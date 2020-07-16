РУС
2 749 15

Рада назначила Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. ВИДЕО

Верховная Рада назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

За соответствующее решение проголосовали 250 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

После голосования Уруский с трибуны Верховной Рады принес присягу.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое ранее было отозвано из-за технических неточностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конкурс на пост вице-премьера по ОПК проходил в неповторимом стиле Зеленского: выиграл не участвовавший в нем Уруский, - Бутусов

Олег Уруский, 1963 г.р., - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996г). Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета Министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли. С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании Прогресстех-Украина.

Автор: 

+4
ніхто і не сумнівався, що українця нинішня влада не назначить
16.07.2020 13:25 Ответить
+3
Вместе с плесенью голосовали Батькивщина и Довира
16.07.2020 13:22 Ответить
+3
раніш призначали "у зеленського" тепер "у руского"
16.07.2020 13:28 Ответить
ура! у нас теперь есть министр промышленности.. правда промышленности нет .. но то такэ...
16.07.2020 13:21 Ответить
Зато есть масса российских агентов. Уруский - очередной росийский агент. Будет курировать нашу оборонку. Наголосовали?
16.07.2020 13:50 Ответить
Вместе с плесенью голосовали Батькивщина и Довира
16.07.2020 13:22 Ответить
Коли нардеп з мамківщини склала повноваження і пішла "на роботу" в Нафтогаз з опозиційністю Жулі Володимирівни все стало ясно.
16.07.2020 13:26 Ответить
Тому що в Нафтогазі можуть працювати лише справжні патріоти, наприклад Коболєв, Вітренко або Зеркаль. На відміну від цих шановних реформаторів, всі решта туди йдуть з корисливих мотивів.
16.07.2020 13:33 Ответить
ніхто і не сумнівався, що українця нинішня влада не назначить
16.07.2020 13:25 Ответить
раніш призначали "у зеленського" тепер "у руского"
16.07.2020 13:28 Ответить
Бизнес Уруского
В соответствии с https://declarations.com.ua/declaration/nacp_899fab1b-7692-44c1-b1dd-36208ca0fc18 декларацией Уруского за 2019 год он владеет:«Авиационно-космические системы и технологии» - 48% уставного капитала;«Ековей Технолоджи» - 25%;«Юнайтед Гугсо Энд Фудс ЛТД» - 33%;Сеть магазинов беспошлинной торговли отечественных производителей «Юнайтед Гудс Энд Фудс» - 25%;Научно-исследовательский и технический центр «Ротор» - 3%.
Конечный бенефициар в:«Авиационно-космические системы и технологии»;«Юнайтед Гудс Энд Фудс ЛТД»;«Юнайтед Гудс Энд Фудс»;«Ековей Технолоджи».
16.07.2020 13:25 Ответить
Цього підкацапника зеленський прилаштував на посаду, щоб з голоду не подох?
То воно ж себе забезпечити не ладне.

"Скандальный кандидат на должность вице-премьера задекларировал 7 тысяч гривен дохода за год."

16.07.2020 13:27 Ответить
И как на подбор, я погляжу, обещанные Зюзей перед выборами преза маладые, новые, не бывшие в политике дарования...
В очередной раз пообещамши и збрехамши
16.07.2020 13:29 Ответить
Держиморда,таке враження наче Він виграв мільйон.
16.07.2020 13:42 Ответить
Так и есть. Во-первых, он у кремля на зарплате, во-вторых, собирается воровать. Чем не джек-пот?
16.07.2020 13:54 Ответить
Зєпари дали всього 150 рьіл за це чмо. Все інше отримає по лімончіку від щасливчика.
16.07.2020 14:14 Ответить
 
 