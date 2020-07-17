Пересмотр минских соглашений отбросит урегулирование ситуации на Донбассе, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москву беспокоят заявления Киева о том, что минские соглашения потеряли свою актуальность и их необходимо пересмотреть или заменить более современным документом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК".

"Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации в Украине", - заявил Песков.

Ранее вице-премьер Украины - первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что минские соглашения не отражают нынешних реалий и потребностей по урегулированию конфликта на Донбассе, и Западу стоит поддержать их пересмотр и прагматический подход к их выполнению.

