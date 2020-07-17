Перегляд Мінських угод відкине врегулювання ситуації на Донбасі, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москву турбують заяви Києва про те, що Мінські угоди втратили свою актуальність і їх необхідно переглянути або замінити більш сучасним документом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".
"Це, з нашої точки зору, дуже небезпечна тенденція в заявах керівництва в Києві, яка може нас суттєво взагалі відкинути за часом від моменту врегулювання ситуації в Україні", - заявив Пєсков.
Раніше віцепрем'єр України - перший заступник голови української делегації в тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив, що Мінські угоди не відображають нинішніх реалій і потреб щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, і Заходу варто підтримати їхній перегляд і прагматичний підхід до їхнього виконання.
треба було казати проти путіна
Кому ты брешишь.? Сделать подлость соседу -- основная цель жизни россиянина !
А нашим деятелям не надо врать, а четко сказать, что выходить из Минска и Нормандского формата не разрешает лично Путин, и другой причины нет.
Если Украина их отменит то ***** будет прыгать от счастья.
Заходу, особливо США, вигідно зберігати мінські договорняки, тому що вони залишають простір для маневру з санкціями проти Росії і як наслідок - переваги у торговельних війнах.
Як наслідок - поки мінські договорняки будуть діяти, і жодна сторона не буде виконувати своїх зобов'язань - конфлікт на Донбасі буде тривати десятиліттями.
говорили -отведите войска,люди перестанут погибать.отвели...и что?
перетопчитесь.кушайте санкции большим лаптем