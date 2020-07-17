Пересмотр минских соглашений отбросит урегулирование ситуации на Донбассе, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москву беспокоят заявления Киева о том, что минские соглашения потеряли свою актуальность и их необходимо пересмотреть или заменить более современным документом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК".
"Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации в Украине", - заявил Песков.
Ранее вице-премьер Украины - первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что минские соглашения не отражают нынешних реалий и потребностей по урегулированию конфликта на Донбассе, и Западу стоит поддержать их пересмотр и прагматический подход к их выполнению.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
треба було казати проти путіна
Кому ты брешишь.? Сделать подлость соседу -- основная цель жизни россиянина !
А нашим деятелям не надо врать, а четко сказать, что выходить из Минска и Нормандского формата не разрешает лично Путин, и другой причины нет.
Если Украина их отменит то ***** будет прыгать от счастья.
Заходу, особливо США, вигідно зберігати мінські договорняки, тому що вони залишають простір для маневру з санкціями проти Росії і як наслідок - переваги у торговельних війнах.
Як наслідок - поки мінські договорняки будуть діяти, і жодна сторона не буде виконувати своїх зобов'язань - конфлікт на Донбасі буде тривати десятиліттями.
говорили -отведите войска,люди перестанут погибать.отвели...и что?
перетопчитесь.кушайте санкции большим лаптем