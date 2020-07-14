РУС
Таран проваливает поставки боеприпасов в ВСУ, - Бутусов

Министр обороны Андрей Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сейчас июль, но до сих пор не заключен ни один контракт на поставку основных видов боеприпасов.

Ключевая проблема - не закуплены минометные мины 120 мм - основной вид вооружений, самый расходный на Донбассе. Когда из Киева приезжают военные чиновники и депутаты на фронт и спрашивают, чем помочь, им на всех уровнях говорят - мины 120 мм и минометы. Все кивают, но не делается ничего. Так вот - ни одной мины 120 мм и ни одного миномета 120 мм до сих пор не закуплено. Даже в планах нет. Чем только не стреляют на фронте - минами разных серий, разной массы, пристрелку такими минами вести очень трудно.

Мины 82 мм - не закупаются. А ведь взрыв 82 мм в 3-м полку - это следствие некачественных боеприпасов.

Гранаты ВОГ - ни одной штуки не закуплено. На фронте ВОГи выдают аптекарскими дозами. В плане есть, контрактов - нет.

Снаряды 122 мм и 152 мм - ни одной штуки не закуплено. В плане есть, контрактов - нет. Возникает вопрос, а зачем же вы содержите столько артиллерийских частей, если вы не обеспечиваете их боеприпасами? А боевая подготовка как будет вестись?" - пишет Бутусов.

По его словам, абсолютно критическая для армии ситуация с закупкой тепловизионных прицелов, тепловизионных дальномеров и биноклей - их единицы на фронте.

Читайте также: На текущей неделе Рада проведет внеочередное заседание по законопроекту об оборонных закупках, - Арахамия

"О таком не стоит писать в прессе, однако как по-другому повлиять? Вся вертикаль обороны страны в вопросе боеприпасов и поставок необходимых вооружений оказалась совершенно недееспособной, уже июль, уже прошли все разумные и неразумные сроки изучения дел и внимания к проблеме.

Такое впечатление, что военное руководство старается не замечать войну и занимается своими кабинетными интригами не понимая, что там кто-то ведет бой. Не видят, что Россия обеспечивает минами и минометами и снарядами свои войска без всяких вопросов. Кабинетная армия в Киеве наплевательски относится к защите страны настоящей армией на фронте. Министр Таран, как человек далекий от войны, полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор. И если ситуация с боеприпасами останется такой же критической, буду писать гораздо жестче, пока не дойдет", - подытоживает главред Цензор.НЕТ.

оборона (5268) оружие (10405) Бутусов Юрий (4410) ВСУ (6854) Таран Андрей (267)
Топ комментарии
+80
кремлёвская агентура оседает на всех уровнях
14.07.2020 10:24 Ответить
+53
Ну, дык. Для этого же кремль нам бубочку и выбрал. Чтоб развалить страну сверху.
14.07.2020 10:33 Ответить
+52
А чего собственно добивался пан Бутусов в прошлом году? Кажецца именно этого.
14.07.2020 10:25 Ответить
расстрелять и все,еще в тюрьме гниду кормить.
14.07.2020 15:16 Ответить
Дякую за тему беприпасів Бутусову!Він завжди в термінових проблемах ВСУ!
14.07.2020 13:57 Ответить
Так это ещё не всё - Американская компания Gray Fox, которой управляют партнеры Игоря Коломойского, не вернула украинскому заводу более 8 миллионов долларов, говорится в журналистском расследовании.
Игорь Коломойский основал две фирмы вместе с американской компанией Gray Fox, которая в 2018-2019 годах не выполнила условий контракта с оборонным заводом Артем и не вернула предоплату в размере 8,3 миллиона долларов. Об этом 13 июля сообщили журналисты https://bihus.info/partneramy-kolomojskogo-po-vyrobnycztvu-snaryadiv-staly-amerykanczi-yaki-kynuly-**********-oboronku-na-8-miljoniv/?fbclid=IwAR2LoDdcprY5P8XQ18vwofDu4oPC3Lj7COC_FTiMHEFVh6drC-4******** Bihus.Info .
Как утверждают СМИ, в марте 2018 года украинский завод Артем подписал контракт о поставке линии для производства снарядов с Gray Fox Logistics (это вымышленное название компании Gray Fox Aviation and Logistics, Inc) на сумму 16,6 миллиона долларов. Срок договора - один год.
Через два месяца государственный завод внес Gray Fox предоплату в размере 8,3 миллиона долларов. Однако другая сторона и через год условий договора не выполнила, вследствие чего делом занялось НАБУ.
А в январе 2020 года, как указано на портале, Gray Fox International создала две совместные фирмы с "группой Коломойского" - Рокот-М и Таргет-М - и является в них миноритарным учредителем.
Совместная деятельность украинских и американских партнеров, уверяют журналисты, как раз направлена на производство тех крупнокалиберных снарядов, которые должен выпускать завод Артем. Но без оборудования, которое должна была предоставить Gray Fox по контракту, этого сделать оборонное предприятие не может.
14.07.2020 14:15 Ответить
Там де Беня , там завжди "кідалово і разводняк " . .
14.07.2020 14:24 Ответить
И только 24% украинцев это понимают.
14.07.2020 14:28 Ответить
как поделиться с друзьями на фейсбук?
16.10.2020 21:26 Ответить
"Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор"

