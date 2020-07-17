Перелік стратегічних галузей промисловості буде затверджений Радою, - Уруський
Уряд сформує перелік стратегічних галузей промисловості і запропонує його Верховній Раді на затвердження, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
"Звичайно, це має бути формалізовано спільним документом. Він повинен бути вироблений урядом і запропонований Верховній Раді на затвердження", - сказав Уруський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, такий перелік дозволить визначити пріоритети держави щодо підтримки галузей промисловості, однак майбутнє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості буде займатися всіма без винятку секторами.
"З іншого боку, нове міністерство, яке буде створюватися, стане" рідним домом "для всіх галузей. Вся промисловість зможе розраховувати на нього", - уточнив Уруський.
Чи працювати на чиновника і бути рабом етатистів, рабом держави це краще?
2) коли все державне, то людина безправна і не володіє власністю - це і є основні особливості раба
3) при тотальному етатизмі, найкраще положення мають чиновники, що безпосередньо адміністративно та централізовано перерозподіляють народне багатство через бюджет (так зароджується блат, корупція, кумівство, безправ'я і як результат тотальна деградація)
4) при державній, плановій, централізованій економіці ефективність і продуктивність праці знижуються (бо все одно отримаєш зарплату, незалежно від результату, така ка)
3) в Україні немає капіталізму (ринкової, правової, конкурентної моделі економіки) у нас "соціальна держава" (по Конституції)
5) в Україні немає капіталізму (ринкової, правової, конкурентної моделі економіки) у нас "соціальна держава" (по Конституції). Україна живе на принципах соціал-демократії за економічною філософією Кейнса - РЕГУЛЬОВАНИЙ ринок..., Тобто це модель,яка передбачає тотальне втручання чиновників в господарську діяльність громадян, високі податки, протекціонізм, централізацію, адмінресурс, соціальний популізм, заплутану держдозвільну систему... Таким чином ми маємо "державно-приватні монополії... На благо народу")))