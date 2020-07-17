Присутність ЗСУ в Херсонській області збільшиться, - голова ОДА Гусєв

Присутність військ Збройних сил України та Військово-Морського флоту в Херсонській області збільшиться.

Про це заявив голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв в ефірі телеканалу телеканалу "Дім/Дом", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я не готовий називати цифри, тому що це дуже чутлива інформація, але присутність Збройних Сил України в Херсонській області збільшиться. Кілька тижнів тому була виїзна нарада Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де ми говорили про це", - зазначив Гусєв.

Учасники виїзної наради, за його словами, відвідали прикордонні з адмінкордони з тимчасово окупованих Кримом райони області і обговорили, зокрема, комплекс заходів, які потрібні для посилення позицій на півдні України.

"Наша область - єдина, яка має адмінкордон з Кримом, і тому посилення Збройних Сил в нашій області, на мій погляд, має важливе значення", - підкреслив голова ОДА.

Гусєв повідомив, що в області очікують як посилення вже існуючих військових частин, що дислокуються на Херсонщині, так і розміщення нових підрозділів - і сухопутних військ, і Військово-Морських сил ЗСУ.

Окремо він акцентував увагу на зміцненні територіальної оборони.

"Торік за моєю ініціативою міністром оборони України і міністром оборони Естонії був підписаний документ про реалізацію пілотного проєкту територіальної оборони саме Херсонської області за прикладом естонського Кайтселійту (добровільних воєнізованих формувань в Естонії - ред.). І ми зараз активно працюємо над тим, щоб провести восени цього року навчання із залученням резерву і спланувати комплекс заходів щодо посилення тероборони Херсонщини ", - сказав Гусєв.