Минфин приветствует назначение Шевченко главой НБУ: Ожидаем продолжения взвешенной монетарной политики

Сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"Мы приветствуем назначение нового главы Национального банка Украины. Взвешенная монетарная и фискальная политика стали основой для макроэкономической стабильности Украины, которые позволили нам войти в глобальный финансово-экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, со значительно сильными макроэкономическими показателями, чем во время предыдущих экономических кризисов. Мы ожидаем продолжения взвешенной монетарной политики и продолжение конструктивного сотрудничества между Национальным банком Украины и Министерством финансов Украины для продолжения политики макроэкономической стабильности", - отметил глава ведомства Сергей Марченко.

Напомним, сегодня Верховная Рада назначила председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.

