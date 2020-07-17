РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5312 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 653 50

Пересмотр минских соглашений отбросит урегулирование ситуации на Донбассе, - Песков

Пересмотр минских соглашений отбросит урегулирование ситуации на Донбассе, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москву беспокоят заявления Киева о том, что минские соглашения потеряли свою актуальность и их необходимо пересмотреть или заменить более современным документом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК".

"Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации в Украине", - заявил Песков.

Ранее вице-премьер Украины - первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что минские соглашения не отражают нынешних реалий и потребностей по урегулированию конфликта на Донбассе, и Западу стоит поддержать их пересмотр и прагматический подход к их выполнению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минские соглашения могут изменить только лидеры "нормандской четверки", - Резников

Автор: 

Песков Дмитрий (1986) россия (96963) Донбасс (26963) минские соглашения (3229)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
я вижу, сегодня давали розовые таблеточки на обед..
показать весь комментарий
17.07.2020 14:23 Ответить
+8
Да Россия и не планирует окончить. Смотри Приднестровье, Абхазия Ю. Осетия.
Кому ты брешишь.? Сделать подлость соседу -- основная цель жизни россиянина !
показать весь комментарий
17.07.2020 14:10 Ответить
+6
Какая отвратительная рожа! (C)
показать весь комментарий
17.07.2020 14:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какая отвратительная рожа! (C)
показать весь комментарий
17.07.2020 14:07 Ответить
Якщо до безкінечності додати ще щось то все одно буде безкінечність! Тому Україну абсолютно не лякає збільшення терміну врегулювання якого немає в природі! Немає дати закінчення війни, тому відтермінування цієї дати на більш пізній термін абсолютно нічого не змінює для України! Навпаки, відкидання Мінських угод дає шанс закінчити цю війну перемогою над путіним!
показать весь комментарий
17.07.2020 14:12 Ответить
с зелей перемагать будешь?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:15 Ответить
Мені Зеленський більш подобається як Верховний Головнокомандувач. Він не боїться війни, не тікає за кордон при першому ж загостренні, як порошенко, готовий померти за Україну. Краще йти в бій з путіним маючи Головнокомандувачем хоч і дилетанта але смілового та рішучого, ніж переляканого пердуна порошенка.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:19 Ответить
я вижу, сегодня давали розовые таблеточки на обед..
показать весь комментарий
17.07.2020 14:23 Ответить
І запив їх він пляшкою оковитої.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:24 Ответить
И вы туда же?! У человека есть своё мнение, возражайте аргументировано, а не несети чушь о таблетках и иже с ними.
показать весь комментарий
18.07.2020 00:57 Ответить
нам его мнение известно уже лет пять,если не более.ничего нового.одни антитезы.если бело-он говорит черное,и наоборот
показать весь комментарий
18.07.2020 08:16 Ответить
Опровергайте, но причём здесь таблетки?! Посмотрите на третий пункт:
Перегляд Мінських угод відкине врегулювання ситуації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 226
показать весь комментарий
21.07.2020 22:58 Ответить
Ага, как в совке инакомыслящим. Правда?!
показать весь комментарий
18.07.2020 00:55 Ответить
ты проболтался,гэбнявый Краще йти в бій з путіним
треба було казати проти путіна
показать весь комментарий
17.07.2020 14:26 Ответить
А вы записались в grammar nazi? Кстати, в русском тоже говорить надо "против Путина", а иначе будет двойственность в понимании.
показать весь комментарий
18.07.2020 00:54 Ответить
Что-то у укушенного в мозг грицацуевым появились симптомы белой горячки!
показать весь комментарий
17.07.2020 14:32 Ответить
Да Россия и не планирует окончить. Смотри Приднестровье, Абхазия Ю. Осетия.
Кому ты брешишь.? Сделать подлость соседу -- основная цель жизни россиянина !
показать весь комментарий
17.07.2020 14:10 Ответить
Это потому, что Минские угоды российские СМИ в 2014 году называли "Мирный план Путина", который был после "типичного принуждения к миру" при Иловайске.

