В 120-мм боеприпасах у ВСУ нужды нет, ими армия укомплектована, - Таран

Министр обороны Андрей Таран заявил с трибуны парламента, что украинская армия полностью укомплектована снарядами 120 и 152 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается наличия (боеприпасов. - Ред.), я не могу с этой трибуны вам сказать, так как это информация под грифом, но в 120-мм боеприпасах ВСУ на данный момент не нуждаются, они укомплектованы 120-мм боеприпасами. Поэтому мы их не покупаем. 152-мм боеприпасы, осуществляем действительно закупку", - сказал министр.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал, что в ВСУ нехватка 120-мм мин.

"Ключевая проблема - не закуплены минометные мины 120 мм - основной вид вооружений, самый расходный на Донбассе. Когда из Киева приезжают военные чиновники и депутаты на фронт и спрашивают, чем помочь, им на всех уровнях говорят - мины 120 мм и минометы. Все кивают, но не делается ничего. Так вот - ни одной мины 120 мм и ни одного миномета 120 мм до сих пор не закуплено. Даже в планах нет", - отмечал журналист.

