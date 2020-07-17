Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 21 июля

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 21 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление Аппарата Рады.

"В связи с предложением народных депутатов… созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины девятого созыва на 12:00 21 июля 2020", - говорится в сообщении.

В повестке дня 20 вопросов.

Также читайте: "Батькивщина" оспорит в Конституционном Суде ликвидацию старых и образование 136 новых районов, - Тимошенко. ВИДЕО



