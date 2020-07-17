Перечень стратегических отраслей промышленности будет утвержден Радой, - Уруский
Правительство сформирует перечень стратегических отраслей промышленности и предложит его Верховной Раде на утверждение, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
"Конечно, это должно быть формализовано общим документом. Он должен быть выработан правительством и предложен Верховной Раде на утверждение", - сказал Уруский в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, такой перечень позволит определить приоритеты государства относительно поддержки отраслей промышленности, однако будущее Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет заниматься всеми без исключения секторами.
"С другой стороны, новое министерство, которое будет создаваться, станет "родным домом" для всех отраслей. Вся промышленность сможет рассчитывать на него", - уточнил Уруский.
Чи працювати на чиновника і бути рабом етатистів, рабом держави це краще?
2) коли все державне, то людина безправна і не володіє власністю - це і є основні особливості раба
3) при тотальному етатизмі, найкраще положення мають чиновники, що безпосередньо адміністративно та централізовано перерозподіляють народне багатство через бюджет (так зароджується блат, корупція, кумівство, безправ'я і як результат тотальна деградація)
4) при державній, плановій, централізованій економіці ефективність і продуктивність праці знижуються (бо все одно отримаєш зарплату, незалежно від результату, така ка)
3) в Україні немає капіталізму (ринкової, правової, конкурентної моделі економіки) у нас "соціальна держава" (по Конституції)
5) в Україні немає капіталізму (ринкової, правової, конкурентної моделі економіки) у нас "соціальна держава" (по Конституції). Україна живе на принципах соціал-демократії за економічною філософією Кейнса - РЕГУЛЬОВАНИЙ ринок..., Тобто це модель,яка передбачає тотальне втручання чиновників в господарську діяльність громадян, високі податки, протекціонізм, централізацію, адмінресурс, соціальний популізм, заплутану держдозвільну систему... Таким чином ми маємо "державно-приватні монополії... На благо народу")))