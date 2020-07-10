Мінські угоди можуть змінити тільки лідери "нормандської четвірки", - Резніков

Будь-які рішення щодо майбутнього мінських переговорів можуть приймати тільки лідери "нормандської четвірки". Україна продовжує активно працювати в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ), але наполягає на необхідності перегляду Мінських угод.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков

"Рішення про те, що Мінськ "народився" було прийнято на рівні Нормандського формату, відповідно, тільки в цих консультаціях можуть прийматися будь-які інші рішення, пов'язані з Мінськом. ТКГ - це технічний та логістичний центр, завдання якого контактувати з питань, які виникають, але всі рішення мають і можуть прийматися тільки лідерами Нормандського формату", - додав Резніков.

При цьому він зазначив, що "нормандська зустріч" може пройти і в заочному форматі, якщо на це погодяться лідери країн-учасниць. Віце-прем'єр уточнив, що консультації реалістично провести у вересні після виконання зобов'язань саміту в Парижі. Але тільки "при наявності взаємної згоди всіх учасників в цьому процесі".

За його словами, низка пунктів Мінських угод від лютого 2015 року не відповідають сьогоднішнім реаліям. Він нагадав, що в документі позначені вже неактуальні дати виконання домовленостей, лінія розмежування і порядок проведення виборів в ОРДЛО до відновлення контролю України над своїм кордоном.

"Є маса речей, які сьогодні вже не працюють, і тому сторони в Мінську не можуть домовитися апріорі. Про це кажуть і наші європейські партнери, починаючи з фрази канцлера Німеччини фрау Меркель про те, що Мінськ не висічений на камені. Нічого нового я не сказав", - додав він.

Раніше заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що Україна має офіційно підтвердити наміри переглянути Мінські угоди. В іншому випадку Росія буде розглядати це як відмову України від усіх домовленостей і від переговорів по Донбасу.