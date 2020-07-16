РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10931 посетитель онлайн
Новости
2 400 41

Минфин приветствует назначение Шевченко главой НБУ: Ожидаем продолжения взвешенной монетарной политики

Минфин приветствует назначение Шевченко главой НБУ: Ожидаем продолжения взвешенной монетарной политики

Сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"Мы приветствуем назначение нового главы Национального банка Украины. Взвешенная монетарная и фискальная политика стали основой для макроэкономической стабильности Украины, которые позволили нам войти в глобальный финансово-экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, со значительно сильными макроэкономическими показателями, чем во время предыдущих экономических кризисов. Мы ожидаем продолжения взвешенной монетарной политики и продолжение конструктивного сотрудничества между Национальным банком Украины и Министерством финансов Украины для продолжения политики макроэкономической стабильности", - отметил глава ведомства Сергей Марченко.

Напомним, сегодня Верховная Рада назначила председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Своими заявлениями Гонтарева периодически переходит красные линии, - глава Минфина Марченко

Автор: 

Минфин (1556) НБУ (4843) Шевченко Кирилл (69) Марченко Сергей (302)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ожидаем продолжения взвешенной монетарной политики

Если "ожидаем продолжения", то нахера Смолия уволили?
показать весь комментарий
16.07.2020 15:41 Ответить
+5
Планує зняти обмеження на підвищення собі зарплати та захопити місцеву владу і продовжувати перекладати свою відповідальність на Порошенка.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:32 Ответить
+5
Ожидаем продолжения взвешенной монетарной политики.

Так зачем было Смолия выживать из НБУ?
показать весь комментарий
16.07.2020 15:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто поставили людину, яка не знає специфіку роботи НБУ.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:28 Ответить
зеглавзебіл собі пожиттєві строки намотує.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:30 Ответить
30% працездатного населення без роботи - що планує робити уряд? Привітаннями один одного цю проблему не вирішити!
показать весь комментарий
16.07.2020 15:28 Ответить
Тільки НЕП!!
))
показать весь комментарий
16.07.2020 15:32 Ответить
Хто буде впроваджувати той НЕП, як у них на весь уряд і весь НБУ три класи церковно-приходської школи економіки?
показать весь комментарий
16.07.2020 15:46 Ответить
Церковно-Трускавецьких курсів.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:49 Ответить
Планує зняти обмеження на підвищення собі зарплати та захопити місцеву владу і продовжувати перекладати свою відповідальність на Порошенка.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:32 Ответить
Кому он нужен, ваш Порошенко? Это вы с именем его встаёте и ложитесь.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:45 Ответить
Вам і потрібен, щоб при всіх ваших злочинах перекладати на нього вашу відповідальність. Саме це ви зараз робите.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:47 Ответить
Та не, просто казел опущенный.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:09 Ответить
Може свыня?
показать весь комментарий
16.07.2020 16:09 Ответить
Знімати обмеження за зарплати чиновників абсолютно недоцільно, бо немає жодного ефекту від діяльності чиновників!
А ось що про "обмежені" зарплати чиновників говорить український нарід.
https://youtu.be/EuGsrQyBdHw?t=232 Український нарід про обмеження зарплат чиновників до 47 тисяч.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:53 Ответить
Грощі будуть на вагу??
Кантер треба з собою носити??
😁
показать весь комментарий
16.07.2020 15:31 Ответить
Поміняй прізвище на Кантер і воно завжди буде з тобою🐸
показать весь комментарий
16.07.2020 15:34 Ответить
В Вашому віці з лисиною -не прикидуйтеся незайманою блондинкою..
Не трусіть лупу на клаву..
😁
показать весь комментарий
16.07.2020 15:44 Ответить
Так у мене нема лисини!
показать весь комментарий
16.07.2020 15:48 Ответить
На бесплодной почве ничо не растет..😁
показать весь комментарий
16.07.2020 16:10 Ответить
В данном случае почва отсутствует. )
показать весь комментарий
16.07.2020 16:11 Ответить
Та ще й "проскостопіє" моска..
😁
показать весь комментарий
16.07.2020 16:09 Ответить
Бумагу в станок уже зарядили..или ждете отмашки от осла???
показать весь комментарий
16.07.2020 15:33 Ответить
https://twitter.com/FursaSergey
https://twitter.com/FursaSergey

