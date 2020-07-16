Минфин приветствует назначение Шевченко главой НБУ: Ожидаем продолжения взвешенной монетарной политики
Сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
"Мы приветствуем назначение нового главы Национального банка Украины. Взвешенная монетарная и фискальная политика стали основой для макроэкономической стабильности Украины, которые позволили нам войти в глобальный финансово-экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, со значительно сильными макроэкономическими показателями, чем во время предыдущих экономических кризисов. Мы ожидаем продолжения взвешенной монетарной политики и продолжение конструктивного сотрудничества между Национальным банком Украины и Министерством финансов Украины для продолжения политики макроэкономической стабильности", - отметил глава ведомства Сергей Марченко.
Напомним, сегодня Верховная Рада назначила председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.
А ось що про "обмежені" зарплати чиновників говорить український нарід.
https://youtu.be/EuGsrQyBdHw?t=232 Український нарід про обмеження зарплат чиновників до 47 тисяч.
https://twitter.com/FursaSergey
Fursa Sergey
@FursaSergey
·https://twitter.com/FursaSergey/status/1283668996282363904 4 ч
Денег не будет. Кто такой Кирилл Шевченко и что ждет Нацбанк
https://nv.ua/opinion/kirill-shevchenko-kto-vozglavit-nacbank-i-chto-skazhet-mvf-novosti-ukrainy-50100264.html
Что теперь будет с нашим сотрудничеством с МВФ? Будет пауза. Вряд ли МВФ скажет «да пошли вы», хоть риторика последнего звонка была и очень жесткой. Но доверие потеряно окончательно. И пока МВФ не убедится, что политика НБУ осталась прежней, никаких траншей не будет. А значит, не будет ни денег Мирового Банка, ни денег ЕС. А если ожидания зависимого кандидата окажутся верными, то политика изменится, МВФ будет стоять в стороне, и мы плавно покатимся по пути Януковича 2012−13 гг.
а в бенясуэле еще взвешивают?
Так зачем было Смолия выживать из НБУ?
Если "ожидаем продолжения", то нахера Смолия уволили?
Це ж треба, як неочікувано.
Цікаво, що про це призначення думає МВФ і Світовий Банк?
Helgi Sharp
Знакомьтесь: Кирилл Шевченко, новый глава НБУ.
Младший партнер и топ-менеджер Вадима Копылова в Террабанке. Копылов - главбух Азирова, вместе с Вадимом Столаром и Игорем Кушниром владеют Кристаллбанком (это бриджбанк рухнувшего Террабанка). Получается, назначен по квоте Николая Азирова.
Чуть не забыл... Субъект фигурирует в уголовном деле по афёрам Столара с деньгами Киевметростроя в Укргазбанке.
Но есть один момент, который в этом банкире мне нравится. На его странице в ФБ стоит мудрый текст христианского богослова Августина Аврелия: "Когда поднимается вода, рыбы едят муравьев, когда вода уходит - муравьи едят рыб. Пусть никто не полагается на своё сегодняшнее превосходство".
Зелёные, перечитайте эту сентенцию 10 раз, если не дойдёт - перечитайте 100. Да и нет у вас никакого превосходства - так, временный прилив человеческого невежества.