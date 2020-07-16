Рада призначила Уруського віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості. ВIДЕО

Верховна Рада призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

За відповідне рішення проголосували 250 нардепів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Після голосування Уруський з трибуни Верховної Ради склав присягу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 14 липня повторно подав до Верховної Ради подання про призначення Уруського віцепрем'єр-міністром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості, яке раніше було відкликано через технічні неточності.

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Олег Уруський, 1963 р.н., - доктор технічних наук, професор, автор і співавтор понад 50 наукових праць, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996 р). Академік Міжнародної академії аеронавтики. Обіймав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудування. Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів. Заснував кілька компаній, що пропонують послуги підприємствам аерокосмічної галузі. З початку квітня 2020 року Уруський є директором інжинірингової компанії Прогресстех-Україна.