УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5169 відвідувачів онлайн
Новини
102 178 224

Таран провалює поставки боєприпасів у ЗСУ, - Бутусов

Таран провалює поставки боєприпасів у ЗСУ, - Бутусов

Міністр оборони Андрій Таран провалює поставки боєприпасів у Збройні сили.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зараз липень, але досі не укладено жодного контракту на поставку основних видів боєприпасів.

Ключова проблема - не закуплено мінометні міни 120 мм - основний вид озброєнь, найбільш витратний на Донбасі. Коли з Києва приїжджають військові чиновники і депутати на фронт і запитують, чим допомогти, їм на всіх рівнях кажуть - міни 120 мм і міномети. Всі кивають, але не робиться нічого. Так от - жодної міни 120 мм і жодного міномета 120 мм досі не закуплено. Навіть у планах немає. Чим тільки не стріляють на фронті - мінами різних серій, різної маси, пристрілювання такими мінами вести дуже важко.

Міни 82 мм - не закуповуються. Але саме вибух 82 мм у 3-му полку - це наслідок неякісних боєприпасів.

Гранати ВОГ - жодної штуки не придбано. На фронті ВОГи видають аптекарськими дозами. У плані є, контрактів - немає.

Снаряди 122 мм і 152 мм - жодної штуки не придбано. У плані є, контрактів - немає. Виникає питання, а навіщо ж ви утримуєте стільки артилерійських частин, якщо ви не забезпечуєте їх боєприпасами? А бойова підготовка як буде вестися?" - пише Бутусов.

За його словами, абсолютно критична для армії ситуація із закупівлею тепловізійних прицілів, тепловізійних далекомірів і біноклів - їх одиниці на фронті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На поточному тижні Рада проведе позачергове засідання щодо законопроєкту про оборонні закупівлі, - Арахамія

"Про таке не варто писати в пресі, проте як по-іншому вплинути? Вся вертикаль оборони країни в питанні боєприпасів і поставок необхідних озброєнь виявилася абсолютно недієздатною, вже липень, вже минули всі розумні й нерозумні терміни вивчення справ і уваги до проблеми.

Таке враження, що військове керівництво намагається не помічати війну і займається своїми кабінетними інтригами, не розуміючи, що там хтось веде бій. Не бачать, що Росія забезпечує мінами і мінометами і снарядами свої війська без будь-яких питань. Кабінетна армія в Києві байдуже ставиться до захисту країни справжньою армією на фронті. Міністр Таран, як людина далека від війни, повністю відірвався від реальності. Таке недбальство і безвідповідальність - це просто ганьба. І якщо ситуація з боєприпасами залишиться такою ж критичною, писатиму набагато жорсткіше, поки не дійде", - підсумовує головний редактор Цензор.НЕТ.

Автор: 

оборона (4881) зброя (7694) Таран (21) Бутусов Юрій (3641) ЗСУ (7852)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+80
кремлёвская агентура оседает на всех уровнях
показати весь коментар
14.07.2020 10:24 Відповісти
+53
Ну, дык. Для этого же кремль нам бубочку и выбрал. Чтоб развалить страну сверху.
показати весь коментар
14.07.2020 10:33 Відповісти
+52
А чего собственно добивался пан Бутусов в прошлом году? Кажецца именно этого.
показати весь коментар
14.07.2020 10:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
расстрелять и все,еще в тюрьме гниду кормить.
показати весь коментар
14.07.2020 15:16 Відповісти
Дякую за тему беприпасів Бутусову!Він завжди в термінових проблемах ВСУ!
показати весь коментар
14.07.2020 13:57 Відповісти
Так это ещё не всё - Американская компания Gray Fox, которой управляют партнеры Игоря Коломойского, не вернула украинскому заводу более 8 миллионов долларов, говорится в журналистском расследовании.
Игорь Коломойский основал две фирмы вместе с американской компанией Gray Fox, которая в 2018-2019 годах не выполнила условий контракта с оборонным заводом Артем и не вернула предоплату в размере 8,3 миллиона долларов. Об этом 13 июля сообщили журналисты https://bihus.info/partneramy-kolomojskogo-po-vyrobnycztvu-snaryadiv-staly-amerykanczi-yaki-kynuly-**********-oboronku-na-8-miljoniv/?fbclid=IwAR2LoDdcprY5P8XQ18vwofDu4oPC3Lj7COC_FTiMHEFVh6drC-4******** Bihus.Info .
Как утверждают СМИ, в марте 2018 года украинский завод Артем подписал контракт о поставке линии для производства снарядов с Gray Fox Logistics (это вымышленное название компании Gray Fox Aviation and Logistics, Inc) на сумму 16,6 миллиона долларов. Срок договора - один год.
Через два месяца государственный завод внес Gray Fox предоплату в размере 8,3 миллиона долларов. Однако другая сторона и через год условий договора не выполнила, вследствие чего делом занялось НАБУ.
А в январе 2020 года, как указано на портале, Gray Fox International создала две совместные фирмы с "группой Коломойского" - Рокот-М и Таргет-М - и является в них миноритарным учредителем.
Совместная деятельность украинских и американских партнеров, уверяют журналисты, как раз направлена на производство тех крупнокалиберных снарядов, которые должен выпускать завод Артем. Но без оборудования, которое должна была предоставить Gray Fox по контракту, этого сделать оборонное предприятие не может.
показати весь коментар
14.07.2020 14:15 Відповісти
Там де Беня , там завжди "кідалово і разводняк " . .
показати весь коментар
14.07.2020 14:24 Відповісти
И только 24% украинцев это понимают.
показати весь коментар
14.07.2020 14:28 Відповісти
как поделиться с друзьями на фейсбук?
показати весь коментар
16.10.2020 21:26 Відповісти
"Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор"

