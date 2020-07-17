РУС
Перечень стратегических отраслей промышленности будет утвержден Радой, - Уруский

Правительство сформирует перечень стратегических отраслей промышленности и предложит его Верховной Раде на утверждение, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Конечно, это должно быть формализовано общим документом. Он должен быть выработан правительством и предложен Верховной Раде на утверждение", - сказал Уруский в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, такой перечень позволит определить приоритеты государства относительно поддержки отраслей промышленности, однако будущее Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет заниматься всеми без исключения секторами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. ВИДЕО

"С другой стороны, новое министерство, которое будет создаваться, станет "родным домом" для всех отраслей. Вся промышленность сможет рассчитывать на него", - уточнил Уруский.

Топ комментарии
+3
17.07.2020 16:19 Ответить
+2
це мабуть буде 95 квартал
17.07.2020 16:22 Ответить
+1
Грёбаный совок. Тфу!
17.07.2020 16:25 Ответить
17.07.2020 16:19 Ответить
це мабуть буде 95 квартал
17.07.2020 16:22 Ответить
"Родной дом" для всех отраслей . "Вся промышленность сможет рассчитывать на него" . Перечень стратегических отраслей промышленности будет утвержден Радой, - Уруский - Цензор.НЕТ 9749 Овощ себе такого не позволял .
17.07.2020 16:23 Ответить
Грёбаный совок. Тфу!
17.07.2020 16:25 Ответить
Момент исключить канал подающий воду в Крым и подать воду парашенским захватчикам!
17.07.2020 16:38 Ответить
Є такі плани, у пліснявої монобільшості, та й кацапська опзж обома руками "за".
17.07.2020 18:14 Ответить
використання чужої праці - це зло для суспільства, яке породило рабство, кріпосне право, вишукану форму рабства - найману працю, війни, корупцію, тероризм, ненависть між народами....Поки не буде заборона на використання найманої праці, поки підприємства не перейдуть у власність держави, доти нічого доброго чекати не прийдеться.
17.07.2020 16:46 Ответить
Хочется быть рабом у чиновников? Наемный труд - это не рабство!!! Не хотите наниматься, вас никто не заставляет, работайте на себя!
17.07.2020 21:27 Ответить
людину гонить на роботу при рабовласницькому ладі канчук та ланцюги, людину гонить при кріпосному праву канчук. Люди ну гонить на роботу при капіталізмі шлунок, бо окрім своїх рук у неї нічого не має....От і подумай, чи це не рабство. Не будеш працювати на капіталіста - не зможеш жити.
17.07.2020 23:50 Ответить
Стань сам капіталістом! Хто заважає? Печи хліб, будуй будинки, торгуй...

Чи працювати на чиновника і бути рабом етатистів, рабом держави це краще?
18.07.2020 07:50 Ответить
ти такий наївний....нинішні олігархи цікаво свої статки отримали....прочитай про пана Ахметова як він у "люди вибився", почитай про пана Порошенка як його батько поміг і чим батя займався, прочитай про газову принцесу як вона йшла до олімпу....Капіталістом стати....для цього стартовий капітал потрібно десь взяти і когось посунути з олімпу....
18.07.2020 08:28 Ответить
Ну так ти ж пропонуєш ту саму схему... Перетворити людей на рабів держави, щоб робили за трудодні, а потім щоб чиновники прихватизували те що зроблено рабами))
18.07.2020 14:15 Ответить
о ні пане, робота на державу, і якій люди є власниками держави, це не рабство....якщо потрібно відновити буде державу людей, то люди будуть заради себе, заради нащадків і за трудодні працювати....коли ви працюєте в сім'ї, то діти та дружина вам не платять, а віддячують вдячністю.
18.07.2020 16:21 Ответить
1) Де б не був соціалізм/коммунізм/етатизм (ссср, венесуела, куба, північна корея) там голод та занепад...
2) коли все державне, то людина безправна і не володіє власністю - це і є основні особливості раба
3) при тотальному етатизмі, найкраще положення мають чиновники, що безпосередньо адміністративно та централізовано перерозподіляють народне багатство через бюджет (так зароджується блат, корупція, кумівство, безправ'я і як результат тотальна деградація)
4) при державній, плановій, централізованій економіці ефективність і продуктивність праці знижуються (бо все одно отримаєш зарплату, незалежно від результату, така ка)
3) в Україні немає капіталізму (ринкової, правової, конкурентної моделі економіки) у нас "соціальна держава" (по Конституції)
18.07.2020 19:20 Ответить
Відредаговано..:

5) в Україні немає капіталізму (ринкової, правової, конкурентної моделі економіки) у нас "соціальна держава" (по Конституції). Україна живе на принципах соціал-демократії за економічною філософією Кейнса - РЕГУЛЬОВАНИЙ ринок..., Тобто це модель,яка передбачає тотальне втручання чиновників в господарську діяльність громадян, високі податки, протекціонізм, централізацію, адмінресурс, соціальний популізм, заплутану держдозвільну систему... Таким чином ми маємо "державно-приватні монополії... На благо народу")))
18.07.2020 19:26 Ответить
на тину також дечого багато написано....вірити не можна....чиновники в Україні - це слуги олігархів - дивись ширше на речі.....не державно-приватно монополії, а кланово-олігархічну модель....
18.07.2020 19:33 Ответить
Де б не був соціалізм/коммунізм/етатизм (ссср, венесуела, куба, північна корея) там голод та занепад...так в тому ж і біда, що всюди як сарана пузирі там лізуть у партійні органи, на керівні посади, щоб використовувати для себе своє положення.....а народ чекає манни небесної що він вибрав когось на посади,, а ті за нього будуть думати і для його щастя працювати....що і нині в Україні відбувається...будь-які революції, будь-які ідеології без сильні, якщо народ ініціативу не має....
18.07.2020 19:29 Ответить
6) найкращим варіантом для України і її громадян є створення на цій території найбільшого, найкращого, найпривабливішого ПРАВОВОГО ОФШОРУ!!!
18.07.2020 19:28 Ответить
боюсь, що варіантів не має.....якщо народ на диванах сидить на на попа Гапона надіється....
18.07.2020 19:34 Ответить
Який народ, така і влада...
18.07.2020 21:16 Ответить
Хм, очередной реестр, значит опять будут грабить
18.07.2020 05:43 Ответить
Это можно сделать за....один час с оформлением. Чиновничье говно урусское - "формирует"! На роже нарисовано благоухание от возможностей подерибанить. Вдохновенное лицо. Интересно ,это жадное существо притянет с собой свору таких же? Как вы достали продавцы металлолома!
18.07.2020 06:58 Ответить
У всiх успiшних краiнах обов'язково iснуэ мiнiстерство ,яке вiдповiдаэ ,в той чи iншiй мiрi ,за дiяльнiсть промисловостi,тому це добре,що з'явилось таке мiн-во,треба тiльки знайти хорошi кадри та мати достатнi повноваження,щоби воно добре запрацювало.
27.08.2020 11:47 Ответить
 
 