Минские соглашения могут изменить только лидеры "нормандской четверки", - Резников

Любые решения относительно будущего минских переговоров могут принимать только лидеры "нормандской четверки". Украина продолжает активно работать в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), но настаивает на необходимости пересмотра Минских соглашений

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников

"Решение о том, что Минск "родился" было принято на уровне нормандского формата, соответственно, только в этих консультациях могут приниматься любые другие решения, связанные с Минском. ТКГ - это технический и логистический центр, задача которого контактировать по вопросам, которые возникают, но все решения должны и могут приниматься только лидерами Нормандского формата ", - добавил Резников.

При этом он отметил, что "нормандская встреча" может пройти и в заочном формате, если это согласятся лидеры стран-участниц. Вице-премьер уточнил, что консультации реалистично провести в сентябре после выполнения обязательств саммита в Париже. Но только "при наличии взаимного согласия всех участников в этом процессе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова Резникова о пересмотре минских соглашений возмутили Кремль

По его словам, ряд пунктов Минских соглашений от февраля 2015 не соответствуют сегодняшним реалиям. Он напомнил, что в документе обозначены уже неактуальны даты выполнения договоренностей, линия разграничения и порядок проведения выборов в ОРДЛО к восстановлению контроля Украины над своей границей.

"Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. Об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау Меркель о том, что Минск не высечен на камне. Ничего нового я не сказал", - добавил он.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Украина официально подтвердить намерения пересмотреть Минские соглашения. В противном случае Россия будет рассматривать это как отказ Украины от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу.

Также читайте: Резников: Минские соглашения не отражают реалий, Западу стоит поддержать их пересмотр

минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Резников Алексей (1173)
+5
У ніч з 10-11 липня 2014 р російська реактивна артилерія зі своєї території завдала удару по позиціям українських воїнів у районі Зеленопілля. Тоді загинуло 30 воїнів ЗСУ і шестеро прикордонників.
Світла пам'ять Воїнам України!!!

10.07.2020 19:49 Ответить
+3
Чушь и ахинея! Этой бумажкой можно подтереться, у нее вообще нет никакого юридического статуса!
10.07.2020 21:05 Ответить
+3
Судьбы банановых республик обычно решают боле мощные страны. Особенно тех, кто отдал ядерное оружие за бусики и зеркальце.
10.07.2020 21:41 Ответить
Минские договорняки может изменить только ядреная бимба в кремпль!
10.07.2020 19:43 Ответить
Все это.... Нуланд приехала и заставила Украину подписать эти минские соглашения.
10.07.2020 19:43 Ответить
минские это большой плюс для Украины
10.07.2020 20:09 Ответить
тобто сорокадвухлетний янелох самоустранился...
10.07.2020 19:45 Ответить
Самоустранили, не тянет на лидера
10.07.2020 19:48 Ответить
Він зайнятий, йому скоро родить час.
10.07.2020 19:51 Ответить
та воно кругом не перший...дитё будет шо монгол...привет от богдана.
10.07.2020 19:55 Ответить
То йому і тут роги наставили? Ну точно він нє лох!😂😂😂😂😂😂😂😂
10.07.2020 19:58 Ответить
зеля лох, сашапаламарчук не лох, заробітчанин клавовий!
10.07.2020 20:13 Ответить
Так і є. Працюю за рошенки.
10.07.2020 20:53 Ответить
У ніч з 10-11 липня 2014 р російська реактивна артилерія зі своєї території завдала удару по позиціям українських воїнів у районі Зеленопілля. Тоді загинуло 30 воїнів ЗСУ і шестеро прикордонників.
Світла пам'ять Воїнам України!!!

10.07.2020 19:49 Ответить
Ну и Зеленский, написал минские и подписал, теперь ломают гловы вместе с Порошенко, что делать.
10.07.2020 20:20 Ответить
у терпил началась истерика
10.07.2020 20:30 Ответить
Тобто, Резніков натякає, що мають бути нові погодження?
Гірші, чи кращі для України?
А які будуть насправді - питання риторичне... при бубочці...
10.07.2020 20:34 Ответить
Европа!? "Мораль, философия, наука, религия, - все это в Европе нужно лишь затем чтобы научить людей спасать свои шкуры. Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ШКУРА СТАЛА ФЛАГОМ Европы. Флаги раскрашены по-разному, но все они сделаны из одного материала - человеческой кожи" - роман "Шкура" Курцио Малапарте,
10.07.2020 20:51 Ответить
Чушь и ахинея! Этой бумажкой можно подтереться, у нее вообще нет никакого юридического статуса!
10.07.2020 21:05 Ответить
Судьбы банановых республик обычно решают боле мощные страны. Особенно тех, кто отдал ядерное оружие за бусики и зеркальце.
10.07.2020 21:41 Ответить
Я не понял. Украина не вправе решать свою судьбу? Тогда уберите с карты эту страну.
10.07.2020 22:53 Ответить
Нет ни малейшего смысла встречаться далее в нормандском формате. Путин многократно доказал, что его цель не мир, а порабощение Украины. Пора прекратить лицемерную болтовню о стремлении Зеленского / Ермака "кончить войну". Надо только готовиться давать отпор аппетитам Путина - отпор по всем направлениям. Другого выхода нет.
Сейчас уже ни для кого не секрет, что Ермак завербован ФСБ России. И про Оманский сговор известно.
10.07.2020 23:06 Ответить
Т.Е никогда не будут изменены - до самого распада московии
11.07.2020 00:49 Ответить
Не надо бред нести. Украина может в любой момент отменить Минские соглашения.
11.07.2020 10:18 Ответить
 
 