РУС
Новости
2 900 6

Присутствие ВСУ в Херсонской области увеличится, - глава ОГА Гусев

Присутствие войск Вооруженных сил Украины и Военно-Морского флота в Херсонской области увеличится.

Об этом заявил председатель Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев в эфире телеканала телеканала "Дім/Дом", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ"

"Я не готов называть цифры, потому что это очень чувствительная информация, но присутствие Вооруженных Сил Украины в Херсонской области увеличится. Несколько недель назад было выездное совещание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где мы говорили об этом", - отметил Гусев.

Участники выездного совещания, по его словам, посетили приграничные с админграницей с временно оккупированным Крымом районы области и обсудили, в частности, комплекс мер, необходимых для усиления позиций на юге Украины.

"Наша область - единственная, которая имеет админграницу с Крымом, и поэтому усиление Вооруженных Сил в нашей области, на мой взгляд, имеет важное значение", - подчеркнул председатель ОГА.

Гусев сообщил, что в области ожидают как усиление уже существующих воинских частей, дислоцирующихся на Херсонщине, так и размещение новых подразделений - и сухопутных войск, и Военно-Морских сил ВСУ.

Читайте также: Существующая система смешанного комплектования ВСУ в ближайшие годы будет сохранена: мы пока не можем отказаться от призыва, - Таран

Отдельно он акцентировал внимание на укреплении территориальной обороны.

"В прошлом году по моей инициативе министром обороны Украины и министром обороны Эстонии был подписан документ о реализации пилотного проекта территориальной обороны именно Херсонской области по примеру эстонского Кайтселийта. И мы сейчас активно работаем над тем, чтобы провести осенью в этом году учения с привлечением резерва и спланировать комплекс мер по усилению теробороны Херсонщины", - сказал Гусев.

оборона (5268) ВСУ (6865) Гусев Юрий (67) Херсонская область (5133)
А в Харьковской не?
17.07.2020 12:17 Ответить
Это военная тайна!
17.07.2020 12:20 Ответить
Присутствие ВСУ в Херсонской области увеличится, - глава ОГА Гусев - Цензор.НЕТ 3730
Кремлёвский мамковед
🧮💸📑Финансирование армии и чиновников по итогам первого полугодия значительно выросли, несмотря на пандемию и дефицит федерального бюджета. Всего на вооружённые силы было потрачено ₽1,213 трлн, что на ₽150 млрд или 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно повезло ядерно-оружейному комплексу (расходы выросли на 36% до ₽26,913 млрд) и программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (расходы выросли в 2,8 раза до ₽4,5 млрд). Разработка нового оружия получила ₽166,9 млрд - прибавка 10%. Не осталась в стороне и «Нацбезопасность». Всего расходы по этой статье выросли на 11% до ₽960,8 млрд. МВД получило дополнительно ₽21 млрд, Росгвардия - ₽10 млрд, а ФСБ и ФСО - ₽16 млрд. ФСИН получила дополнительные ₽6 млрд (+6%). А вот МЧС осталось в стороне: финансирование выросло лишь на ₽1,5 млрд до ₽23,75 млрд, несмотря на активную работу в период пандемии. Зато расходы на «Функционирование президента Российской Федерации» выделили в 1,5 раза больше - ₽16,6 млрд. Свою прибавку получили судьи, ФНС и ФТС. А в минусе оказались программа развития регионов (программа развития СКФО была урезана в 5 раз, Калининградской области - на 25%, Арктики - в 16 раз). Самой недофинансированной оказалась программа развития медицинской и фармацевтической промышленности - она получила лишь 6,6% от запланированной суммы. Приоритеты «социально ориентированного» бюджета очевидны.
17.07.2020 12:23 Ответить
Якщо в Калінінградській обл. провести референдум, то вони з радістю переметнуться до Європи, але хто ж їх візьме туди.
17.07.2020 12:29 Ответить
Мені цікаво, Таран вірить в те, що штабісти зупинят росіян, як що їх навчання переростут у вторгнення?
17.07.2020 12:36 Ответить
"Дружині АТОвця та молодій матері потрібна допомога на лікування". Про захворювання і прохання про допомогу повідомив чоловік Оксани Жили АТОвець Віктор Царьов (Viktor Pres). Сім'я виховує семимісячну доньку."Віктор з тих українських офіцерів, які не зрадили присязі в Севастополі і виходили з Криму під українськими прапорами. Він воював в легендарний зведеному загоні Повітряних сил України "Дика качка", який тривалий час стримував наступ на Донецький аеропорт"https://espreso.tv/news/2020/07/17/druzhyni_atovcya_ta_molodiy_materi_potribna_dopomoga_na_likuvannya
17.07.2020 12:42 Ответить
 
 