Fursa Sergey

@FursaSergey

·https://twitter.com/FursaSergey/status/1283668996282363904 4 ч

Денег не будет. Кто такой Кирилл Шевченко и что ждет Нацбанк
https://nv.ua/opinion/kirill-shevchenko-kto-vozglavit-nacbank-i-chto-skazhet-mvf-novosti-ukrainy-50100264.html

Что теперь будет с нашим сотрудничеством с МВФ? Будет пауза. Вряд ли МВФ скажет «да пошли вы», хоть риторика последнего звонка была и очень жесткой. Но доверие потеряно окончательно. И пока МВФ не убедится, что политика НБУ осталась прежней, никаких траншей не будет. А значит, не будет ни денег Мирового Банка, ни денег ЕС. А если ожидания зависимого кандидата окажутся верными, то политика изменится, МВФ будет стоять в стороне, и мы плавно покатимся по пути Януковича 2012−13 гг.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:36 Ответить
а фуле там взвешивать?в венесуэле вон уже тачку надо,для подвоза денех шоб купить пачку сигарет...
а в бенясуэле еще взвешивают?
показать весь комментарий
16.07.2020 15:37 Ответить
Када доллар по 100?))))
показать весь комментарий
16.07.2020 15:41 Ответить
када у тебя за рупь в морду давать станут
показать весь комментарий
16.07.2020 15:46 Ответить
Ожидаем продолжения взвешенной монетарной политики.

Так зачем было Смолия выживать из НБУ?
показать весь комментарий
16.07.2020 15:41 Ответить
Ожидаем продолжения взвешенной монетарной политики

Если "ожидаем продолжения", то нахера Смолия уволили?
показать весь комментарий
16.07.2020 15:41 Ответить
Опана, а вот и методички пошли)))
показать весь комментарий
16.07.2020 15:43 Ответить
Ты зебил без методичек ни как?? Мозгов своих нет???
показать весь комментарий
16.07.2020 15:53 Ответить
"а вот и методички пошли".... з Луцькій області, а може і з Галицького Королівства.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:54 Ответить
Ты - идиот. И говорить о логике вопроса тибе беспалезно.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:03 Ответить
Мінфін вітає призначення Шевченка главою НБУ: Очікуємо продовження виваженої монетарної політики - Цензор.НЕТ 6906
показать весь комментарий
16.07.2020 16:04 Ответить
Судя по назначениям , началось крайняя фаза дна , зе-отрицательного(роста) дна...
показать весь комментарий
16.07.2020 16:24 Ответить
Пліснява вітає призначення пліснявою плісняви.
Це ж треба, як неочікувано.

Цікаво, що про це призначення думає МВФ і Світовий Банк?
показать весь комментарий
16.07.2020 16:28 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZUglqIYQwC8THZWAsOr-lZIJE4lkBYUmshqdiQSgYkYQY2LXPGNsRJwP58Qe7f037633IVZKFLgYJ08ZDaojNzYW0PfxP1HunnyabSzWyr-8X4fXjSsKQF3cuyaM6ogTHw&__tn__=-]C%2CP-R
Helgi Sharp


Знакомьтесь: Кирилл Шевченко, новый глава НБУ.

Младший партнер и топ-менеджер Вадима Копылова в Террабанке. Копылов - главбух Азирова, вместе с Вадимом Столаром и Игорем Кушниром владеют Кристаллбанком (это бриджбанк рухнувшего Террабанка). Получается, назначен по квоте Николая Азирова.

Чуть не забыл... Субъект фигурирует в уголовном деле по афёрам Столара с деньгами Киевметростроя в Укргазбанке.

Но есть один момент, который в этом банкире мне нравится. На его странице в ФБ стоит мудрый текст христианского богослова Августина Аврелия: "Когда поднимается вода, рыбы едят муравьев, когда вода уходит - муравьи едят рыб. Пусть никто не полагается на своё сегодняшнее превосходство".

Зелёные, перечитайте эту сентенцию 10 раз, если не дойдёт - перечитайте 100. Да и нет у вас никакого превосходства - так, временный прилив человеческого невежества.
показать весь комментарий
16.07.2020 16:32 Ответить
Монетарная политика - хорошо, когда экономика не гниёт. А когда в бюджете дыра, от раздачи пустых денег, безработица зашкаливает, инвестиций кот наплакал, то требуются радикальные , шоковые реформы. Но у талантливых шоу менов мозги не те.
показать весь комментарий
16.07.2020 17:07 Ответить
 
 