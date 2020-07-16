Рада призначила Уруського віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості. ВIДЕО
Верховна Рада призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
За відповідне рішення проголосували 250 нардепів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Після голосування Уруський з трибуни Верховної Ради склав присягу.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 14 липня повторно подав до Верховної Ради подання про призначення Уруського віцепрем'єр-міністром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості, яке раніше було відкликано через технічні неточності.
Олег Уруський, 1963 р.н., - доктор технічних наук, професор, автор і співавтор понад 50 наукових праць, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996 р). Академік Міжнародної академії аеронавтики. Обіймав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудування. Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів. Заснував кілька компаній, що пропонують послуги підприємствам аерокосмічної галузі. З початку квітня 2020 року Уруський є директором інжинірингової компанії Прогресстех-Україна.
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В соответствии с https://declarations.com.ua/declaration/nacp_899fab1b-7692-44c1-b1dd-36208ca0fc18 декларацией Уруского за 2019 год он владеет:«Авиационно-космические системы и технологии» - 48% уставного капитала;«Ековей Технолоджи» - 25%;«Юнайтед Гугсо Энд Фудс ЛТД» - 33%;Сеть магазинов беспошлинной торговли отечественных производителей «Юнайтед Гудс Энд Фудс» - 25%;Научно-исследовательский и технический центр «Ротор» - 3%.
Конечный бенефициар в:«Авиационно-космические системы и технологии»;«Юнайтед Гудс Энд Фудс ЛТД»;«Юнайтед Гудс Энд Фудс»;«Ековей Технолоджи».
То воно ж себе забезпечити не ладне.
"Скандальный кандидат на должность вице-премьера задекларировал 7 тысяч гривен дохода за год."
"В соответствии с https://declarations.com.ua/declaration/nacp_899fab1b-7692-44c1-b1dd-36208ca0fc18 декларацией Уруского за 2019 год он владеет:«Авиационно-космические системы и технологии» - 48% уставного капитала;
«Ековей Технолоджи» - 25%;
«Юнайтед Гугсо Энд Фудс ЛТД» - 33%;С
еть магазинов беспошлинной торговли отечественных производителей «Юнайтед Гудс Энд Фудс» - 25%;
Научно-исследовательский и технический центр «Ротор» - 3%.
Конечный бенефициар в:
«Авиационно-космические системы и технологии»;
«Юнайтед Гудс Энд Фудс ЛТД»;
«Юнайтед Гудс Энд Фудс»;
«Ековей Технолоджи»."
В очередной раз пообещамши и збрехамши