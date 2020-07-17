УКР
Перелік стратегічних галузей промисловості буде затверджений Радою, - Уруський

Перелік стратегічних галузей промисловості буде затверджений Радою, - Уруський

Уряд сформує перелік стратегічних галузей промисловості і запропонує його Верховній Раді на затвердження, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Звичайно, це має бути формалізовано спільним документом. Він повинен бути вироблений урядом і запропонований Верховній Раді на затвердження", - сказав Уруський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, такий перелік дозволить визначити пріоритети держави щодо підтримки галузей промисловості, однак майбутнє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості буде займатися всіма без винятку секторами.

"З іншого боку, нове міністерство, яке буде створюватися, стане" рідним домом "для всіх галузей. Вся промисловість зможе розраховувати на нього", - уточнив Уруський.

Кабмін (14322) ОПК (275) Уруський Олег (159)
Перечень стратегических отраслей промышленности будет утвержден Радой, - Уруский - Цензор.НЕТ 5092
17.07.2020 16:19 Відповісти
це мабуть буде 95 квартал
17.07.2020 16:22 Відповісти
Грёбаный совок. Тфу!
17.07.2020 16:25 Відповісти
Перечень стратегических отраслей промышленности будет утвержден Радой, - Уруский - Цензор.НЕТ 5092
17.07.2020 16:19 Відповісти
це мабуть буде 95 квартал
17.07.2020 16:22 Відповісти
"Родной дом" для всех отраслей . "Вся промышленность сможет рассчитывать на него" . Перечень стратегических отраслей промышленности будет утвержден Радой, - Уруский - Цензор.НЕТ 9749 Овощ себе такого не позволял .
17.07.2020 16:23 Відповісти
Грёбаный совок. Тфу!
17.07.2020 16:25 Відповісти
Момент исключить канал подающий воду в Крым и подать воду парашенским захватчикам!
17.07.2020 16:38 Відповісти
Є такі плани, у пліснявої монобільшості, та й кацапська опзж обома руками "за".
17.07.2020 18:14 Відповісти
використання чужої праці - це зло для суспільства, яке породило рабство, кріпосне право, вишукану форму рабства - найману працю, війни, корупцію, тероризм, ненависть між народами....Поки не буде заборона на використання найманої праці, поки підприємства не перейдуть у власність держави, доти нічого доброго чекати не прийдеться.
17.07.2020 16:46 Відповісти
Хочется быть рабом у чиновников? Наемный труд - это не рабство!!! Не хотите наниматься, вас никто не заставляет, работайте на себя!
17.07.2020 21:27 Відповісти
людину гонить на роботу при рабовласницькому ладі канчук та ланцюги, людину гонить при кріпосному праву канчук. Люди ну гонить на роботу при капіталізмі шлунок, бо окрім своїх рук у неї нічого не має....От і подумай, чи це не рабство. Не будеш працювати на капіталіста - не зможеш жити.
17.07.2020 23:50 Відповісти
Стань сам капіталістом! Хто заважає? Печи хліб, будуй будинки, торгуй...

Чи працювати на чиновника і бути рабом етатистів, рабом держави це краще?
18.07.2020 07:50 Відповісти
ти такий наївний....нинішні олігархи цікаво свої статки отримали....прочитай про пана Ахметова як він у "люди вибився", почитай про пана Порошенка як його батько поміг і чим батя займався, прочитай про газову принцесу як вона йшла до олімпу....Капіталістом стати....для цього стартовий капітал потрібно десь взяти і когось посунути з олімпу....
18.07.2020 08:28 Відповісти
Ну так ти ж пропонуєш ту саму схему... Перетворити людей на рабів держави, щоб робили за трудодні, а потім щоб чиновники прихватизували те що зроблено рабами))
18.07.2020 14:15 Відповісти
о ні пане, робота на державу, і якій люди є власниками держави, це не рабство....якщо потрібно відновити буде державу людей, то люди будуть заради себе, заради нащадків і за трудодні працювати....коли ви працюєте в сім'ї, то діти та дружина вам не платять, а віддячують вдячністю.
18.07.2020 16:21 Відповісти
1) Де б не був соціалізм/коммунізм/етатизм (ссср, венесуела, куба, північна корея) там голод та занепад...
2) коли все державне, то людина безправна і не володіє власністю - це і є основні особливості раба
3) при тотальному етатизмі, найкраще положення мають чиновники, що безпосередньо адміністративно та централізовано перерозподіляють народне багатство через бюджет (так зароджується блат, корупція, кумівство, безправ'я і як результат тотальна деградація)
4) при державній, плановій, централізованій економіці ефективність і продуктивність праці знижуються (бо все одно отримаєш зарплату, незалежно від результату, така ка)
3) в Україні немає капіталізму (ринкової, правової, конкурентної моделі економіки) у нас "соціальна держава" (по Конституції)
18.07.2020 19:20 Відповісти
Відредаговано..:

5) в Україні немає капіталізму (ринкової, правової, конкурентної моделі економіки) у нас "соціальна держава" (по Конституції). Україна живе на принципах соціал-демократії за економічною філософією Кейнса - РЕГУЛЬОВАНИЙ ринок..., Тобто це модель,яка передбачає тотальне втручання чиновників в господарську діяльність громадян, високі податки, протекціонізм, централізацію, адмінресурс, соціальний популізм, заплутану держдозвільну систему... Таким чином ми маємо "державно-приватні монополії... На благо народу")))
18.07.2020 19:26 Відповісти
на тину також дечого багато написано....вірити не можна....чиновники в Україні - це слуги олігархів - дивись ширше на речі.....не державно-приватно монополії, а кланово-олігархічну модель....
18.07.2020 19:33 Відповісти
Де б не був соціалізм/коммунізм/етатизм (ссср, венесуела, куба, північна корея) там голод та занепад...так в тому ж і біда, що всюди як сарана пузирі там лізуть у партійні органи, на керівні посади, щоб використовувати для себе своє положення.....а народ чекає манни небесної що він вибрав когось на посади,, а ті за нього будуть думати і для його щастя працювати....що і нині в Україні відбувається...будь-які революції, будь-які ідеології без сильні, якщо народ ініціативу не має....
18.07.2020 19:29 Відповісти
6) найкращим варіантом для України і її громадян є створення на цій території найбільшого, найкращого, найпривабливішого ПРАВОВОГО ОФШОРУ!!!
18.07.2020 19:28 Відповісти
боюсь, що варіантів не має.....якщо народ на диванах сидить на на попа Гапона надіється....
18.07.2020 19:34 Відповісти
Який народ, така і влада...
18.07.2020 21:16 Відповісти
Хм, очередной реестр, значит опять будут грабить
18.07.2020 05:43 Відповісти
Это можно сделать за....один час с оформлением. Чиновничье говно урусское - "формирует"! На роже нарисовано благоухание от возможностей подерибанить. Вдохновенное лицо. Интересно ,это жадное существо притянет с собой свору таких же? Как вы достали продавцы металлолома!
18.07.2020 06:58 Відповісти
У всiх успiшних краiнах обов'язково iснуэ мiнiстерство ,яке вiдповiдаэ ,в той чи iншiй мiрi ,за дiяльнiсть промисловостi,тому це добре,що з'явилось таке мiн-во,треба тiльки знайти хорошi кадри та мати достатнi повноваження,щоби воно добре запрацювало.
27.08.2020 11:47 Відповісти
 
 