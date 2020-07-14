Таран проваливает поставки боеприпасов в ВСУ, - Бутусов
Министр обороны Андрей Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы.
Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сейчас июль, но до сих пор не заключен ни один контракт на поставку основных видов боеприпасов.
Ключевая проблема - не закуплены минометные мины 120 мм - основной вид вооружений, самый расходный на Донбассе. Когда из Киева приезжают военные чиновники и депутаты на фронт и спрашивают, чем помочь, им на всех уровнях говорят - мины 120 мм и минометы. Все кивают, но не делается ничего. Так вот - ни одной мины 120 мм и ни одного миномета 120 мм до сих пор не закуплено. Даже в планах нет. Чем только не стреляют на фронте - минами разных серий, разной массы, пристрелку такими минами вести очень трудно.
Мины 82 мм - не закупаются. А ведь взрыв 82 мм в 3-м полку - это следствие некачественных боеприпасов.
Гранаты ВОГ - ни одной штуки не закуплено. На фронте ВОГи выдают аптекарскими дозами. В плане есть, контрактов - нет.
Снаряды 122 мм и 152 мм - ни одной штуки не закуплено. В плане есть, контрактов - нет. Возникает вопрос, а зачем же вы содержите столько артиллерийских частей, если вы не обеспечиваете их боеприпасами? А боевая подготовка как будет вестись?" - пишет Бутусов.
По его словам, абсолютно критическая для армии ситуация с закупкой тепловизионных прицелов, тепловизионных дальномеров и биноклей - их единицы на фронте.
"О таком не стоит писать в прессе, однако как по-другому повлиять? Вся вертикаль обороны страны в вопросе боеприпасов и поставок необходимых вооружений оказалась совершенно недееспособной, уже июль, уже прошли все разумные и неразумные сроки изучения дел и внимания к проблеме.
Такое впечатление, что военное руководство старается не замечать войну и занимается своими кабинетными интригами не понимая, что там кто-то ведет бой. Не видят, что Россия обеспечивает минами и минометами и снарядами свои войска без всяких вопросов. Кабинетная армия в Киеве наплевательски относится к защите страны настоящей армией на фронте. Министр Таран, как человек далекий от войны, полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор. И если ситуация с боеприпасами останется такой же критической, буду писать гораздо жестче, пока не дойдет", - подытоживает главред Цензор.НЕТ.
Игорь Коломойский основал две фирмы вместе с американской компанией Gray Fox, которая в 2018-2019 годах не выполнила условий контракта с оборонным заводом Артем и не вернула предоплату в размере 8,3 миллиона долларов. Об этом 13 июля сообщили журналисты https://bihus.info/partneramy-kolomojskogo-po-vyrobnycztvu-snaryadiv-staly-amerykanczi-yaki-kynuly-**********-oboronku-na-8-miljoniv/?fbclid=IwAR2LoDdcprY5P8XQ18vwofDu4oPC3Lj7COC_FTiMHEFVh6drC-4******** Bihus.Info .
Как утверждают СМИ, в марте 2018 года украинский завод Артем подписал контракт о поставке линии для производства снарядов с Gray Fox Logistics (это вымышленное название компании Gray Fox Aviation and Logistics, Inc) на сумму 16,6 миллиона долларов. Срок договора - один год.
Через два месяца государственный завод внес Gray Fox предоплату в размере 8,3 миллиона долларов. Однако другая сторона и через год условий договора не выполнила, вследствие чего делом занялось НАБУ.
А в январе 2020 года, как указано на портале, Gray Fox International создала две совместные фирмы с "группой Коломойского" - Рокот-М и Таргет-М - и является в них миноритарным учредителем.
Совместная деятельность украинских и американских партнеров, уверяют журналисты, как раз направлена на производство тех крупнокалиберных снарядов, которые должен выпускать завод Артем. Но без оборудования, которое должна была предоставить Gray Fox по контракту, этого сделать оборонное предприятие не может.
разгильдяйство и безответственность???? - это, что, серьезно???? а по-моему это целенаправленная политика. кто там был у нас министром обороны в 2014? похоже, нынешний - прямой наследник
А если серьезно, то тут все просто. Приказ "просто перестать стрелять" плохо выполняется ?, - посадить на голодный пайёк ! А что бы не было обвинений в зраде, мотивировать дефицитом и трудностями. Заодно сэкономить денешек, что бы прикрыть провалы в экономике.
Зато Зеленського нема в чому звинувачувати - він просто поступово знищує боєздатність української армії.
Це маніакальна помста Зелемойського Порошенкові - як не вдається посадити, то треба знищити всі його здобутки: армію, мову, віру.
Дякуємо жителям Кривбаса за президента-пі да раса.