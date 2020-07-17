УКР
Новини
Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 21 липня

Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради 21 липня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради 21 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне управління Апарату Ради.

"У зв'язку з пропозицією народних депутатів... скликати позачергову сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання на 12.00 21 липня 2020", - сказано в повідомленні.

На порядку денному 20 питань.

ВР (15194) Разумков Дмитро (1528)
Топ коментарі
+8
зеленые твари спешат пропихнуть закон фашиста бужанского уничтожающий украинский язык.
17.07.2020 16:56 Відповісти
+2
Спочатку вони забирають мову
17.07.2020 17:10 Відповісти
+1
Все 20 проектов одним пакетом принимать будут?
17.07.2020 17:10 Відповісти
Пора делать ставки . Рулетка ждёт .
17.07.2020 16:45 Відповісти
від засідань Ради ні жарко ні холодно людям - за 30 років правління олігархату вже багато хто це зрозумів.....
17.07.2020 16:51 Відповісти
17.07.2020 16:56 Відповісти
мова - це ще півбіди, якби якесь нове ярмо на шию людям не накинули, типу провірки водолічильників, оплати газових труб чи електричних кабелів, додатковий податок на землю, підвищення комунальних...та мало що можуть видумати гайдуки панів....
17.07.2020 17:03 Відповісти
Спочатку вони забирають мову
17.07.2020 17:10 Відповісти
спочатку вони опрацьовують мізки людей, подивляють у них здатність мислити, а потом перетворюють народ у рабів шляхом привласнення результатів їх праці
17.07.2020 17:15 Відповісти
не понял? ведь о кратном . возможно и в 10 раз повышении платежей за доставку электроэнергии уже сказали . пока с августа в 2.1 раза. или это прошло мимо вас . я гляжу к концу эпохи безбедности будем сидеть при свечах и греть еду на керогазах
17.07.2020 17:53 Відповісти
а для чого народу електрика? Для розмноження робочої сили світла непотрібно, олігархові потрібно робочі руки, а не розумні бунтарі....
17.07.2020 17:58 Відповісти
та ні, дядьку, мова, а точніше, її відсутність , це - БІДА !!! А, все інше це вже наслідки.
17.07.2020 18:08 Відповісти
біда в тому, що не можемо пріоритети вибрати, зерно від полови відсіяти....та й ще гайдуки панів збивають людей з толку, аби вони тільки не чіпали питання, яке хитає основу олігархів....
17.07.2020 18:16 Відповісти
17.07.2020 17:10 Відповісти
12 проект закону - не колегія суддів,а суд присяжних.20 не вспіли прийняти 14 липня,а олігархи сказали - відмінити. Стадо ручних баранів,а не слуги народу.
17.07.2020 22:39 Відповісти
 
 