Перечень стратегических отраслей промышленности будет утвержден Радой, - Уруский

Правительство сформирует перечень стратегических отраслей промышленности и предложит его Верховной Раде на утверждение, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Конечно, это должно быть формализовано общим документом. Он должен быть выработан правительством и предложен Верховной Раде на утверждение", - сказал Уруский в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, такой перечень позволит определить приоритеты государства относительно поддержки отраслей промышленности, однако будущее Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет заниматься всеми без исключения секторами.

"С другой стороны, новое министерство, которое будет создаваться, станет "родным домом" для всех отраслей. Вся промышленность сможет рассчитывать на него", - уточнил Уруский.