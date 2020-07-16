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Рада призначила Уруського віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості. ВIДЕО

Верховна Рада призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

За відповідне рішення проголосували 250 нардепів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Після голосування Уруський з трибуни Верховної Ради склав присягу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 14 липня повторно подав до Верховної Ради подання про призначення Уруського віцепрем'єр-міністром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості, яке раніше було відкликано через технічні неточності.

Також читайте: Комітет рекомендує Раді визначитися з призначенням Уруського в залі, - нардеп "Голосу" Цабаль

Олег Уруський, 1963 р.н., - доктор технічних наук, професор, автор і співавтор понад 50 наукових праць, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996 р). Академік Міжнародної академії аеронавтики. Обіймав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудування. Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів. Заснував кілька компаній, що пропонують послуги підприємствам аерокосмічної галузі. З початку квітня 2020 року Уруський є директором інжинірингової компанії Прогресстех-Україна.

Автор: 

ВР (15022) Кабмін (14140) призначення (2295) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+4
ніхто і не сумнівався, що українця нинішня влада не назначить
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16.07.2020 13:25
+3
Вместе с плесенью голосовали Батькивщина и Довира
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16.07.2020 13:22
+3
раніш призначали "у зеленського" тепер "у руского"
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16.07.2020 13:28
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ура! у нас теперь есть министр промышленности.. правда промышленности нет .. но то такэ...
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16.07.2020 13:21 Відповісти
Зато есть масса российских агентов. Уруский - очередной росийский агент. Будет курировать нашу оборонку. Наголосовали?
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16.07.2020 13:50 Відповісти
Вместе с плесенью голосовали Батькивщина и Довира
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16.07.2020 13:22 Відповісти
Коли нардеп з мамківщини склала повноваження і пішла "на роботу" в Нафтогаз з опозиційністю Жулі Володимирівни все стало ясно.
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16.07.2020 13:26 Відповісти
Тому що в Нафтогазі можуть працювати лише справжні патріоти, наприклад Коболєв, Вітренко або Зеркаль. На відміну від цих шановних реформаторів, всі решта туди йдуть з корисливих мотивів.
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16.07.2020 13:33 Відповісти
ніхто і не сумнівався, що українця нинішня влада не назначить
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16.07.2020 13:25 Відповісти
раніш призначали "у зеленського" тепер "у руского"
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16.07.2020 13:28 Відповісти
Бизнес Уруского
В соответствии с https://declarations.com.ua/declaration/nacp_899fab1b-7692-44c1-b1dd-36208ca0fc18 декларацией Уруского за 2019 год он владеет:«Авиационно-космические системы и технологии» - 48% уставного капитала;«Ековей Технолоджи» - 25%;«Юнайтед Гугсо Энд Фудс ЛТД» - 33%;Сеть магазинов беспошлинной торговли отечественных производителей «Юнайтед Гудс Энд Фудс» - 25%;Научно-исследовательский и технический центр «Ротор» - 3%.
Конечный бенефициар в:«Авиационно-космические системы и технологии»;«Юнайтед Гудс Энд Фудс ЛТД»;«Юнайтед Гудс Энд Фудс»;«Ековей Технолоджи».
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16.07.2020 13:25 Відповісти
Цього підкацапника зеленський прилаштував на посаду, щоб з голоду не подох?
То воно ж себе забезпечити не ладне.

"Скандальный кандидат на должность вице-премьера задекларировал 7 тысяч гривен дохода за год."

"В соответствии с https://declarations.com.ua/declaration/nacp_899fab1b-7692-44c1-b1dd-36208ca0fc18 декларацией Уруского за 2019 год он владеет:«Авиационно-космические системы и технологии» - 48% уставного капитала;
«Ековей Технолоджи» - 25%;
«Юнайтед Гугсо Энд Фудс ЛТД» - 33%;С
еть магазинов беспошлинной торговли отечественных производителей «Юнайтед Гудс Энд Фудс» - 25%;
Научно-исследовательский и технический центр «Ротор» - 3%.

Конечный бенефициар в:
«Авиационно-космические системы и технологии»;
«Юнайтед Гудс Энд Фудс ЛТД»;
«Юнайтед Гудс Энд Фудс»;
«Ековей Технолоджи»."
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16.07.2020 13:27 Відповісти
И как на подбор, я погляжу, обещанные Зюзей перед выборами преза маладые, новые, не бывшие в политике дарования...
В очередной раз пообещамши и збрехамши
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16.07.2020 13:29 Відповісти
Держиморда,таке враження наче Він виграв мільйон.
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16.07.2020 13:42 Відповісти
Так и есть. Во-первых, он у кремля на зарплате, во-вторых, собирается воровать. Чем не джек-пот?
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16.07.2020 13:54 Відповісти
Зєпари дали всього 150 рьіл за це чмо. Все інше отримає по лімончіку від щасливчика.
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16.07.2020 14:14 Відповісти
 
 