РУС
Новости
4 766 34

В 120-мм боеприпасах у ВСУ нужды нет, ими армия укомплектована, - Таран

В 120-мм боеприпасах у ВСУ нужды нет, ими армия укомплектована, - Таран

Министр обороны Андрей Таран заявил с трибуны парламента, что украинская армия полностью укомплектована снарядами 120 и 152 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается наличия (боеприпасов. - Ред.), я не могу с этой трибуны вам сказать, так как это информация под грифом, но в 120-мм боеприпасах ВСУ на данный момент не нуждаются, они укомплектованы 120-мм боеприпасами. Поэтому мы их не покупаем. 152-мм боеприпасы, осуществляем действительно закупку", - сказал министр.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал, что в ВСУ нехватка 120-мм мин.

"Ключевая проблема - не закуплены минометные мины 120 мм - основной вид вооружений, самый расходный на Донбассе. Когда из Киева приезжают военные чиновники и депутаты на фронт и спрашивают, чем помочь, им на всех уровнях говорят - мины 120 мм и минометы. Все кивают, но не делается ничего. Так вот - ни одной мины 120 мм и ни одного миномета 120 мм до сих пор не закуплено. Даже в планах нет", - отмечал журналист.

Смотрите также: Партнером Коломойского по производству снарядов стала компания из США, обманувшая завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info. ВИДЕО

