Рада назначила Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. ВИДЕО
Верховная Рада назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
За соответствующее решение проголосовали 250 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
После голосования Уруский с трибуны Верховной Рады принес присягу.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое ранее было отозвано из-за технических неточностей.
Олег Уруский, 1963 г.р., - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996г). Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета Министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли. С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании Прогресстех-Украина.
В соответствии с https://declarations.com.ua/declaration/nacp_899fab1b-7692-44c1-b1dd-36208ca0fc18 декларацией Уруского за 2019 год он владеет:«Авиационно-космические системы и технологии» - 48% уставного капитала;«Ековей Технолоджи» - 25%;«Юнайтед Гугсо Энд Фудс ЛТД» - 33%;Сеть магазинов беспошлинной торговли отечественных производителей «Юнайтед Гудс Энд Фудс» - 25%;Научно-исследовательский и технический центр «Ротор» - 3%.
Конечный бенефициар в:«Авиационно-космические системы и технологии»;«Юнайтед Гудс Энд Фудс ЛТД»;«Юнайтед Гудс Энд Фудс»;«Ековей Технолоджи».
То воно ж себе забезпечити не ладне.
"Скандальный кандидат на должность вице-премьера задекларировал 7 тысяч гривен дохода за год."
В очередной раз пообещамши и збрехамши