Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 21 июля

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 21 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление Аппарата Рады.

"В связи с предложением народных депутатов… созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины девятого созыва на 12:00 21 июля 2020", - говорится в сообщении.

В повестке дня 20 вопросов.

ВР (29396) Разумков Дмитрий (1522)
+8
зеленые твари спешат пропихнуть закон фашиста бужанского уничтожающий украинский язык.
17.07.2020 16:56 Ответить
+2
Спочатку вони забирають мову
17.07.2020 17:10 Ответить
+1
Все 20 проектов одним пакетом принимать будут?
17.07.2020 17:10 Ответить
Пора делать ставки . Рулетка ждёт .
17.07.2020 16:45 Ответить
від засідань Ради ні жарко ні холодно людям - за 30 років правління олігархату вже багато хто це зрозумів.....
17.07.2020 16:51 Ответить
зеленые твари спешат пропихнуть закон фашиста бужанского уничтожающий украинский язык.
17.07.2020 16:56 Ответить
мова - це ще півбіди, якби якесь нове ярмо на шию людям не накинули, типу провірки водолічильників, оплати газових труб чи електричних кабелів, додатковий податок на землю, підвищення комунальних...та мало що можуть видумати гайдуки панів....
17.07.2020 17:03 Ответить
Спочатку вони забирають мову
17.07.2020 17:10 Ответить
спочатку вони опрацьовують мізки людей, подивляють у них здатність мислити, а потом перетворюють народ у рабів шляхом привласнення результатів їх праці
17.07.2020 17:15 Ответить
не понял? ведь о кратном . возможно и в 10 раз повышении платежей за доставку электроэнергии уже сказали . пока с августа в 2.1 раза. или это прошло мимо вас . я гляжу к концу эпохи безбедности будем сидеть при свечах и греть еду на керогазах
17.07.2020 17:53 Ответить
а для чого народу електрика? Для розмноження робочої сили світла непотрібно, олігархові потрібно робочі руки, а не розумні бунтарі....
17.07.2020 17:58 Ответить
та ні, дядьку, мова, а точніше, її відсутність , це - БІДА !!! А, все інше це вже наслідки.
17.07.2020 18:08 Ответить
біда в тому, що не можемо пріоритети вибрати, зерно від полови відсіяти....та й ще гайдуки панів збивають людей з толку, аби вони тільки не чіпали питання, яке хитає основу олігархів....
17.07.2020 18:16 Ответить
Все 20 проектов одним пакетом принимать будут?
17.07.2020 17:10 Ответить
12 проект закону - не колегія суддів,а суд присяжних.20 не вспіли прийняти 14 липня,а олігархи сказали - відмінити. Стадо ручних баранів,а не слуги народу.
17.07.2020 22:39 Ответить
 
 