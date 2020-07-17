УКР
4 766 34

У 120-мм боєприпасах у ЗСУ потреби немає, ними армія укомплектована, - Таран

У 120-мм боєприпасах у ЗСУ потреби немає, ними армія укомплектована, - Таран

Міністр оборони Андрій Таран заявив з трибуни парламенту, що українська армія повністю укомплектована снарядами 120 і 152 мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується наявності (боєприпасів. - Ред.), я не можу з цієї трибуни вам сказати, бо це інформація під грифом, але в 120-мм боєприпасах ЗСУ на цей момент не мають потреби, вони укомплектовані 120-мм боєприпасами. Тому ми їх не купуємо. 152-мм боєприпасів здійснюємо, дійсно, закупівлю", - сказав міністр.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що в ЗСУ брак 120-мм мін.

Читайте: Партнером Коломойського з виробництва снарядів стала компанія зі США, яка обдурила завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info. ВIДЕО

"Ключова проблема - не закуплені мінометні міни 120 мм - основний вид озброєнь, найбільш видатковий на Донбасі. Коли з Києва приїжджають військові чиновники і депутати на фронт і запитують, чим допомогти, їм на всіх рівнях говорять - міни 120 мм і міномети. Всі кивають, але не робиться нічого. Так ось - жодної міни 120 мм і жодного міномета 120 мм досі не закуплено. Навіть в планах немає", - зазначав журналіст.

Автор: 