разгильдяйство и безответственность???? - это, что, серьезно???? а по-моему это целенаправленная политика. кто там был у нас министром обороны в 2014? похоже, нынешний - прямой наследник
14.07.2020 14:19 Ответить
Паша Лебедєв був ,, кацап від народження ,, далі - без коментарів .
14.07.2020 14:29 Ответить
кацап - це походження, не ми обираємо ким народитися, то таке... а він - москаль, оце погано, бо це вже ідеологія
15.07.2020 12:01 Ответить
Придется прибегнуть к тактике УПА - обеспечение оружием и боеприпасами отобранными у врага. Вот только такой приказ Зе не оттдаст. И придется добровольцам опять создавать отряды не подконтрольные силовикам и брать на себя.

А если серьезно, то тут все просто. Приказ "просто перестать стрелять" плохо выполняется ?, - посадить на голодный пайёк ! А что бы не было обвинений в зраде, мотивировать дефицитом и трудностями. Заодно сэкономить денешек, что бы прикрыть провалы в экономике.
14.07.2020 15:41 Ответить
Зеленський звинувачував Порошенка в тому, що він разукомплектовував російську техніку і контрабандою доставляв ці запчастини в Україну.
Зато Зеленського нема в чому звинувачувати - він просто поступово знищує боєздатність української армії.
Це маніакальна помста Зелемойського Порошенкові - як не вдається посадити, то треба знищити всі його здобутки: армію, мову, віру.
Дякуємо жителям Кривбаса за президента-пі да раса.
14.07.2020 15:46 Ответить
Хто ще не зрозумів що "зеленые человечки" це погибель України? Це сценарій 1918-1933. Це було вже зрозуміло коли Зеленський привітав Путлера з Новим Роком.
14.07.2020 17:04 Ответить
Так Зеленский выполняет свое обещание:"просто перестать стрелять",фактически разоружая армию.
14.07.2020 17:25 Ответить
Таран-це Лєбєдєв на початку 2014го...Розформування частин, та продаж(не купівля) озброєння...Також поїде на ЕрЕфію свого часу...
14.07.2020 17:26 Ответить
таран-кремлевская курва.
14.07.2020 23:57 Ответить
В нормальной стране за такое, как минимум влупили срок лет 10, в США было бы пожизненное, в Беларуси и РФ, на которую многие в Украине молятся, был бы расстрел.
15.07.2020 00:55 Ответить
критическая ошибка - в вышеназванных тобой странах такие невыполнимые задачи просто бы не поставили...какой смысл требовать исполнения того, чего уже нет...как и выпуска танков, самолетов и пр...
15.07.2020 06:17 Ответить
Какие же это "невыполнимые" задачи. Выпуск боеприпасов для 40-миллионной страны, это 0.001 ВВП, это при желании и воли можно сделать за считанные дни, можно даже закупить за границей если срочно нужно, вариантов масса, нужно лишь желание. Невыполнимые они только в глазах латентных сепаров, коллаборантов-предателей, которые молятся на путина.
15.07.2020 17:27 Ответить
чота ржу - совок десятилетиями налаживал ВПК, вбухивая огромные ресурсы - а тут Таран не выполнил сравнивую задачу, не имея для этого никаких возможностей, и это оказывается "провал"...Вы где были, требовательные критики, когда предприятия ВПК уничтожались...а сейчас поезд ушел, надо новое строить, с нуля.
15.07.2020 06:14 Ответить
Так треба по всій лінії фронту поставити динаміки і цілодобово крутити жарти 95 кварталу - ворог помре від сміху
15.07.2020 07:35 Ответить
за это тарана под суд а зеле импичмент
15.07.2020 10:01 Ответить
