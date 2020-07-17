УКР
Рада ухвалила законопроєкт про оборонні закупівлі

Рада ухвалила законопроєкт про оборонні закупівлі

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі"

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 276 народних депутатів.

Законопроєкт визначає загальні правові основи планування, порядок формування обсягів і особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони.

Визначено також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю в сфері оборонних закупівель.

Ну теперь свинарчукам зеленского будет где разгуляться 🧐
17.07.2020 13:24 Відповісти
Зеленчукам.))
17.07.2020 13:28 Відповісти
Снаряди це товар чи ні в цих закупівлях? І Нептуни теж.
17.07.2020 13:27 Відповісти
к сведению: задержка исполнения ГОЗ-2020 и отсутствие контрактование военной продукции (в том числе "Ольха", "Нептун", ЗРК "Днепр", снаряды ,и тд. и тп.), связаны с длительным непринятием Верховной Радой данного закона "Оборонных закупках"..
наконец-то его приняли..
17.07.2020 13:33 Відповісти
Закон то приняли, а денег все-равно не выделено. За счет чего они будут закупать?
показати весь коментар
кстати, "ОПЗЖ" + "Матькивщина" + "За майбутнє" не дали ни одного голоса за этот закон!!!
ни одного голоса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7051
17.07.2020 13:41 Відповісти
всем все, никому ничего!
17.07.2020 14:08 Відповісти
17.07.2020 14:33 Відповісти
 
 