А нашим деятелям не надо врать, а четко сказать, что выходить из Минска и Нормандского формата не разрешает лично Путин, и другой причины нет.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:10 Ответить
Минские - единственный инструмент привязывающий санкции к Росии.
Если Украина их отменит то ***** будет прыгать от счастья.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:14 Ответить
Санкции никак не влияют на факт оккупации. Не надо сидеть,как три обезьяны, и этого не принимать. Мы Родину продаем за эти угоды и санкции. Они солому жрать будут, но ничего не поменяется.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:14 Ответить
Путіну вигідно зберігати мінські договорняки, тому що в них Порошенко за підписом Кучми фактично легітимізував нинішню "владу" на непідконтрольних територіях через дозвіл на проведення там виборів перед отриманням контролю за кордоном.
Заходу, особливо США, вигідно зберігати мінські договорняки, тому що вони залишають простір для маневру з санкціями проти Росії і як наслідок - переваги у торговельних війнах.
Як наслідок - поки мінські договорняки будуть діяти, і жодна сторона не буде виконувати своїх зобов'язань - конфлікт на Донбасі буде тривати десятиліттями.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:17 Ответить
не паникуй,никто минские отменять не будет.нам нравится раха под санкциями
показать весь комментарий
17.07.2020 14:19 Ответить
Так давай в окоп, кажуть що вже скоро санкції подіють і раха капітулює, боятись нічого Пересмотр минских соглашений отбросит урегулирование ситуации на Донбассе, - Песков - Цензор.НЕТ 6541
показать весь комментарий
17.07.2020 14:21 Ответить
ты уже там,гэбнявое?от сирии с ливией петляешь?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:23 Ответить
Бери вище, бо він готує промову у Мюнхенському пабі.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:25 Ответить
То есть всё, что вам нужно, это - санкции для РФ, а люди пусть продолжают погибать. Так?! Даёшь 50 лет санкций для РФ и можно спать спокойно с чувством выполненного долга! Так?!
показать весь комментарий
18.07.2020 01:03 Ответить
то есть,если снять с рахи санкции-люди перестанут погибать?
говорили -отведите войска,люди перестанут погибать.отвели...и что?
показать весь комментарий
18.07.2020 08:18 Ответить
Никто не говорит о снятии санкций, но одних лишь санкций недостаточно. Развели точечно, и где развели там не погибают, да и стрельбы не ведут.
показать весь комментарий
21.07.2020 22:52 Ответить
В мінському договірняку немає умови проведення виборів перед отриманням контролю над кордоном. То взагалі різні пункти договірняка, як і особливий статус.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:28 Ответить
Є, там прямо сказано що контроль над кордоном передається Україні на наступний день після проведення виборів.
показать весь комментарий
17.07.2020 16:15 Ответить
Так, про місцеві вибори, після яких буде повний контроль над кордоном. Ключове слово в тому пункті (здається 9-му) - саме повний. А отже те означає, що до виборів буде хоча б частковий контроль (ну то я так думаю). Але хто і як викрутить той пункт - залежить від задачі, що теє тіло виконує: відродження чи здача держави. Але це знову лишень моє ІМХО...
показать весь комментарий
17.07.2020 19:55 Ответить
В М-2 противоречие, которое и хотят устранить, ибо попаредник даже не попытался этого сделать. Противоречие заключается в том, что нельзя провести выборы по законам Украины и международным правилам, не имея контроля над границей и при наличии иностранной армии в регионе.
показать весь комментарий
18.07.2020 01:07 Ответить
Песков не визнає втручання росії на Донбасі. Так куди і що відкине перегляд Мінських домовленостей?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:11 Ответить
Як можна врегулювати війну?Пересмотр минских соглашений отбросит урегулирование ситуации на Донбассе, - Песков - Цензор.НЕТ 5462
показать весь комментарий
17.07.2020 14:11 Ответить
Видно шо невтерпеж - зачастили заявлять про то как они "не хотят" отмены Минска)
показать весь комментарий
17.07.2020 14:11 Ответить
Очевидно, что Минские соглашения выгодны рашке... Кто их подписал?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:12 Ответить
а кто?давай скрин.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:18 Ответить
Не рашке, когда вы казламордые уже запомните, свинособакия, вот ваша сторона
показать весь комментарий
17.07.2020 14:35 Ответить
От Минских договорняков надо было отказаться ещё при Порошенко, когда увидели, что российские войска не поддерживают перемирия. А ещё лучше было бы отказаться сразу после захвата Дебальцево. Ведь Дебальцево согласно Минских договорняков принадлежит Украине.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:13 Ответить
отказаться и освободить росию от санкций? А что взамен?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:16 Ответить
Тільки не відмовиться, а визнавати весь час, що вони порушені саме росією і тому призупинені та введені санкції проти росії.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:19 Ответить
Отказываться не надо было, а надо было добиваться устранения заложенных в них противоречий, о чём и говорит власть сейчас. К сожалению потеряли несколько лет.
показать весь комментарий
18.07.2020 01:10 Ответить
завлекает рыжий брехунец...мол сделайте нам каку-откажитесь от минска.
перетопчитесь.кушайте санкции большим лаптем
показать весь комментарий
17.07.2020 14:17 Ответить
Да плевать ему на санкции - не он от них страдает, а россияне будут жрать траву, но не уступят "фашистам" и "проклятым империалистам". Его и Пуйло вполне устраивает нынешняя ситуация.
показать весь комментарий
18.07.2020 01:14 Ответить
нас этот вариант тоже устраивает-пусть жрут траву.на траве вырастут болезненные и немощные оккупанты.
показать весь комментарий
18.07.2020 08:20 Ответить
В Северной Корее жрут её уже много лет, но с пути Ким Ир Сэна не сворачивают.
показать весь комментарий
21.07.2020 22:46 Ответить
Перегляд Мінських угод відкине врегулювання ситуації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5070
показать весь комментарий
18.07.2020 08:23 Ответить
Пока вторая часть этой фразы не работает
показать весь комментарий
21.07.2020 22:48 Ответить
Минском Порох подловил кремлеского упыря когда тот напившись крови под Дебальцево решил что уже победил. Но условия "победы" хитрий петро выписал так что "пабеда" превратилась в четыре года санкций.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:18 Ответить
Боже, какая наивность! Не Пуйло и Ко страдают от этих санкций. Никакой хитрости там нет - подписали, чтобы остановить горячую фазу войны. Это было правильным решением. Неправильным было последовавшее политическое и дипломатическое бездействие. Попаредники даже не попытались пересматривать М-2 с его явными противоречиями.
показать весь комментарий
18.07.2020 01:20 Ответить
На самом деле Минские соглашения не вьіполняет РФ , в части пунктов безопасности : прекращение огня и вьівод "иностранньіх вооруженньіх формирований и их вооружений" с территории Украиньі. Зеленский подловил на єтом Путина и началось давление на РФ в Нормандском формате. Тем более , что Украина установила предельньій срок имплементации Минских соглашений и согласовала его с Германией и Францией. Идет сложная дипломатическая игра против РФ , ее загнали в угол. Ждать осталось меньше года , когда либо РФ вьіведет свою гибридную армию , либо сама вьійдет из Минска. Но, с ужесточением санкций.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:29 Ответить
Отбросит. Назад или вперед?
показать весь комментарий
17.07.2020 14:37 Ответить
Капець, а зараз вона прям така урегульована і мирна?
показать весь комментарий
17.07.2020 15:26 Ответить
 
 