання" від 20 серпня 2019 року, квартира Шевченків в переліку власників квартир, у яких є заборгованість за тепло. Також Кирило та Юлія Шевченко є відповідачами в судових розглядах (справи №761 / 21913/18 і 761/39110/16-ц) позивачем в яких виступає той самий ОСББ "Фундуклєєвський".

Згідно з даними з Єдиного реєстру судових рішень, ці судові розгляди стосуються стягнення заборгованості в розмірі понад 1,235 млн гривень, яка утворилася в 2016 році, а також ще близько 250 тисяч гривень пені.
Шевченківський суд зобов'язав сім'ю Шевченко сплатити борг, Київський апеляційний скасував це рішення. Наразі позов розглядає Верховний суд.
16.07.2020 23:38 Ответить
Зеленые айкосы, как обычно, выбрали самого худшего кандидата со всех точек зрения. Фактически это было голосование за дефолт и разграбления Украины. Отвечать за все будет как всегда украинский народ.
17.07.2020 13:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 