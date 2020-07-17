РУС
2 316 9

Рада приняла законопроект об оборонных закупках

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №2398-д "Об оборонных закупках"

 Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 276 народных депутатов.

Законопроект определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны, других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

Определен также порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Ну теперь свинарчукам зеленского будет где разгуляться 🧐
17.07.2020 13:24 Ответить
Зеленчукам.))
17.07.2020 13:28 Ответить
Снаряди це товар чи ні в цих закупівлях? І Нептуни теж.
17.07.2020 13:27 Ответить
к сведению: задержка исполнения ГОЗ-2020 и отсутствие контрактование военной продукции (в том числе "Ольха", "Нептун", ЗРК "Днепр", снаряды ,и тд. и тп.), связаны с длительным непринятием Верховной Радой данного закона "Оборонных закупках"..
наконец-то его приняли..
17.07.2020 13:33 Ответить
Закон то приняли, а денег все-равно не выделено. За счет чего они будут закупать?
17.07.2020 13:38 Ответить
кстати, "ОПЗЖ" + "Матькивщина" + "За майбутнє" не дали ни одного голоса за этот закон!!!
ни одного голоса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7051
17.07.2020 13:41 Ответить
всем все, никому ничего!
17.07.2020 14:08 Ответить
Рада ухвалила законопроєкт про оборонні закупівлі - Цензор.НЕТ 2971
17.07.2020 14:33 Ответить
 
 