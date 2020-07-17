Перелік стратегічних галузей промисловості буде затверджений Радою, - Уруський

Уряд сформує перелік стратегічних галузей промисловості і запропонує його Верховній Раді на затвердження, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Звичайно, це має бути формалізовано спільним документом. Він повинен бути вироблений урядом і запропонований Верховній Раді на затвердження", - сказав Уруський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, такий перелік дозволить визначити пріоритети держави щодо підтримки галузей промисловості, однак майбутнє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості буде займатися всіма без винятку секторами.

"З іншого боку, нове міністерство, яке буде створюватися, стане" рідним домом "для всіх галузей. Вся промисловість зможе розраховувати на нього", - уточнив Уруський.

