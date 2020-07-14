Таран провалює поставки боєприпасів у ЗСУ, - Бутусов

Міністр оборони Андрій Таран провалює поставки боєприпасів у Збройні сили.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зараз липень, але досі не укладено жодного контракту на поставку основних видів боєприпасів.

Ключова проблема - не закуплено мінометні міни 120 мм - основний вид озброєнь, найбільш витратний на Донбасі. Коли з Києва приїжджають військові чиновники і депутати на фронт і запитують, чим допомогти, їм на всіх рівнях кажуть - міни 120 мм і міномети. Всі кивають, але не робиться нічого. Так от - жодної міни 120 мм і жодного міномета 120 мм досі не закуплено. Навіть у планах немає. Чим тільки не стріляють на фронті - мінами різних серій, різної маси, пристрілювання такими мінами вести дуже важко.

Міни 82 мм - не закуповуються. Але саме вибух 82 мм у 3-му полку - це наслідок неякісних боєприпасів.

Гранати ВОГ - жодної штуки не придбано. На фронті ВОГи видають аптекарськими дозами. У плані є, контрактів - немає.

Снаряди 122 мм і 152 мм - жодної штуки не придбано. У плані є, контрактів - немає. Виникає питання, а навіщо ж ви утримуєте стільки артилерійських частин, якщо ви не забезпечуєте їх боєприпасами? А бойова підготовка як буде вестися?" - пише Бутусов.

За його словами, абсолютно критична для армії ситуація із закупівлею тепловізійних прицілів, тепловізійних далекомірів і біноклів - їх одиниці на фронті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На поточному тижні Рада проведе позачергове засідання щодо законопроєкту про оборонні закупівлі, - Арахамія

"Про таке не варто писати в пресі, проте як по-іншому вплинути? Вся вертикаль оборони країни в питанні боєприпасів і поставок необхідних озброєнь виявилася абсолютно недієздатною, вже липень, вже минули всі розумні й нерозумні терміни вивчення справ і уваги до проблеми.

Таке враження, що військове керівництво намагається не помічати війну і займається своїми кабінетними інтригами, не розуміючи, що там хтось веде бій. Не бачать, що Росія забезпечує мінами і мінометами і снарядами свої війська без будь-яких питань. Кабінетна армія в Києві байдуже ставиться до захисту країни справжньою армією на фронті. Міністр Таран, як людина далека від війни, повністю відірвався від реальності. Таке недбальство і безвідповідальність - це просто ганьба. І якщо ситуація з боєприпасами залишиться такою ж критичною, писатиму набагато жорсткіше, поки не дійде", - підсумовує головний редактор Цензор.НЕТ.