Перегляд Мінських угод відкине врегулювання ситуації на Донбасі, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москву турбують заяви Києва про те, що Мінські угоди втратили свою актуальність і їх необхідно переглянути або замінити більш сучасним документом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".

"Це, з нашої точки зору, дуже небезпечна тенденція в заявах керівництва в Києві, яка може нас суттєво взагалі відкинути за часом від моменту врегулювання ситуації в Україні", - заявив Пєсков.

Раніше віцепрем'єр України - перший заступник голови української делегації в тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив, що Мінські угоди не відображають нинішніх реалій і потреб щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, і Заходу варто підтримати їхній перегляд і прагматичний підхід до їхнього виконання.

