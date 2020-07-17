Рада ухвалила законопроєкт про оборонні закупівлі

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі"

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 276 народних депутатів.

Законопроєкт визначає загальні правові основи планування, порядок формування обсягів і особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони.

Визначено також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю в сфері оборонних закупівель.

