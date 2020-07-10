Минские соглашения могут изменить только лидеры "нормандской четверки", - Резников

Любые решения относительно будущего минских переговоров могут принимать только лидеры "нормандской четверки". Украина продолжает активно работать в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), но настаивает на необходимости пересмотра Минских соглашений

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников

"Решение о том, что Минск "родился" было принято на уровне нормандского формата, соответственно, только в этих консультациях могут приниматься любые другие решения, связанные с Минском. ТКГ - это технический и логистический центр, задача которого контактировать по вопросам, которые возникают, но все решения должны и могут приниматься только лидерами Нормандского формата ", - добавил Резников.

При этом он отметил, что "нормандская встреча" может пройти и в заочном формате, если это согласятся лидеры стран-участниц. Вице-премьер уточнил, что консультации реалистично провести в сентябре после выполнения обязательств саммита в Париже. Но только "при наличии взаимного согласия всех участников в этом процессе".

По его словам, ряд пунктов Минских соглашений от февраля 2015 не соответствуют сегодняшним реалиям. Он напомнил, что в документе обозначены уже неактуальны даты выполнения договоренностей, линия разграничения и порядок проведения выборов в ОРДЛО к восстановлению контроля Украины над своей границей.

"Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. Об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау Меркель о том, что Минск не высечен на камне. Ничего нового я не сказал", - добавил он.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Украина официально подтвердить намерения пересмотреть Минские соглашения. В противном случае Россия будет рассматривать это как отказ Украины от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу.