боеприпасы (2399) ВР (29396) оборона (5268) ВСУ (6865) Таран Андрей (267)
+20
Если воевать так как Вова ЗЕ, то запасов хватит на миллион лет, правда страна будет называться по другому...
17.07.2020 11:05
+13
За 6 лет войны они имеют тенденцию заканчиваться.Их во время покупали начиная с 2016 года.Выпускает эти боеприпасы кацапская ********* и еще бывшая югославия. Есть просроченные еще не утилизированные у Чехов и Поляков.Должны были с конца 19 года начать выпуск у нас ,но вы выбрали ,только надо перестать стрелять.Вот и результат.
17.07.2020 11:10
+11
СН веры нет, партия брехунов.
17.07.2020 11:02
Журналюги снова все напутали......122,120,127, 152, 155, 100, 75, 76, 73 ....... чего не хватает то?
17.07.2020 11:01
СН веры нет, партия брехунов.
17.07.2020 11:02
Почему брехунов? Он правду сказал: для того, чтобы сдать Украину врагу, снаряды вообще не нужны. Он для чего министром поставлен? Чтоб не стрелять. Ну, так зачем ему снаряды-то. Снаряды ему не нужны.
17.07.2020 12:13
Снова какой то бред не поддающийся пониманию.....120 мм мина для полкового миномета - самый распространенный боеприпас в Мире. Как его может не хватать или не быть? Самая последняя страна в Африке имеет кучи этого железа....
17.07.2020 11:03
За 6 лет войны они имеют тенденцию заканчиваться.Их во время покупали начиная с 2016 года.Выпускает эти боеприпасы кацапская ********* и еще бывшая югославия. Есть просроченные еще не утилизированные у Чехов и Поляков.Должны были с конца 19 года начать выпуск у нас ,но вы выбрали ,только надо перестать стрелять.Вот и результат.
17.07.2020 11:10
Вы эту мину в руках держали? Делается она из дерьма и палок по нынешним меркам Теслы и Дракон Крева.....
17.07.2020 11:13
Но бахает очень громко и осколков много -для пехоты ,машин без брони серьезной - пипец полный ,а если еще дивизионный залп то ....
17.07.2020 11:34
Это да....
17.07.2020 11:35
Из "дерьма и палок" можно только "шута", позорящего Украину во всём мире, "слепить"... Что вы и сделали... А для выпуска мин нужно иметь, как минимум, технологическую линию... И если при "барыге" мы брали боеприпасы, которые было выгоднее купить, чем производить, по цене, (а закупить "просроченые", выплавить ВВ, залить собственного производства и поставить свои взрыватели - ещё дешевле), то сейчас вам и продавать никто не будет, потому что "блазенятам" в мире "нет уже веры...".
17.07.2020 11:53
Знаю точно, что, как минимум Болгария и Румыния производят кучу разных боеприпасов к советскому вооружению. Никто не мешает покупать.
17.07.2020 11:42
Китай, Аргентина, Вьетнам, США и так далее....Наверное только в Антарктиде нет такого производства....
17.07.2020 12:02
Для продажи боеприпасов в любой стране ,необходимо разрешение правительства ,в некоторых как США еще и конгресса.Все тобой перечисленные не хотят ссорится с ********** кацапской по тому и не продали ни одной.Только Македония ,и пострадала за это ,кацапсины чуть не сделали им военный переворот! Так что в Антаркдите можно просто только клоуна презиком избрать зедебилам.
18.07.2020 08:18
Если воевать так как Вова ЗЕ, то запасов хватит на миллион лет, правда страна будет называться по другому...
17.07.2020 11:05
Страна- какаяразница? Так нелох ее и выстраивает!
17.07.2020 11:15
После подрьіва арсеналов и артскладов , Украина осталась на бобах. Российское ГРУ прекрасно знало , что взрьівать.
17.07.2020 11:16
Тебе еще раз не понятливому рассказываю ,что мы их покупали начиная с 16 года,по причине не безопасности просроченных боеприпасов.Арсеналы еще никто не поджигал.Тебе сегодня это да же зедебильный моу с трибуны рады рассказывал.
17.07.2020 11:30
Та да , как не поверить ! Не поджигали ? Возможно , подрьівали . Ведь главное - результат!
17.07.2020 12:11
Так это ты вчера рассказывал про поджоги ,вот тебе и поверили .особенно когда ты называешь козлостан,расиянами.
17.07.2020 12:20
Палковник , твои попьітки отмазать рос. ГРУ очень прозрачньі. Зачем тьі єто делаешь?
17.07.2020 12:38
У меня нет сомнений ,что склады подорвали кацарылые у-баны.А ты переводчик обнови или клавиатуру у кацапов выпроси с Украинскими буквами.
17.07.2020 12:44
К чему вопрос? Самое главное ,что во время войны их нет!
17.07.2020 11:16
Все правильно. Таран для чего министром поставлен? Чтоб не стрелять. Нет снарядов - нечем стрелять - зеля доволен.
17.07.2020 12:18
Перестать стрелять....Тобто нема 120-х *********** - нема чим стріляти. Все сходиться.
17.07.2020 11:21
читав за сьогодні статтю - МО почало закупки снарядів для "Вільхи", ну і для всіх потреб армії.
17.07.2020 11:29
хто перевірить слова цього непотріба? Хто? Пане Бутусов, доведіть справу до кінця.
17.07.2020 11:32
Таран - министр обороны Украины отвечает за свои слова , даже если он от зели. Обоснуй свои слова -що він непотріб .В пылу политических баталий не надо обсерать свою | или не свою?| страну...
17.07.2020 11:41
При його призначенні говорили, що він противник переходу армії на стандарти НАТО і взгалі противник НАТО.
17.07.2020 12:07
Таран - министр разоружения от бубочки. Задача зели не стрелять, задача министра разоружения - сделать так, чтоб стрелять было нечем. Все сходится. Он даже почти не соврал. В его понимании снаряды военным вообще не нужны.
17.07.2020 12:22
Жодному слову цього таргана я не вірю, тим паче, що й виступав та відповідав заїкаючись та шамкая...
17.07.2020 12:01
Все правильно он говорит: чтоб сдать Украину врагу, снаряды вообще не нужны. Не удивительно, что потребности в самых актуальных для войны 120-мм снарядах таран вместе с бубочкой не ощущает. Есть потребность в праздничных фейерверках, чтоб русню хлебом-сотлью встречать.
17.07.2020 12:11
Особливо смішно й гірко було, коли тарган прошамкав, що політичними переслідуваннями армія не займається..,
17.07.2020 12:03
А що ще залишилися не знищенні військові склади?!!! Ну, прям і дивно і сумнівно одночасно.
17.07.2020 12:25
мрази в погонах
17.07.2020 15:48
Забыдло уже 3 дня не может забрать раненого бойца с поля боя и заглядывает в глаза *****.
17.07.2020 15:54
 
 