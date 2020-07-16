Рада назначила Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. ВИДЕО

Верховная Рада назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

За соответствующее решение проголосовали 250 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

После голосования Уруский с трибуны Верховной Рады принес присягу.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое ранее было отозвано из-за технических неточностей.

Олег Уруский, 1963 г.р., - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996г). Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета Министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли. С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании Прогресстех-Украина.