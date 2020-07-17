Рада приняла законопроект об оборонных закупках

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №2398-д "Об оборонных закупках"

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 276 народных депутатов.

Законопроект определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны, других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В 120-мм боеприпасах у ВСУ нужды нет, ими армия укомплектована, - Таран

Определен также порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.