Перегляд Мінських угод відкине врегулювання ситуації на Донбасі, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москву турбують заяви Києва про те, що Мінські угоди втратили свою актуальність і їх необхідно переглянути або замінити більш сучасним документом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".

"Це, з нашої точки зору, дуже небезпечна тенденція в заявах керівництва в Києві, яка може нас суттєво взагалі відкинути за часом від моменту врегулювання ситуації в Україні", - заявив Пєсков.

Раніше віцепрем'єр України - перший заступник голови української делегації в тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив, що Мінські угоди не відображають нинішніх реалій і потреб щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, і Заходу варто підтримати їхній перегляд і прагматичний підхід до їхнього виконання.

Також читайте: Мінські угоди можуть змінити тільки лідери "нормандської четвірки", - Резніков

Топ коментарі
+11
я вижу, сегодня давали розовые таблеточки на обед..
показати весь коментар
17.07.2020 14:23 Відповісти
+8
Да Россия и не планирует окончить. Смотри Приднестровье, Абхазия Ю. Осетия.
Кому ты брешишь.? Сделать подлость соседу -- основная цель жизни россиянина !
показати весь коментар
17.07.2020 14:10 Відповісти
+6
Какая отвратительная рожа! (C)
показати весь коментар
17.07.2020 14:07 Відповісти
Какая отвратительная рожа! (C)
показати весь коментар
17.07.2020 14:07 Відповісти
Якщо до безкінечності додати ще щось то все одно буде безкінечність! Тому Україну абсолютно не лякає збільшення терміну врегулювання якого немає в природі! Немає дати закінчення війни, тому відтермінування цієї дати на більш пізній термін абсолютно нічого не змінює для України! Навпаки, відкидання Мінських угод дає шанс закінчити цю війну перемогою над путіним!
показати весь коментар
17.07.2020 14:12 Відповісти
с зелей перемагать будешь?
показати весь коментар
17.07.2020 14:15 Відповісти
Мені Зеленський більш подобається як Верховний Головнокомандувач. Він не боїться війни, не тікає за кордон при першому ж загостренні, як порошенко, готовий померти за Україну. Краще йти в бій з путіним маючи Головнокомандувачем хоч і дилетанта але смілового та рішучого, ніж переляканого пердуна порошенка.
показати весь коментар
17.07.2020 14:19 Відповісти
я вижу, сегодня давали розовые таблеточки на обед..
показати весь коментар
17.07.2020 14:23 Відповісти
І запив їх він пляшкою оковитої.
показати весь коментар
17.07.2020 14:24 Відповісти
И вы туда же?! У человека есть своё мнение, возражайте аргументировано, а не несети чушь о таблетках и иже с ними.
показати весь коментар
18.07.2020 00:57 Відповісти
нам его мнение известно уже лет пять,если не более.ничего нового.одни антитезы.если бело-он говорит черное,и наоборот
показати весь коментар
18.07.2020 08:16 Відповісти
Опровергайте, но причём здесь таблетки?! Посмотрите на третий пункт:
Перегляд Мінських угод відкине врегулювання ситуації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 226
показати весь коментар
21.07.2020 22:58 Відповісти
Ага, как в совке инакомыслящим. Правда?!
показати весь коментар
18.07.2020 00:55 Відповісти
ты проболтался,гэбнявый Краще йти в бій з путіним
треба було казати проти путіна
показати весь коментар
17.07.2020 14:26 Відповісти
А вы записались в grammar nazi? Кстати, в русском тоже говорить надо "против Путина", а иначе будет двойственность в понимании.
показати весь коментар
18.07.2020 00:54 Відповісти
Что-то у укушенного в мозг грицацуевым появились симптомы белой горячки!
показати весь коментар
17.07.2020 14:32 Відповісти
Да Россия и не планирует окончить. Смотри Приднестровье, Абхазия Ю. Осетия.
Кому ты брешишь.? Сделать подлость соседу -- основная цель жизни россиянина !
показати весь коментар
17.07.2020 14:10 Відповісти
Это потому, что Минские угоды российские СМИ в 2014 году называли "Мирный план Путина", который был после "типичного принуждения к миру" при Иловайске.

