Рада приняла законопроект об оборонных закупках
Верховная Рада поддержала в целом законопроект №2398-д "Об оборонных закупках"
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 276 народных депутатов.
Законопроект определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны, других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.
Определен также порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.
наконец-то его приняли..
ни одного голоса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7051