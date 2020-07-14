Таран провалює поставки боєприпасів у ЗСУ, - Бутусов
Міністр оборони Андрій Таран провалює поставки боєприпасів у Збройні сили.
Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Зараз липень, але досі не укладено жодного контракту на поставку основних видів боєприпасів.
Ключова проблема - не закуплено мінометні міни 120 мм - основний вид озброєнь, найбільш витратний на Донбасі. Коли з Києва приїжджають військові чиновники і депутати на фронт і запитують, чим допомогти, їм на всіх рівнях кажуть - міни 120 мм і міномети. Всі кивають, але не робиться нічого. Так от - жодної міни 120 мм і жодного міномета 120 мм досі не закуплено. Навіть у планах немає. Чим тільки не стріляють на фронті - мінами різних серій, різної маси, пристрілювання такими мінами вести дуже важко.
Міни 82 мм - не закуповуються. Але саме вибух 82 мм у 3-му полку - це наслідок неякісних боєприпасів.
Гранати ВОГ - жодної штуки не придбано. На фронті ВОГи видають аптекарськими дозами. У плані є, контрактів - немає.
Снаряди 122 мм і 152 мм - жодної штуки не придбано. У плані є, контрактів - немає. Виникає питання, а навіщо ж ви утримуєте стільки артилерійських частин, якщо ви не забезпечуєте їх боєприпасами? А бойова підготовка як буде вестися?" - пише Бутусов.
За його словами, абсолютно критична для армії ситуація із закупівлею тепловізійних прицілів, тепловізійних далекомірів і біноклів - їх одиниці на фронті.
"Про таке не варто писати в пресі, проте як по-іншому вплинути? Вся вертикаль оборони країни в питанні боєприпасів і поставок необхідних озброєнь виявилася абсолютно недієздатною, вже липень, вже минули всі розумні й нерозумні терміни вивчення справ і уваги до проблеми.
Таке враження, що військове керівництво намагається не помічати війну і займається своїми кабінетними інтригами, не розуміючи, що там хтось веде бій. Не бачать, що Росія забезпечує мінами і мінометами і снарядами свої війська без будь-яких питань. Кабінетна армія в Києві байдуже ставиться до захисту країни справжньою армією на фронті. Міністр Таран, як людина далека від війни, повністю відірвався від реальності. Таке недбальство і безвідповідальність - це просто ганьба. І якщо ситуація з боєприпасами залишиться такою ж критичною, писатиму набагато жорсткіше, поки не дійде", - підсумовує головний редактор Цензор.НЕТ.
Игорь Коломойский основал две фирмы вместе с американской компанией Gray Fox, которая в 2018-2019 годах не выполнила условий контракта с оборонным заводом Артем и не вернула предоплату в размере 8,3 миллиона долларов. Об этом 13 июля сообщили журналисты https://bihus.info/partneramy-kolomojskogo-po-vyrobnycztvu-snaryadiv-staly-amerykanczi-yaki-kynuly-**********-oboronku-na-8-miljoniv/?fbclid=IwAR2LoDdcprY5P8XQ18vwofDu4oPC3Lj7COC_FTiMHEFVh6drC-4******** Bihus.Info .
Как утверждают СМИ, в марте 2018 года украинский завод Артем подписал контракт о поставке линии для производства снарядов с Gray Fox Logistics (это вымышленное название компании Gray Fox Aviation and Logistics, Inc) на сумму 16,6 миллиона долларов. Срок договора - один год.
Через два месяца государственный завод внес Gray Fox предоплату в размере 8,3 миллиона долларов. Однако другая сторона и через год условий договора не выполнила, вследствие чего делом занялось НАБУ.
А в январе 2020 года, как указано на портале, Gray Fox International создала две совместные фирмы с "группой Коломойского" - Рокот-М и Таргет-М - и является в них миноритарным учредителем.
Совместная деятельность украинских и американских партнеров, уверяют журналисты, как раз направлена на производство тех крупнокалиберных снарядов, которые должен выпускать завод Артем. Но без оборудования, которое должна была предоставить Gray Fox по контракту, этого сделать оборонное предприятие не может.
разгильдяйство и безответственность???? - это, что, серьезно???? а по-моему это целенаправленная политика. кто там был у нас министром обороны в 2014? похоже, нынешний - прямой наследник
А если серьезно, то тут все просто. Приказ "просто перестать стрелять" плохо выполняется ?, - посадить на голодный пайёк ! А что бы не было обвинений в зраде, мотивировать дефицитом и трудностями. Заодно сэкономить денешек, что бы прикрыть провалы в экономике.
Зато Зеленського нема в чому звинувачувати - він просто поступово знищує боєздатність української армії.
Це маніакальна помста Зелемойського Порошенкові - як не вдається посадити, то треба знищити всі його здобутки: армію, мову, віру.
Дякуємо жителям Кривбаса за президента-пі да раса.