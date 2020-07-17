Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 21 липня
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради 21 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне управління Апарату Ради.
"У зв'язку з пропозицією народних депутатів... скликати позачергову сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання на 12.00 21 липня 2020", - сказано в повідомленні.
На порядку денному 20 питань.
Забули пароль або логін? Відновити пароль