А нашим деятелям не надо врать, а четко сказать, что выходить из Минска и Нормандского формата не разрешает лично Путин, и другой причины нет.
показати весь коментар
17.07.2020 14:10 Відповісти
Минские - единственный инструмент привязывающий санкции к Росии.
Если Украина их отменит то ***** будет прыгать от счастья.
показати весь коментар
17.07.2020 14:14 Відповісти
Санкции никак не влияют на факт оккупации. Не надо сидеть,как три обезьяны, и этого не принимать. Мы Родину продаем за эти угоды и санкции. Они солому жрать будут, но ничего не поменяется.
показати весь коментар
17.07.2020 15:14 Відповісти
Путіну вигідно зберігати мінські договорняки, тому що в них Порошенко за підписом Кучми фактично легітимізував нинішню "владу" на непідконтрольних територіях через дозвіл на проведення там виборів перед отриманням контролю за кордоном.
Заходу, особливо США, вигідно зберігати мінські договорняки, тому що вони залишають простір для маневру з санкціями проти Росії і як наслідок - переваги у торговельних війнах.
Як наслідок - поки мінські договорняки будуть діяти, і жодна сторона не буде виконувати своїх зобов'язань - конфлікт на Донбасі буде тривати десятиліттями.
показати весь коментар
17.07.2020 14:17 Відповісти
не паникуй,никто минские отменять не будет.нам нравится раха под санкциями
показати весь коментар
17.07.2020 14:19 Відповісти
Так давай в окоп, кажуть що вже скоро санкції подіють і раха капітулює, боятись нічого Пересмотр минских соглашений отбросит урегулирование ситуации на Донбассе, - Песков - Цензор.НЕТ 6541
показати весь коментар
17.07.2020 14:21 Відповісти
ты уже там,гэбнявое?от сирии с ливией петляешь?
показати весь коментар
17.07.2020 14:23 Відповісти
Бери вище, бо він готує промову у Мюнхенському пабі.
показати весь коментар
17.07.2020 14:25 Відповісти
То есть всё, что вам нужно, это - санкции для РФ, а люди пусть продолжают погибать. Так?! Даёшь 50 лет санкций для РФ и можно спать спокойно с чувством выполненного долга! Так?!
показати весь коментар
18.07.2020 01:03 Відповісти
то есть,если снять с рахи санкции-люди перестанут погибать?
говорили -отведите войска,люди перестанут погибать.отвели...и что?
показати весь коментар
18.07.2020 08:18 Відповісти
Никто не говорит о снятии санкций, но одних лишь санкций недостаточно. Развели точечно, и где развели там не погибают, да и стрельбы не ведут.
показати весь коментар
21.07.2020 22:52 Відповісти
В мінському договірняку немає умови проведення виборів перед отриманням контролю над кордоном. То взагалі різні пункти договірняка, як і особливий статус.
показати весь коментар
17.07.2020 14:28 Відповісти
Є, там прямо сказано що контроль над кордоном передається Україні на наступний день після проведення виборів.
показати весь коментар
17.07.2020 16:15 Відповісти
Так, про місцеві вибори, після яких буде повний контроль над кордоном. Ключове слово в тому пункті (здається 9-му) - саме повний. А отже те означає, що до виборів буде хоча б частковий контроль (ну то я так думаю). Але хто і як викрутить той пункт - залежить від задачі, що теє тіло виконує: відродження чи здача держави. Але це знову лишень моє ІМХО...
показати весь коментар
17.07.2020 19:55 Відповісти
В М-2 противоречие, которое и хотят устранить, ибо попаредник даже не попытался этого сделать. Противоречие заключается в том, что нельзя провести выборы по законам Украины и международным правилам, не имея контроля над границей и при наличии иностранной армии в регионе.
показати весь коментар
18.07.2020 01:07 Відповісти
Песков не визнає втручання росії на Донбасі. Так куди і що відкине перегляд Мінських домовленостей?
показати весь коментар
17.07.2020 14:11 Відповісти
Як можна врегулювати війну?Пересмотр минских соглашений отбросит урегулирование ситуации на Донбассе, - Песков - Цензор.НЕТ 5462
