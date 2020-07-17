Рада ухвалила законопроєкт про оборонні закупівлі
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі"
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 276 народних депутатів.
Законопроєкт визначає загальні правові основи планування, порядок формування обсягів і особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони.
Визначено також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю в сфері оборонних закупівель.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
наконец-то его приняли..
ни одного голоса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7051