Мінські угоди можуть змінити тільки лідери "нормандської четвірки", - Резніков

Мінські угоди можуть змінити тільки лідери

Будь-які рішення щодо майбутнього мінських переговорів можуть приймати тільки лідери "нормандської четвірки". Україна продовжує активно працювати в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ), але наполягає на необхідності перегляду Мінських угод.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков

"Рішення про те, що Мінськ "народився" було прийнято на рівні Нормандського формату, відповідно, тільки в цих консультаціях можуть прийматися будь-які інші рішення, пов'язані з Мінськом. ТКГ - це технічний та логістичний центр, завдання якого контактувати з питань, які виникають, але всі рішення мають і можуть прийматися тільки лідерами Нормандського формату", - додав Резніков.

При цьому він зазначив, що "нормандська зустріч" може пройти і в заочному форматі, якщо на це погодяться лідери країн-учасниць. Віце-прем'єр уточнив, що консультації реалістично провести у вересні після виконання зобов'язань саміту в Парижі. Але тільки "при наявності взаємної згоди всіх учасників в цьому процесі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков: Мінські угоди не відображають реалій, Заходу варто підтримати їх перегляд

За його словами, низка пунктів Мінських угод від лютого 2015 року не відповідають сьогоднішнім реаліям. Він нагадав, що в документі позначені вже неактуальні дати виконання домовленостей, лінія розмежування і порядок проведення виборів в ОРДЛО до відновлення контролю України над своїм кордоном.

"Є маса речей, які сьогодні вже не працюють, і тому сторони в Мінську не можуть домовитися апріорі. Про це кажуть і наші європейські партнери, починаючи з фрази канцлера Німеччини фрау Меркель про те, що Мінськ не висічений на камені. Нічого нового я не сказав", - додав він.

Раніше заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що Україна має офіційно підтвердити наміри переглянути Мінські угоди. В іншому випадку Росія буде розглядати це як відмову України від усіх домовленостей і від переговорів по Донбасу.

мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Резніков Олексій (1451)
+5
У ніч з 10-11 липня 2014 р російська реактивна артилерія зі своєї території завдала удару по позиціям українських воїнів у районі Зеленопілля. Тоді загинуло 30 воїнів ЗСУ і шестеро прикордонників.
Світла пам'ять Воїнам України!!!

Минские соглашения могут изменить только лидеры "нормандской четверки", - Резников - Цензор.НЕТ 9205
10.07.2020 19:49 Відповісти
+3
Чушь и ахинея! Этой бумажкой можно подтереться, у нее вообще нет никакого юридического статуса!
10.07.2020 21:05 Відповісти
+3
Судьбы банановых республик обычно решают боле мощные страны. Особенно тех, кто отдал ядерное оружие за бусики и зеркальце.
10.07.2020 21:41 Відповісти
Минские договорняки может изменить только ядреная бимба в кремпль!
10.07.2020 19:43 Відповісти
Все это.... Нуланд приехала и заставила Украину подписать эти минские соглашения.
10.07.2020 19:43 Відповісти
минские это большой плюс для Украины
10.07.2020 20:09 Відповісти
тобто сорокадвухлетний янелох самоустранился...
10.07.2020 19:45 Відповісти
Самоустранили, не тянет на лидера
10.07.2020 19:48 Відповісти
Він зайнятий, йому скоро родить час.
10.07.2020 19:51 Відповісти
та воно кругом не перший...дитё будет шо монгол...привет от богдана.
10.07.2020 19:55 Відповісти
То йому і тут роги наставили? Ну точно він нє лох!😂😂😂😂😂😂😂😂
10.07.2020 19:58 Відповісти
зеля лох, сашапаламарчук не лох, заробітчанин клавовий!
10.07.2020 20:13 Відповісти
Так і є. Працюю за рошенки.
10.07.2020 20:53 Відповісти
Ну и Зеленский, написал минские и подписал, теперь ломают гловы вместе с Порошенко, что делать.
10.07.2020 20:20 Відповісти
у терпил началась истерика
10.07.2020 20:30 Відповісти
Тобто, Резніков натякає, що мають бути нові погодження?
Гірші, чи кращі для України?
А які будуть насправді - питання риторичне... при бубочці...
10.07.2020 20:34 Відповісти
Европа!? "Мораль, философия, наука, религия, - все это в Европе нужно лишь затем чтобы научить людей спасать свои шкуры. Под предлогом спасения шкуры в конце концов мы все друг друга поубиваем. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ШКУРА СТАЛА ФЛАГОМ Европы. Флаги раскрашены по-разному, но все они сделаны из одного материала - человеческой кожи" - роман "Шкура" Курцио Малапарте,
10.07.2020 20:51 Відповісти
Чушь и ахинея! Этой бумажкой можно подтереться, у нее вообще нет никакого юридического статуса!
10.07.2020 21:05 Відповісти
Судьбы банановых республик обычно решают боле мощные страны. Особенно тех, кто отдал ядерное оружие за бусики и зеркальце.
10.07.2020 21:41 Відповісти
Я не понял. Украина не вправе решать свою судьбу? Тогда уберите с карты эту страну.
10.07.2020 22:53 Відповісти
Нет ни малейшего смысла встречаться далее в нормандском формате. Путин многократно доказал, что его цель не мир, а порабощение Украины. Пора прекратить лицемерную болтовню о стремлении Зеленского / Ермака "кончить войну". Надо только готовиться давать отпор аппетитам Путина - отпор по всем направлениям. Другого выхода нет.
Сейчас уже ни для кого не секрет, что Ермак завербован ФСБ России. И про Оманский сговор известно.
10.07.2020 23:06 Відповісти
Минские соглашения могут изменить только лидеры "нормандской четверки", - Резников

Т.Е никогда не будут изменены - до самого распада московии
11.07.2020 00:49 Відповісти
Не надо бред нести. Украина может в любой момент отменить Минские соглашения.
11.07.2020 10:18 Відповісти
 
 