показати весь коментар
17.07.2020 14:11 Відповісти
Видно шо невтерпеж - зачастили заявлять про то как они "не хотят" отмены Минска)
показати весь коментар
17.07.2020 14:11 Відповісти
Очевидно, что Минские соглашения выгодны рашке... Кто их подписал?
показати весь коментар
17.07.2020 14:12 Відповісти
а кто?давай скрин.
показати весь коментар
17.07.2020 14:18 Відповісти
Не рашке, когда вы казламордые уже запомните, свинособакия, вот ваша сторона
показати весь коментар
17.07.2020 14:35 Відповісти
От Минских договорняков надо было отказаться ещё при Порошенко, когда увидели, что российские войска не поддерживают перемирия. А ещё лучше было бы отказаться сразу после захвата Дебальцево. Ведь Дебальцево согласно Минских договорняков принадлежит Украине.
показати весь коментар
17.07.2020 14:13 Відповісти
отказаться и освободить росию от санкций? А что взамен?
показати весь коментар
17.07.2020 14:16 Відповісти
Тільки не відмовиться, а визнавати весь час, що вони порушені саме росією і тому призупинені та введені санкції проти росії.
показати весь коментар
17.07.2020 14:19 Відповісти
Отказываться не надо было, а надо было добиваться устранения заложенных в них противоречий, о чём и говорит власть сейчас. К сожалению потеряли несколько лет.
показати весь коментар
18.07.2020 01:10 Відповісти
завлекает рыжий брехунец...мол сделайте нам каку-откажитесь от минска.
перетопчитесь.кушайте санкции большим лаптем
показати весь коментар
17.07.2020 14:17 Відповісти
Да плевать ему на санкции - не он от них страдает, а россияне будут жрать траву, но не уступят "фашистам" и "проклятым империалистам". Его и Пуйло вполне устраивает нынешняя ситуация.
показати весь коментар
18.07.2020 01:14 Відповісти
нас этот вариант тоже устраивает-пусть жрут траву.на траве вырастут болезненные и немощные оккупанты.
показати весь коментар
18.07.2020 08:20 Відповісти
В Северной Корее жрут её уже много лет, но с пути Ким Ир Сэна не сворачивают.
показати весь коментар
21.07.2020 22:46 Відповісти
Перегляд Мінських угод відкине врегулювання ситуації на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5070
показати весь коментар
18.07.2020 08:23 Відповісти
Пока вторая часть этой фразы не работает
показати весь коментар
21.07.2020 22:48 Відповісти
Минском Порох подловил кремлеского упыря когда тот напившись крови под Дебальцево решил что уже победил. Но условия "победы" хитрий петро выписал так что "пабеда" превратилась в четыре года санкций.
показати весь коментар
17.07.2020 14:18 Відповісти
Боже, какая наивность! Не Пуйло и Ко страдают от этих санкций. Никакой хитрости там нет - подписали, чтобы остановить горячую фазу войны. Это было правильным решением. Неправильным было последовавшее политическое и дипломатическое бездействие. Попаредники даже не попытались пересматривать М-2 с его явными противоречиями.
показати весь коментар
18.07.2020 01:20 Відповісти
На самом деле Минские соглашения не вьіполняет РФ , в части пунктов безопасности : прекращение огня и вьівод "иностранньіх вооруженньіх формирований и их вооружений" с территории Украиньі. Зеленский подловил на єтом Путина и началось давление на РФ в Нормандском формате. Тем более , что Украина установила предельньій срок имплементации Минских соглашений и согласовала его с Германией и Францией. Идет сложная дипломатическая игра против РФ , ее загнали в угол. Ждать осталось меньше года , когда либо РФ вьіведет свою гибридную армию , либо сама вьійдет из Минска. Но, с ужесточением санкций.
показати весь коментар
17.07.2020 14:29 Відповісти
Отбросит. Назад или вперед?
показати весь коментар
17.07.2020 14:37 Відповісти
Капець, а зараз вона прям така урегульована і мирна?
показати весь коментар
17.07.2020 15:26 Відповісти
 
 