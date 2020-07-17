У 120-мм боєприпасах у ЗСУ потреби немає, ними армія укомплектована, - Таран

Міністр оборони Андрій Таран заявив з трибуни парламенту, що українська армія повністю укомплектована снарядами 120 і 152 мм.

"Що стосується наявності (боєприпасів. - Ред.), я не можу з цієї трибуни вам сказати, бо це інформація під грифом, але в 120-мм боєприпасах ЗСУ на цей момент не мають потреби, вони укомплектовані 120-мм боєприпасами. Тому ми їх не купуємо. 152-мм боєприпасів здійснюємо, дійсно, закупівлю", - сказав міністр.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що в ЗСУ брак 120-мм мін.

"Ключова проблема - не закуплені мінометні міни 120 мм - основний вид озброєнь, найбільш видатковий на Донбасі. Коли з Києва приїжджають військові чиновники і депутати на фронт і запитують, чим допомогти, їм на всіх рівнях говорять - міни 120 мм і міномети. Всі кивають, але не робиться нічого. Так ось - жодної міни 120 мм і жодного міномета 120 мм досі не закуплено. Навіть в планах немає", - зазначав журналіст.