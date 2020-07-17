Присутствие ВСУ в Херсонской области увеличится, - глава ОГА Гусев

Присутствие войск Вооруженных сил Украины и Военно-Морского флота в Херсонской области увеличится.

Об этом заявил председатель Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев в эфире телеканала телеканала "Дім/Дом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я не готов называть цифры, потому что это очень чувствительная информация, но присутствие Вооруженных Сил Украины в Херсонской области увеличится. Несколько недель назад было выездное совещание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где мы говорили об этом", - отметил Гусев.

Участники выездного совещания, по его словам, посетили приграничные с админграницей с временно оккупированным Крымом районы области и обсудили, в частности, комплекс мер, необходимых для усиления позиций на юге Украины.

"Наша область - единственная, которая имеет админграницу с Крымом, и поэтому усиление Вооруженных Сил в нашей области, на мой взгляд, имеет важное значение", - подчеркнул председатель ОГА.

Гусев сообщил, что в области ожидают как усиление уже существующих воинских частей, дислоцирующихся на Херсонщине, так и размещение новых подразделений - и сухопутных войск, и Военно-Морских сил ВСУ.

Отдельно он акцентировал внимание на укреплении территориальной обороны.

"В прошлом году по моей инициативе министром обороны Украины и министром обороны Эстонии был подписан документ о реализации пилотного проекта территориальной обороны именно Херсонской области по примеру эстонского Кайтселийта. И мы сейчас активно работаем над тем, чтобы провести осенью в этом году учения с привлечением резерва и спланировать комплекс мер по усилению теробороны Херсонщины", - сказал Гусев.