разгильдяйство и безответственность???? - это, что, серьезно???? а по-моему это целенаправленная политика. кто там был у нас министром обороны в 2014? похоже, нынешний - прямой наследник
показати весь коментар
14.07.2020 14:19 Відповісти
Паша Лебедєв був ,, кацап від народження ,, далі - без коментарів .
показати весь коментар
14.07.2020 14:29 Відповісти
кацап - це походження, не ми обираємо ким народитися, то таке... а він - москаль, оце погано, бо це вже ідеологія
показати весь коментар
15.07.2020 12:01 Відповісти
Придется прибегнуть к тактике УПА - обеспечение оружием и боеприпасами отобранными у врага. Вот только такой приказ Зе не оттдаст. И придется добровольцам опять создавать отряды не подконтрольные силовикам и брать на себя.

А если серьезно, то тут все просто. Приказ "просто перестать стрелять" плохо выполняется ?, - посадить на голодный пайёк ! А что бы не было обвинений в зраде, мотивировать дефицитом и трудностями. Заодно сэкономить денешек, что бы прикрыть провалы в экономике.
показати весь коментар
14.07.2020 15:41 Відповісти
Зеленський звинувачував Порошенка в тому, що він разукомплектовував російську техніку і контрабандою доставляв ці запчастини в Україну.
Зато Зеленського нема в чому звинувачувати - він просто поступово знищує боєздатність української армії.
Це маніакальна помста Зелемойського Порошенкові - як не вдається посадити, то треба знищити всі його здобутки: армію, мову, віру.
Дякуємо жителям Кривбаса за президента-пі да раса.
показати весь коментар
14.07.2020 15:46 Відповісти
Хто ще не зрозумів що "зеленые человечки" це погибель України? Це сценарій 1918-1933. Це було вже зрозуміло коли Зеленський привітав Путлера з Новим Роком.
показати весь коментар
14.07.2020 17:04 Відповісти
Так Зеленский выполняет свое обещание:"просто перестать стрелять",фактически разоружая армию.
показати весь коментар
14.07.2020 17:25 Відповісти
Так Зеленский выполняет свое обещание:"просто перестать стрелять",фактически разоружая армию.
показати весь коментар
14.07.2020 17:26 Відповісти
Таран-це Лєбєдєв на початку 2014го...Розформування частин, та продаж(не купівля) озброєння...Також поїде на ЕрЕфію свого часу...
показати весь коментар
14.07.2020 17:26 Відповісти
таран-кремлевская курва.
показати весь коментар
14.07.2020 23:57 Відповісти
В нормальной стране за такое, как минимум влупили срок лет 10, в США было бы пожизненное, в Беларуси и РФ, на которую многие в Украине молятся, был бы расстрел.
показати весь коментар
15.07.2020 00:55 Відповісти
критическая ошибка - в вышеназванных тобой странах такие невыполнимые задачи просто бы не поставили...какой смысл требовать исполнения того, чего уже нет...как и выпуска танков, самолетов и пр...
показати весь коментар
15.07.2020 06:17 Відповісти
Какие же это "невыполнимые" задачи. Выпуск боеприпасов для 40-миллионной страны, это 0.001 ВВП, это при желании и воли можно сделать за считанные дни, можно даже закупить за границей если срочно нужно, вариантов масса, нужно лишь желание. Невыполнимые они только в глазах латентных сепаров, коллаборантов-предателей, которые молятся на путина.
показати весь коментар
15.07.2020 17:27 Відповісти
чота ржу - совок десятилетиями налаживал ВПК, вбухивая огромные ресурсы - а тут Таран не выполнил сравнивую задачу, не имея для этого никаких возможностей, и это оказывается "провал"...Вы где были, требовательные критики, когда предприятия ВПК уничтожались...а сейчас поезд ушел, надо новое строить, с нуля.
показати весь коментар
15.07.2020 06:14 Відповісти
Так треба по всій лінії фронту поставити динаміки і цілодобово крутити жарти 95 кварталу - ворог помре від сміху
показати весь коментар
15.07.2020 07:35 Відповісти
за это тарана под суд а зеле импичмент
показати весь коментар
15.07.2020 10:01 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 