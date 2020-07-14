Таран проваливает поставки боеприпасов в ВСУ, - Бутусов

Министр обороны Андрей Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сейчас июль, но до сих пор не заключен ни один контракт на поставку основных видов боеприпасов.

Ключевая проблема - не закуплены минометные мины 120 мм - основной вид вооружений, самый расходный на Донбассе. Когда из Киева приезжают военные чиновники и депутаты на фронт и спрашивают, чем помочь, им на всех уровнях говорят - мины 120 мм и минометы. Все кивают, но не делается ничего. Так вот - ни одной мины 120 мм и ни одного миномета 120 мм до сих пор не закуплено. Даже в планах нет. Чем только не стреляют на фронте - минами разных серий, разной массы, пристрелку такими минами вести очень трудно.

Мины 82 мм - не закупаются. А ведь взрыв 82 мм в 3-м полку - это следствие некачественных боеприпасов.

Гранаты ВОГ - ни одной штуки не закуплено. На фронте ВОГи выдают аптекарскими дозами. В плане есть, контрактов - нет.

Снаряды 122 мм и 152 мм - ни одной штуки не закуплено. В плане есть, контрактов - нет. Возникает вопрос, а зачем же вы содержите столько артиллерийских частей, если вы не обеспечиваете их боеприпасами? А боевая подготовка как будет вестись?" - пишет Бутусов.

По его словам, абсолютно критическая для армии ситуация с закупкой тепловизионных прицелов, тепловизионных дальномеров и биноклей - их единицы на фронте.

"О таком не стоит писать в прессе, однако как по-другому повлиять? Вся вертикаль обороны страны в вопросе боеприпасов и поставок необходимых вооружений оказалась совершенно недееспособной, уже июль, уже прошли все разумные и неразумные сроки изучения дел и внимания к проблеме.

Такое впечатление, что военное руководство старается не замечать войну и занимается своими кабинетными интригами не понимая, что там кто-то ведет бой. Не видят, что Россия обеспечивает минами и минометами и снарядами свои войска без всяких вопросов. Кабинетная армия в Киеве наплевательски относится к защите страны настоящей армией на фронте. Министр Таран, как человек далекий от войны, полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор. И если ситуация с боеприпасами останется такой же критической, буду писать гораздо жестче, пока не дойдет", - подытоживает главред Цензор.НЕТ.