боєприпаси (2341) ВР (15194) оборона (4881) ЗСУ (7863) Таран Андрій (267)
+20
Если воевать так как Вова ЗЕ, то запасов хватит на миллион лет, правда страна будет называться по другому...
показати весь коментар
17.07.2020 11:05 Відповісти
+13
За 6 лет войны они имеют тенденцию заканчиваться.Их во время покупали начиная с 2016 года.Выпускает эти боеприпасы кацапская ********* и еще бывшая югославия. Есть просроченные еще не утилизированные у Чехов и Поляков.Должны были с конца 19 года начать выпуск у нас ,но вы выбрали ,только надо перестать стрелять.Вот и результат.
показати весь коментар
17.07.2020 11:10 Відповісти
+11
СН веры нет, партия брехунов.
показати весь коментар
17.07.2020 11:02 Відповісти
Журналюги снова все напутали......122,120,127, 152, 155, 100, 75, 76, 73 ....... чего не хватает то?
показати весь коментар
17.07.2020 11:01 Відповісти
СН веры нет, партия брехунов.
показати весь коментар
17.07.2020 11:02 Відповісти
Почему брехунов? Он правду сказал: для того, чтобы сдать Украину врагу, снаряды вообще не нужны. Он для чего министром поставлен? Чтоб не стрелять. Ну, так зачем ему снаряды-то. Снаряды ему не нужны.
показати весь коментар
17.07.2020 12:13 Відповісти
Снова какой то бред не поддающийся пониманию.....120 мм мина для полкового миномета - самый распространенный боеприпас в Мире. Как его может не хватать или не быть? Самая последняя страна в Африке имеет кучи этого железа....
показати весь коментар
17.07.2020 11:03 Відповісти
За 6 лет войны они имеют тенденцию заканчиваться.Их во время покупали начиная с 2016 года.Выпускает эти боеприпасы кацапская ********* и еще бывшая югославия. Есть просроченные еще не утилизированные у Чехов и Поляков.Должны были с конца 19 года начать выпуск у нас ,но вы выбрали ,только надо перестать стрелять.Вот и результат.
показати весь коментар
17.07.2020 11:10 Відповісти
Вы эту мину в руках держали? Делается она из дерьма и палок по нынешним меркам Теслы и Дракон Крева.....
показати весь коментар
17.07.2020 11:13 Відповісти
Но бахает очень громко и осколков много -для пехоты ,машин без брони серьезной - пипец полный ,а если еще дивизионный залп то ....
показати весь коментар
17.07.2020 11:34 Відповісти
Это да....
показати весь коментар
17.07.2020 11:35 Відповісти
Из "дерьма и палок" можно только "шута", позорящего Украину во всём мире, "слепить"... Что вы и сделали... А для выпуска мин нужно иметь, как минимум, технологическую линию... И если при "барыге" мы брали боеприпасы, которые было выгоднее купить, чем производить, по цене, (а закупить "просроченые", выплавить ВВ, залить собственного производства и поставить свои взрыватели - ещё дешевле), то сейчас вам и продавать никто не будет, потому что "блазенятам" в мире "нет уже веры...".
показати весь коментар
17.07.2020 11:53 Відповісти
Знаю точно, что, как минимум Болгария и Румыния производят кучу разных боеприпасов к советскому вооружению. Никто не мешает покупать.
показати весь коментар
17.07.2020 11:42 Відповісти
Китай, Аргентина, Вьетнам, США и так далее....Наверное только в Антарктиде нет такого производства....
показати весь коментар
17.07.2020 12:02 Відповісти
Для продажи боеприпасов в любой стране ,необходимо разрешение правительства ,в некоторых как США еще и конгресса.Все тобой перечисленные не хотят ссорится с ********** кацапской по тому и не продали ни одной.Только Македония ,и пострадала за это ,кацапсины чуть не сделали им военный переворот! Так что в Антаркдите можно просто только клоуна презиком избрать зедебилам.
показати весь коментар
18.07.2020 08:18 Відповісти
Если воевать так как Вова ЗЕ, то запасов хватит на миллион лет, правда страна будет называться по другому...
показати весь коментар
17.07.2020 11:05 Відповісти
Страна- какаяразница? Так нелох ее и выстраивает!
показати весь коментар
17.07.2020 11:15 Відповісти
После подрьіва арсеналов и артскладов , Украина осталась на бобах. Российское ГРУ прекрасно знало , что взрьівать.
показати весь коментар
17.07.2020 11:16 Відповісти
Тебе еще раз не понятливому рассказываю ,что мы их покупали начиная с 16 года,по причине не безопасности просроченных боеприпасов.Арсеналы еще никто не поджигал.Тебе сегодня это да же зедебильный моу с трибуны рады рассказывал.
показати весь коментар
17.07.2020 11:30 Відповісти
Та да , как не поверить ! Не поджигали ? Возможно , подрьівали . Ведь главное - результат!
показати весь коментар
17.07.2020 12:11 Відповісти
Так это ты вчера рассказывал про поджоги ,вот тебе и поверили .особенно когда ты называешь козлостан,расиянами.
показати весь коментар
17.07.2020 12:20 Відповісти
Палковник , твои попьітки отмазать рос. ГРУ очень прозрачньі. Зачем тьі єто делаешь?
показати весь коментар
17.07.2020 12:38 Відповісти
У меня нет сомнений ,что склады подорвали кацарылые у-баны.А ты переводчик обнови или клавиатуру у кацапов выпроси с Украинскими буквами.
показати весь коментар
17.07.2020 12:44 Відповісти
К чему вопрос? Самое главное ,что во время войны их нет!
показати весь коментар
17.07.2020 11:16 Відповісти
Все правильно. Таран для чего министром поставлен? Чтоб не стрелять. Нет снарядов - нечем стрелять - зеля доволен.
показати весь коментар
17.07.2020 12:18 Відповісти
Перестать стрелять....Тобто нема 120-х *********** - нема чим стріляти. Все сходиться.
показати весь коментар
17.07.2020 11:21 Відповісти
читав за сьогодні статтю - МО почало закупки снарядів для "Вільхи", ну і для всіх потреб армії.
показати весь коментар
17.07.2020 11:29 Відповісти
хто перевірить слова цього непотріба? Хто? Пане Бутусов, доведіть справу до кінця.
показати весь коментар
17.07.2020 11:32 Відповісти
Таран - министр обороны Украины отвечает за свои слова , даже если он от зели. Обоснуй свои слова -що він непотріб .В пылу политических баталий не надо обсерать свою | или не свою?| страну...
показати весь коментар
17.07.2020 11:41 Відповісти
При його призначенні говорили, що він противник переходу армії на стандарти НАТО і взгалі противник НАТО.
показати весь коментар
17.07.2020 12:07 Відповісти
Таран - министр разоружения от бубочки. Задача зели не стрелять, задача министра разоружения - сделать так, чтоб стрелять было нечем. Все сходится. Он даже почти не соврал. В его понимании снаряды военным вообще не нужны.
показати весь коментар
17.07.2020 12:22 Відповісти
Жодному слову цього таргана я не вірю, тим паче, що й виступав та відповідав заїкаючись та шамкая...
показати весь коментар
17.07.2020 12:01 Відповісти
Все правильно он говорит: чтоб сдать Украину врагу, снаряды вообще не нужны. Не удивительно, что потребности в самых актуальных для войны 120-мм снарядах таран вместе с бубочкой не ощущает. Есть потребность в праздничных фейерверках, чтоб русню хлебом-сотлью встречать.
показати весь коментар
17.07.2020 12:11 Відповісти
Особливо смішно й гірко було, коли тарган прошамкав, що політичними переслідуваннями армія не займається..,
показати весь коментар
17.07.2020 12:03 Відповісти
А що ще залишилися не знищенні військові склади?!!! Ну, прям і дивно і сумнівно одночасно.
показати весь коментар
17.07.2020 12:25 Відповісти
мрази в погонах
показати весь коментар
17.07.2020 15:48 Відповісти
Забыдло уже 3 дня не может забрать раненого бойца с поля боя и заглядывает в глаза *****.
показати весь коментар
17.07.2020 15:54 Відповісти
 
 