Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 21 июля
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 21 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление Аппарата Рады.
"В связи с предложением народных депутатов… созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины девятого созыва на 12:00 21 июля 2020", - говорится в сообщении.
В повестке дня 20 вопросов.
Ihor V
17.07.2020 16:56
Серж Рача
17.07.2020 17:10
Gennadiy #466698
17.07.2020 17:10
Envoy
17.07.2020 16:45
Viamin Pavlovckiy
17.07.2020 16:51
Ihor V
17.07.2020 16:56
Viamin Pavlovckiy
17.07.2020 17:03
Серж Рача
17.07.2020 17:10
Viamin Pavlovckiy
17.07.2020 17:15
Гена Крокодил #431043
17.07.2020 17:53
Viamin Pavlovckiy
17.07.2020 17:58
Олег Жуковский #466747
17.07.2020 18:08
Viamin Pavlovckiy
17.07.2020 18:16
Gennadiy #466698
17.07.2020 17:10
Oleg Manko
17.07.2020 22:39
